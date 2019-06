Voz 1 00:00 es que dejamos espacio ahora para

Voz 0194 00:12 la cara B árabe vítores buenas noches muy buenas noches a mañana nuestras primeras conversaciones de mañana hemos tenido muy claro a quién le íbamos a dedicar la cara B esa Frida Kahlo si no hemos tenido ninguna duda sobre todo después de escuchar su voz a mil la es que me Santísimo y hemos escuchado la voz de la artista mexicana porque la Fonteta nacional ha hecho pública una grabación de radio en la que Frida Kahlo lee un texto en el que habla de de su marido de su compañero de Diego Rivera sí es un texto

Voz 1880 00:38 escribió en mil novecientos cuarenta y nueve para de escribirá Rivera y la grabación forma parte de un programa de radio que dirigía Álvaro Gálvez If Fuentes al que llamaban el bachiller en mil novecientos cincuenta y seis de todas formas desde el Gobierno mexicano han querido ser cautelosos porque al cien por cien no pueden decir que sea ella van a empezar con las investigaciones Saura ahora contaremos también después como han encontrado esa grabación pero vamos ya a escucharla el hemos dividido en tres partes primero describe físicamente a Diego Rivera

Voz 2 01:05 en su cabeza asiático sobre la que nacen pelos tan delicados que parece flotar en el aire es un niño grande e inmenso de cara amable mirada triste y sus ojos saltones oscuros y inteligentísimo sin grandes están difícilmente veniros casi fuera de las órbitas por párpados hinchados espacio sirven para que su mirada Parken campo visual mucho más amplio como si estuvieran construidos especialmente para un pintor de espacios multitud y muy pocas veces desaparición de su boca Woody K de labios carnosos una sonrisa irónica incluía Flor de su imagen

Voz 1880 01:51 la súper esguince Galli es muy nítidas y además se nota que habla con muchísimo amor de Diego no la descripción continúa ahora es como una descripción poética

Voz 2 02:00 viéndole desnudos se piensa inmediatamente en un niño Ram parados sobre las patas de atrás son los infantiles angostas y redondos miran y menos manos maravillosas pequeñas Begino dibujo sensibles y sutiles como antenas que como Milton con el universo entero es asombroso que esas manos hayan servido para pintar tanta trabaje todavía hay fatiga

Voz 1880 02:26 ya para acabar y Frida lo que hace es hablar de ella misma

Voz 2 02:30 su es la de un monstruo entrañable al cual abuela antiguo ocultado ahora la materia y la mujer entre todas ellas yo quisiera siempre tenerlo en brazos como a un niño recién nacido

Voz 1880 02:43 es precioso no tenerla en brazos como un niño recién nacido como parecido este audio Sara fuese consiguió en enero este año en el estado mexicano de hecha Cala allí un locutor dijo que tenía una grabación de Diego Rivera que que era Diego Rivera cantando y luego en esas cintas apareció este audio y antes decíamos que el Gobierno quiere ser cauteloso porque desde la Casa Azul desde el Museo de frío de Frida en Coyoacán han dicho que esto es sólo el inicio no que ahora aunque tienen esta cinta un grupo de especialistas se va a poner a comprobar si realmente día pero bueno sea unos años era una excusa perfecta para hablar

Voz 0194 03:15 pero es que yo quiero que sea ella casera ella quiero que Frida Kahlo tenga esta voz yo quiero que sea ella la verdad es que Frida se ha convertido en todo un icono no en una figura de merchandising camisetas tazas bolsos cuadernos de todos si mucho

Voz 1880 03:27 las canciones también hablando de ella o inspiradas en ella vamos con la primera La llorona no podía ser otra una canción popular mexicana en la voz claro de Chavela Vargas

Voz 3 03:36 todos Médicis duro lloró nada me duró pero cada Ariño Médicis en el

Voz 4 03:52 qué duro lloró nada

Voz 3 03:55 negro pero Ariño

Voz 5 04:02 Isabel era muy amiga de Frida hay también de de Diego Rivera ahí parece que Joseba también mucho tiempo en La Casa Azul con ellos su cuenta también que tuvieron un romance ellas dos Chavela y fría Adidas ceses la auto

Voz 0194 04:12 hora de Frida Kahlo una biografía es una preciosa historia ilustrada de la protagonista de la cara B de hoy María muy buenas noches me decías hará que las mandado un whatsapp cuando se escuchó la voz de frío diciendo qué voz tan bonita tenía me muero antisemita impresionado escucha que

Voz 6 04:28 poner cara hace que se supone que ya tenía en ese aspecto me imaginaba sonaban más ruda otra forma dado la distinta no aunque luego el ella sea cuando lo vuelto a escuchar ella ya escribía poemas adiós dedicó su vida de esa manera es decir que esas palabras sí que pueden ser bella hombre cuadra con aquella escribía a Diego y con cuadros que ya tiene dirigida Diego un bebé porque para ella fue su amante fue su hijo pero nunca fue su marido su esposo entonces sí que cuadra mucho

Voz 0194 05:00 la decreciente de pasado Migue quieres que sea la voz de Frida yo quiero yo también quiero que sea que suma esa voz si finalmente se comprueba que hacen ya que sumaría la personalidad que ya conocemos de Frida porque es verdad que no es la imaginábamos todo estaba Carmen también haciendo que sigo en la cabeza no es verdad la verdad es que no me pego todos nos imaginábamos esto decía una voz más ruda con esta que que podemos decir más de su personalidad y fue

Voz 6 05:24 yo tampoco creo que la voz en Sigre defina más creo que lo que más le define legado de su obra y la vida que tú oí la voz no deja de ser algo anecdótico pero una anécdota bonita

Voz 0194 05:36 por qué crees que se convirtió se ha convertido en un icono que que tiene ese ese personaje soy yo

Voz 6 05:41 veo eh bueno creo que mucho motivo uno el ser una mujer que vivió de una forma muy libre para la época en la que vivió por otro lado creo que la honestidad que con la que ella trabajaba sus cuadros no que es lo que hace que de alguna manera nosotros público nos sintamos conectado a que hablado un tema universal que el dolor yo creo que con el dolor todo nos sentimos identificados

Voz 0194 06:06 a mí me parecía un personaje además como muy misterioso como que por muchas biografías que hayamos leído por mucho que hayamos visto sobre ella siempre hay una parte de ella que se nos escapa que no conocemos sí

Voz 6 06:20 sobre todo porque además como ellas cimenta también su esposa entonces pues complicado pero sí que te puede dar fe como yo creo que es la aproximación más exacta es escuchando también me lo que la gente que la conoció dice de ella no hay libros muy interesante de Marta Zamora que busca de Frida que lo hizo después de haber sacado otro libro que era el PC dar angustia son la entrevista que esta mujer hizo para escribir el libro con la gente que era tú su conocían a la mujer que la cuido cuando ya estaba muy enferma médicos amigos entonces esa gente de lo que habla sobre todo de ella era su lado más vital más generoso que creo que este esa esa imagen en la que no debería de quedar definida la vital porque todas lo de esa lo recuerda como un personaje tristes no lo recuerdan como uno con una

Voz 0194 07:11 en persona a pesar de todos los pesares a pesar de lo que sufría a pesar de ello sí que era vital

Voz 6 07:16 era muy Vitali muy alegre y muy escandalosa y y yo creo que eran ha vivido una mujer que vivía muy intensamente todo ignorar recuerdan como una persona triste curioso que otras facetas artísticas

Voz 0194 07:28 pueden destacar de ella

Voz 6 07:30 bueno ella escribía ya pintaba yo creo que sobre todo ella vivía como diría pinta

Voz 0194 07:36 ya hay muchas contradicciones en o versiones contradictorias de su vida

Voz 6 07:42 he ahí bueno yo investigando si que encontré versiones contradictorias y en alguna cosa pero no él lo fundamental si cae en contradicción por ejemplo en el tema de la enfermedad no que siempre han dicho que era la polio y entonces yo descubrí que se supone que lo que tenía era espina bífida porque tardó tres años en andar en empezar a andar muy toda su hermana utilizaron corsé enlace por ejemplo ahí hay una contradicción de información yo me quedé colegas que ahí Fidac porque ahora hay un grupo de filólogo y todo lo que se está investigando sobre ella es impresionante saque que me inabarcable si siguen descubriendo aconseja no yo he tienen informe médico o de Chavela Arga que parece ser que no fueron amantes que la famosa foto en la que ellos dos aparecen juntas no es Chavela Vargas otra mujer en aquella época no se conocía ella se conocieron cuando ya Frida está va en silla de ruedas parece que es mentira que no llegaron que no que era una amiga de la que se habla no fueron a más y tú cómo te acercaste a ella pues pues la casualidad tampoco porque mi prima hacia la Historia del Arte y mando de ella luego vi la película y quedó como algo ahí que no yo no me imaginaba que iba a conectar tanto luego hice dibujos de Frida porque tenía además en que era muy espectacular cuando me salió la posibilidad el libro que lo plantee ello a la editorial que no sabía dónde me metía tocando descubrí a una fiera que yo me imaginaba una Frida que yo creo que mucha gente no conoce porque por desgracia como habéis dicho sea convertido en unos de de consumo no chandal si ni de quedarse en la superficie libro es maravilloso yo creo que lo interesante de que a partir de Frida esto tiene que decir es que ella que a raíz de ellas si fueran sacando otras pintora también es una generación como Remedios Varo Leonora Carrington que también son igual de valiosa que hubieran quedado en el anonimato si no hubiera sí sí

Voz 0194 09:37 por esto

Voz 7 09:38 es él y no eh que lo María

Voz 1821 09:52 cuando tú solo es mucho más que nosotras si tienes que contra decirnos en alguna de las

Voz 8 09:56 aquí no lo hagas lo hagas y que por eso queda muy mal

Voz 1880 10:00 por ejemplo yo escucho que delimita era su canción favorita no sé si es verdad o no en nuestro yo no lo sé bueno cuentan que sí que sí que lo es esta canción popular mejicana que es un corrido que gracias a estos corridos estamos informaba a la gente de lo que iba pasando no era como como la radio de hoy os otra del personaje Carlos hace muchísimo no sé quién entiende que atrás lo tiene además estuve reciente

Voz 9 10:19 frente ahora otra vez por tercera vez en La Casa Azul justo ahora en enero y es un lugar maravilloso que que te que te inspira pero es verdad que es muy llamativo lo que dices porque cuando estás en la cara

Voz 10 10:31 como todo va sobre el dolor y escuchas estaba

Voz 9 10:33 pero sobre todo leer los libros y que todo el mundo cuenta que era tan alegre claro no no te lo acabas de creer si estás en la ratio

Voz 11 10:41 yo cuando estuve en la casa no tuve sensación de donó tuve sensación de vida a esta Grasso corsé

Voz 9 10:46 no voy pero los cuadros la la la incluso hasta la el el relato del propio museo está muy centrado en la terrible en el terrible dolor que sufría en la vida que tenía sin embargo efectivamente era una vitalista espectacular no es lo más llamativo otras

Voz 11 11:00 yo mismo di di no porque ya han realidad lo usaba como es Got mexicano que no sé si la se entre fe ellas reflejaba el dolor de los padres porque era una forma de deshacerse de expulsar impulsarlo sí

Voz 12 11:13 yo creo que precisamente eso es lo que la hace tan atrayente no es eso

Voz 8 11:17 en el misterio el misterio que emana de

Voz 12 11:20 de todo es su figura de esos cuadros de de su propia vida yo creo que es lo que le hace la Haditha trae Juan Carlos yo soy el raro

Voz 8 11:28 me mira un raro raro absolutamente no

Voz 12 11:34 la atención no tiene que haber cuadros me parecen va bien monos y tal

Voz 8 11:39 pero era mi personaje me parece absolutamente siempre que sentar a la mesa nosotros que es lo voy acertamos está bien claro que sí claro que sí antes

Voz 13 11:51 las ocho contaba Pedro Blanco que hay un trece por ciento de españoles dice que son los raros que no ven

Voz 0194 11:55 series Bono a lo mejor no sólo raros lo mejor todo el resto

Voz 8 11:58 eso no yo estoy ahí estás tú pero ahí yo también

Voz 9 12:03 yo yo veo si su muy adicto pero es verdad que hay una cosa muy curiosa es la fascinación que tienen los niños si eso

Voz 8 12:10 pero que también es por el tipo de pintura pero no sé si bien el colorido

Voz 1821 12:22 pues el recorrido musical que vamos a hacer hoy en la cara B va a ser el de las canciones

Voz 1880 12:25 que inspiró ella que inspiró al artista este tema por ejemplo o de Watergate ni lo escribió Florence Welch que es la cantante de

Voz 1821 12:32 estamos escuchando de este grupo Florence and the Machine bueno pues sí

Voz 1880 12:35 ella lo escribió Florence cuando vio el cuadro de Frida que se llama justo así no lo que el agua medio

Voz 15 12:48 que que

Voz 1880 12:52 la mejicana también inspiró a los Chili Peppers que incluyeron este Escartín su disco Californication una canción que le dedicaron a ella ya lo que estamos hablando no a su dolor a su fragilidad realmente la canción es una biografía del cantante pero dedica

Voz 16 13:05 una inspiración también para Coldplay

Voz 14 13:18 huy

Voz 1880 13:20 el nombre del disco Viva la vida de Coldplay está inspirado en uno de los cuadros de Frida que se titula Viva la Vida or Death and all his friends Chris Martin que es el cantante de de del grupo de Coldplay dijo que le trajo la vivacidad de de ese cuadro no es el de las sandías Murray totalmente opuesta que es lo que estamos hablando justo ahora no al sufrimiento que ella estaba experimentando

Voz 1821 13:47 igual que el libro de María que ese del que hemos estado hablando

Voz 0194 13:49 con ella que otros títulos ha inspirado Frida Kahlo pues minas

Voz 1880 13:52 vamos el de Marta Zamora del que no acababa de hablar en María pero bueno cuatro títulos más por ejemplo el diario de Frida Kahlo un íntimo autorretrato que es el diario de sus diez últimos años de vida con una introducción de Carlos Fuentes otro sería Frida Kahlo detrás del espejo de Souter de dos mil cinco que es la biografía medían tres mediante sus pinturas luego él Jerry hizo un segundo título que está dedicado a Diego Rivera Frida Kahlo una vida abierta de Raquel Thibault que además Raquel sí que llegó a conocer la artista entonces el libros una reconstrucción de la vida de ella gracias a su diario la correspondencia a las conversaciones que tuvieron Frida Kahlo un homenaje es una recopilación de textos escrita por varios autores un homenaje que son Carlos Monsiváis el INI Bartra Luis Martín Lozano Jaime Moreno Villarreal

Voz 18 14:41 Chen

Voz 0194 14:42 con todo la Casa Azul como decíamos antes la casa donde vivía con Diego Rivera se ha convertido en un lugar de peregrinación hay quién ha estado tres veces en que no estaban ninguna como es mi caso un lugar obligado hacer inscrita en el barrio de Coyoacán México es una preciosidad es la casa donde nació y murió en que vivió también en otras casas conmigo

Voz 1880 14:59 pero siempre volvía dicen que era su lugar de inspirar

Voz 0194 15:02 no habrá convertida en museo como hemos contado se pueden ver sus cuadros más

Voz 1880 15:06 portantes el Viva la vida el cincuenta y cuatro Fidel la cesárea o Retrato de mi padre y además es que es que los jardines las obras las frases las pinturas el color azul de las fachadas es un es un lugar mágico como como estaba diciendo Carlos un recorrido en el que también impulsó puedes escuchar música es como una banda sonora de La Casa Azul no con canciones como esta que estamos escuchando de Café Tacuba ésta se titula esa noche yo creo que también tiene que ver con el dolor de Frida por por los amores no los que se pierden los que duelen dice no me hubieras dejado esa noche esa misma noche encontré otro amor escucha otro tema que inspira a Frida es lo que el viento nunca se llevó

Voz 14 15:42 vida pinta el cielo todo esto

Voz 1821 15:52 Fito Páez dedicada a la pintora su canción lo que el viento nunca se llevó el argentino Alan mexicana justo un año antes de morir Frida escribió una de esas frases que seguro que alguien tiene tatuado ahora mismo es es para que los quiero si tengo alas para volar pues escuchar ahora mismo Angelique Jonathan sí Wallace

Voz 1880 16:12 todo

Voz 1821 16:14 los recordamos defienda Carlos

Voz 0194 16:17 el cine Salma Hayek si una peli de dos mil dos

Voz 19 16:19 hoy que perdido los textos tengo tengo la espalda hay una infección en los riñones

Voz 1880 16:25 Salma Hayek y Alfred Molina dirigida por Julie Taymor ganó dos premios Oscar al Mejor Maquillaje Banda sonora hay una anterior de mil novecientos ochenta y tres que se llama naturaleza viva estará dirijo la dirigió pole

Voz 20 16:37 nada y esta es una de las escenas en las que sale cantando punta a la actriz que hace de de Chavela la mayor parte de la película además está rodada en la casa apostilla

Voz 0194 16:47 hay películas en las que ya no es la protagonista pero sí aparece por ejemplo la mexicana

Voz 19 16:52 la oscuridad una cita antes

Voz 16 17:00 sí animación también una peligro

Voz 1880 17:02 la inspirada en la fiesta de los muertos de México es una piedra en el diecisiete Frida también tiene su espacio ahí el acabamos de escuchar bueno y antes de marcharnos Ángels un tema más que además aparece en la banda sonora de la FIDE que hemos dicho de Salma Hayek ellos son Caetano Veloso Iliada

Voz 21 17:19 a la

Voz 1821 17:28 cerramos hoy la cara B de Fira Carlos ha hablado ya hemos hablado de La Casa Azul no es el grupo de Guille Milkyway que se llama así este tema es la revolución sexual y también es el título del disco que este dos mil siete muchas gracias hasta mañana sábado