Voz 1880 00:23 Sara habituales buenas noches esta mañana

Voz 0194 00:25 conocíamos los datos del EGM novecientos setenta y un mil oyentes setenta y un mil oyentes tiene dice bendice

Voz 1880 00:31 cinco si la audiencia de la SER es de tres millones novecientos ochenta y siete mil oyentes estos son los datos del EGM años como como decías del Estudio General de Medios antes de ir a la audiencia nuestra cara B de hoy el EGM cómo funciona cuando nació pues bien la Nación los años sesenta harán estudios que hacían algunos anunciantes con institutos de investigación para saber dónde anunciarse no ir en el año sesenta y ocho es cuando nace de verdad el EGM como tal las empresas que se unen para hacerlo ya no son sólo anunciantes también a las agencias y medios de comunicación luego en el ochenta y ocho es cuando el Ministerio de Interior registra ya los estatutos de lo que se llama Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación que es la a ir MC desde ese momento es la que produce el FMI también es la propietaria de todos los Icon

Voz 0194 01:15 miden la audiencia

Voz 1880 01:17 pues para conseguir los datos se hacen unas treinta mil entrevistas veintisiete mil son personales más tres mil entrevistas online se hacen tres muestras al año lo que nosotros llamamos tres oleadas nos ahora estamos en abril esta es la primera oleada del año

Voz 0194 01:29 aquí en esta oleada la Cadena SER sigue siendo líder de audiencia

Voz 1880 01:32 sí con casi cuatro millones de oyentes otros datos son por ejemplo que la Cope ha superado los tres millones o que Radio Nacional sigue sumando oyentes así que nuestro medio sigue

Voz 0194 01:41 a la radio sigue sana vamos a la Audiencia a la que necesitamos para seguir existiendo y que es además nuestro término de la cara B de bueno estaremos

Voz 1880 01:50 el hasta la el diccionario RAE tenemos que era la quinta acepción para ver la definición de la audiencia como público que atiende los programas de radio y televisión o que asiste a un acto o espectáculo si vamos al etimología como siempre viene del latín audiencia dividimos en tres partes que es de de de oir ni la mitad de la palabra la TNT que es lo que hace la acción y el sufijo el día que sí que es la actualidad así que el grupo de personas que están escuchan no al final la Audiencia no son datos no son números no son tantos por ciento la Audiencia es la gente empezamos la audiencia de la banda británica además el decantaba la gente en esta canción somos distintos somos diferentes somos gente pero no tenemos porque gobiernos

Voz 0194 03:00 pues venga vamos al análisis del concepto Ubaldo Cuesta es catedrático de Psicología Social de la comunicación de la Universidad Complutense de Madrid Ubaldo muy buenas

Voz 0283 03:06 noches hola muy buenas noches la Audiencia tenemos que tomarlo como algo unitario como una masa social decíamos

Voz 0194 03:14 antes la Audiencia es gente pero es como un bloque de gente

Voz 5 03:18 no nos un bloque de gente las audiencias varían muchos chicos lugares a otros es más una de las características modernos de la publicidad contemporánea precisamente la fragmentación de las audiencias

Voz 0194 03:30 es eso qué quiere decir

Voz 5 03:33 es año audiencias más distintas indiferentes antes era relativamente fácil desde el punto de vista del marketing porque claro podemos hablar de muchos tipos de audiencia de los esa tesis nos centramos en el marketing la publicidad los más midia que es donde mejor se ve se centraba murió en las audiencias clase media clase alta e ingresos son las rurales zonas urbanas ahora no ahora puedes encontrar un hombre de ochenta años que para empezar hace tiempo pues en fin a los ochenta años llega llega muy bien y que tiene una conducta muy similar a un joven de cuarenta en muchos aspectos podemos encontrar un joven de Madrid muy similar a uno de Nueva York y en cambio muy diferente cada uno de una zona rural próxima a Madrid es decir las audiencias están cada vez más lejos sentadas es cada vez de alguna manera más difícil a ellas

Voz 0194 04:24 también la Audiencia digamos es cada vez más selectiva

Voz 5 04:30 en cierto sentido sí es decir las audiencias cada vez están más preparadas que audiencia lo que decíamos antes no la por así decir la sociedad Massa no que es al concepto que tú estás haciendo la referencia a la provincia en este sentido cada vez está más preparada por la razón tan sencilla de que en el mundo occidental en el que nosotros tenemos la suerte de Dios ojo eh porque también que distinguir de otros mundos un poco menos favorecidos que nosotros en nuestro mundo la en la gente está cada vez más preparada además entiende más y por lo tanto son más activas que por ejemplo ahora muchos autores hablan de los del Pro Summer en lugar del consumo yo audiencia pasiva ese consumidor pasivo cosas habla de un consumidor más pero verdad pro activo busca información activamente en la recoge el analizan fíjate que esto se puede notar hasta las la la gente va al médico creyendo no sé más que para esto es otro debate

Voz 0194 05:31 hay una cosa qué tipo de audiencias el de una emisora de radio de un programa de radio porque entre la audiencia y nosotros no tenemos una relación física no nos conocemos yo solo conozco la audiencia cuando voy a hacer el programa de cara al público no nos conocemos que que él es uno que les mueve a elegir una emisora de radio u otra por ejemplo

Voz 5 05:50 verás esto en el fondo el concepto de audiencia en el sentido en el que estamos hablando el tiene un poco el concepto Velilla es decir hay audiencia cuando hay un líder si no hay un líder se pierde audiencia porque estoy que que de alguna manera la audiencia es aquella que está un poco como hipnotizado por así decir por la persona que habla no respetó los trabajos originales de moderna sobre el concepto de la Audiencia parte de esta idea tenemos el libro de famoso de le como sobre la psicología de las masas que decía que incluso la soviéticos estaban cómo no va sí pero es que resulta el ser humano tiene esta tendencia la tendencia tener líderes a seguir seguir a alguien que le proteja que hunde ropa que le defienda Vidreres materiales o no bueno pues vosotros los de la radio los de cualquier cometió que es la que la radio que ya su especificidad en el fondo su interés porque tenéis la audiencia porque si eres qué significa que les dan algo de seguridad los gays el mensaje que ellos esperan encontrar las informales esté entre tenéis porque en el concepto audiencia en el concepto comunicación casi siempre subyacen debajo de del liderazgo estas dos ideas la de entretener persuadir porque en el fondo estoy siempre persuadido de una manera

Voz 0881 07:09 no estáis dando consejos ni opiniones

Voz 5 07:12 es te persiguen a la gente es un poco como cuando contábamos cuentos historias andaluz de verdad y hace veinte mil años ya había alguien los contaba el cuenta cuentos no lo no naturalmente no cuentas cómo te hemos estado en la arena como

Voz 6 07:29 sí sí pero más gente que captaba gente que captaba late

Voz 0194 07:31 de de de la audiencia de los que le estaban escuchando evidentemente

Voz 5 07:35 tienes la captado los líderes El que tiene esa capacidad a cotizar en fin personas iluminado en cierto sentido y por eso un buen comunicador en cierto sentido la que no se forma como todo pero para ser un buen comunicador hay que caerán Godin nato no para ser un buen músico una última

Voz 0194 07:56 pregunta que es una expresión que se utiliza mucho sobre todo en la televisión el concepto de la tiranía de la audiencia al final no piensa dar la audiencias Tirana

Voz 5 08:04 sí sí sí bueno esto es un tema muy importante no resulta que desde el momento en el que aparecen los más día ya parece por lo tanto esta capacidad de persuadir a millones de personas a la vez pues Carlo ahí aparece toda la industria del audiovisual no no solamente desde el punto de estar en la publicidad y la capacidad que tiene para vender imagen de marca o vender productos bien desde el punto de vista imagínate de la persuasión política no para que estamos en elecciones el poder de los más media en este sentido es enorme tanto en el mercado tradicional de productos de marketing cómo ni dónde vender o persuadir en las ideologías que ocurre con esto pues te siempre hay alguien que está dispuesto a pagar por ello para ver imagen de marca para vende Eric persuadir a sus ideas políticas no por lo tanto se establece esa relación entre el emisor es decir el medio que transmite esas ideas hay estar negociando con el emisor nivel de la publicidad o ojo a nivel también de intentar transmitir sus ideas no vendiendo las pero queriendo persuadir y esto hace que las audiencias sean muy importantes y en algún sentido sean ganas poner todos los medios necesitáis tener audiencias para poder sobrevivir porque al final es un negocio complicado esos habla de la tiranía de las audiencias claro que las audiencias son tiradas como tu programa audiencia

Voz 0881 09:24 exacto muchísimas gracias hasta luego muy ajustado

Voz 1880 09:48 esta es la relación no de un líder con la audiencia está carísimo le está diciendo en este tema recibiste mi mensaje alguna vez pensaste en lo que te estaba diciendo es un tema de dos mil cinco que interpreta en un concierto en directo como escuchamos Jason Mara que es un cantautor de Virginia es el juego ese con la audiencia

Voz 0194 10:07 tú Ferrari que ha estado tanto tiempo en este lado que estamos pero es mi audiencia también sí pero ojo porque la radio el lenguaje

Voz 0881 10:16 distintos totalmente muy diferente es decir diez personas delante de un televisor son una huida diez personas oyendo la radio son diez unidades distintas porque cada uno imagina lo suyo es tan importante la voz como interpreta las cosas la entonación la intención de poner fin bueno qué nostalgia guardan muy Audi

Voz 0194 10:41 hacia nuestro mi audiencia se está

Voz 0697 10:44 solamente en un sector en el que se había despreciado la audiencia porque aquí una radiotelevisión sitios unos museos o museos tienen audiencia Illa glam descubierto la importancia de la audiencia desde el año dos mil y pico y la Comisión Europea está dedicando cientos de miles de euros a formar a gestores de museos para que aprendan a mimar su audiencia claro sino aquellos que merece una piedra sin audiencia Museo no es más que una piedra ir las la interrelación entre entre el museo quiso audiencia es es un discurso nuevo que se está construyendo el de la tele decías que es labor la radio pierda con el EGM en los museos es un es lo más moderno que te los museos es cómo interactuar con todo bien

Voz 0283 11:24 Bernard no yo creo que el tema básico que me preocupa es la tiranía de la audiencia que habéis mencionado porque raya de esta forma de alimentar a la audiencia Ryan muchas veces en la irresponsabilidad de los medios y me estoy acordando

Voz 8 11:39 eso Julen de como todos sabíamos y los

Voz 0283 11:42 con logos aconsejaban que que obviamente ya no se podía tener Osán había que preparará la familia para pararlo lo que estaba claro que iba a suceder no sin embargo varias televisiones mantuvieron la llama encendida de la esperanza de una forma muy morbosa muy muy irresponsable y no digo que nadie fuera cantar la muerte antes no pero pero avión

Voz 9 12:07 digo Monés sesiones lo has dicho sí sí las televisiones y si por otro lado es un reto de un periódico oí

Voz 0283 12:16 tenemos el mismo conflicto es un reto abastecer a la audiencia que está exigiendo ir a la carta

Voz 10 12:25 solución

Voz 1880 12:30 ha sido dijo Jolín diciendo lo que tenemos que decir nosotros a la audiencia no escucha no es una de los padres del rock and roll escúchame es lo que nos pide os acordáis que él murió con veintitrés años en aquel accidente hacemos hoy aviación con un rival en Siri vamos con audiencias pero no sólo las de la radio no si vamos a ir al cine a descubrir las empezamos por las de la radio claro con Woody Allen y Días de radio si las familias que escuchan La Ser fueran como esta de Brooklyn

Voz 11 12:59 diga señor martes Man leemos el equipo de listín telefónico para spam envía

Voz 1880 13:09 hay que hay que verla vamos con en el segundo tipo de audiencia yo lo decía Ferrer y la audiencia que es también el público de la televisión los televidentes los que están atentos a la tele para audiencia televisiva la película elegida es Network una peli de Sinde lame en la que el presentador de televisión amenaza a la audiencia con suicidarse en directo quieren saber la verdad

Voz 12 13:30 dirijan sea Dios dirijan sí aseguró Auster espejismos porque es la mía

Voz 1880 13:37 cambió de audiencia en el cine también la de quienes escuchan a Jack Stanton que John Travolta que lucha por la presidencia de Estados Unidos muchos ven el paralelismo con la campaña del noventa y dos spray Marie Colors muchas gracias por venir esta noche trabajan y el poco tiempo que tiene para descansar igual por ejemplo la Audiencia a la que se debe el rey Jorge VI que supera su tartamudez y consigue ganarse a los que está temiendo realmente por esa tartamudez es el último discurso del discurso del Rey

Voz 0881 14:17 tal vez las más fatídicos

Voz 1880 14:23 para acabar audiencia pero musical aunque hayamos escuchado antes que concierto los asistentes de un concierto envían miles de ejemplos pero nos vamos a quedar como vamos al cine com tenían Rapsodia el concierto del final de la película se rodó en una sola toma de veintidós minutos contaba el protagonista Rami Malek el actor que interpretaba Freddie Mercury que toda esa secuencia fue emocionante pésima yo creo que sólo notamos también los espectadores musicales por ejemplo dentro de emisor como la de Queen dos ejemplos de dos conciertazos por ejemplo los de David Bowie de la gira Glass Spider Tour de mil novecientos ochenta y siete que eran concebidos como espectáculos teatrales y una segunda los Rolling Stone en Glastonbury el veintinueve de junio de dos mil trece vamos a escuchar solo al público vale antes incluso de que empezara el concierto estaba solo las bases estas la tensión no de la gente esperando a los músicos sea comunión que se crea con la vida y me dejas que te cuente una última cosa de irnos a esta hora estaba con Nacho Palomo en la redacción y me enseñó un tuit El Mundo Today que decía la Audiencia Nacional declara prescritas

Voz 15 15:44 las canciones de americano hay que leerse la noticia de la que es buenísima porque dice cosas como quedarán impunes versos como a la luz del sexo nos damos un beso el beso tuvo su audiencia en su momento

Voz 1880 15:58 claro que la tuvo Mecano lemas que también habló de la radio e en la canción sólo soy una persona

Voz 16 16:10 no vendió ni música

Voz 1880 16:15 cerramos la cara pues vamos a hacerles la cara B de hoy con una petición para nuestra audiencia

Voz 3 16:20 las

Voz 1880 16:29 se lo vamos a pedir como dicen en Eladio y los seres como nosotros por este grupo este grupo gallego sí que aquí no nieva que aquí sólo llueve que se queden con nosotros

Voz 3 16:44 hasta mañana