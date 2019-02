¿Las mentiras circulan a más velocidad que la verdad?

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 2 00:02 no

Voz 3 00:05 en son eh muy Bozzo de la no no no sí

Voz 4 00:48 ah

Voz 3 00:52 una vez está eh

Voz 1113 01:17 sobre lo que nos afecta de cerca no se puede hablar con neutralidad es una frase del sociólogo francés Alain Touraine en Carter son estudiante libro que debió leer en sus años jóvenes alguno de nuestros invitados el periodista se mueve en un mundo de manipulación en el que se mezclan la verdad tiene a mentira a los intereses de unos y otros la contradicción entre lo que el político dice en público y en privado es cierto que circula más veloz de la mentira que en la verdad es una guerra perdida dirán que soy pesado citando Josep Fontana pero tenía una frase que va como anillo al dedo al diálogo de hoy soy marxista y no me gusta la línea liberal de The Economist pero lo leo porque sus datos son irrefutables

Voz 4 02:02 tú

Voz 6 02:33 sobre ese mundo de manipulación que vivimos que no se entremezclan entonces

Voz 0874 02:37 exactamente la verdad y la mentira y en el que uno tiene siempre la sensación de estar peor informado que nunca queremos hablar con varios amigos de este programa que han estado muchas veces espero que esté muchas más son Joan Romero Catedrático de Geografía Humana en la Universidad de Valencia como estás Joan buenos días

Voz 7 02:52 buenos días que había muy buenos días Ander Gurrutxaga

Voz 0874 02:54 catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco hola qué tal

Voz 0154 02:57 hola muy buenos días a todos es Pepe Viyuela

Voz 0874 03:00 filósofos dramaturgo actor y payaso qué tal Pepe cómo estás

Voz 2 03:02 hola buenos días muy bien Antonio Orejudo Escritor

Voz 0874 03:05 el profesor de Literatura en la Universidad de Almería como estas Antonio

Voz 8 03:08 hola buenos días Javier habíamos invitado también a la periodista

Voz 0874 03:10 la Lluïsa Oliva pero una gripe le impidió venir pero sí que está José Martí Gómez nuestro José Martí Gómez como siempre y te lo agradecemos citando a Fontana qué tal José cómo estás bien no os quiero preguntar primero a todos y os pasa un poco como lo pasaba Fontana que para acercarnos mínimamente a la verdad no solamente tienes que recurriera muchas fuentes sino a Fuentes que no opinan como opina es vosotros qué es lo que parece que además se busca os vais leyendo más textos que antes para poder entender el mundo en el que vivís Andrés quieres empieza tú

Voz 9 03:39 sí es que es que yo diría que sí

Voz 0154 03:42 evitable hay que leer hay que leer mucho hay que escuchar mucho hay que estar muy atento a lo que está a lo que está ocurriendo en el mundo y desde luego no hay que dejarse arrastrar por los grandes modas ni a veces por grandes discursos que parece que lo ocupan todo cuando en realidad están ocupando menos de lo que dice que están ocupando no porque puede ocurrir que que que precisamente huimos de aquello que no nos gusta cuando no debemos hacerlo hay que hay que estar realmente abierto despierto si queremos realmente tiene una capacidad critica que cada vez es más más necesaria no Joan

Voz 7 04:21 pues me ha gustado mucho recordar a mi maestro Fontana de la mano de José Martí sin embargo Italia razón pero yo también soy del siglo XX yo veo la situación ahora completamente distinta las democracias necesitan personas reflexiva datos irrefutables decía José Martí citando a Fontana personas razonables con capacidad de defender pues su sus fuentes sus argumentos pero estoy es muy difícil en la era de de los algoritmos en la era de la fabricación de la mentira donde a cada uno no sirve aquello que queremos sólo aquello que queremos escuchar y leer sólo eso pues se hace se hace muy complicado y además es difícil de combatir y es difícil de de contraponer de contra pesar porque un gran medio tradicional cuatrocientos mil lectores quinientos mil lectores es difícil de contraponer con millones de de de twis que fabrican a partir de la fabricación de contenidos sin una deontología de hecho incluso algunos de estas fábricas de de tóxicas pues mide sus contenidos en función de la vitalidad en detrimento de la calidad o de la verdad esto esto este es el el tiempo actual hay yo a mí me interesa mucho esta cuestión desde otro plano tras el pleno de las geografías otra descontento idea de cómo su relación con las sociedades digitales y la calidad de la democracia

Voz 0874 05:52 la geografía del exigiendo que resultó muy relevante luego hablamos de ese término Antonio Pepe

Voz 8 05:58 pues efectivamente yo creo que nunca habíamos navegado en un mar de tanta información como el mar en el que navegamos desde hace veinte veinticinco años nunca nos había resultado tan difícil discernir la la verdad de la mentira es una paradoja no que en el en la época en la que más información tenemos a nuestra disposición más difícil no resulta distinguir la verdad de la mentira contestando a tu pregunta de Si leemos la prensa o las informaciones que que en principio no estarían de acuerdo con nuestra ideología yo yo soy muy radical ello creo que precisamente lo que menos hay que leer es la o sea que en principio parece estar más cercana nuestra manera de pensar

Voz 10 06:50 a informarse y leer

Voz 8 06:54 saber por dónde van los tiros del enemigo por decirlo así no es la única manera de

Voz 10 06:59 formarse un juicio

Voz 8 07:01 no voy a decir ecuánime no pero más cercano a eso que llamamos la verdad hay que es muy difícil señalar con el dedo paradójicamente

Voz 10 07:09 que en este en esta sociedad

Voz 8 07:15 tecnificada parecía que las humanidades y el estudio de la literatura que no es otra cosa que el estudio de los textos pues estaban de de de capa caída ya había perdido un poquito su función digo que es paradójico porque me parece que es precisamente en este momento histórico en el que resulta más urgente que nuestros escolares nuestros universitarios pero también los chicos del colegio

Voz 10 07:43 se había Extreme en el en el

Voz 8 07:46 bueno en lo que en lo que se ha llamado siempre el comentario de textos que es una palabra que a nuestros oyentes probablemente les asuste porque les recordará clases aburridas de literatura de lengua en el instituto no pero que sin embargo es la única herramienta que tiene el ciudadano para defenderse de este bombardeo de informaciones en donde se entremezcla la realidad con la mentira no a los textos son peligrosos siempre no son inocentes y hay que hay que tener la gimnasia mental para a preguntarse siempre quién me está hablando desde dónde me estaba hablando qué quiere de mí Iker herramientas verbales porque todo lo que recibimos de alguna u otra manera puede reducirse a un texto que herramientas verbales utiliza para convencerme de sus posturas no es es un es un entrenamiento

Voz 10 08:37 que cuando se

Voz 8 08:39 interioriza nos permite ser menos débiles ante el bombardeo de informaciones falsas

Voz 2 08:49 sí bueno evidentemente yo también estoy absolutamente de acuerdo en que necesitamos estar conectados con con esta realidad tan líquida en móvil casi gaseosa en la que la que no no vemos lo que ocurre es que también es cierto que si uno dedica demasiado tiempo a esto y no dedica tiempo al movimiento pendular devolver asimismo de reflexionar de interiorizar y de de reflexionar sobre sobre bueno pues eso sobre todo ello puede verse sometido a unos vaivenes constantes Si ya no encontrar un punto desde el cual reflexionar y partir no yo creo que es el momento de de devolver a eso que llamamos principios sobre todo principios morales

Voz 11 09:28 y atender

Voz 2 09:31 evidentemente a todo lo que nos llega pero volviendo siempre a nosotros mismos que también desde luego bastante bastante difícil saber que es uno mismo sobre todo en una época como ésta en la que en la que bueno pues todo se mueve el Inter

Voz 1113 09:44 por de uno también

Voz 2 09:46 de una manera brutal pero sí que hay una serie de principios de los que debemos a Ferran unos una serie de verdades irreductibles que también por otra parte pueden ser muy muy peligrosas la religión de hecho históricamente ha utilizado la palabra verdad con una yo escuela es el apropiado y a partir de ahí se ha construido un momento muchas veces terrible y terrorífico y desde luego el terreno pantanoso pero se hace necesario si entrar en esa selva pero también tienes la posibilidad de subirse de vez en cuando a la altura de un árbol y Iber el la totalidad sí es es que es posible hay que reflexionar mucho hay que leer mucho y compartir a mí me bueno estará abierto evidentemente aquellos que que no piensan como nosotros pero como decía Antonio ahora mismo también sabiendo quién te está hablando y en qué momento porque sabes por donde viene el viento no

Voz 0874 10:34 José tú como reportero ha sido seguramente todas las personas mejor informadas de este país durante mucho tiempo he te quería preguntar yo yo te doy fe de que tu teléfono móvil debería estar en

Voz 7 10:44 es lógico con lo cual entonces nuestra

Voz 1113 10:46 ahora está con cinta aislante salto eh

Voz 7 10:49 sí ha cambiado tu manera de informarte en los últimos años no

Voz 1113 10:54 yo sigo incluso muchas veces voy gente que voy a hablar con ellos siempre me dicen o algunos me dicen veo que sigues con el bolígrafo y el cuadernillo yo sin signos y bueno el primero porque creo que el bolígrafo y el bloc da confianza a la persona que tienen delante no es lo mismo que con el Magneto Fon por otra parte yo creo que sí que ha variado ha variado con la llegada de las redes sociales sobre todo no

Voz 0154 11:20 pero tú que son unos años a finales

Voz 1113 11:23 de los setenta había un diputado entonces muy poderoso dentro del Partido Socialista que nada Martín total un día iba en coche inhumar cuerdo que artilugio era en aquella época no había llegado todavía al móvil para era un aparato llegaba así que podían llamar y tú tenías que bajar llamar por teléfono

Voz 0874 11:42 bípedo aún vi pero algo así

Voz 1113 11:44 no hago así no sé qué nos llamaba total que recibe una llamada ya en la primera gasolinera bajó ese encuentro que una llamada del partido quiere decía que el Diario de Barcelona había publicado una noticia que la Policía de Madrid había realizado una redada la Costa Fleming lo había cogido el con una puta Martín el oído si yo no he estado nunca en ese sitio ni la policía horas después desmintió la información dijo que no había habido ninguna rodada en ese sitio y que conjuntamente de Martín total no sabían nada pero la información yo estaba publicada en el Diario de Barcelona eso ocurrió iba a finales de los años setenta eso hoy estaría amplificado por diez mil

Voz 0874 12:32 claro que ocurre casi cada día pero tu sensación personal José tú te sientes mejor peor o igual de informado que hace unos años

Voz 1113 12:39 yo me encuentro peor informado peor cupón recordando ahora una frase hecha antes Antonio se que corroboradas pues no era de que hay que leerle mucho aunque no estés de acuerdo con lo que dicen una vez leí que el primer ministro británico Harold Wilson un periodista lo vio en un restaurante leyendo el diario conservador Le preguntó usted leyendo siendo laborista leyendo el Telegraph y eso le contestó las opiniones me el asalto porque sé que siempre me atacan pero lo leo porque la información es muy buena yo creo que aquí el problema está en deslindar en los medios me refiero los medios normales los medios qué podemos tener acceso Llanos las redes sociales Isabel deslindar la opinión de la información ISAF consiguieran en este momento yo creo que también está muy confusa yo soy partidario hay gente que no pero yo soy partidario de los medios con una carga ideológica fuertemente tú sepas que cuando lee lo que pasa es que en Estados Unidos lo habrás bebido pero sobre todo yo en Inglaterra que iban en el metro y en la gente iba leyendo entonces ahora quizá tampoco lea iba leyendo y según lo que leía el viajero sabías que si leía al Gardian era de tendencias liberales de izquierda sin leía al Telegraph era conservador en pie tabloide decías que no era nada que buscaba el escándalo eso aquí quizá no existe quizá que la mayoría de los medios quieren cubrirlo todo y entonces yo creo que falta la reflex son un medio que diga objetivamente ideológicamente estamos aquí pero nuestra información exagerada

Voz 0874 14:15 hombre hace referencia además a una especie que también creo que está extinguida la de la persona que va leyendo en el metro

Voz 2 14:20 pues otra especie y la vamos a sumergirse en pantallas es

Voz 0874 14:23 para ello no es casual que os pregunte por la prensa y medio verdades pueblos pequeños que los medios de comunicación de seudo medios de información publican porque todo este diálogo tiene el origen que además estando Pepe aquí es un honor en una obra de teatro vamos a escuchar solamente un extracto mira

Voz 1179 14:40 el es el más yo quiero un titular esto la guerra como está hoy fría caliente resumen tibia se parece a ti la guerra no porque no quiera hacia lo deje pero no es la primera plana en primera plana el peligro de que la guerra no resto nadie Eisenhower

Voz 12 15:20 Ziegler inquietante de América América no inquieta tranquiliza le tranquilizador de Amberes a ver

Voz 1179 15:33 cuando te enteras es amigo mío de que yo tengo mi obligación para los accionistas tú crees que yo voy a divertirme poniendo un tranquilizador en letras grandes para que la gente pueda verlo desde lejos sí se tranquilizan de antemano para pierda comprar el periódico

Voz 13 15:56 negro

Voz 0874 16:09 llevamos frases como tengo obligaciones con mis accionistas si se tranquilizan para que iban a comprar periódicos son palabras que pronunciaba ese director de periódico en la obra pero todo ya pronunciarlas hoy casi cualquiera otra cosa es que la

Voz 8 16:20 claro claro

Voz 0874 16:21 es un extracto de la obra de teatro que ha inspirado el tema del diálogo de hoy se llaman negras optan es un texto de Jean Paul Sartre que se presenta ahora en el teatro de la Abadía en Madrid que está ambientado en Europa en París en plena Guerra Fría refleja muy bien la manipulación política de los medios de comunicación digamos saludar momento Antonio Niño que es profesor de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense y ha escrito el libro yo creo que se acaba de publicar lo está a punto de publicarse democracia control de la opinión publica en el periodo de entreguerras como estas Antonio buenos días

Voz 14 16:50 muy buenos días el origen de todo lo que estamos

Voz 0874 16:53 de aquí hay que buscarlo hace unas cuantas décadas

Voz 14 16:56 efectivamente bueno la propaganda es consustancial al sistema de democracia el debate en el uso de la retórica con fines políticos ha existido siempre que ha existido confrontación porque nosotros estudiamos en concreto es la realización de una agencia de propaganda oficial cuando los gobiernos entran en el juego de la propaganda

Voz 0874 17:18 eso ocurre solamente en épocas de conflicto también en épocas de tranquilidad

Voz 14 17:22 ocurrió sistemáticamente con motivo de la Primera Guerra Mundial cuando la propaganda fuera un instrumento de guerra más pero sobre todo desde la aparición de Estados totalitarios que hicieron de la propaganda un instrumento político esencial acordaros de la creación de un Ministerio de Propaganda ilustración al frente del cual se puso aquel año treinta y tres entonces la democracia también tuvieron que reaccionar y crear sus propios oficinas de propaganda

Voz 0874 17:48 tú puedes hacer un paralelismo entre esos ejercicios de autoritarismo podríamos decir Ia la labor que hacen algunos algoritmos ahora mismo que también escogen la información

Voz 14 17:58 no paralelismo no porque lo que caracterizaban la propaganda totalitaria era justamente el uso del monopolio el control la censura y el monopolio de la información fortuna hoy día eso es imposible ejerce un control absoluto de la información no está en manos de ningún régimen y menos con las la medios tecnológicos actuales

Voz 0874 18:19 qué futuro es profesor de Historia Contemporánea hacia dónde crees que va a la información en el mundo en el que estamos

Voz 14 18:25 hacia la multiplicación de los soportes de los medios técnicos de transmisión lo que ha caracterizado digamos la evolución del siglo XX es la superposición de de tecnologías de la información al principio de siglo prácticamente sólo existía el periódico Perico además al fue lo que impulsó el uso de la propaganda para una sociedad de masas pero a sumó la radio luego la televisión luego internet is seguramente aparecerán muchos otros medios tecnológicos de comunicación

Voz 0874 18:54 en tu ejercía como profesor Antonio tú crees que tus alumnos están cada vez mejor o peor informados si si los comparas con los de décadas anteriores

Voz 14 19:03 están mucho más informados lo que no me atrevería asegurar es que la calidad de la información que obtienen es es buena pero tienen muchísima más información

Voz 0874 19:13 Antonio Niño que es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense y autor de democracia y control de la opinión pública en el periodo de entreguerras gracias Antonio un abrazo

Voz 14 19:22 muchísimas gracias un abrazo a todos

Voz 6 19:30 es pregunto a vosotros también os movéis rodeados de jóvenes alumno

Voz 0874 19:34 así de estudiantes cuál es nuestra percepción

Voz 0154 19:38 si no estoy de acuerdo con el profesor Niño es decir la la información a la cual se tiene acceso es es muy importante uso hoy hoy en día realmente puedes acceder me atrevería decir a casi todo lo que quieras no otra cosa es cómo eso de que capacidad de de distanciamiento tienes qué te está aportando a la hora de configurar su propia forma de vida etcétera no porque al final te encuentras que canté de comportamientos excitante mimético donde la sociedad del ruido lo ocupa casi todo donde realmente hace es aquellos que todos los demás hacen no esto es un problema donde bueno con una gran paradoja no tienes mucha información más que nunca estás invadido diríamos de información pero desde donde la selección unas como la le es que distancia crítica tienen es con ella yo creo que este es un problema ciertamente de primerísimo nivel en estos momentos

Voz 1113 20:31 no

Voz 10 20:32 pues yo yo creo que

Voz 8 20:36 bueno los estos nuestros estudiantes al menos los que yo conozco desde luego han dejado de leer la prensa tradicional y su fuente de información básicamente ese los titulares que que aparecen en sus teléfonos móviles en sus en sus pantallas no pero lo que quiero decir es que a mí me parece una

Voz 10 20:53 en dicción el el el mundo en el que vive

Voz 8 20:57 hemos ido la gran variedad de fuentes de información que tenemos a nuestra disposición es decir yo soy un niño de los setenta cuando lo único que

Voz 10 21:05 había era el periódico que traía

Voz 8 21:08 a mi padre a casa y luego la primera la la uno que se llamaba el hubo HF me resisto a a creer que aquel mundo era mejor que el nuestro probablemente era más confortable porque no teníamos la posibilidad de contrastar información de ponernos el machete entre los dientes y empezar a desbrozar la selva de informaciones a veces contradictorias era un mundo muy confortar le pero no era un mundo mejor informado lo que ocurre en en en desde hace veinte años es que vivimos una abundancia incontrolable de información y eso requiere esa palabra tan poco tampoco prestigiosa no requiere un poco de esfuerzo por parte de los lectores

Voz 16 21:53 para desbrozar analizar filtrar

Voz 8 21:57 como decía antes preguntarse en cada momento quién me está hablando desde donde me está hablando y qué es lo que me trata de decir con qué herramientas no es lo de siempre es igual que la democracia no la de una dictadura probablemente es mucho más cómoda que una democracia la administración

Voz 0874 22:12 no son incluso muy buena eh que según Alfonso Guerra

Voz 8 22:15 más de uno lo tiene que esforzarse no tiene que participar en la democracia pues exige una un un esfuerzo ciudadano no pues con este mundo de de de de ha negado en información pues también nos exige una actitud activa obviamente no es la más confortable claro y yo creo que esa es un poco la labor de de los colegios no de los de los de los maestros de de los universitarios no y que que que los escolares y que los universitarios no

Voz 1113 22:46 se sientan confortables en el manejo de textos no sepan desbrozar los y no se dejen engañar por ellos esto tú Javier como lector de una yo cuando estás en Washington sabes que la segunda página casi un tercio de página seis corrección de erratas el día anterior que medios españoles llevan unas páginas de corrección de erratas ganadero muchísimo

Voz 0874 23:10 bueno estoy yo recuerdo que en el despacho del país de la SER en Washington trabajaba un becario que luego paso a trabajar en el New York Times años

Voz 7 23:18 pues hablo con él lo me lo encontré por la calle

Voz 0874 23:21 de cómo le iba en el New York Times médico no todavía estoy en el departamento de correcciones para poder empezar a trabajar como periodista primero tuvo que pasar varios años haciendo una cosa que me parece fantástica que es cada crónica que escribía cualquier periodista del periódico El tenía que llamar a las personas que citaba para ver si era verdad lo que periodista decía que había dicho

Voz 2 23:39 claro esto comparado con lo que hacemos aquí a mí me ha avergonzado y me daba un poco no

Voz 0874 23:43 lo vas a decir algo Pepe

Voz 2 23:45 Nos ahí tantas cosas no que que que que es cruzan por la cabeza precisamente por esta tormenta Permach gente perpetua en la que la que vivimos de de información que efectivamente pues se hace necesaria como decía desde el primer minuto la reflexión el lugar pues evidentemente la escuela la universidad yo creo que las propias redacciones de los periódicos deben deben reflexionar y luego pues en lo que más cercano me me toca a mí que es el mundo del teatro pues creo que tener muy claro que también tiene una una función y una posibilidad también de intervenir una más no seguimos sumando interferencias o intervenciones de yo creo que desde el teatro oí desde las artes en general tenemos la posibilidad de de llamar la atención sobre muchas cosas precisamente porque hablamos desde la ficción hablamos desde desde la de un supuesto y eso ya forma parte del juego cuando la gente se sienta en una butaca ya sabe que aquello que está viviendo no es la propia realidad que es lo que pretende vendernos un periódico o lo que pretende vendernos pues un telediario no esta es la realidad cuando realmente muchas veces está camuflada en el teatro ya viene camuflada de antemano con lo cual tú te sitúa es ya con una prevención clara de bueno tengo que interpretar yo también lo que me lo que me van a estar contando porque no es la propia realidad que me quieren contar cómo lo están construyendo y de qué manera bueno pues eso ilumina de la la Real yo creo que esa es la función en el teatro a fin de cuentas de la de las Artes de

Voz 0874 25:18 bueno el teatro comprometido como tú lo entiendes que es como yo lo compré

Voz 2 25:21 que sí es una herramienta ese evidentemente hay lugar para para muchos tipos de teatro un teatro puramente de entretenimiento pero bueno a mi me gusta más que tenga la posibilidad de plantear cuestiones delicadas que tengan la posibilidad también de como en el caso pues de de de poner el dedo en la llaga sobre temas que nos preocupan pero insisto en que tenemos esa posibilidad ya que desde el primer momento poniéndonos la máscara lo que estamos contando es cuidado con lo que les estamos contando es decir es esto esto es esto es una mentira esto es una metáfora Le esto es una forma de referirnos a una realidad que no es esta propiamente mientras que en otro tipo de actividades pues lo que se pretende es decir es nosotros contamos la verdad

Voz 0874 26:02 Tutu José siempre nos dices a todos los que te queremos escuchar que la mejor redacción de un medio de comunicación es la que está vacía porque eso significa que los periodistas están en la calle están pisando la calle y buscando noticias enterando de lo que realmente pasa en una ciudad tú echas de menos en Periodismo que te cuenta cosas frente al periodismo de ahora que es el mismo que te cuenta las cosas que los políticos dicen de las cosas

Voz 1113 26:26 sí claro que no he hecho nada menos y algo menos veces con nostalgia pero entonces procuro de ver un poquito lo saco décima de Australia

Voz 0874 26:36 pero dónde está es tan sencillo como como lo dices tú mandar a la gente a la calle no tampoco cuesta tanto

Voz 1113 26:41 si es que las historias están en la calle ahora vosotros habéis decidido obtuvo y Conchi que Gervasio de recibido un premio merecidísimo por las historias de los enterrados del franquismo entonces eso se ha hecho porque ha ido Concha en Gervasio intrusos apoyado se ha pasado horas y horas y horas entrevistando gente viajando eso desde la Redacción sentados en la mesa mirando lo que dicen teletipo entonces del tipo ahora Internet ya veis que soy antiguo pero no eso no yo la la vida en la calle donde te encuentras gente Osado lo después Copasa que lo han cribar no tener una distancia como decía antes Ander a distancia crítica Victoria Camps tiene un libro magnífico un ensayo magnífico que es Elogio de la duda yo creo que el problema es que que en este momento la mayoría de la gente duda poco está con unos está con otros el problema por ejemplo ahora del proceso no independientemente independentistas y la gente de medio la gente neutra la gente que duda la gente que eso en apartados Escorial no aviso hemos oído un fragmento de una obra de Sartre Sartre no dudaba nunca era en el del existencialismo duro haber Camus que era coetáneo del dudaba siempre dudó hoy en día Sartre prácticamente es poca cosa encarnó la figura de Albert Camus y sus dudas va emergiendo cada vez más

Voz 0874 28:16 antes hacía referencia Anders hace referencia a Pepe el papel que puede tener la cultura en esa recuperación del esfuerzo por estar bien informado no hemos pasado una crisis económica política social que ha hecho tambalear los cimientos entero de la sociedad que ha dejado muchas evitas además en en la democracia incluso no brechas en lo real en lo irreal en lo posible en lo que somos en lo que queremos ser concretas también en lo que la sociedad quiere y lo que quieren los que mandan sobre la sociedad en cómo nos puede ayudar la cultura a representarnos de nuevo

Voz 0154 28:50 pues es que es que no podemos va vamos son instrumentos tan básicos tan elementales que sencillamente tenemos que tener con ellos una una relación yo diría que que íntima sin cultura no hay nada o casi nada es decir la cultura en las las en un almacén del cual tomamos todo aquello que necesitamos para enfrentarnos con la vida con el mundo para tomar distancia crítica para firmar para negar en definitiva para construir a nosotros mismos pero no solamente como individuos no sino también como como como sociedad no cuando vemos realmente que hay parones significativo será cultura cuando en da la sensación que la puerta principal de ese gran almacén que la cultura se cierra una puerta donde cuesta mucho entrar y tal es que la sociedad está enferme tiene graves problemas las sociedades más abiertas las sociedades más críticas son las sociedades que se enfrentan con su propia cultura tan consigo mismo porque porque son capaces de construirse cotidianamente no

Voz 7 29:53 Joan justamente a dos conceptos que un colega suyo oí con el que escribo a veces que es el profesor Antonio Ariño acaba de publicar un libro que se llama justamente así culturas abiertas cultura críticas ir la tesis naturalmente yo comparto pues es ésta es la piedra una de las piedras fundamentales para garantizar la la la salud la calidad de nuestras democracias lo que ocurre es que estábamos hablando todos incluso las preguntas que tú formuladas Javier lo que yo percibo esto es lo que tenemos que hacer pero yo percibo tenemos que seguir haciéndolo pero sigo percibiendo una gran separación entre el pensamiento crítico lo que nosotros creemos cuando digo nosotros quiero decir los que estamos en el sistema e universidades medios de comunicación intelectuales todo esto porque para mí esto es fundamental pero de una gran separación entre esto las las corrientes de fondo profundas de nuestras sociedades yo creo que el sistema está desbordando se precisamente de la mano de las tecnologías de la información y la comunicación las plataformas de los monopolios que controlan monopolios emancipados por cierto de todo tipo de poder que controlan la información es ahí donde yo creo que el el el pensamiento riguroso análisis metódico el papel de los expertos de las universidades de los medios es ahí donde se cuestiona se cuestiona por cualquiera todo da igual todo se sitúa en el mismo plano él mismo nivel sí un experto que era uniforme o cincuenta expertos o cuatrocientos sobre el cambio climático un tuit

Voz 10 31:40 sí pero desmonta

Voz 7 31:43 Reid ha reiterado millones de veces sitúa el mismo plano esta es la cuestión que a mí me me me tiene perplejo Illa mentira producidas de forma industrial se equipara la verdad la desborda la cuestiona la combate hasta conseguir situarla a la defensiva acordados de estos días pasados de esta imagen

Voz 10 32:01 libre de un grupo de jóvenes

Voz 7 32:04 es adolescentes norteamericanos supremacía estas que humillan en público aunque excombatiente americano perteneciente a la comunidad india después un colega vuestro ha hecho un un texto que me parece fantástico no recuerdo ahora su nombre pero me gustaría explicando cómo los medios de comunicación ultraconservadores Leandro de la vuelta a un hecho objetivo de tal manera a esta noticia que han conseguido situar a los medios digamos serios a la defensiva esto es lo que me tiene completamente perplejo

Voz 0874 32:36 no también la definición de medios serios uno ya no sabe también que medio son son serios como como lo he visto

Voz 7 32:41 Vimos vamos a ver yo sigo pensando que hay medios serios que buscan el elijo nación contrastada que buscan en fin un principio a partir de principios deontológicos y luego yo creo que hay plataformas que hay grupos creo yo que hay esto a veces organizados que se dedican sencillamente fabricar la mentira y además con un objetivo muy claro que es el de conseguir inocular en las masas una percepción que que realmente luego tenga réditos políticos yo creo por ejemplo que en relación con esto qué preguntas para mí el Brexit por ejemplo fue el ensayo de esta nueva era de la política de la verdad de la política sin información la campaña anterior la campaña de los bulos de las mentiras contra el propio primer ministro hilar mentiras inmaculadas la sociedad británica y luego a la mañana siguiente a la mañana siguiente Nike El Far dice bueno no no no es verdad quién que tengamos trescientos millones de libras a la semana más con el Brexit a la mañana siguiente

Voz 17 33:52 sí yo estaba pensando ahora en la en la posibilidad cada

Voz 2 33:56 el mayor de la tecnología para alterar la realidad incluso para construir una realidad paralela a hacernos creer que es cierto todo lo que todo lo que no lo es de hecho bueno pues este fenómeno para mi nuevo y que estoy empezando a conocer estudiar un poco que es el de las difícil esta posibilidad de trastocar la imagen de alguien y hacerle decir hacerles estar en sitios donde donde no ha estado nunca que podría llegar a como de hecho ya lo ha ya lo ha provocado va a crear conflictos diplomáticos y conflictos entre bueno pues entre países

Voz 0874 34:30 que es una técnica digamos que que hace decir a alguien cosas que no ha dicho

Voz 2 34:34 sí era manera de hecho de la manipulación a través de la de la utilización de los big data pues por ejemplo se ha conseguido hacer decir al propio Barack Obama cosas sobre Donald Trump que probablemente en un momento determinado puede podría llegar a pensar pero que jamás diría él

Voz 11 34:52 la eh

Voz 2 34:54 es cada vez más posible de una manera además no excesivamente difícil a la velocidad a la que van los avances tecnológicos probablemente podrá llegar a ser construido un mundo paralelo de de de de falso absolutamente falso de mentiras que además esta la y guiado por intereses determinados de la misma manera que en un momento histórico reciente una mentira como la de las armas de destrucción masiva fue utilizada para justificar un conflicto bélico que todavía está sufre

Voz 11 35:28 en aquel país iraquí

Voz 2 35:31 el cual todavía se siguen aprovechando aquellos que provocaron aquella guerra por motivos evidentemente económicos pues será posible en un futuro de una forma muy sofisticada no solamente decir que existen sino incluso hacernos las ves las bombas y las armas de destrucción masiva a través de imágenes creadas ahí que no servía en la través de día informativos porque los propios informativos que seguramente no tendrán la capacidad ni siquiera para saber si es cierto o falso aquello aquello que se sirve es decir la los medios tecnológicos utilizados de una forma perversa yo creo que son muy muy muy peligrosos

Voz 0874 36:13 Antonio y Ander también vosotros creéis que hay eso que alguna gente llama una crisis de mediocridad que hay una menor disposición de la gente a hacer ese esfuerzo del que antes hablaba Antonio bueno yo creo que sí yo creo que en la

Voz 8 36:27 el estado natural de los seres humanos es de la

Voz 0874 36:30 la pasividad no claro la pereza antes ponía el ejemplo de la

Voz 8 36:34 democracia

Voz 0874 36:35 según ciudadano activo responsable y participativo pues es una cosa que

Voz 8 36:40 en tiempo de otras cosas más

Voz 10 36:42 agradables de hacer pero el precio es

Voz 8 36:46 la libertad al fin y al cabo nuevo o por lo menos una parcela más o menos pequeñas y libertad no

Voz 10 36:51 dejar todo en manos del dictador o ser tú una un un

Voz 8 36:57 en factor activo no de la Administración de tu ciudad de tu municipio de tu de tu país naturalmente no no el mundo actual los seres humanos preferimos en términos generales estar tumbados a ponernos en pie pero las circunstancias creo que obligan a a a salir de la molicie y a adquirir una una actitud un poco más activa no antes PP hablaba de la ficción como una

Voz 16 37:28 una herramienta para para mantener entrenado esa

Voz 8 37:33 actitud un poco poco pasiva sin duda alguna de cierto tipo de teatro cierto tipo define ciertos libros esperan una respeto

Voz 10 37:45 está el de quién los le de quién

Voz 8 37:48 asume no no una una actitud pasiva en ese sentido son desde luego herramientas de primer orden para mantener el músculo activado

Voz 10 37:58 no obstante esta

Voz 8 38:00 esta actitud que yo echo en falta hay que creo que es necesaria siempre de las personas frente a su realidad no conduce a ninguna parte si al mismo tiempo los medios de comunicación o ciertos medios de comunicación no hacen bien su trabajo no no sé porque no conozco cuál es la complejidad técnica de un de un vídeo manipulado pero me cuesta mucho trabajo pensara que no haya gente preparada dentro de las redacciones como para saber si un vídeo es falso no es o no es falso no lo que echo en falta o bueno no sé si yo en falso releído lo que yo creo que debía ser el trabajo de un de una redacción competente de una cadena de televisión competente de un de un periodista competente es lo que es decías tú Javier no que alguien haya en una reacción y sea capaz de contrastar punto por punto la información que se da una vez que los medios o ciertos medios de comunicación cumplen su trabajo los ciudadanos tenemos más fácil ese trabajo de de desbordamiento porque si es necesario si es necesario también una jerarquización de medios de comunicación es decir ante Joan hablaba de que todo es muy horizontal no vale lo mismo un tuit que una noticia de un del New York Times bueno pues no no hay una jerarquía y tenemos que admitir que hay una jerarquía pero la jerarquía de los medios de comunicación también tienen que ganarse la ellos

Voz 0874 39:17 es verdad defenderla Ander

Voz 8 39:20 sí lo que ocurre que es muy difíciles

Voz 0154 39:22 por escapar de la mediocridad porque la mediocridad hace un poco permite a dar respuestas a situaciones que pueden ser ciertamente incómodas a situaciones Se que que limita nuestra capacidad para estar en en en en mundo a veces requiere es de aparatos culturales de una formación etcétera que no está a disposición de todo el mundo no y entonces bueno esa dejarse llevar y sentirse en esto que llamamos los espacio de confort etcétera es siempre una una tentación pero es verdad que la única posibilidad que tenemos de construir nuevos en esta era tecnológica es a través de a través de la distancia crítica del replanteamiento de cómo estamos haciendo las cosas devolver a mirar ciertamente Si todo aquello que en pelea museo utilizamos es lo que debemos

Voz 10 40:22 fue realmente y utilizar

Voz 0154 40:24 yo creo que a partir de aquí se va cuestión porque incluso la propia manipulación que viene de los grandes aparatos antes redes sociales tal pero no podemos olvidarnos que obviamente pueden ser útil empleados para una manipulación e incluso estúpida en muchos momentos pero es verdad que sirve también para romper precisamente esta red desde la manipulación no habría que saber con más precisión las gentes como utilizan utilizamos desde cosas como el Facebook

Voz 8 40:57 los Whatsapp todas

Voz 0154 40:59 formación que llega a través de múltiples vídeos noticias etcétera no porque yo creo que a veces el torrente de expresiones tan tan enorme es tan tan Le en fin tan tumultuoso incluso cuando se quieren de manipular difícilmente se consigue por la incapacidad que hay de leer la aceleración del mundo no la aceleración del mundo un hecho realmente muy significativo pero que en gran parte ponen cuestión nuestra propia capacidad o cultural de de redirigir todo todo esto no estamos en momentos donde hay que tener

Voz 1113 41:33 mucha claridad a la hora de esto pero

Voz 0154 41:36 que premiar la calidad de hay que premiar realmente la capacidad de que muchas cosas se pueden hacer de una manera sustancialmente distinta no yo creo que este sepan antídoto al final contra contar la mediocridad no pero pero a la mediocridad que enfrentarse la mujer en su contra y hay que ya hay que escapar de los espacios de confort ya es que a veces pues realmente ser capaz de ponerse situaciones pues que no son ciertamente a veces aquello que se busca no pero que son necesarias

Voz 0874 42:08 la mediocridad esta mañana decía José es decía esta mañana Ramón luego en el programa que el por ejemplo me gusta mucho leer a José Antonio Zarzalejos a pesar de que casi nunca comparte lo que dice pero que le parece un buen periodista no he de tu crees José ella termino con esto que si si el proceso hubiera ocurrido en otro momento por ejemplo se entendería mejor la postura de cada uno

Voz 1113 42:29 yo creo que sí lo que pasa que al hay toda una historia detrás una historia larga que viene del Año XXXIII no con los mismos protagonistas Esquerra Republicana entonces ahora hay una lucha del poder dentro del independentismo hay un mundo que no comprende desde el Gobierno central ni parte en España el problema de Cataluña que no es un problema yo creo que lo podría azar mucho mejor que yo pero yo creo que tenía V lo ha solucionado mucho mejor con mucha más claridad política más clarividencia política

Voz 0874 43:10 pero yo yo yo me refiero a si tú crees que la gente está ahora paradójicamente más desinformada frente desde luego desde Madrid a mucha gente desinformada sobre las razones de muchos catalanes para decir lo que dicen y hacen lo que hacen sí yo creo que

Voz 1113 43:23 que la cosa está muy clara aquí ha habido un sector del independentismo en Cataluña que ha abonado la ley si es esta mañana el dial la justicia del ideal de hablado claramente de eso no se rebelión la rebelión hay oral no creo que haya rebelión pero ha habido un manifiesto vulneración de la ley de la Constitución esos esos es un hecho que el Gobierno de Madrid podría haber solucionado hace tiempo paliar ese problema si entonces ahí ahora hay una incomprensión diríamos mutua para las dos partes no racionalizar es un factor emocional los independentistas tienen un sentido emocional hay pero ayer que gente se levantaba a las cinco de la madrugada para ponerse en la carretera para despedir en tu de la Guardia Civil que sea preciso y una cosa patética cambio Twitter Guardia Civil que conducía una furgoneta Burón

Voz 0874 44:19 te digo otra cosa aparte

Voz 1113 44:21 osea entramos en el mundo de eso del patetismo yo creo que la solución de racionalidad es muy fiel en este momento ya es muy difícil porque volvemos a lo de siempre no son creíbles ni unos ni otros

Voz 0874 44:35 derbi tiene mucho que ver la manera en lo que cada uno cuenta su versión de la historia Joan Romero es catedrático de Geografía Humana eran musical de Valencia Ander Gurruchaga Catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco y Antonio Orejudo es escritor y profesor de Literatura en la Universidad de Álava no hablar contigo Pepe por cierto de tu obra de teatro que estás ahora mismo te has venía Javier a que me han contada de teatro en las controlado y contar ATP en una gira aquí

Voz 1113 44:58 hicimos aquella niña fijase P

Voz 0874 45:01 mostrarlas esos lo hacemos la gira de Payasos Sin Fronteras pero me acuerdo que yo me lo estás en una obra tener muy comprometida con otro tema que también contribuye mucho a una conciencia

Voz 7 45:10 sí estamos en el teatro Infanta Isabel

Voz 2 45:12 el jueves pasado una función que se titula El silencio de Elvis escrita por Sandra férreos que tratamos el tema de la enfermedad mental y sus repercusiones en la familia tanto el enfermo como en el entorno en el entorno familiar se analiza también bueno pues la soledad en la que se vive este tipo de enfermedades estigmatizada sí en una sociedad de esa absolutamente delirante que que precisamente Keith

Voz 17 45:35 la pues a quiénes más abandono es de los que más

Voz 2 45:38 a los que más ayuda necesitan bueno pues desde desde esa perspectiva de de la familia en un canto digamos de esperanza a través de de de ese propio núcleo familiar que es quién quién ayuda a salir al final de cuentas al propio enfermo pues es en el que vamos cada día hay estamos intentando pues pues contar una historia bonita hay que dé pie a iluminar esa realidad no

Voz 0874 46:00 de nuevo teatro que teatros infantes

Voz 2 46:03 él hasta el diez de marzo adiestrado quiere hacer publicidad de lo que

Voz 0874 46:05 de aquello no te queremos te lo agradezco un abrazo gracias al gran no

Voz 18 46:35 la duda el cual está