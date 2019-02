José Ignacio Latorre: "Los robots podrán simular emociones"

Voz 1 00:00 un

a ustedes las piernas tirarlas porque hoy hay que coger fuerza les puedo pedir un favor ustedes son fantásticos ustedes forman parte de nuestra querida audiencia de la cadena SER por favor cogen sus teléfonos móviles sostenga los Froome segundo en sumar mil Los sean sus teléfonos el tipo que sea con más memoria con menos memoria inteligentes muy inteligentes no les parece lo que tienen las manos una proeza de la humanidad

Voz 5 00:40 Hugo tienen la mal

Voz 1995 00:41 no una máquina que es capaz de sacar fotos aplicar filtros para que salgamos guapos parece difícilmente una máquina que los dice además exactamente que el sitio donde nos hicimos esa foto capaz de ofrecernos cosas que sabe que ni nosotros sabíamos que nos gustaban de cielos el tiempo que hace en Moscú realizar operaciones matemáticas complejísima es que tardaríamos horas y horas en hacer de guardar millones de datos que usted y yo somos incapaces de memorizar como por ejemplo datos sencillos cuantas universidades han nombrado Doctor Honoris Causa Adela Cortina o no se los títulos esos más de treinta libros o incluso el archivo de audio de la última vez que en este programa hablamos con ella Adela Cortina muy buenos días muy buenos días lo que tengo en la mano es una máquina inteligente un smartphone pero la inteligencia que tiene esta máquina no es comparable con con la mía o con la tuya verdad

Voz 0010 01:35 pues efectivamente yo creo que es muy importante en primer lugar pensar qué es esto de la inteligencia darnos cuenta de que existen muy diversos tipos de inteligencia que no solamente Aaiun a los animales de alguna manera también son inteligentes porque adaptan instrumentos a los fines que persiguen los seres humanos se supone que también somos inteligentes y hay máquinas a las que se llama inteligente y la cuestión es que inteligencia se les está suponiendo en el caso de las máquinas pues parece que su inteligencia es una inteligencia especial mientras que la inteligencia humana se entiende que es una inteligencia general es decir la máquina tiene una inteligencia para realizar determinadas actividades de cálculo puede contar con enormes datos en eso es muy superior a lo que podría hacer un ser humano pero sin embargo le faltan una serie de elementos como puede ser el tener comprensión de momento comprensión de la situación comprensión del entorno porque los seres humanos tenemos un cuerpo que nos permite conectar Nos con el entorno comprender emocionar no sentir valorar por lo menos de momento existe una diferencia entre esa inteligencia especial de la máquina y la inteligencia general de los seres humanos claro que lo que se proponen en los que quieren hacer temas de inteligencia artificial es generar una inteligencia también general para las máquinas no

Voz 6 03:02 no

Voz 1995 03:03 bueno que recordar que la cocina es catedrática de Ética de la Universidad de Valencia una de las grandes sabias que tenemos en este país suerte de contar con ella cada pocas semanas para que nos ayude a pensar que es lo que queremos oír íbamos quería que queríamos que nos ayudará a pensar en las máquinas desde la ética las máquinas que ya están en nuestro en nuestro bolsillo y y otras que nos rodean vimos rodeados de máquinas cada vez más inteligentes y capaces tal vez no pensamos lo suficiente en como les están cambiando es una curiosidad pero quizás importante cuando

Voz 6 03:33 yo yo le digo a alguien que hace algo bien les digo es máquina

Voz 1995 03:38 qué te sugiere que vivamos en una sociedad Adela en la que ser un máquina es algo positivo

Voz 0010 03:46 bueno pues eso me parece muy negativo pensar que seamos máquinas algo muy positivo porque cuando se dice eso no está pensando en una máquina inteligentes está pensando en algo que que es capaz de tomar un proyecto llevarlo hasta el final sin pararse a mirar ni es cierto Dani Derecha Ny revisar ni criticar sino llevándolo hasta el final sin pensar sobre sí mismo criticar discernir y claro eso es muy peligroso porque existen las máquinas de matar yo hemos visto una gran cantidad de películas en las que personajes como Rambo o de este tipo pues lamento son máquinas de matar que no preguntan nada sino que se les da una misión y la llevan hasta el final eso sería peligrosísimo y eso es peligroso cuando se hicieron una máquina lo llevas todo hasta el final pero sin pensar reflexionar y cambiar que es lo que creo que tenemos que hacer los seres humanos no es una buena noticia que estemos en una época en que se aprecia que la gente actúe como una máquina en ese sentido

Voz 1995 04:46 no vamos a hablar sobre ética para máquinas con José Ignacio la Torre escrito un libro muy interesante pero déjame otra vez volver a la curiosidad que tú no tienes teléfono móvil

Voz 0010 04:57 no acabo de encontrarme a una persona que tampoco tiene y me lo ha dicho muy contenta dice dos seres humanos que no tenemos teléfono móvil y no eso los en sentido revolucionario tiene

Voz 1995 05:09 es que explicarlo muchas veces

Voz 0010 05:11 pues lo tengo que explicar siempre lo tengo que explicar continuamente y además las gentes me están aconsejando todo el tiempo tienes que tener un móvil parece mentira que no tenga su móvil parece que soy una especie de extraterrestre por aquello de no tener un móvil sin embargo a mí eso me da bastante libertad ya tengo bastante con el correo electrónico que hay que estar mirándolo continuamente que te estás saltando continuamente seáis hay más te estás saltando el móvil con llamadas con yo que eso quita mucha libertad

Voz 1995 05:40 pero más preciado la libertad pero claro en tu caso no tener móvil es una cuestión ética recordemos tu profesión tu conocimiento o es una o algo algo que tiene que ver con la gestión del del tiempo

Voz 0010 05:52 bueno realmente si dijera que es una cuestión ética que daría como que la gente que tiene móviles inmoral no podía no por Dios no quiero decir en absoluto yo comprendo que hay mucha gente que necesita el móvil pero para mi profesión la verdad es que no necesito resolver casos así de una manera no había ni tengo también personas enfermas cercanas a las que tenga que atender con el móvil si lo tuviera sí que lo haría pero haciendo un balance entre las ventajas y los inconvenientes que con mi profesión y medicación tengo pues yo creo que tengo más ventajas teniendo la serenidad seguir en un tren leyendo tranquilamente mirando el paisaje en un avión etcétera creo que tengo más ventajas Si me da libertad como la libertad tiene que ver con la ética de alguna manera gano moralmente también no

Voz 1995 06:41 bueno me estás haciendo me estás haciendo pensar estaba dando de todo esto con alguien en esta mesa sentado Roncal en muy buenos días

Voz 7 06:48 hola buenos días qué duda o la de la buenos días hola qué tal buenos días

Voz 6 06:51 Tom

Voz 7 06:53 duda de la electricidad como tal verdad vamos yo ha puesto en duda

Voz 0010 06:59 es los beneficios

Voz 7 07:01 de este regreso de la electricidad perdida hasta un cierto punto muchas cosas sin favor pero también una relación natural con la luz porque ahora de momento está hoy en día está todo bajo una luz artificial in vitro a Liu creo que esto tiene también poder explicar incluso trastornos si el malestar entre muchos

Voz 1995 07:23 no bueno vamos a hacer una yo estoy exagerando un poco

Voz 7 07:25 la nota no yo digo eso me parece un poco exagerado hasta ahí no llego eh ya está ahí gallego evitemos el móvil me parece peligroso porque además creado

Voz 0010 07:35 misión a mucha gente y eso ya me parece que empieza a ser peligroso la dimisión

Voz 7 07:40 de la estoy contigo entre el día podemos acabar con esta estómago efectivamente vamos a hacer una pequeña

Voz 1995 07:47 la pausa y enseguida volvemos con con Adela Cortina Rosa Márquez buenos días

Voz 8 07:58 eh

Voz 9 08:02 a quince minutos una hora menos en Canarias estamos hablando de ética uno de las obras españolas la cortina de la tú reflexionó mucho sobre la ética también de las empresas y de la economía de simples como Etica de la empresa o profética consumo

Voz 1995 08:17 demostrando que la ética de renovarse constantemente Luis que el ser humano venga ya con una ética instalada de fábrica a partir de ahí utilicemos lo que ya sabemos sino que también es algo que debemos renovar constantemente

Voz 0010 08:31 pues efectivamente tenemos que repensar siempre la ética y además en relación con las distintas actividades humanas que van surgiendo a lo largo de la historia no solamente nuestro mundo moral ha evolucionado desde el comienzo sino que no es exactamente igual la ética de la empresa la ética de lo desde de comunicación la ética de la medicina de la sanidad en su conjunto la ética de la educación para cada uno de esos campos hay que pensar cuáles son los valores fundamentales que valen para la empresa o para cada uno de ellos y además a lo largo de la historia han ido evolucionando con lo cual la tarea de la ética es verdaderamente apasionante nunca se queda estancada ahora mismo pues tenemos nuevos retos Si siempre hemos tenido las neurociencias la genética últimamente de la inteligencia artificial son una gran cantidad de retos que nos obligan a pensar pero una cosa me parece importante y es que los obligan a pensar desde unos valores que ya hemos decidido de alguna manera que son valores de libertad igualdad de solidaridad lo que hay que hacer es ir pensando los para la nueva situación no cambiando los radicalmente

Voz 1995 09:43 menciones a la inteligencia artificial vamos a dedicar gran parte de esta ahora ilusoria algoritmos matemáticos están detrás una gran revolución financiera estos momentos millones de transacciones ahora mismo en este mismo instante se producen sin que nadie este detrás no hay un señor con con una corbata diciendo compra vende no la mayor parte de los mercados bursátiles lo superan máquinas hemos dejado la prosperidad

Voz 6 10:10 de las masas en manos de las máquinas Adela

Voz 0010 10:14 pues sí que la estamos dejando ir ahí es donde hay que estar muy atentos y yo me alegro mucho de que haya una buena cantidad de comisiones y organismos que estén pensando sobre este tipo de temas de hecho bueno la Comisión Europea está pensando y mucho y muy bien de otros grupos también de la Unión Europea ir a mí me parece especialmente importante en ese tema que estabas comentando que es el de esos algoritmos que son misteriosos que no sabemos ni quién los ha elaborado ni que ese es gozo les andaba todo qué valores les han dado no sabemos nada instantes siguiendo por nosotros en cantidad de temas pero no solamente de las finanzas sino la de selección de personal y una gran cantidad de temas entonces lo que se está diciendo en todos esos casos es que hay una obligación ética clarísima por parte de todos esos bueno quienes elaboran esos algoritmos que es el de explica habilidad hay que explicar a la ciudadanía quién los elabora con qué valores con que sesgos para que la gente sepamos a qué atenernos porque realmente están decidiendo nuestras vidas no sabemos quiénes son un inmenso sujeto y Tiko no no yo creo que el tema de la explica vivida es fundamental y es uno de los requisitos éticos que hoy en día hay que intentar plantear muy seriamente no sólo legal sino también lo ético es necesario explicar quién elabora la de egoísmo icono que sesgos y con qué valores tenemos que poder decidir y participar en esas decisiones que al final nos afectan a todos

Voz 1995 11:52 porque la inteligencia artificial puede producir un dron asesino esa misma inteligencia artificial es capaz de generar música que parece compuesta

Voz 10 12:06 sí

Voz 11 12:09 entonces vías escuchamos han sido generadas

Voz 1995 12:12 la inteligencia artificial a través del programa que se llama diplomacia eh el caso es que cuando hablamos de inteligencia artificial muchas y nosotros no sabemos realmente de que estamos ahora

Voz 7 12:26 el tema sanitario en el tema educativo con el tema del transporte en el tema de la longevidad de las pensiones no órganos artificio

Voz 4 12:34 ya les a Nancy de retina gente artificial la robótica

Voz 1995 12:41 bueno pues ahí va un poco todo no es el único político que habla sin que parezca que tenga mucho al presidente del Gobierno Pedro Sánchez ayer puso un tuit en su cuenta personal como motivo el Congress de Mobile Congress que decía la inteligencia artificial la robotizado el Big Data han venido para quedarse y para cambiarlo todo tenemos un objetivo hacer de la innovación el motor del progreso en España

Voz 7 13:05 ya está solucionado siguiente más problemas bueno afortunadamente

Voz 1995 13:12 decía tenemos que hoy con nosotros a alguien que sabe perfectamente de lo que habla yo creo Adela que esas pocos hemos encontrado a pocos pero sabe perfectamente de lo que habla cuando a la inteligencia artificial es catedrático de Física Teórica en la Universidad de Barcelona director del Centro de Ciencias de Benasque Pedro Pascual experto en física cuántica y autor de Ética para máquinas José Ignacio la Torre consigues qué tal muy buenas ideas las Acosta

Voz 3 13:37 a encontrar a alguien que realmente sepa de lo que habla

Voz 1995 13:40 de inteligencia artificial Él hasta hablando

Voz 12 13:43 con criterio es magnífica

Voz 3 13:45 muy bien muy simpático además esto no no es verdad que la di yo digo física Juan

Voz 1995 13:51 Antiqua

Voz 6 13:52 así que siento que penetren en un mar de ignorancia

Voz 3 13:58 mi teléfono está más dotado que yo

Voz 12 14:01 las dieciséis teléfonos son prodigio cuántico tiene transistores tienes semiconductores tiene siete antenas se conecta porque pese a satélites que emiten señales que están sincronizadas con relojes atómicos Vives a caballo de la mecánica cuántica aunque no

Voz 6 14:15 no no lo sabes porque no sabemos decía

Voz 1995 14:18 bien Adela la explica habilidad por qué no no se explican las cosas

Voz 12 14:23 bueno este es un tema que trasciende que yo te puedo responder pero hay un dato

Voz 6 14:27 ICIT de educación no diría ya en aspectos científicos hay tecnológicos hay un como miedo como una tensión en contra no eso es demasiado difícil on bueno euros de acuerdo dio a entender obviamente de su libro pero máquinas

Voz 1995 14:46 con una frase maravillosa que va justificar toda esta charla de la frase dicen comprender será posiblemente el último placer profundo el que ser humano podrá aspirar comprender algo tan sencillo como ése será el último de los plazos

Voz 6 15:00 sí tengo que decir que eso lo he robado a algunos escritores antiguas no que sea

Voz 12 15:06 habla de cuáles son los mayores antes

Voz 6 15:08 consejos una cría que lo arroba diga que es un homenaje que es la verdad es que sí porque condicionó mi vida no sí sí sí sí

Voz 12 15:16 yo he enfocado mi vida comprender entender a a dedicarme intensamente a pensar que pasado por esta tierra con una propósito que es comprender esas frases que les cuando eres joven te marcan y comprender uno de los grandes placeres de lo

Voz 1995 15:33 en su caso entiendo que divulgar

Voz 12 15:35 el dato tutear todo el rato

Voz 3 15:38 es por respeto eh bueno me vine aquí profesor de física cuántica Avila que además les viste no por favor

Voz 6 15:44 y en tu caso divulgar ha sido una obligación y tienes que es una obligación de científicos como tú y yo he defendido que la labor de de un sentido

Voz 12 15:53 lo tiene tres patas la primera es generar el conocimiento investigar la segunda es transmitirlo a Nuevas Generaciones es enseñar y la tercera es llevar algo a la sociedad sea una empresa así un una patente sea la divulgación de nuestro trabajo yo me lo tomo en serio las tres partes a pesar de que hay poca tradición de divulgación en el mundo español mucho más en el mundo anglosajón

Voz 6 16:18 pues me lanzado me lanzado a hacer para Delhi te tú dirías

Voz 1995 16:24 porque claro esto depende a quién le preguntes bueno esto es el fin es el caos final veinte grados en donde estamos ante al inicio y otros pensarán estamos en el mejor de los tiempos que estamos viviendo en primera línea a transición de un mundo que conocíamos

Voz 6 16:39 más o menos asentado te gustase más gustase menos Adela íbamos a un mundo nuevo res es ver el vaso lleno o vacío yo creo que estamos en la infancia no de la comprensión sea cuántos años hay que ciencia seria pues desde

Voz 12 16:54 bueno tú tienes de Katz que marca la separación de estudiar el mundo de Dios de de la mente humana y cuando se separa eso El Mundo se puede estudiar independientemente de los dioses no aparece Newton inmediatamente después desde Newton que llevábamos mil seiscientos ochenta y seis no pues llevamos trescientos y pocos años trescientos años te parece mucho ni la tierna infancia nos Damon higa aterrizando en el futuro distante dieran hubo una época en que los humanos se enteraron de que había una cosa que se llama cuántica no realmente es el principio de todo fíjate que sólo llevamos un siglo de cuántica ya tenemos el láser tenemos los ordenadores tenemos los relojes atómicos tenemos las resonancias magnéticas todos ellos son usos extremadamente burdos de nuestro conocimiento ahora estamos haciendo el salto al control del átomo individualizado el fotón individualizado ya vislumbró la computación cuántica las comunicaciones cuánticas de verdad que estamos

Voz 1995 17:51 os viviendo el principio de toda esta

Voz 3 17:54 qué gusto no haberla escuchará

Voz 0010 17:57 cosas es que yo me atrevería decir que tú has sacado tu libro por donde empezó Aristóteles hace ya por lo menos veinticinco siglos no entonces parece que ese principio ya estaba no porque hace mucho tiempo no creo que contigo compartir

Voz 12 18:13 hemos si muchas personas afortunadamente la defensa de los valores de la Ilustración de los valores de la Grecia clásica

Voz 6 18:19 mi libro empieza con Atenea que que es la diosa que no sólo defiende al saber sino curiosamente la guerra no esa idea de que el saber siempre da un arma de guerra pues ya está en los griegos no bueno yo soy un ama me encanta no la filosofía clásica

Voz 12 18:39 la las ideas contemporáneas no había ninguna contradicción a en esas

Voz 6 18:43 vías no es interesante

Voz 1995 18:46 yo estoy convencido y seguro que está acuerdo conmigo que la base misma de la fe de la felicidad es la incoherencia menos la contradicción yo no estoy de acuerdo bueno ahí vamos a seguir hablando de máquinas ética devociones con José Ignacio la catedrático de Física Teórica Icon Adela Cortina catedrática de Ética

Voz 0010 19:03 el sueco el mayor

hablamos de máquinas inteligentes idéntica con Adela Cortina José Ignacio de la Torre viene con un libro fabulosos catedrático de física cuántica hay escrito Etica para máquinas

Voz 1995 21:11 estamos situados por tanto en este vértice exacto del mayor reto el futuro como que esta revolución tecnología

Voz 6 21:17 ya que ya vivimos que no viene a eso que ha dicho y lo voy a contar el niño de Yves eso que ha dicho Eva síntoma pedimos al disfraz por Amazon ni ella sabe que se va a olvidar que no llegue llegará pedimos el dice allá por

Voz 1995 21:35 todos los niños están ya pensando bueno José Ignacio les estaba explicando Adela estás ahí verdad bueno José Ignacio les estaba explicando que estamos a punto de ser capaces de crear máquinas que sientan emociones o la emoción hasta ahora va a ser el último reducto en el que los seres humanos vamos a ese va a ser la última frontera

Voz 12 21:53 matizar

Voz 3 21:55 por eso está que nada de lo que puedan

Voz 12 21:58 sentir emociones he dicho que pueden eh

Voz 6 22:01 simular singular de forma que los humanos son incapaces de distinguir entre humanos y máquinas

Voz 12 22:09 ese es el equivalente del test de Turing sabes

Voz 6 22:11 vale pero me quedo en esa frase porque y necesito Adela a la ética se fundamenta de las emociones simuladas reales

Voz 0010 22:20 bueno no la ética que se compone de razones emociones a lo largo de la Historia nos hemos ido dando cuenta de que el razonamiento no son necesarias las emociones pero el razonamiento también hace falta sino la pura emoción pues no llevarse mundo de motivó vista en el que estamos que los están vendiendo una gran cantidad de cosas manipulando las emociones de las personas injustamente es uno de los grandes problemas de todas las plataformas que intentan llegar a las gentes que detectan que es lo que la gente quiere emocionalmente y se lo venden sin darles espacio para razonar yo escritora un artículo que salve ayer en El País que era justamente sobre libertad en la era adicto tal justamente lo que intentaba haberes que nosotros tenemos que tener libertad frente a esa manipulación de nuestras emociones la ética es emociones y razones inseparable mentes hay que argumentar ya hay que sentir hoy por hoy las máquinas pues no parece que puedan compaginar esos dos lados

Voz 1995 23:19 vamos a plantear todo esto es de nuestra una especie de mitología moderna

Voz 6 23:24 el cine en dos mil uno Odisea del espacio quiero demasiado a esta máquina para permitir ponga en peligro no acabo de entender a qué te refieres se que os dejarán que estaban planeando desconectar y eso es algo que yo no puedo permitir que sus empleados runner

Voz 14 23:41 fueron diseñados como copias de seres humanos en todos los sentidos excepto en sus emociones pero los diseñadores creen que al cabo de unos años pueden desarrollar sus propias respuestas emocionales más recientemente empírico

Voz 1995 23:52 las como ex maquina

Voz 15 23:54 hoy nunca había conocido a gente nueva ha añadido bruto es fascinante

Voz 7 24:02 cogiendo una última que es interesantísima llamada

Voz 3 24:05 qué ocurre vimos delicioso sobre una máquina hoy muchos periódicos Expósito

Voz 1995 24:20 traen nuevas informaciones sobre robots avales y demás en este caso hablamos ya sabe que el hombre sabe que es una máquina pero en sus sentimientos es una mujer en su libro José Ignacio usted habla habla explícitamente de lo que pasó cuando una inteligencia artificial no susurra al oído palabras de amor es muy inquietante

Voz 12 24:40 bueno lo primero déjame que añada una nueva película de este año que se Mazo que te recomiendo porque es el salto donde ya esa inteligencia artificial es ciencia ficción no pero es una forma de reflexión interesante ya tiene cuerpo entonces bien interesante porque las primeras películas que has hablado Gêres una voz ex máquina es un hecho esqueleto con una cara bella pero hizo ella es una persona no entonces es interesante que toda esa relación efectivamente yo creo que la voz que es lo que se está logrando ahora afinar en inteligencia artificial es un paso nada trivial en el camino relacionarnos con inteligencia esenciales este es un paso que se está dando recomiendo a todo el mundo que vea un vídeo de Youtube que está hecho por Google dúplex donde una inteligencia artificial llama una peluquería para reservar hora bueno la la persona en la peluquería atiende la llamada sin saber que él está llevando una inteligencia artificial que se produce un diálogo donde a la mitad del diálogo la inteligencia artificial le preguntan a qué hora hice a las diez y hace esta entonación no entonces el mero hecho de haber logrado programar las inflexiones de la voz la duda

Voz 6 25:56 él no encontrar la palabra fíjate que está programado sea no hay duda de que eso es determinismo no pero está muy bien programado el humano al otro lado del teléfono

Voz 12 26:06 qué cuelga el teléfono y hay un aplauso porque eso es una demostración de Google hay un aplauso de toda la audiencia diciendo esto va en serio no va a poder relacionarnos con con voces dentro de poco que no sabemos distinguir no de qué tipo de virus

Voz 3 26:21 no la que antes de la pausa publicitaria yo estaba super optimista Nos estaba con valor José Ignacio y con esto último

Voz 0010 26:30 bueno yo creo que no hay que darse tanto a mi me parece que la palabra clave es simulación no mientras esté simulando es posible descubrir las simulaciones en algún momento determinado simular seres humanos no es lo mismo que crear seres humanos creo que ahí estaría la diferencia dicho sabemos que en algunas elecciones sea presa sentado una algoritmo a las elecciones en algún país europeo quedó en tercer crono pero que no lo no

Voz 7 27:00 porque era un Paul era mejor

Voz 0010 27:02 exacto y quedó en tercer lugar pues porque prometió imparcialidad y entonces las gentes entendieron que el algoritmo podía ser mucho más imparcial que un ser humano que siempre tiene ciertos sesgos de parcialidad claro en el momento en que la gente empieza a descubrir que es un algoritmo empieza a preguntarse bueno aquí qué pasa porque alguien lo ha diseñado yo dos cosas la diferencia gran Le no deja que diga que

Voz 12 27:27 esta gente por ejemplo que que

Voz 6 27:30 de Eric que comparte su vida pues

Voz 12 27:33 con una un animal doméstico con un animal de compañía con un perro con un gato al al cual lo quiere tanto que cuando fallece les rindió honores de sepultura no o sea que hay hombres y mujeres sí que son unos enamorados de su coche no que son que que adora en su coche encima de apreciar a otros seres humanos yo creo que los humanos estamos hechos para compartir nuestra las emociones a pesar de que con quién las compartamos no tenga el estatus de humano no

Voz 0010 28:06 bueno estoy totalmente de acuerdo en que se le puede se puede enamorar uno de su bolígrafo un cariño enorme hay decidirá sobre el niño he perdido el bolígrafo pero creo que todavía debe haber una diferencia entre perder el bolígrafo y perder al palo pero la madre o perder a un hijo no lo digo yo yo te digo que no yo estoy a decirme que sí porque no deprimente no no ser que es lo mismo perder un bolígrafo que perder un hijo la verdad es que debe de ser bastante deprimente no quería entrar

Voz 12 28:36 eso que decirte que por ejemplo hay gente que entra hay pues habla con su voto habla no no es que le acaricia habla con él no Le otorga un estatus por encima de lo que sería lo que es un animal no que estamos predispuestos a cruzar ciertas rayas más de lo que imaginamos y luego déjame que diga una cosita más hay muchas personas solitarias que llegan a casa y todo su día soledad soledad actualidad hay no sé qué estimaciones hay de viudas de ochenta años que no reciben una llamada telefónica al día en las grandes ciudades bueno yo conozco gente ya departamentos de psicología que está en sus trabajos de investigación tiene que ver con una una compaña miento artificial con esa voz Se dos a amable señora Julia como está usted hoy como le duele el brazo es decir una cierta preocupación es cierto lo que me dices no es artificial sabemos que es artificial pero que eso va entrar en nuestra sociedad yo creo que sin duda va a ser así nosotros hemos aceptado mucho progreso que en cierta medida va en nuestra contra no la dependencia del móvil

Voz 0010 29:40 voy a mí me parece muy bien que haya gente que le vayan muy bien esas voces y que esté muy entusiasmada di pero creo que es bueno que sepan que efectivamente no es una persona aunque uno puede estar muy contento con que su perro le tenga cariño su máquina también efectivamente creo que hay hospitales en los que están llevando a robots que ayudan a la gente y atiende a la gente en parece que todo lo que se ayuda me parece estupendo pero la gente tiene que saber que efectivamente es un robot porque sino es un engaño

Voz 12 30:11 bueno fíjate si todos los bots que generan a noticias periodísticas falsas y que son masivos que en las elecciones de Estados Unidos en las elecciones de de muchos lugares han aparecido nadie notifica a las personas que esas noticias vienen de de seres artificial

Voz 0010 30:30 es lo malo eso es lo malo porque bueno más que hace y News yo les llamaría mulos claramente no que ha habido durante toda la historia de la humanidad pero eso es lo malo que la gente no sabe que son bulos y no sabe discernir y entonces

Voz 7 30:42 porque confían demasiado en los mismos barato estoy fuerte Camille entonces estamos perdiendo el sentido común que impostor digo básico un ser humano sí

Voz 0010 30:52 exactamente tu te es la clave del ser humano que tiene sentido común y las máquinas todavía no

Voz 3 30:58 bueno sí sí sí sí

Voz 7 31:02 es decir excepto si nos quitan el amor se quitan atendida adquiere importancia necesidades no

Voz 3 31:11 máquinas depende de lo humano no la de sentido

Voz 0010 31:16 dicen los expertos que tenemos sentido común y las máquinas todavía no y que esa es la gran meta de las máquinas intentar tener sentido común a mí me parecía que el sentido común era una cosa muy siempre resulta que no lo es

Voz 7 31:27 no ahí te sentido de humor

Voz 6 31:30 es decir el equivalente del test de Turing Chaves este de si eres capaz de

Voz 12 31:34 ir a través del habla de entre un humano y una máquina ahora hay el test de Turing moral que es que sea las respuestas satisfacen tus criterios éticos que resulta que es más sencillo pasar existes es más fácil programar algo que siempre sea políticamente correcto sino algo que tenga entonación es inflexiones que sea que sí que podemos programar unas respuestas que sigan principios éticos

Voz 0010 31:57 claro yo pero de lo políticamente correcto es decir con aquello a lo que ya estamos acostumbrados y no va a ser disonante pero el día que la máquina sea revolucionarias era más interesante cuando en vez de atenerse a lo políticamente correcto sea capaz de ser resistente y entonces empezará a chocar tomará decisiones por sí misma interesante

Voz 1995 32:17 el que que es un lujo un placer escucharos de verdad sobre todo porque en estos momentos están ocurriendo muchas cosas en este país que están enfangar las en un pasado y un presente un poco oscuro y de lo que estamos hablando es el futuro que irremediablemente ese lugar donde vamos a vivir Etica para máquinas se Ignacio La Torre muchísimas gracias un verdadero placer

Voz 6 32:37 Dayton te digo en física teórica de la universidad Barcelona

Voz 1995 32:40 como siempre Adela Cortina un beso enorme gracias por ayudarnos a pensar

Voz 0010 32:44 lo mismo te digo hasta luego seguimos

Voz 1995 32:46 en Hoy por hoy

Voz 16 32:49 no