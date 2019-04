Irse no significa decir no

Voz 3

00:40

vocación muy muy muy tibia muy pálida con algo que contaba yo creo que en el libro sobre Suárez Javier Cercas hablando del ex presidente del Gobierno se refería a los que dicen que no cuando todo el mundo está diciendo que si en ese momento no y quizás una de las desde el del del descarrilamiento del proceso fue que no hubo quién dijese que no sino quiénes echaron a un lado los que prefirieron apartarse pero no plantar cara a lo que veían que se podía producir y luego hay otra cosa muy interesante en la declaración que es cuando recuerdan que él estaba ejerciendo su cargo cuando se anunció la fecha del referéndum y dice que bueno que eso no tenía ningún valor que a veces hacen cosas así no no deben contar con la población y lo que estaba pensando en la población y yo creo que éramos estamos normalizando ya cosas directamente en este juicio que no pasarían inadvertidas ningún circo