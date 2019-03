Adela Cortina: "Nuestra noción del tiempo ha cambiado"

Voz 2 00:00 en la Cadena Ser

Voz 1995 00:16 vaya vaya tarde ayer se vaya bueno se lo mismo no se han enterado afortunadamente pero ayer una caída Whatsapp Facebook que insta darán estuvo a punto de colapsar el mundo tal y como lo conocemos gente esperando si gente esperando a poder mandar las imágenes de lo que iba a comer o las nuevas zapatillas que sea comprado o un recuerdo de el verano del dos mil dos hubo cafeterías modernas donde la gente al no poder hacer fotos al que hace cien por cien arábiga no sabía cómo comportarse usando chocaban unos con otros afortunadamente la avería solventó sin apenas daños personales la gente no tuvo que hablar con otras personas no habla expone lo mal mal Alejandro Rodríguez él es el social media en Cadena Ser que es un título buenísimo de Alejandro buenos días

Voz 5 01:05 quieren que la genial que tal como estaba encuentras bien imagino que estás bien si hacemos recuperados que pasó ayer pues hubo una caída masiva de las aplicaciones que dependen de Facebook la propia Facebook Instagram y Whatsapp fue larga desde las lo de la tarde hasta bien entrada la madrugada los motivos apuntan a un fallo en los servidores aunque por parte de Facebook son un poco herméticos en este tema no hay comunicado a lo único que han dejado claro es que no se trata de un ataque

Voz 1995 01:29 vale existe un protocolo de actuación cuando vas al baño por ejemplo vas al baño no puedes consultar Facebook o Whatsapp existe un protocolo no sé leer la parte de atrás de lo champús el catálogo de Ikea que haces en el baño si me tienes abismo

Voz 5 01:44 pues debería de existir ese protocolo también podríamos recuperar ese móvil viejo que tenía que el juego de las serpientes necesita cuerda de hecho ayer fue un gran día para muchos que tenemos al típico amigo pesado en los grupos que no para demandar audios pues ayer no pudo desde la por la tarde hasta las cuatro de la mañana

Voz 1995 01:59 buena ha sido olvidado con las redes sociales y no se olvida que significa esperar sino se ha olvidado la la paciencia Alejandro muchísimas muchísimas gracias velar este pasado martes Se celebrada en Madrid un acto para el que sus organizadores llevaban esperando dos años eso es una larga espera en la Academia de Ciencias Morales y Políticas Adela Cortina catedrática de Ética de la Universidad de Valencia y primera mujer en ingresar en esa institución recibía un homenaje presentaba un libro en su honor Ética y Filosofía Política un homenaje Adela Cortina en el que se escriben sobre ella y sobre su pensamiento muchos en les even muchos de sus colegas y discípulos Adela Cortina buenos días y enhorabuena por el cariño de tus compañeros muy buenos días y hay muchísimas gracias queremos hablar de la espera te esperabas este homenaje

Voz 0010 02:51 pues no me lo esperaba porque la verdad es que actuaron con sigilo verdaderamente ejemplar he llegado a la conclusión de que pueden servir para espía So para cosas por el estilo porque fueron absolutamente cuidadosos para que yo no me enterara de ninguna manera porque querían que me hiciera ilusión y la verdad es que lo consiguieran totalmente

Voz 1995 03:12 bueno la figura de espías filosóficos investigando la moral es una imagen bueno interesada para muchos ayer Adela hubo un colapso global en el mundo entero no se podía utilizar Facebook no se podía subir nada fotos en guasa y la gente se desesperó que es lo contrario de de esperaremos perdido la tolerancia la espera

Voz 0010 03:37 pues yo creo que lo hemos perdido la verdad es que tiene su razón de ser también porque el tiempo es un recurso muy escaso nos vamos dando cuenta poco a poco de que lo que más nos falta es tiempo y entonces existe el coste de oportunidad así estás esperando no estás haciendo otras cosas que te parece que son importantísimas y en esta sociedad ya no extra de la aceleración la cosa todavía se complica más no molesta muchísimo que el servidor no nos recoja un mensaje que no nos atiendan desde en una tienda precisamente yo creo que es por nuestro tiempo nuestra vida verdaderamente acelerada en otro tiempo la gente podía tener mucha paciencia porque tenía mucho tiempo el tiempo es un es curso un recurso muy muy escaso y creo que eso explica que la es pero vaya perdiendo puntos pero fíjate

Voz 1995 04:30 que incluso es un Klein son eslogan publicitario sin esperas en esta nueva economía basada en la rapidez sin esperas es una frase que escuchamos mucho asociado algunos servicios no queremos esperar en un restaurante queremos esperan atienda cuando vamos de vacaciones a a descansar queremos no no queremos una cola para acceder a o en lista de espera el monumento que nuestros deseos deben ser satisfechos en el acto en el sino no valen

Voz 0010 04:58 efectivamente bueno el tiempo la noción del tiempo ha cambiado decía el sociólogo Daniel Bell creo que con mucha razón que nuestra manera de entender el tiempo ha cambiado desde que se inventaron las tarjetas de crédito bueno de esto hace ya desde los años setenta lo decía él no y ahora todavía más claro antes el pasado era muy importante para recordar para echar raíces el presente bueno era algo muy rápido y bueno sobre todo proyectamos para el futuro que es cuando alguien se iba a comprar una casa os voy a comprar un coche que estábamos ahorrando y cosas por el estilo con la tarjeta de crédito de pronto podemos disfrutar de las cosas Judd pero es que la jeta de crédito a lo que tenemos ahora ha cambiado enormemente y por eso la gente podemos recibir las cosas hay queremos recibir las cosas ya ahí es el éxito de todos esos restaurantes y todas esas ofertas decir sin esperas lo tiene usted ella bueno es que no está noción del tiempo ha pasado

Voz 1995 05:51 había que esperar tener el dinero había que juntar uno a uno claro

Voz 6 05:55 en mil quince pero éste espera Lluc daba un valor añadido a al objeto de deseo va un ejemplo de país aquí en España muchísimos pero sólo en en Cuaresma había un bollo que se come un bollo Simó de pasta de almendra Hay innata se Fast las bolas son los Bacon

Voz 1995 06:17 cómo se llevaba en vastas zonas

Voz 6 06:20 quieres Napa también sea más mandando pastor faltas dólar seguir el bollo ley de Cuaresma para ser bueno sola vía tiene que esperar todo el año pero pone llega este bollo esperando todo el año tiene un sabor hoy en día este voy a comer todos los días del año esta espera valor el sabor

Voz 1995 06:46 claro podrían Viera otro por la espera

Voz 6 06:48 la voy podríamos comer ahora turrón que

Voz 1995 06:51 es lo que quiere pregunta en el sur

Voz 6 06:56 me has entendido no condiciona ni si habéis encendido sí pero

Voz 0010 07:00 se puede comprar turrón ahora ahora se puede comprar de todo no no hay que esperar yo entonces a la gente le parece que es interesante tenerlo ya pero creo que tienes toda la razón con esto hemos perdido mucho porque hemos perdido esa capacidad de disfrutar anticipando de lo que puede venir que era maravilloso eso para cuando estabas esperando la noche de los Reyes Magos lo estabas esperando estaba anticipadamente de lo que venía ella además como dicen los psicólogos aplazado vamos la gratificación sabíamos tener la tranquilidad de decir ya llegará a llegar a eso siempre es un disfrute no

bueno vamos a poner en valor esto que estamos deseando vamos a esperar vamos a tomarnos nuestro tiempo vamos a llenar el vacío que se abre entre nosotros durante unos segundos con publicidad escuchamos atentamente segundos seguimos hablando con Adela Cortina que es un verdadero placer Rosa Márquez que estás ahí muy buenos días

Voz 1995 08:06 bueno estamos hablando sobre la espera con una de las grandes vías de este país la catedrática de Ética de la cortina una persona que nos ayuda a pensar cosa que no hace mucho falta como recuperarla espera ayer mucha gente no sabía que no podía mandar una foto no podía recibir un un audio un sonido es que Whatsapp Facebook Instagram se cayeron hasta altas horas de la madrugada Adela sabemos que tú no tienes ni Facebook verdad ni Instagram y guasa tampoco

Voz 0010 08:35 me parece que es la principal característica yo tengo lo que me distinguió del resto del mundo prácticamente

Voz 6 08:41 yo tampoco somos estés encontró a verlo ese es el acto revolucionario Dear sedes

Voz 0010 08:47 pero fin todos somos unos resistentes y siete muchísimo disidentes me alegro muchísimo

Voz 1995 08:53 desde luego las redes sociales no ayudan mucho menos a recuperar cierta calma cierta tranquilidad Adela todo contraria

Voz 0010 09:02 porque ésa sí que lo que sí genes el efecto inmediato la respuesta inmediata desde luego no a nada por eso mi vemos este tiempo acelerador y Ximo

Voz 1995 09:42 a una música que no toleramos Adela nos ponen música para entretener el tiempo y torera Nos además esas revistas manoseada es que muchas salidas de espera

Voz 6 09:50 sí eso es viste aquí unos existió no hay previstas la salita has visto cómo lo mismo pero sólo cuanto dentista te descubres un mundo de vistas obviamente tiene su público su lector pero bueno

Voz 1995 10:06 es genial dijo vale cada vez hay menos zonas en las que que esperar la sensación de esperar junto a otras personas a veces es un poco inquietante ocurre por ejemplo en el metro

Voz 1995 10:25 en el metro Adela ya hay muchas ciudades en este país con con Metro han puesto televisores imponen televisores para interrumpir tu espera antes la espera implicaba pensar en las musarañas pinchar en lo que sea en la comida en un problema pero no han puesto televisores en todas las estaciones de metro como si no tuviéramos en la mano algo más personal que que hacer que mirar un un televisor

Voz 0010 10:49 sí sí lo que pasa es que sino a mirar en el televisor la gente está mirando el móvil o sea que tampoco o ganamos mucho esta capacidad de estar siempre mirando algo no poder pensar no poder reflexionar serenamente hemos perdido el hábito de tener una cierta tranquilidad a claro que hay esperas y esperas que estabais hablando de del tema de las salas de espera pero lo que es horroroso es cuando se Gemma a una determinada compañía porque quieres que te manden un paquete te dicen aquello de todas unas tres operadores están ocupados por favor mantiene se espera acabar

Voz 1995 11:23 a dar en la diana este probablemente sea el sonido más horrorosa que podamos escuchar a día de hoy

Voz 11 11:28 en estos momentos no podemos atenderle nuestro horario es de lunes a jueves de ocho a dos de cuatro

Voz 1995 11:36 yo creo que trabajan creo que es aún peor

Voz 3 11:39 este no se retire meta pasamos con un operador

Voz 1995 11:45 no se retire no no

Voz 6 11:47 pensaba hacerlo no Adela una uva atrapado dio un ascensor IMI y al botón de emergencia para el rescate dicen la señorita no no tranquila mandamos alguien no se retire por favor no no no estoy un asesor atrapado

Voz 0010 12:04 no había modo de retirarse pero realmente eso es de lo más enervar ante prefiere yo prefiero que sencillamente comunique algo por el estilo pero que no se les ocurre decir aquello de todos nuestros operadores están preocupados por favor no ser mire Siria

Voz 1995 12:19 tú eres desde desde tú cátedra de ética tú crees que el ser humano ha variado su relación con el tiempo

Voz 0010 12:27 totalmente pero a totalmente evidentemente ahora la escasez de tiempo es enorme y además la costumbre de estar todo el tiempo contestando un correo contestando otro correo yo no tengo o no tengo teléfono móvil pero sí que tengo correo electrónico y es atroz cuando se pone el correo que hoy ves que tienes cien mensajes a los que tienes que contestar porque sino además quedas mal tiempo se te siete de agosto en nuestro tiempo se agota de una manera que no nos deja para relajarnos para reflexionar para serenar nos hay que buscar lo es es toda una tarea

Voz 1995 13:04 y daría la la percepción del tiempo con la edad cuando cuando eres niño cuando hablabas de de las Navidades la espera de poder comer el bollo el FAS las bula el turrón cuando eres niño todo pasa muy muy despacio pero ya cuando eres Mas por las cosas van rápida de por sí ahora incluso más rápidas como varía la percepción del tiempo

Voz 0010 13:24 pues mira por una parte la percepción varía porque nos damos cuenta de que nos queda menos y entonces hemos de aprovecharlo por aquello de que parece que se está acabando pero por otra parte creo que con la madurez se va cogiendo una cierta serenidad de que bueno tampoco hay que a superarse tanto porque a lo mejor acabaremos haciendo menos cosas a las que nos creíamos la madurez acierta una ser en una cierta serenidad una unos empeña estar todo el rato pendientes del teléfono y todas estas cuestiones

Voz 1995 13:57 en cuanto a la en cuanto a las esperas claro la madurez sería saber esperar en estos momentos hay alguien maduro sabiamente podría ser alguien que sabe esperar

Voz 0010 14:09 pues yo creo que sí que es alguien que sabe esperar pero siempre hay que ver de qué tipo a qué tipo de cosas nos estamos refiriendo con este esperar que no es tan fácil no cuando se está esperando el resultado de un análisis médico pues no es fácil saber esperar cuando se está esperando que el anuncio de que es lo que pasa esa con una persona quería pues no es fácil esperar bueno todo depende también de qué es lo que tenemos que esperar

Voz 1995 14:36 pero fíjate sobre eso en España la lista de espera para una operación no urgente que también habría que no debemos definir lo que es urgente lo que no es urgente o lo que es urgente para Haití en términos generales o lo que es urgente uno termina pero no la ley esta media es de noventa y tres días no veintitrés días de espera no parece tolerable cuando lo que estás esperando una operación quirúrgica

Voz 0010 15:03 claro ese éste sí que es un tema que a mí me parece prioritario y no entiendo porqué en el mundo político no estamos hablando de esas cosas y estamos hablando de muchas otras que en ocasiones no vienen a cuento el tema de las listas de espera en realidad es un procedimiento de justicia porque como no se puede atender a todo el mundo rápidamente con la en la sanidad pública se establece una lista de espera si la lista es pública todo el mundo sabe cuándo le puede tocar porqué antes alguna persona la pasan antes que a ella pues porque lo necesita más etcétera claro que es un procedimiento de justicia lo que pasa es que como los recursos cada vez son más escasos para la sanidad se amontonan en las listas de espera realmente que resultan injustas porque los recursos son escasos entonces en vez de estar utilizando los en otras cosas creo que habría que dedicarlos a la sanidad porque ahí nos estamos jugando la vida y nos estamos jugando la salud de la gente ese retraso puede ser no solamente mortal la la larga sino que ya en el tiempo de espera se está sufriendo intensamente ese tipo de esperas que habría que reducir enormemente empleando una cantidad de recursos en eso que son fundamentales en ese sentido es el que yo haría un llamamiento a los políticos a tomarse las cosas en serio

Voz 1995 16:27 Dice Adela Cortina la ética no sabe servir para ser justos y Faces eso nos hace pensar es ese justos no podíamos ser felices o no deberíamos ser capaces de hacerlo en cualquier caso que Adela no han salido a pensar todas las semanas nos hace felices Adela hasta hasta muy pronto un beso grande grande