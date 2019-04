Voz 0099

Albert Rivera tiene una facilidad asombrosa para hacerme cambiar de opinión cuando presentó a Soraya Rodríguez flamante número tres en su lista para Europa como una política de convicción decidido dedicarle esta columna me parece como mínimo notable elegir el término convicción para hablar de alguien que ha ocupado cargos en el PSOE durante los últimos veinticinco años sin interrupción antes de fichar por Ciudadanos con el candor de una niña vestida de Primera Comunión la convicción de Rodríguez diputada del PSOE hasta que se disolvió el Congreso le ha permitido viajar desde el socialismo hasta la foto de Colón en un mes escaso con eso podría optar al Libro Guinness de los récords pero águila dejo porque ayer al ser preguntado por los audios que parecen demostrar que la policía patriótica de Fernández Díaz visitó Nueva York a un exministro de Chaves para fabricar pruebas falsas contra Podemos Rivera respondió a los periodistas que le preguntaron al PP que él no tenía nada que decir eso también es digna de un récord Guinness que un aspirante a la presidencia del Gobierno de España se lave las manos ante la guerra sucia que el Estado declaró a un enemigo político es intolerable pero todavía resulta más incomprensible que Rivera no se de cuenta de lo que implica en sus palabras sí habló sin pensar malo si pensó lo que decía peor en el mejor de los casos es evidente que sus convicciones democráticas están supeditadas a sus intereses electorales y eso no lo supera ni Soraya Rodríguez