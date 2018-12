Tres para el finde: Pequeñas joyas del 2018

Voz 0084

03:29

empezamos a tres para el fin de de esta semana con Decker el disco de David Davis de los Kings una colección de errar esa sí canciones sin meditar que Dave fue componiendo a lo largo de los años setenta y que no encontraron hueco los discos conceptuales que su hermano Rey hacía para los Kings el hijo de Adif encontró todas esas canciones en un ático en pulsó la edición de este álbum que sin ser una obra maestra sí que contiene maravillas como este clorado que abre el disco que ha abierto también la sección de esta semana sección que vamos a seguir con otro veterano de mil guerras el genial Walter Walkman músico de Nueva Orleans curtido en la escena local miembro de distintas bandas que a sus setenta y cuatro años se lanza en solitario en dos mil dieciocho con mayor Ismail pasa una delicia de disco en el que el plus y el fan se mezclan con un tono melancólico de unas canciones que nos han enganchado mucho como éste iba en Now Voltaire Walkman