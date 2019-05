Análisis | Fotografías familiares y pancartas públicas

Voz 3 00:00 no saben quién paga y es rara no

Voz 0874 01:06 ains hemos escuchado en la última hora el último episodio debidas enterradas Gervasio Sánchez buenos días cómo estás hola buenos días tú llevas décadas trabajando con personas desaparecidas entrando en sus casas asistiendo a exhumaciones entierros que tardaron en la mayoría demasiados años en celebrarse y además tú herramienta de trabajo como todo el mundo sabe en este programa es la fotografía que ha sido premiada premiado en tantas ocasiones en que significa para quienes perdieron un día a un ser querido tardaron tanto tiempo en recuperarle tener al menos una instantánea de de ese ser querido por pequeña por borrosa por desgastada que esté tiene que ser el objeto más preciado de conservantes

Voz 0731 01:50 pues sí la verdad es que Javier entre los objetos que los familiares de los desaparecidos guarden en sus casas como oro en paño la instantánea las fotografías tienen un valor imprescindible no el valor de la memoria el valor del recuerdo el valor de cómo era esa persona antes de desaparecer no de de quedarse en el camino no hay generación tras generación se va dando esas imágenes de mujeres que sufrieron en primera persona hombres a hijos a hijos a nietos de nietos incluso a bisnietos en algunos países como el caso de España

Voz 0874 02:28 te has conocido a víctimas que decían que su mayor dolor

Voz 0731 02:30 que no tener siquiera una foto de su padre de su hijo de su madre aquí hemos hablado de gente que ha intentado recuperar a un familiar cuya

Voz 0874 02:38 la en casi ni conserva porque solamente tiene recuerdos del verdad

Voz 0731 02:41 mira en el mi trabajo desaparecidos que en dos mil once y hay unos trescientos cincuenta retratos de familiares de desaparecidos de países del mundo entre ellos España con imágenes de sus seres queridos desaparecidos no me encontré en Guatemala especialmente sobre todo en Perú muchísimas mujeres porque la mayor parte de las desapareció son hombres y son las mujeres sus esposas sus hijas sus hermanas las que buscan continuamente me encontré a personas que no tenían fotografías concido hijas que llorando me han dicho migrante daba Mi gran luto no es que mi padre desaparecida es que ni siquiera tengo una imagen de como era mi padre todo lo que sé de mi padre que algunos amigo suyo me lo han intentado describir pero claro cuando uno cuando alguien describe a otra persona difícil que de él el puto exacto de cómo era físicamente no a veces una chica me decía una a una joven me decía yo me parezco a mi padre porque me lo han dicho los demás siquiera sí sí soy como mi padre

Voz 0874 03:39 claro a quiénes hacemos cada documental de este serial de vidas enterradas no dejan de sorprendernos las fotografías que las familias conservan en sus casas y los objetos que luchan contra el olvido en un país lleno de desmemoria por eso queríamos dedicar unos minutos después de este episodio que hemos escuchado hablar de esas cajitas de madera Ton de hierro esos libros de maestros antiguos a esas cartas esos recortes de periódicos

Voz 0731 04:07 qué tal es recuerdo un episodio anterior que que tanto

Voz 0874 04:09 los momentos especiales de Radio indebida Santa gana

Voz 5 04:13 no no

Voz 7 04:27 ah sí

Voz 5 04:32 uno se creen que las el dato

Voz 8 04:39 a su lado se

Voz 0874 04:44 pero sucede

Voz 8 04:48 en esto de vida ahí en él

Voz 10 04:55 sí que

Voz 11 04:58 a los niños

Voz 8 05:00 eh que nos test de Rosa ha

Voz 5 05:11 en un rincón en un empate en un casco

Voz 0874 05:22 José Manuel Serrat hablaba de en tiempo de rosas y Julián López catedrático de Antropología Social de la UNED cómo estás

Voz 12 05:28 hola muy buenos días estoy prefiere hablar de un tiempo de

Voz 0874 05:30 Pino no de todas aquellas cosas que nos dejaron una España lúgubre y sombría en una España de posguerra de dictadura de represión y mientras esa España obligaba al silencio a levantar la mano y el pensamiento único en muchas casas sí que se configurarán mundos privados casi de resistencia no los que cabía la dignidad y el recuerdo a quienes un día fueron arrebatados de esas mismas casas

Voz 12 05:54 sí así es yo uso el concepto de pequeñas cosas de un tiempo de espinas evidentemente pensando en la canción de Joan Manuel Serrat como en esa canción que habla de que las cosas por pequeñas que sean vuelven aunque parezca que están olvidadas y arrinconada así también las cosas de un tiempo de de espinas que se atesoran once guardaron en estas cajas que yo las consideró como una especie de Conde en Salvador de de la memoria que que contienen un tipo de energía que son signo pero también son son símbolo hoy como todos los símbolos tienen esto que Un antropólogo el eh Víctor Turner llamaba la polarización de sentido es decir aunque sean de un tiempo de de espinas pueden

Voz 13 06:44 tener eh

Voz 12 06:45 el valores polarizado pueden servir para resistencia para eh la esperanza también para rememorar el dolor el daño y el sufrimiento

Voz 0874 06:56 todos esos objetos que han pertenecido durante mucho tiempo a la esfera privada y familiar a veces dan el salto a la esfera social cuando no sirven para narrar estas historias como las que hacemos aquí en este programa no pero desenterrar biografías largas esperas para para hacer un duelo o para ser reconocidos por los temas ese salto hacia el mundo colectivo digamos le dan valor añadido a los objetos

Voz 12 07:19 desde luego o sea hay que pensar que estas cajas que contienen pequeñas cosas han estado guardadas no sólo en una caja sino que esa caja estado dentro de un cajón ese cajón ha estado pues muchas veces en el ámbito más privado de las viviendas que es el el dormitorio salían de ahí digamos iban a extendiendo en momentos concretos en los que la familia precisaba digamos porque también son cómo son como termostato es también estas cajas de de la memoria que que pueden ayudar digamos a intensificar el calor emocional o a rebajarlo según los estados de ánimo sociales políticos eh familiares cuando se abren esas cajas en privado pues digamos se socializan de colectivismo en el ámbito familiar el sentido de la vida la y las emociones de los seres queridos desaparecidos pero cuando otros profesores investigadores activistas contactan con las familias contacta logran la confianza para que esas cajas se abran ante nuestra presencia pues a partir de ahí ya tienen otro valor comienza la energía a salir de de las paredes de las casas para comenzar a colonizar pues ámbitos públicos a colonizar estanterías de bibliotecas a colonizar palabras en la radio o imágenes en en la televisión

Voz 0874 08:43 conciencias incluso conciencia hace vida

Voz 12 08:45 demente y así digamos se pasa de la socialización privada del dolor y la esperanza a la socialización pública que es absolutamente necesaria y por tanto una pequeña cosa tan pequeñita se puede convertir en la expresión de un tipo de conocimiento la fórmula para un conocimiento social y convergentes

Voz 0874 09:06 para que esas pequeñas cosas cargadas de belleza de dignidad ni de recuerdos sobre todo den ese salto a la memoria colectiva hace falta que algún día alguien llame a la puerta de esas personas como lo hace por ejemplo consiste en nuestra reportajes y habla con los que ella llama los guardianes anónimos de nuestra memoria no hay que se siente a hablar con ellos y a escuchar el doctor en Antropología Social y Cultural Jorge Moreno lo ha hecho y el resultado es un libro que lleva por título el duelo revelado la vida social de las fotografías familiares de las víctimas del franquismo cómo estás buenos días

Voz 14 09:36 buenos días muchas gracias tú cómo está esto

Voz 0874 09:39 trabajo animado además por Julián en el mismo lugar donde había crecido en esa búsqueda encuentras fotografías imagino que escasas contesta poder estamos hablando no años treinta supongo que en en lugares muy distintos de esos esos hogares no y eso también ayuda a entender el valor de las fotografías

Voz 14 09:54 sí digamos bien empiezo a buscar fotografías entre gente que conocía porque empieza a investigar a mi propio pueblo eso tiene pues también sus complicaciones empiezo animado por Julián que vive en un pueblo de al lado el mío y entonces pues empezamos a encontrar fotografías también empezamos a ver la importancia de la de la imagen cuando muchas familias no tienen fotografías de sus seres queridos y me encuentro con que yo si no nuestra investigación ha recopilado fotografías que de repente las familias no tienen de repente empezamos a hacer charlas en las en los pueblos empezamos a entender la importancia de la fotografía cuando las proyectamos en las pantallas y la gente pues se empieza a emocionarse un acto académico termina convirtiéndose en otra cosa no estás P estos pequeños indicios son los que les llevan a uno a a querer investigar sobre eso no y cuento una una pequeña anécdota en este en este sentido fui a una casa a preguntar la casa de mi pueblo la investigación comienza en en AVE no se extiende por Ciudad Real y luego ya por el resto de España Francia México Nueva York yo estaba pues un yendo a entrevistar a un a un vecino de mi pueblo a él que se llama José y a su mujer que se llama Gines y entonces pues nada estamos hablando sobre lo que fue la represión en su en su familia de las palabras pasamos a las fotos empiezan a sacar fotos y entre las imágenes que sacan una que estaba en el fondo de la de la caja pues es la fotografía de de él con mi abuelo

Voz 15 11:29 no yo coño pero si tenía bueno dice si es que ella no es no llegábamos muy bien

Voz 14 11:34 un año después esto es lo que tiene la antropología que pasamos mucho tiempo con el agente y esto pues ayuda a matizar digamos que significa una foto por ejemplo no pueden me encuentro regresando a la misma casa entrando al salón pues me quedo estupefacto al ver que aquella fotografía que estaba en el interior de una caja está ahora expuesta en el salón yo que ha pasado aquí no sea que movimiento ha sido este no mi investigación e intenta dar sentido a todas esas esos esos gestos que son mudos que es lo que es cambiar de posición una fotografía ampliar la enmarcarla cortarla rayar la es un viaje por alcobas salones por bolsillos dando cuenta un poco de qué significa por ejemplo tu nombre lleve a cuarenta años la fotografía de su tío el hermano de su madre junto a la de su amada

Voz 15 12:23 en la cartera no pero

Voz 0874 12:25 la fotografía es una Historia una Historia larguísima de contar hemos hablado mucho en este programa hay en esta sección sobre el papel de las mujeres a parte de su sufrimiento como víctimas también como transmisora orales de la historia también como otras emisoras físicas porque muchas de esas fotografías han sido conservadas por ellas

Voz 14 12:43 efectivamente una de las cosas que revela la investigaciones que bueno pues que la economía de la mirada de una casa en gestionada por una mujer principalmente no quién va a las tiendas de fotografías a pedir ampliaciones quién las conservan son principales mujeres aquí la pregunta es que hay que hacerse es que mujer las tiene que las tiene largo de varias generaciones no lo que he hecho yo es seguirle la pista a pocas fotografías en una vida larga quién tiene las fotografías a lo largo de tres generaciones y eso qué significa no y entonces me encuentro con que en casas a las que llamo no tienen fotografía siendo la línea directa y eso se explica porque muchas vidas exponer para las vidas al marido en una fotografía esas pone es poner a los hijos a la venganza entonces a los varones se les oculta tenemos el caso de Emilio Silva por ejemplo que es un caso paradigmático no a las a las hijas pues suele cuenta pero con muchas reservas hay unas instrucciones precisas de las madres a las hijas para contar las cosas

Voz 15 13:42 días si queréis cuento digamos

Voz 14 13:46 esta comparativa entre la transmisión a los varones y la transmisión a las mujeres dentro de una línea directa dentro de la casa de una viuda no estuve en casa de Ángel cuando le preguntaba por su padre Elmer revelaba que en realidad quizás quizás su hermana supiera más que él no en este pequeño fragmento vais a ver lo que quiero decir con esto de la venganza dice quizá mi hermana sepa más que yo porque ha estado siempre con mi madre yo ya tengo la cabeza cogía siempre pensando en eso hasta pensado alguna vez me cago en la mar habremos sido cobardes porque es la familia hay pero yo con una escopeta que había tenido hay un rifle que tuve tuve un montón de tiempo un rifle hasta que lo vendí un automático con peines de diez tiros y lo vendí porque mi mujer me yo decía alguna tontería el me decía vas a vender las armas va saben de las armas pensando en que iba a hacer cualquier cosa que lo pensé pero claro ya tienes familia ahí coger casa por casa pum pum dos tiros otro pum pum dos los haber acabado loa Caballero ya tú también pero es que a mí no se me va la cabeza de mi padre no se me va de la cabeza a lo mejor no cojo el sueño y me quedo pensando herido pero que que habrá una cosa pero que que habrá una cosa que no sea el éxito de la de la casa de una vida es que los hijos tengan una vida normalizada para eso se acomete la normalidad de esconder a lo mejor a la persona que más has querido no si en el caso de la de de una mujer os os cuento porque es preciosa este relato da cuenta de dónde está la memoria en este país en muchos casos no se llama Juana dice lo siguiente yo se lo he contado a mis hijas y a mí no era a quién más lo voy a contar porque uno se alegrará otros dirán lo que habrá pasado la pobre por eso como decía mi madre no hay mejor cosa que la que no se dice a ti te lo estoy diciendo porque a ti te lo tengo que decir pero muchas no saben de la misa ni media porque muchas no saben que he pasado hambre muchas no saben que me he comido cáscaras de melón muchas no saben que hemos estado sin comer muchas no saben que los guardias daban golpes en la puerta porque no querían que lloramos y hacía así un gesto como de cerrar la boca porque sabes lo que decía mi madre que al que quiera saber mentiras en él porque algunas dirán lo que habrá pasado y otros dirán anda pues seguro que lo que cuenta es mentira mi madre no quería que habláramos porque diría no sea que fueran a coger manía o algo así sabes hijo mío porque a lo mejor habrá yo contigo no te tengo confianza para contarte cualquier cosa y a lo mejor te lo contaba yo a hace y la persona se lo decía otro sabes lo que te digo en boquita cerrar no entran moscas saben que mataron a mi padre en la mitad del pueblo de campanario pero aquí en este pueblo no lo sabe nadie qué adelanto yo con deciden en este pueblo que mataron a mi padre nada yo no porque algunas dirán cuando lo mataron es porque algo haría y otras dirán hoy el pobrecito hombre lo mataron tan joven con tantos hijos no yo no yo me junto contigo con la otra con la otra y con la otra Inuncat digo a mi padre lo mataron algunas lo saben pero por mi boca no se han enterado que adelantó yo con decir mataron a mi padre los hijos de puta sino sé con quién estoy hablando si a lo mejor estoy hablando con una que es más mala que la carne del pescuezo vuelve a hacer el gesto de callarse la boca pues ya está y mira que hace años que mataron a mi padre cuando la guerra

Voz 15 16:58 yo ya no sé ni los años que hace pero muchos

Voz 14 17:01 yo tendría catorce quince años yo voy a hacer ahora

Voz 15 17:04 noventa y dos entonces en ese escenario tan dramático con esto usted esto es que acabas de leer en una fotografía puede llegar a ser el cadáver en su ausencia no la manera de hacer un duelo a la persona querida exactamente

Voz 14 17:18 para empezar es la posibilidad de tener la presencia de la ausente no puede ayudar en ese sentido gestionar una experiencia traumática no hay que imaginarnos a muchas madres yendo a casa de fotografía en los años cuarenta a pedir una ampliación a mortaja por el cuerpo a cuidar el cuerpo fotográfico porque no ha podido ser cuidado de alguna manera el cuerpo del desapareció porque no existe no saben dónde está entonces el cuerpo basada en esa fotografía son fotografías que viven más del tiempo esperado

Voz 17 17:49 vamos a ahora

Voz 10 17:57 Inma

Voz 18 18:06 jugaron

Voz 10 18:09 sí pero vamos a ver en fin la mueran no

Voz 0874 18:41 quiero que demos Gervasio un salto geográfico a dos países que tú conoces muy bien a Chile y Argentina lo vamos a hacer con Ana Longo ni que es investigadora y profesora de la Universidad de Buenos Aires ella conoce bien los vínculos que existen entre la defensa de los derechos humanos y el arte actualmente es directora de actividades públicas del Museo Reina Sofía la fotografías una parte esencial de la década familia pero también ha sido un elemento central para los aparatos represores de los estados el carné de identidad y su fotografía identificaban a quiénes iban a ser reprimidos a quienes recriminan también indicaba a quiénes

Voz 19 19:13 ya que asesinas y hay creo que usos de fotógrafo de fotografías de diverso origen podríamos señalar por un lado el documento de identidad

Voz 16 19:24 la foto carné que tiene que ver justamente con el mecanismo del Estado por identificar a los ciudadanos y que tiene un origen además de control represivo respecto a la población no y y que sin embargo los movimientos derechos humanos han hecho un uso si se quiere subersivo de ese de ese tipo de imágenes al interpelar al Estado desaparece d'Or porque fue también el estoy identificador y sin embargo hoy niega la existencia de esos sujetos no pensemos en el dictador argentino Videla diciendo en un discurso público los desaparecidos no están no existen ese mismo Estado que los identificó los niega su existencia entonces me parece que el uso de la fotografía provenientes de documentos de identidad hace un uso muy incisivo señalando esa contradicción de parte del Estado

Voz 0874 20:13 la movilización de los familiares de los desaparecidos durante las dictaduras de Pinochet en Chile de Videla en en toda Argentina portando las fotografías de sus familiares han dado siempre la vuelta al mundo que esas movilizaciones fueron un ejemplo de cómo las fotografías se convierten en una pancarta pública en estos dos casos Chile y Argentina desde luego todo un símbolo sí

Voz 16 20:34 sí fue muy temprano ese uso de parte de los movimientos derechos humanos particularmente de Madres de Plaza de Mayo pero también de abuelas un uso si se quiere espontáneo co cualquier familiar cuando le falta un ser querido elige la mejor fotografía que tiene a mano y sale a buscarlo no hacer fotocopias a pegar carteles las madres y las abuelas desde muy pronto desde mil setenta y siete empezaron a usar las fotos como pancartas públicas construyeron sus propias y pancartas que colgaron sólo su cuerpo

Voz 0874 21:02 camisetas incluso esto mucho después

Voz 16 21:04 primero eran pequeño pequeños carteles que colgaban de su cuello colgaban con alfileres de ganchos sobre su ropa y que tenían que ver con esgrimir con sacar sobre su propio cuerpo a ese ausente negado pues el Estado desaparece d'Or para interpelar Loi para reclamar por su aparición con vida en ese uso de la fotografía como digo puede venir el documento identidad pero también del álbum familiar y ahí hay otro uso muy potentes de fotos familiares y me acordaba escuchando la Gerbacio un rato en algo que dice Julio Pantoja que es fotógrafo Tucumán no ha sacado fotos muy similares a las tuyas no de de hijos con la foto de sus padres o madres desaparecidas Él dice que no habla con nadie con tanta pasión sobre fotografía como con los hijos no injustamente porque para los hijos esa foto son lo único que les queda de de sus padres son madres y hay un vínculo tremendamente estrecho potente con esas imágenes desgastadas tantas veces miradas y vueltas a mirar

Voz 0874 22:04 te crees tú Gervasio que en España ese salto de la fotografía al despertar de la memoria colectiva ha sido mucho más lento casi iba tardío pero es que ha ocurrido solamente los últimos años

Voz 0731 22:14 los vuelos Videla lo dijo los desapacible no existe es una equivocación el franquismo lo dijo lo desapacible no existen es una equivocación la democracia española lo ha dicho lo de esa pasión no existe es una equivocación hemos tenido que esperar cuarenta años más de cuarenta años largos para que haya una ley de o más de y cinco años largo para que hay una ley de Memoria Histórica frustrada no para muchos famosos haré y ahora por fin y es posible que en el próximo Gobierno por fin por fin no se pongan las pilas de una vez por todas y hagan lo que no han hecho hasta ahora no no instrumentalizar la memoria de las víctimas utilizarlo como arma arrojadiza impactar contra las fuerzas políticas en una política de Estado no una política de Estado que es necesario en este país para abrir y poner fin a intentar avanzar en este tema entonces muchos de los familiares han encontrado que eran sus estaban ausentes durante la dictadura y han sido estaban ausentes durante la democracia porque los gestores de la transición española les guste o no les guste escucharlo pisotear la memoria de las víctimas dejaron la memoria de las víctimas enterrada debajo de la alfombra porque no era el mejor momento quizás en los años setenta en el mejor momento pero sí que era necesario a de los ochenta haber hecho algo he dicho muchas veces a repetir no encontraremos una sola declaración de personas como Felipe González como Alfonso Guerra como a los los miembros del del Partido Popular de la época del PNV o o de Convergencia i Unió en Ràdio Jordi Pujol hablando sobre la gran tragedia gran drama de los desaparecidos hablaba Jorge hace un rato

Voz 0874 23:51 de alguien muy especial de un niño que creció en un estudio fotográfico productos químicos de revelado viendo a personas que entraban y salían de la tienda de su padre mientras escuchaba la radio de fondo que observaba de manera muy curiosa aquellos hombres y mujeres que se sorprendían se reconocían o no los retratos que habían encargado y allí nació su pasión por la que más tarde se convirtió también en su profesión es Luis Morales cómo estás Luis buenos días buenos ollas las jubilados sin embargo entre aquellos recuerdos de infancia hay uno muy especial que son mujeres vestidas de negro que llegaban a la tienda de tu padre hacer un pedido muy diferente al habitual nos cuentas lo que veías lo que recuerdas

Voz 15 24:30 cuando tú

Voz 13 24:33 cuando yo unas cubrir en un estudio fotográfico en mi casa se dividió en dos partes la parte de entrada se reservaba a estudio fotográfico al plato a la entrada recibido laboratorio en la parte de atrás era la vivienda yo tenía una Otero especial porque era la entrada a una especie de Escaleritas que subía a un una especie de buhardilla qué era aquello era mi refugio en en esta parte de la casa se oía siempre la radio en aquello siempre sí a Radio Ciudad Real EAJ sesenta y cinco porque los dueños eran amigos de mis padres y a mí me entretenía mucho me divertía mucho estar escuchando a la gente a los clientes que llegaban ya había dos tipo de cliente principalmente los festivos y los otros los festivos eran los militares es las comuniones las bodas a mí me llamaba mucho la atención que la gente no se reconociera en en un papel más tarde preguntando estas mi padre me dijo de la misma bosque si a ti te graban tuvo no la reconoces la imagen que nosotros tenemos de nosotros mismos es al revés en el espejo Hinault vemos lo que es en realidad aparte que la visión de de una cámara es general no discrimina el objetivo lo ve todo mientras que el ojo sí que discriminan que solamente lo que le interesa

Voz 0874 26:13 eran los festivos si los otros son las otras

Voz 13 26:15 las otras las ya no eran festivas siempre eran mujeres siempre venían taciturno las siempre venían media rosas con una foto muy pequeña una foto hecha en el pueblo en un paseo por un fotógrafo ambulante generalmente en una calidad muy mala lo que pedían era una ampliación grande se puede uno imaginar una foto de seis por nueve centímetros donde la cabecita podían medir

Voz 15 26:55 medio centímetro

Voz 13 26:57 yo que se pretendía ampliar aquella imagen

Voz 15 27:01 llevarla a una medida

Voz 13 27:05 de quince veinte centímetros el único sistema que había porque no había otro era el sistema de el el sistema del bromuro

Voz 15 27:18 si la foto

Voz 13 27:21 podía venir de cualquier manera sólo importaba a la cabeza en el resto había que reinventar la forma de reinventar lo era amor Jarno había que ponerle chaqueta había que ponerle corbata había que que dignificar no

Voz 15 27:39 para preservarlo en

Voz 13 27:43 en un lugar preferente de la Casa Julián también hablaba de las cajas de me he encontrado a ver vídeos fotografías que mía interés siempre sido por conservar los archivos fotográficos fotografías no tanto este tipo de fotografías debieron óleo que a mí me asustaban de pequeño porque siempre me parecía que era fotos de muertos siempre me parece que no fotos de muerto me asustaban de hecho ya cuando era mayor pretendía en algún momento tuve la tentación de de de coleccionar la pero había algo en mí que me que me rechazaba luego M nuestro alumno nuestro querido alumnos Jorge se ha dedicado esto y las ha recuperado

Voz 0874 28:29 hay una cosa que me ha llamado mucho la atención de este relato tan bonito que has hecho Luis y es que recuerdas la tristeza esas mujeres

Voz 13 28:37 sí eran mujeres eran mujeres que allá pedían las cosas iba a decir casi por favor había mucha tristeza en estas mujeres porque además venían de luto algunas incluso tenían hasta con hábitos morados no sé por qué les colgaban rosarios la mayoría venía con pañuelo negro a la cabeza pero siempre

Voz 15 29:03 que nunca nunca una sonrisa que pedían a tu padre que le pusieran este vestuario lo que decía estuve está chaqueta esta corbata con esta técnica

Voz 0874 29:14 de los de los bromea óleos si te soy sincero no sé lo que es Luis

Voz 13 29:20 vale es el procedimiento antiguo son procedimiento que nace a principios del siglo XX es un proceso fotográfico que se consideró una impresión noble por lo fotógrafos Victor a listas y que consiste principalmente y muy esquemática demente en blanquear una copia fotográfica de

Voz 14 29:49 J

Voz 13 29:50 entre mar y luego hacer una implicación con un pigmento Grasso bien puede ser un óleo en color o una tinta delito gráfica

Voz 0874 30:01 nuestros oyentes conocen ahora porque la han escuchado en la hora anterior la historia de perfecto de Dios Camilo su hermano en cuanto a Conchi como un día muchos años después de la muerte de su hermano que no he relatado antes alguien el envío desde la Comandancia de la Guardia Civil en Ávila una fotografía de su perfecto hecha el día en el que fue asesinado era habitual Jorge que la Guardia Civil tomara fotografías a los agresores que había seguido ya había matado

Voz 15 30:27 sí

Voz 14 30:27 que era una manera de levantar acta de que el enemigo es hombre muerto no no sólo hacer fotografías de personas que acaban de eliminar sino intentar quitar fotografías de las propias casas entonces hay muchas familias que las fotografías las las tuvieron muy escondidas detrás de de cuadros muchas de esas de todas esas fotografías han acabado en Salamanca uno se da un paseo por Salamanca impide ver los archivos fotográficos se encuentra con álbumes de fotografías de identidad donde ya iban a parar todas esas fotografías que confiscó el régimen que servían un poco para ver cuál era el rostro no de de las personas que que iban a perseguir y es un poco delirante porque esas fotografías de de identidad se mezclan después en ese mismo álbum con fotografías de Clark Gable de Engels en una composición imposible de intentar registrar a cualquier persona afín a a la República esté vivo o esté muerto esté en España o sea un actor de de de Hollywood tú investigación y Jorge cuál ha sido un poco la función de la fotografía en el exilio y a la cárcel pues a las mujeres por ejemplo el hecho de de de renunciar a la sociedad llevando un luto toda la vida hay que entenderse luto como una manera de protesta sea las Madres de Mayo están protestando en las plazas y las mujeres aquí en España están protestando llevando el luto toda la vida ir renunciando a la sociedad renunciando la fiesta renunciando hay que entenderlo también así en España no cuando las estas mujeres que van de negro terminan en la cárcel a sus maridos en fusilados se quedan los hijos en casa de quién puede esos hijos José van a hacer fotos a la plaza del pueblo para mandar esas fotografías a cárceles que están muy distantes de donde viven ya te para un preso o una presa tener la imagen de sus hijos en el Inter de la celda es de una importancia que podemos ver en los diarios de gran quién los de Nelson Mandela en gente que está en prisión necesita imaginarse fuera pero también la gente manda fotografías desde la cárcel a las casas fotografías que se hacen cuando el régimen permite hacer fotografías y que en la apariencia muestran unas cosas pero en el fondo pueden significar otras hay presas que están sonriendo en esas fotografías cuando nosotros preguntamos a las familias porque están sonriendo dice porque el cura nos contaba chistes para que corrigiera

Voz 15 32:53 no por ejemplo de hecho hay imágenes que acaban en los bolsillos de los

Voz 14 32:59 de los presos antes ser fusilados

Voz 0731 33:02 una de estas fotografías acabado luego en las cajas y en las urnas de los familiares como son cuando mueren sin sin sin sin encontrar hacer queridos no es impresionante como imágenes tienen tanto recorrido largo de tantas décadas no

Voz 14 33:14 exactamente van sustituyendo al cuerpo allí donde es necesario no fusilados con fotografías en los sencillos o viudas que se entierran y como no tienen el cuerpo el marido echan la fotografía del marido a la propia a la propia caja la cuestión del exilio pues también es interesante son fotografías que han servido para comunicar unas familias y otras que funcionan de manera distinta en función del tiempo en que son enviadas no es interesante observar por ejemplo las primeras fotografías que mandan los exiliados disimulando su condición para poder decirle a la familia que están vivos no es el caso por ejemplo de José Antonio López Tercero que después de salir al exilio estar en dos campos de concentración

Voz 15 33:59 terminar el Marsella

Voz 14 34:01 su mujer está en Madrid y su hijo y no saben si está vivo o muerto la primera fotografía que se hace es en Sochi Mikko que es un lugar de recreo turístico vestido de turista en México le envía esa imagen yo percibió no entendía pero esté porque este enviado esta imagen hasta que uno entiende que claro el régimen está confiscado todo el material que llega de México hiel se esconden la apariencia de un turista

Voz 15 34:22 la llega a su mujer y su mujer entiende que estalló ya empezaron tipo de correspondiente

Voz 0874 34:29 Ana te veía escuchando atentamente supongo que reconoces trazos del pasado de tu país en todo lo que oyes

Voz 16 34:34 sí completamente pensado en por un lado el tema de las fotos de la represión que haya es uno de represión clandestina el terrorismo de Estado y sin embargo registra de frente de perfil a cada uno de los detenidos desaparecidos aún en condiciones de clandestinidad y esta fotos estos archivos el terror que de los que quedan algunos retazos no han sido archivos destruidos o muy escondidos incluso hoy pero han ido apareciendo algunas de estas fotos algunas de ellas por ejemplo son muy conocidas las fotos que tomó Melchor Basterra Víctor Melchor Basterra que arrebató a detenido desaparecido en la ESMA uno de los mayores centros clandestinos de detención en Buenos Aires y antes de ser liberado logró arrebatar una serie negativos incluso donde aparecía él mismo de frente y de perfil cuando fue detenido junto a otros compañeros unos años antes esta fotos son sido cruciales a la hora de convertirse en prueba judicial pero además son fotos muy significativas por la dificultad para verlas porque son fotos de alguna manera invisibles son fotos ni del antes de la desaparición ni de los cuerpos asesinado sino de él durante la desaparición que dan cuenta de esos mecanismos perversos de ese mantener en una suerte de limbo invisible para la sociedad pero a la vez que se filtre información que aterroriza hoy paraliza oí vemos que es uno de los mecanismos más perverso no

Voz 15 35:58 mira yo en el año ochenta y siete encontré en Chile una fotografía tomada clandestinamente en el penal de Calama

Voz 0731 36:08 de casi todos las personas que luego fueron fusiladas y cuyos cuerpos desaparecidos todavía hoy veintiséis personas fue muy emocionante cuando enseña los familiares que no la conocía de hecho sólo enseñamos para que me dijeran quién era cada uno de la fila era una fila ese una un nueve treinta personas de los que uno el veintidós ó veintitrés eran fusilados y me fueron identificados cada uno y todas las personas me pidieron una fotografía dijeron que para ellas era la última fotografiados querido que posiblemente fue fusilado horas después de haber sido tomada esa fotografía por un por un miembro de la de la custodia de esa de ese venal

Voz 0874 36:50 Luis te vean que en termines tu esta conversación una pregunta que a lo mejor no te espera sobre tu padre porque tú hablabas de cómo recuerdas la tristeza de las mujeres de las viudas que iban con ese Consell pequeña fotografía para ser ampliada pero tú tú recuerdas tu padre lo hacía también con Montse con cierta tristeza el mismo no con con sentimientos a lo mejor

Voz 20 37:11 yo no especialmente

Voz 13 37:16 en ese aspecto yo creo que era un profesional recibía las fotos en encuentro era de derechas más franquista que Franco y entonces todo entonces ya está lo que si él decía en unos repetía muchas veces es que el retrato ofrece una promesa de inmortalidad y en última instancia es una potenciación de ser una reafirmación del poder ten en cuenta que antes solamente

Voz 15 37:45 los los que se retrataban eran

Voz 13 37:50 los turistas au la aristocracia Laika o la aristocracia eclesiástica si fue la fotografía la que revolución no oí popularizó el que todo un mundo pueda ser inmortalizado antes decía is it habría que resaltar los archivos fotográficos se pierden las fotografías se pierden la gente mayor expone a sus muertos en sus paredes y las que están en las cajas se meten los ataúdes los archivos fotográficos Se desaparecen hay pocos archivos fotográficos que se conserven es nuestra historia

Voz 0874 38:32 Luis Morales Ana Andoni Julián López y Jorge Moreno gracias por este diálogo un abrazo Forta todos gracias ir Gervasio nosotros hacemos este recorrido también tratando de fijarnos en un nombre y unos apellidos para a través de esa persona en concreto entender lo que significa la memoria histórica igual que las fotografías también desvelan que esas víctimas que están ahí enterradas tenían una imagen tenían un cuerpo tenían un físico yo creo que no estaría de más dado que este es el primer episodio que emitimos en esta nueva etapa política recordar que siempre estamos a tiempo de corregir errores del pasado como tú decías antes

Voz 0731 39:08 pues sí la verdad es que sí quiero acabar con una frase que copio a a Jorge de su libro de Walter Benjamin que como todo el mundo sabe se suicidó en la frontera española Floro francesa que dice que quien quiera acercase a lo que es su pasado sepultado tiene que comportarse como un hombre que cabo yo creo que las sociedades tienen que es cavar su pasado y ojalá la clase política de este país por fin es clave este pasado de todos nosotros y solucione problemas gravísimos de Memoria Histórica luego Gerona