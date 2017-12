In Pod We Cast / Tradiciones de Navidad en EEUU

Voz 1 00:00 importa ricas con Marta del Vado

Voz 1775 00:02 yo ir Rafa Panadero

Voz 2 00:08 sí

Voz 3 00:15 qué bonito qué navideño esto que suena de fondo Marta

Voz 1510 00:19 sí verdad es que me he dado cuenta de que esto del turrón en familia de los polvorones y demás está sobrevalorado así que he pensado que mejor me vengo a escuchar villancicos en directo

Voz 3 00:29 todo grados bajo hombre mucho mejor tiene razón en que esto de los los polvorones y todo eso y la las cenas de familia están sobrevaloradas bueno cuéntame grandes

Voz 1510 00:39 pues mira estoy justo en el las Jardín de la elipse así lo llaman a mi espalda tengo en la Casa Blanca frente a mí está el obelisco de Washington y entremedias pues está este jardín en el que estoy que es también donde está ubicado el árbol de Navidad nacional y es curioso porque un poco más a su derecha está la menor a nacional que es este candelabro de nueve velas que los judíos van iluminando en cada día deja nuca que es la festividad en la que conmemoran la recuperación

Voz 3 01:04 el Segundo Templo de Jerusalén de los griegos pagas los durante el siglo II antes de Cristo como ya vaya mezcla no que interesante pero bueno entonces

Voz 4 01:11 ah y en intuyo que quieres hablar

Voz 3 01:15 hoy ubicadas

Voz 4 01:17 la Navidad en Estados Unidos

Voz 1775 01:19 no me parece mal eso también es parte de este programa que como dijimos cuando empezamos pues bueno le ayudaron poco acercarnos a ese país incluyendo todos los puntos de vista no

Voz 1510 01:27 pues sí aunque esto de la inclusión este presidente no lo lleva también de hecho te cuento esto del árbol de la Navidad diez de la menor ha frente a la Casa Blanca porque llama la atención que Trump haya participado en estas dos celebraciones religiosas y sin embargo dejará plantados a los musulmanes en la cena de ley para celebrar el final del Ramadán acabando con una tradición de más de veinte años pero bueno eso eso es otro tema vamos a hablar de la

Voz 3 01:52 entonces venga hablamos de hablamos de Navidad algo así relajado y tranquilo para acabar el año pero una cosa estoy pensando si tú vas a hablar de navidad a mí me dejas que ponga villancicos vale trató

Voz 1510 02:05 si llego a saber que te gustan tanto te hubiera cambiado tu aquí con los villancicos en el Tour roaming la familia aunque creo que no voy a tener mucha opción de elegir no así que bueno darle toda la música que estás ahí en el estudio

Voz 3 02:16 entre otras cosas no puedes elegir porque efectivamente estoy aquí en el estudio así que la música la controlo yo entonces entiendo que hay trato

Voz 5 02:23 venga vamos

Voz 6 02:40 impone en Cadena Ser punto com

Voz 7 02:50 espera espera espera espera para para para citar

Voz 4 02:53 esto vale a lo de hablar de de nadie

Voz 1775 02:57 dad pero si nos ponemos nos ponemos hoy vamos a cambiar la sintonía entrada del programa el pase de equipo

Voz 4 03:03 por su versión de White Christmas que es algo pues mucho más apropiado para este día

Voz 11 03:54 siempre hay

Voz 7 04:16 Marta mucho mejor así no bueno

Voz 12 04:19 sólo por mantener el espíritu navideño digo pero él

Voz 7 04:23 decimos lo hemos a de pase llenos no me está muy bien venga anda de golpes más bueno

Voz 1775 04:29 entonces cuenta EEUU tú que estás diciendo estás diciendo felices fiestas o estás diciendo feliz Navidad porque hasta con eso ha dado entregando tu presidente Trump no

Voz 1510 04:38 bueno no ha parado de repetir que ahora que él está en la Casa Blanca la gente puede volver a decir Feliz Navidad

Voz 13 04:46 vamos al ataque de hoy melódico

Voz 1510 04:53 se ha querido adueñar de la tradición estaba obsesionado con que quedara claro que él los Truan Mary Cannes los verdaderos estadounidenses a celebran aquí la Navidad ya repetido hasta la saciedad que este año en la Casa Blanca puede volver a decir eso de Merry Christmas sino de Happy Holiday no las felices fiestas que decía su antecesor en el cargo

Voz 7 05:15 intentaba ser una muestra de respeto

Voz 1510 05:17 otras religiones bueno está aquí escuchamos ha sido la felicitación de Navidad de y Melania

Voz 13 05:24 en Monster calor Fresnes y me hoy en la pillamos hay otra metiéndose

Voz 1775 05:35 la lección de historia por cierto Marta el vídeo que salía de Melania enseñando la decoración navideña de la Casa Blanca con un este ballet en medio no

Voz 7 05:43 me he perdido algo que parecía un escenario

Voz 1775 05:46 es Frozen una película de dibujos ella abrazando niños en plan Teresa de Calcuta bueno de lo más impactante de estos días no no tiene desperdicio Si se ha visto que lo recupere que lo recuperé de Internet es bueno volviendo al mensaje a esto de el Feliz Navidad en lugar

Voz 4 06:00 felices fiestas Trump puso después bueno otro mensaje en las redes sociales diciendo la gente está orgullosa de decir Merry Christmas Feliz Navidad de nuevo estoy orgulloso de haber liderado el esfuerzo contra el ataque a nuestra bella y querida

Voz 1775 06:13 la frase si lo cierto es que

Voz 1510 06:16 a polemizar con esto respaldado además por la Fox que lo llamaba la Guerra de la Navidad en diciembre de dos mil quince cuando ya había lanzado a perseguir esa nominación republicana en un intento de conectar y de conseguir el voto de los evangelistas y de los cristianos más conservadores que representan entre un cuarto y un tercio del electorado y que ahora la verdad es que son un grupo muy importante de su base

Voz 1775 06:39 bueno hay más allá todo este cálculo electoral en definitiva Marta ahora ya podéis volver a decir lo tenéis que volver a decir Feliz Navidad en Estados Unidos gracias atrás no es así

Voz 7 06:46 bueno yo no paro de decirlo todo el rato pero en españolista no sé si le iba a hacer tanta

Voz 14 06:54 bueno ahora no nada

Voz 16 07:20 eh

Voz 14 07:40 claro

Voz 17 07:48 eh

Voz 14 07:52 eh eh

Voz 2 08:10 hola nada

Voz 17 08:39 la

Voz 19 08:44 la eh

Voz 17 08:51 no sé eh

Voz 7 09:15 conoces a este grupo conoces de esta persona hombre The Killers no sé es que tienen que ver los Killers con la Navidad a ver a ver a ver cojo estoque

Voz 1775 09:24 que suena una canción que sonase llama Bugs cuenta la historia de un tipo que conforme se acerca el año nuevo por reflexiona sobre su vida en estas fechas de la Navidad se plantea un cambio la sacó el grupo de Quiles en dos mil diez no está en ningún disco porque desde dos mil seis este grupo siempre saca una canción por Navidad eh sola Single una descarga cuyas ventas van íntegras a la a la Asociación Red Hot que se dedique a combatir el sida el líder que arranca como has escuchado solo las notado con una escena de la película Qué bello es vivir las cosas más navideñas que esa película el cantante de la banda a Brandon Flowers dice que esta es su favorita de todas las que ellos sacan cada Navidad bueno nos decías que estás frente a la Casa Blanca que bueno estos días por lo que estás contando parece una auténtica postal de Navidad

Voz 1510 10:34 tal cual familias enteras y turistas vienen abrigados hasta las cejas a ver la decoración navideña frente a la Casa Blanca el National Christmas tree que ilumina el presidente a principios de diciembre todos los años y el resto de adornos tradicionales como una maqueta de un tren que rodea el árbol o actuaciones diarias de coros cantando villancicos

Voz 7 10:56 hombre hoy de los dos grados bajo cero no sé si me convertiría pero los villancicos te tira

Voz 12 11:04 hoy te hubiera encantado ver a un grupo de de menos

Voz 1510 11:06 nítidas cantando que es esta rama del cristianismo protestante que surge en el siglo XVI bueno el caso es que acabo de hablar con uno de ellos se llama David Most

Voz 20 11:17 vais para hecho

Voz 0116 11:20 una edición que ha pasar a formar parte de esta época del año además nosotros venimos a cantar es el quinto sexto año en que actuamos somos de dos iglesias y nos juntamos para la representación la mayoría vivimos en Maryland Baltimore au cerca de aquí de Washington DC para nosotros es importante porque es el nacimiento de Dios por eso celebramos la Navidad creo que el presidente empezó la tradición del alumbramiento del árbol nacional de Navidad hace más de noventa años organizó un acto público para iluminar el árbol y miles de personas vinieron a verlo así empezó la tradición desde entonces a principios de cada mes de diciembre el presidente organiza la ceremonia del alumbramiento y el árbol que da iluminado durante todas las fiestas todos los días diferentes grupos cantan villancicos la gente viene a ver la maqueta del tren y el camino de la paz que es un camino pequeño que rodea al árbol principal ya cada lado hay pequeños abetos decorados donados por cada uno de los estados

Voz 20 12:22 que nos contaba

Voz 1775 12:24 David no es que el presidente Kubrick fue el primero en iluminar ese árbol de navidad nacional estoy leyendo en Internet que eso ocurrió en el año mil novecientos veintitrés fue todo un evento en Washington miles de personas se congregaron para ver la eliminación de ese árbol desde entonces como nosotras contando pues nada la la traición perdura

Voz 1510 12:42 sí además va muy ligada a la historia de este país escucha este fragmento del discurso que dio el presidente Roosevelt en mil novecientos cuarenta y uno en la ceremonia de iluminación del árbol era el día de Nochebuena habían pasado sólo dos semanas desde que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial el pueblo americano estaba conmocionado por el ataque de Japón a Pearl Harbor Roosevelt obviamente no podía obviar esta situación además le acompañaba otro líder la acompañaba Winston Churchill

Voz 21 13:11 y en una light Eleven de creíble

Voz 0032 13:19 y ahora vamos a proceder

Voz 6 13:21 al iluminado del árbol de Navidad de la capital de la nación

Voz 22 13:29 no

Voz 0032 13:31 queridos trabajadores de la Paz hay muchos hombres y mujeres en América muchos hombres y mujeres sinceros que se preguntan estas Navidades cómo podemos celebrar el alumbrado de nuestro árbol cómo podemos dar regalos cómo podemos mantener la moral alta y hablar de amor

Voz 21 13:52 en el mundo de guerra lucha de a andar

Voz 0032 14:02 son preguntas naturales e inevitables no en Tíncer hecho el nuevo año mil novecientos cuarenta y dos llega con el coraje y la determinación de mayores y jóvenes para ayudar a ganar en conflicto mundial y así poder preservar nuestros valores no queremos el odio de nuestros enemigos

Voz 21 14:27 en nada

Voz 0032 14:30 basamos nuestra fe en el amor de la humanidad con ese espíritu ir pensando particularmente en nuestros hijos y hermanos que sirven en las Fuerzas Armadas es por ellos por los que entendemos nuestras velas en todo el continente de una costa a otra en esta Nochebuena

Voz 21 14:56 no soy guay

Voz 0032 15:00 Leire uno de los grandes líderes mundiales está aquí junto a mí si él y su pueblo han marcado el camino han demostrado su coraje y sacrificio por el bien de los niños del mundo por eso les pido a mi socio a mi viejo amigo la unas palabras al pueblo americano Winston Churchill El primer ministro de Gran Bretaña estén Church

Voz 21 15:28 dos km Anestad recuerda

Voz 23 15:35 huy me voy a ir

Voz 0887 15:38 hay que tenemos que dejar de lado aunque sea esta noche en las amenazas y los peligros que nos acechan y hacer para nuestros niños una noche de felicidad en medio de la tormenta en estos mismos niños a los que no se les debe robar su herencia su derecho a vivir en un mundo libre indecente por eso por la gracia de Dios que tengan todos una feliz Navidad

Voz 23 16:02 en al se ha que hace tres meses yo digo

Voz 1510 16:11 otro de los acontecimientos históricos que han marcado la ceremonia de iluminación del árbol fue el asesinato de John Fitzgerald Kennedy el presidente fue asesinado el veintidós de diciembre del sesenta y tres y su sucesor Lyndon B Johnson decretó un mes de luto nacional el alumbrado estaba previsto para principios de diciembre caro se tuvo que retrasar con esto de luto estas fueron las palabras de Johnson durante el acto

Voz 24 16:36 donde no ahí estamos aquí en esta noche de Navidad en el eterno atuendo para demostrar que el presidente John Kennedy no vivió y murió en vano para demostrar que esta nación bajo Dios renace libre de nuevo que vamos a conseguir de una vez por todas el eterno deseo de paz en la tierra buenos deseos para todas las personas

Voz 1775 17:05 yo soy Marta hablando de John Fitzgerald Kennedy te suena Bing Crosby sabes quién es

Voz 1510 17:10 pues adivino

Voz 1775 17:15 caiga del villancico lo doy por bueno pues mira casi si ahora lo vas a tener actor y cantante estadounidense bueno en activo desde los años treinta hasta los años cincuenta algo más pero esos fondos años fuertes de su carrera Sinatra a quién de alguna manera bueno pues precedió no bueno resulta que Kennedy uso más de una vez la mansión que Bing Crosby tenían los Ángeles para pasar allí algún fin de semana de fiesta de hecho según un biógrafo de Mary Monroe allí en esa mansión fue

Voz 4 17:40 primera y única vez que el presidente y la actriz tuviera

Voz 1775 17:43 en algo más que palabras pero bueno eso se puede quedar parado impotencia os contamos hoy hoy estamos encantados con la Navidad

Voz 6 17:59 bueno

Voz 1775 18:00 luego

Voz 6 18:08 on train uno O

Voz 1775 18:11 esto que suena es efectivamente de un programa especial de Navidad en la televisión estadounidense

Voz 7 18:17 de eso es tipo especiales de Rafael exacto de este tipo con sus diferencias pero de ese tipo no allí no nos hacía Rafael

Voz 1775 18:25 Bing Crosby y en este que es del año mil novecientos setenta y siete hay una escena que es esta que que está sonando en la que bueno es escucha David Bowie que se presenta en la casa donde se ponen a hablar de música en una conversación ahí entre tensa divertida porque date cuenta que uno era el moderno de la época Bowie rompedor y el otro era pues lo más cursi que te podías encontrar el a Lete que iba a ser encantador y te invitaba a su casa en esas en estos especiales de Navidad no cantar villancicos entonces hay un momento en que Bowie le dice que tiene un hijo de seis años al que le encantan los villancicos bueno que le encanta en concreto el tamborilero sí claro es el que cantaba que hizo famosa en España Rafael te veo muy fan de Rafael me gusta tomo nota eh bueno el caso es que se ponen a cantarlo pero a mitad de la canción uniendo la armonía los acordes del tamborilero mientras vínculos visite cantando la melodía tradicional Bowie Se arranca con otra melodía yo superpuesta la historia que hay detrás de esto es que de primeras bobo y se negó a cantar ese villancico claro él era el rompedor de la época se iba a poner en cantar villancicos con micros vi pero los guionistas del programa tuviera una idea se les ocurrió proponerles este cambio a Bowie parece que le encantó y es el resultado

Voz 27 19:59 a la zaga es que es muy buen padre blanco Juande Ramos hola gran con esa no queda nada ni pienso ganga sí

Voz 28 20:28 pues no

Voz 27 20:48 pues

Voz 7 20:51 no está mal de reconocerlo tiene tiene tiene su punto es bueno lo he visto es que cuando estos emitió en Estados Unidos Navidad el setenta

Voz 1775 20:58 siete como te digo Bing Crosby ya había muerto se grabó en septiembre esto incluso murió en octubre curiosamente aquí en Madrid de un infarto mientras estaban jugando al golf en en La Moraleja

Voz 1510 21:10 no está conectado no es bueno Marta seísmos

Voz 1775 21:13 de toda esta parafernalia que tienes alrededor con todo estos el árbol de Navidad y toda la decoración imagino que va mucha gente a a visitar estos días no no será como una gran viaje Madrid pero no te imaginas lo que es esto ya verás cuando vuelva sí pero ahora también realmente ello habrá también son metí yo allí no

Voz 1510 21:30 pues sí entre vecinos y turistas a pesar del frío viene gente a todas horas pero quiero presentar a una persona que no es que haya venido a sino que ya está aquí año tras año frente a la entrada principal de la Casa Blanca ha pasado aquí las últimas XXXIII navidades empezó su protesta pacífica en mil novecientos ochenta desde entonces esta aquí día tras día en una tienda de campaña rodeado de carteles pacifistas a favor de la igualdad de género de apoyo a los Dreamers o en defensa de Jerusalén como capital de Palestina Él asegura que defiende tres causas la paz mundial el fin de las bombas nucleares y el respeto de los derechos humanos explica que ninguna persona vale más que otra independientemente del país en el que ya nacido esto Filippo lo ha podido decir en persona a tres presidentes Obama Bush y Clinton han cruzado la calle peatonal que separa la Casa Blanca deshaciendo de campaña para hablar con él Filippo presume de que es su lucha pacífica ha ganado a dos presidentes en los tribunales Bush padre Ronald Reagan le denunciaron ante la justicia le pregunto si cree que tendrá ocasión de hablar con Donald Trump contestó con un rotundo no asegura que es uno de los presidentes que echarle pero ha visto ya siete inquilinas en la Casa Blanca mientras el sigue ahí le pregunto qué hasta cuando Iowa dice que hasta que acabe la era nuclear le digo que entonces la cosa no pinta nada bien actualmente lo sabe y lamenta que este presidente no tenga reparos en insultar a otros líderes mundiales en tuitear lo que sus asesores de seguridad aconsejan le pregunto qué cree que pasará en dos mil dieciocho si Trump será capaz de empezar una guerra con Corea del Norte acción del contesta puede que los congresistas se lo impidan haciéndole a la renuncia

Voz 11 23:34 eh

Voz 17 23:40 pero no

Voz 29 23:55 eh

Voz 17 24:14 no eh

Voz 7 24:32 pues esta Rafa tampoco me ese no mucha venga a ver tiene razón pero es que a vernos ha pillado el programa entre Navidad y Año Nuevo

Voz 1775 24:41 que para cerrar el programa más allá lo villancicos pues nos podríamos poner ya un poco en el modo Nochevieja

Voz 1510 24:49 en la banda que suena en su momento

Voz 1775 24:52 claridad Se llama a gritos a Wall son de New Jersey la canción es este es el año nuevo y bueno cuentan que la idea les vino cuando regresaba de una fiesta año nuevo que resultó brutal épica decían pero que había sido en mitad de la nada en lugar perdido de Pensilvania iban eufóricos como con ganas de vivir en el coche

Voz 30 25:10 me pensaron que bueno es que es una pena que la gente tiende a usar esto de Año Nuevo y las vacaciones de Navidad como una excusa para planificar cambios en su vida para ponérselo objetivos como si eso sólo pudiera pasar una vez al año cuando ellos piensan que es algo que se puede intentar todos los días

Voz 7 25:25 oye qué mensaje te veo muy con los chaquetas abiertos para recibir el nuevo año no sabía yo que tiro a gustar esto

Voz 31 25:31 es que me encanta cerraba así un ambiente

Voz 1775 25:36 cerramos programa nos despedimos con esto el año dos mil diecisiete

Voz 1510 25:39 dos mil diecisiete el año en que nació impuesto huecas

Voz 31 25:43 una de las noticias no desde el año dos mil dieciocho será el año de

Voz 7 25:49 que no te adelante adelante próximos lo aquí ya veremos no un abrazo no venga feliz año igualmente

Voz 17 26:14 mi Ping

Voz 32 26:46 eh