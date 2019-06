Voz 1 00:00 no

Voz 2 00:10 Sara vítores buenas noches Ángels buenas cada vez sale de viaje aunque hemos vuelto de viaje porque ya estábamos haciendo la verdad se estamos ya hoy estamos aquí el tren de alta velocidad el AVE atención ha llegado a gran si hoy ha sido el viaje inaugural y a partir de mañana ya comienzan

Voz 1880 00:25 las rutas comerciales para todos los viajeros van a ser tres conexiones diarias entre Madrid Atocha Granada y una entre Barcelona y Granada el recorrido el de hoy ha durado tres horas y veinticuatro minutos Pedro Sánchez el presidente en funciones ha hecho este viaje inaugural ha puesto poético en sus declaraciones

Voz 3 00:41 hoy viajando desde Madrid no he podido evitar pensar que es la capital de España a la que se acerca al fin a la tierra de Lorca en un viaje en sentido contrario al que emprendió el poeta hace justo un sí

Voz 1880 00:55 la verdad es que Ángels la figura del tren lleva implícita no es el romanticismo del viaje no porque para todos significa algo un recuerdo un encuentro un paisaje un camino los sonidos del trayecto las imágenes de gente que ese encuentro se separa en la estación los trenes nocturnos los coches cama las películas con persecuciones y asesinatos en el tren y ese sonido el traqueteo y el de la bocina que es el que te lleva donde quieras

Voz 2 01:24 así que hoy no había otra Ángels hoy en la cara B hay que hablar del tren aviso ya antes de nada

Voz 4 01:29 seguro que os da faltar alguna cantidad alguna voltió hoy como Guardans esta aquí tenemos la mandará por Whatsapp propondrá

Voz 2 01:35 tirando darme miedo me da la vida está llena de trenes ya sé que cada uno elige lo que quiere es nuestro un medio de transporte favorito íbamos a escuchar para empezar cómo suena el de Jorge Drexler ahora mismo

Voz 5 01:50 allá donde quiera parte de Viña al mapa a tu encuentro de que te llevó dentro niño igual que ellos

Voz 2 02:12 esto es que parece que la canción te va llevando valdrá que va sobre raíles la verdad es que es cierto eso que decía sé que hay cierto romanticismo en torno al tren

Voz 1880 02:25 hay algo como de nostalgia y algo nostálgico justo sobre eso sobre la nostalgia sobre el pasado sobre los trenes le hemos preguntado al guionista Diego San José que además es que su padre era ferroviario

Voz 7 02:36 yo crecí yendo prácticamente gratis en tren con una cosa que se llamaba el kilométrico que era que a cada familia ferroviaria le correspondían no sé cuantos kilómetros al año si vas consumiendo en los viajes que querías en nuestro caso recuerdo que íbamos en un tren que se llamaba tren Picasso en vagones literas de seis personas tocaba con desconocidos habitualmente había una monja siempre me tocaba a mí siempre monjas al lado creer pero va como catorce horas pasábamos por ciudades que sólo existe Ian en mi memoria porque tienen estación de tren ciudades como Venta de Baños Peñaranda de Bracamonte Miranda de Ebro Puente Genil que era la estación de destino en la que yo iba imagina del kilómetro

Voz 1880 03:16 a las monjas y las ciudades que se vuelven los hombres y sobre todo la memoria bueno súper poético y además quiero que escuches una reflexión más que hace sobre el paso del tiempo va del compartir la comida al vagón del silencio

Voz 7 03:28 si pienso en en aquella infancia me di cuenta de lo mucho que han cambiado las cosas porque en aquellos viajes había mucho intercambio de con el resto de pasajeros de comida recuerdo que nos ofrecían comida mi madre ofrecía comida a los compañeros que es una cosa muy antigua pero muy entrañable no sería impensable que yo volviera a los años ochenta viajar en tren explicarle a la gente de allí que en el futuro va a haber una cosa que se llama el vagón del silencio de la gente iba al al tren hablar casi a socializar casi hacer amigos no eso se ha perdido ahora lo creo que el tren de alta velocidad llega demasiado pronto al destino aquellos viajes durarán catorce quince horas irán una parte fundamental del viaje

Voz 1 04:06 sí

Voz 2 04:13 venga pues vamos a ver qué nos dice el diccionario sobre el tren si lo hacemos escuchando además este misterio Train de Elvis Presley

Voz 1880 04:19 hemos cuando usted terminó que son tren y Ferrocarril el tren es el medio de transporte que circula sobre raíles compuesto por uno más vagones arrastrados por una locomotora de dónde viene la palabra pues bien del francés Train que existe desde el siglo XII que viene detrae nerd que es arrastrar así que era lo que sí arrastra Ferrocarril el ferrocarril primera acepción de la RAE es el camino con dos carriles de hierro paralelos sobre los cuales ruedan los trenes habitualmente se confunden los dos términos pero es que también es verdad que ferrocarril en la RAE la segunda acepción pone que es sinónimo de tren de dónde viene ferrocarril viene del latín ferrum que el hierro carril que es camino sea que sería el caminito el Camino de hierro con la palabra tren hay decenas de expresiones además el tren de vida el ir a todo tren el perder el último tren sobre el último tren vamos con un tema más el éxito de la Elo The Last Train to London

Voz 0194 05:31 Juanjo Olaizola es historiador dirige el Museo Vasco del ferrocarril es el autor del blog Historias del tren Juanjo muy buenas noches buenas noches Mely ADO con las definiciones y con lo que dice la RAE haber tren y ferrocarriles lo mismo

Voz 8 05:45 y según esa segunda acepción de la RAE sí podrían ser lo mismo pero desde luego nunca para un ferroviario parón ferroviario el tren es el vehículo conjunto de vehículos el ferrocarril exponen infraestructura os siquiera quieres el sistema completo infraestructura más vehículos pero nunca podemos ferrocarril a lo que son los vehículos

Voz 0194 06:05 es decir que cuando hablamos por ejemplo de un accidente un accidente de ferrocarril estaría mantillas un accidente de tren

Voz 8 06:12 bueno la gente ferroviarias pero un accidente de tren o no descartaron ferrocarril descartado impregna locomotora un coche un vagón pero no un ferrocarril

Voz 0194 06:20 como como ya

Voz 8 06:22 llena dice explicado es el Camino de hierro

Voz 0194 06:25 Juanjo en el siglo XVIII con la llegada de la mano de la máquina de vapor se empieza a cambiar no el concepto de transporte

Voz 8 06:32 si en el siglo XVIII se inventó la máquina pero la vacuidad por tenía un gran problema es que era enorme y muy grande muy pesada no sólo la propia máquina sino los suministros que Natividad imagínate que una máquina pequeña como los que tenemos hasta el ferrocarril para hacer cien kilómetros beneficiaba diez toneladas de agua aquí en la combustible cuál lo con un coche para hacerse oír kilómetros necesitamos seis siete kilos de combustible fíjate qué desproporción entonces aplicarlo el transporte fue muy complicado aplicar al transporte terrestre era imposible en aquella época en caminos que no soportaba el peso de esa máquina de vapor de su suministro y por eso nació el ferrocarril porque eran camino que podía si podía soportar todo ese peso cosa nunca camino entonces que eran de tierra piso nada pues tenemos un vehículo se atascaba en en en el en el terreno no ibas muy lejos con él es de allí de esas ingleses siempre un camino que soportaba ese peso y una máquina que pesaba mucho salir nació el ferrocarril y evolucione el ferrocarril aunque enseguida se encontraron otras ventajas como que ruedas de hacer el carril de acero no había rozamiento y por lo tanto con muy poquito esfuerzo podías mover muchísimas más toneladas que que en que la cantidad

Voz 0194 07:37 los primeros Conget para transportar mercancías y el transporte de pasajeros llega después

Voz 8 07:42 sí el ferrocarril nació se suele decir que nació en la mina ya es verdad nació en las minas en las minas de carbón ingresada a principios del siglo XIX y luego ya poco a poco pues también se fue incorporando el viajero como como un negocio más del sistema ferroviario

Voz 0194 07:56 en España la primera línea fue la Barcelona Mataró no

Voz 8 07:59 bueno en la Corona española en la primera línea fuera de La Habana Agüimes once años antes en vale

Voz 4 08:06 tras acuerdo

Voz 8 08:10 en la península si en la Península Ibérica el primer ferrocarril fue el de ochocientos cuarenta

Voz 0194 08:15 en el noventa y dos llegó el AVE imagínate estábamos con la máquina de vapor llega el AVE tiquete parece el AVE

Voz 8 08:21 hombre clave ha sido una revolución ha permitido recuperar el ferrocarril como alternativa de transporte porque la verdad es que a finales del siglo pasado el ferrocarril como medio de transporte son largo recorrido había sido ampliamente superado por la aviación también por la carretera que son dos medios de transporte pues que son eficaces pero desde luego son muy contaminantes muy poco respetuosos con el medio ambiente en ese sentido la alta velocidad permitió el renacimiento de un transporte como es el tren que hoy por hoy es el que más respeto al entorno

Voz 0194 08:48 leía el otro día no sé si guardan tú lo has leído todos vosotros que ya hay movimientos en Holanda creo recordar y no sé si en Francia también para que los trayectos que se puedan cubrir entren en menos de tres horas y media se supriman las líneas es esa línea aérea

Voz 9 09:03 en Francia pero ya ha habido movimiento contrario de montón de diputados diciendo que eso empobrece y que son es negar la realidad francesa en Holanda el sentido pero en Francia eficientes suprimir las líneas interiores aéreas puede ser contraproducentes pero informativamente es absolutamente como quién preferirías hay una bronca no yo creo que efectivamente que que hay hay sitios y conozco bien Francia en los que hay la línea anterior sigue la línea aérea sigue teniendo sentido actividades de sentido no no llega todavía el tren a todas partes cómo podría el día yo siempre pero yo prefiero el tren en caso de duda siempre el primer me he cruzado yo me echo Bruselas San Sebastián en tren a Bruselas a Marsella en tren Bruselas Barcelona una sola vez que esto es un poco más complicado todavía pero pero sí soy fan total

Voz 0194 09:47 Juanjo que que le que le falta o qué mejoras necesitaría la red ferroviaria en España

Voz 8 09:52 hombre todavía necesita muchas mejoras el servicio de Cercanías esos razonable aunque desde luego todos los núcleos donde hay demanda de Cercanías exigen mayores mejoras y es lógico porque son núcleos muchas veces saturados Madrid Barcelona Valencia tienen una saturación en el servicio cercanías que merece la pena de de inversiones para ampliar esa capacidad los servicios regionales esa España vacía que ahora se ha puesto de moda pues pues se ha quedado sin trenes y sobre todo también de transporte de mercancías que claro muchas veces nos olvidamos del porque las mercancías no no votan a nuestros políticos pero el transporte de mercancías de un spa a Carlos del día es casi casi testimonial si queremos un desarrollo sostenible en el cual el transporte de que no hay que olvidar que es uno de los principales generadores de contaminación de una sociedad moderna como la nuestra si queremos un desarrollo sostenible que apostar por el transporte ferroviario que como hemos dicho sí viajeros es el más sostenible mercancías lo es todavía más

Voz 0194 10:46 te voy a añadir una cosa más que no todo giró en torno a Madrid había un ejercicio ahora en el País hace un ratito de estábamos hablando de la distancia de cuánto tardará en cubrirse con este ave que en el último tramo no es no es alta velocidad cuanto tarda en Madrid Granada pero por ejemplo hay hay distancias que se bueno un Barcelona Valencia sin ir más lejos con el Euromed que tardan muchísimo muchísimo eso también una asignatura pendiente

Voz 8 11:11 desde luego que es incomprensible que la segunda y la tercera capital del país tengan todavía hoy en día la comunicación ferroviaria que tienen del corredor ferroviario se lleva hablando yo creo que desde que todos usábamos calzón corto y fíjate todavía en qué situación se encuentra es una cosa que no se entiende ese retraso

Voz 10 11:27 es que no tiene ninguna

Voz 8 11:29 justificación desde luego muchísimas

Voz 10 11:32 hacías

Voz 0194 11:34 hoy hemos perdido lo hemos perdido bueno menos mal porque era justo lo iba a despedir pues ya les damos por despedido mil tú más de tren más de avión más de tren desde que pusiera freno cogido más el bueno sólo una vez porque es bueno un incendio y no funciona funcionaba al AVE pero no vuelto a coger más el puente

Voz 11 11:50 pero pero fíjate desde luego el el AVE es maravilloso es un medio de transporte bueno no muy competitivo para estas distancias seiscientos kilómetros está muy bien incluso yo he también a atravesar la península hasta hasta Sevilla IU es maravilloso ver pasar todo el país en pocas horas es maravilloso pero alguna vez he pensado que si cuando nos prometieron el AVE cuando se hicieron los proyectos y lo celebramos tan diríamos y triunfalista mente no y cuando me parece que era Álvarez Cascos dijo todas las capitales de provincia estarán unidas con Madrid eh nos hubieran dicho que conforme se iba a levantar la línea de AVE se iban a ir cerrando

Voz 0194 12:32 sí líneas convencionales no sé si el debate nacional hubiera sido otro eh porque hay muchas si yo es que se han quedado sin química no hay sitio

Voz 12 12:41 donde es muy muy difícil acceder a través del tren Si bueno me gustaría recordar aquí a Inter Rail raíles se ha hecho Europa en antes que el Erasmus yo fui de Israel cuando era estudiante y la verdad es que yo abrió una realidad lo que pasa es que bueno cuando vuelve del tren cuando vuelve estás harto ya de dormir en de que no no vamos íbamos sin un duro claro pero sí que es verdad que aquello aquella hizo Europa hizo que muchas veces tuvieran conciencia de Hebrón por dentro

Voz 2 13:19 este es el tanta un Train de Tom Waits esta canción se vamos a llegar a un oyente angels nos escribió en Twitter porque yo decía en el avance que era tren queda al sur porno es el tren que va al centro de la ciudad al downtown como se llamaba el oyente dice creo que Javi peruanos le valió no sé si volveré a verte esta noche en un tren suburbano es lo que está diciendo en este momento en esta canción Tom Waits donde cada noche cada noche siempre igual volveré a verte esta noche dos Mi sueños caen como la lluvia en un tren suburbano este temas del año pasado el Renault Fluence que después de veinte años sin sacar disco la banda de Boy George seguro que os acordáis del de hace un montón de años que era Card es sacó este tema hizo el año pasado

Voz 0194 14:11 los trenes también son lugares maravillosos y ahora con los valores de silencio porque digo San José no le gustaba tanto el balón de silencio yo soy súper fan para bien el malo porque te permite concentrar te permite sobre todo leer yo es donde más Leo es en el tren aguantar las llamadas de los claro no aguanta de los otros hay justo un libro

Voz 1880 14:28 las ventajas de viajaron un tren que es de Antonio Orejudo son historias clínicas de los paciente es que tiene un psiquiatra que viaja en ese tren son maravillosas ventajas de viajar en tren luego hay una novela que se hizo famosísima hace unos años que se titula La chica del tren sí sí de Paula un bestseller no es que esté muy bien escrita la verdad pero engancha al al es de un tirón es una chica que hace el mismo recorrido cada día y en ese recorrido el tren pasa por la casa de su ex novio luego de los grandes Patricia Highsmith Extraños en un tren como siempre te enamoras del asesino iba para acabar y además ya nos vamos metiendo en el mundo del cine el asesinato en el Orient Express de Agatha Christie hay dos versiones cinematográficas pero nos vamos a quedar con la del año setenta igual

Voz 13 15:10 señoras y caballeros todos saben que un repulsivo asesino ha sido asesinado de una forma Syva aunque quizá merecida como porqué la respuesta es sencilla evidente manteniendo la teoría de que el asesino era sí

Voz 1880 15:23 en la dirige Sydney lame Albertini da vida a Hércules Poirot que que él tiene que resolver un crimen que se ha cometido en el la versión más recientes con Kenneth Branagh con Johnny de pelea Belén Ope Cruz hijo Michelle Pfeiffer y lo que vamos a escuchar ahora esto es Historia del Cine

Voz 15 15:44 es la banda sonora del mal

Voz 1880 15:45 tenista de la general la película muda de mil novecientos veintiséis de Buster Keaton que él es el director pero que también ser protagonista aseguró que os acordáis él está enamorado de una mujer de una locomotora y la locomotora se llama así la general saltamos una peli de ciencia ficción de dos mil trece basada en una novela es no ser que rompe Nieves mucha suerte

Voz 16 16:07 sólo se sirve dos veces al año en enero y julio porque no es suficiente

Voz 1880 16:15 el triste la historia de esta película es en el futuro los únicos habitantes que quedan en la tierra viven en un tren que recorre el mundo impulsado por un motor de movimiento eterno íbamos con una más de acción que además estaba basada en hechos reales imparable

Voz 17 16:30 ambas

Voz 2 16:35 está el protagonista Denzel Washington

Voz 1880 16:38 que es un ferroviario a punto de retirarse y el tren es un tren que va a toda velocidad velocidad Se más saltando estaciones está lleno de un combustible super peligroso lo pasas fatal durante toda la policía le gusta todo lo que

Voz 0194 16:50 vea el tren no como las historias de las estaciones

Voz 1880 16:52 estaciones muy chulas por ejemplo la de Canfranc no en en Huesca de mil ochocientos veintiocho esta es Bien de Interés Cultural pero hay más con historia por ejemplo la la la gran central estación de de Nueva York es la más grande del mundo tiene cuarenta y cuatro andenes con la cúpula con los ventanales en la parte superior pero por ejemplo aquí cerca está la de Oporto que también es su buena bonita la de Soweto que es el antiguo Convento de eso Vento de principios del siglo XX con esos murales llenos de azulejo pero bueno la que más nos gusta la que más la de Penélope

Voz 18 17:24 a menudo se sienta en un banco

Voz 2 17:46 sunita canciones especies y antes de marcharnos años quería que escucháramos dos ejemplos de los sonidos del tren que forman parte de canciones vale una traigo achaca hecha del tren ya te lo digo yo ahora he traído no lastre para acabar no no me

Voz 4 17:58 con esta alta no no poco falta al contrario me parece muy bueno que hayamos hecho todas la sección de trenes en esta casa dentro no se oye estás aquí hablo los guardas madre

Voz 19 18:08 día pues que el primer tren no filmaron los hermanos Lumière el primer tren de la historia del cine es de los hermanos Lumière en mil ochocientos noventa

Voz 2 18:15 ya que bueno pues vamos a ir con nosotros con los sonidos ya que tengo dos faltas vamos con dicho cuchillo del tren de aquí primero vamos con el de Bobby Mc Ferrin

Voz 1880 18:28 que escuche como como en Italia

Voz 2 18:30 en el tren que además es sólo con su voz

Voz 11 18:33 a vivir

Voz 1880 18:39 es una gozada ir segunda con con la armónica es el tren de medianoche de los Monkees

Voz 20 18:48 si no nos va

Voz 2 18:49 Nos por Chucho del tren con que nos van pues nos vamos a ir con un tren gallego te parece bien igual que los Monkees Ferrin hacen el sonido del tren veréis que bien lo hace también Siniestro Total realmente ésta es una versión de Andrés Navarro eran capaces de Andrés do Barro y la versión del año ochenta Ito

Voz 4 19:15 esta mañana Sara hasta mañana

Voz 21 19:27 ah