Voz 0445

07:27

la paloma la lechuza no es muy curioso porque cuando se habla de este tipo de de elementos en la lo que se va a decir es que la la fila la el pájaro representa sea cual sea la especie representan el món el moho un grupo Mario como decía este experto en ornitología no como somos animales gregarios de lo que se trata de entender si realmente las la acción que tenemos con los ente comunidad tiene que ver con las bandadas de los pájaros o bien con otro tipo de formaciones animales y aquí hay una cosa super interesante es que en Filosofía vemos la paloma vemos grullas vemos la lechuza pero no se suele hablar de banderas entonces por eso vamos a hacer filosofía por qué me me parece super interesante que pensamos como es la formación de los pájaros con respecto a una que está muy muy extendida y es muy conocida que expresamente a la idea de que la comunidad la política tiene que ver con un contrato con un pacto social y eso me parece super interesante porque si hacemos esa vuelta de tuerca en esta en este momento filosófico que quiere a presentaros lo que tenemos a los mejores nada porque es para que haya una desbandada tenemos que pensar que significa formar parte de una bandada de pájaros los a las agrupaciones políticas los grupos políticos forman parte repiten esa estructura animal de la banda había pájaros yo a lo mejor lo que nosotros nos llevamos unas cuantas sorpresas no porque porque hay por ejemplo frente al lobo la paloma es lo que me llamara es que la paloma Can Tiana no es que el lobo implicaba siempre es una metáfora de joven que de que recupera Derrida muy conocida no eso no se lo no se lo lo lo lo lo lo habréis escuchado antes pero lo que sé lo que se piensa es que el hombre se agrupa por miedo hacia un contrato social por miedo hay una especie de soberano con una jerarquía completamente vertical en ese en ese caso hay una violencia estatal se permite Se permite a la coacción estamos atados atados a la ley de forma que lo que se impone es el dominio cuando yo me voy de este tipo de estructuras lo que hay son da sección de ser deserciones acusaciones de traición puntos suspensivos pero cuando estoy hablando de las de las de las aves de las bandas vemos otra cosa muy distinta porque es verdad que las bandadas tiene una formación pero vamos a pensar en la formación la formación no es una jerarquía e la formación es una jerarquía allí es verdad que si no hay un pájaro