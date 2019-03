Un partido da instrucciones a su filial

Voz 1389

00:00

qué te sugiere esto Javier seis Casado pidiendo la Vox hoy vamos a hacer una competición virtuosa que dice Errejón no aquí me presento yo aquí te presentas tú me sugiere al líder de un partido dando instrucciones a su filial es como si el Partido Popular tuviese nuevas generaciones que serían sus Juventudes generaciones eternas que sería Vox está casado que es el PP de bares está Abascal que sería el PP entrando en un after pero lo más curioso es la naturalidad con que Casado marca distancias con la extrema derecha diciéndole prácticamente que son lo mismo pero qué conviene más que se le vote a él mira desde la desde la aparición de de Vox lo que ha habido un concurso de casi de de gimnasia artística entre PP y Ciudadanos para ver cómo podían distanciarse de ellos al mismo tiempo que les dejaban abierta la puerta a una persona puede decirle a su pareja que quiere seguir ajustándose con ella sin invitarle a las fiestas pero ocurre que pedirle que se deje insultar en público ya es demasiado lo que Casado está proponiendo es que se deje la cama y el baile para el sol es decir asumiendo que ya él vale por los