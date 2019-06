La ropa deportiva: ¿marketing o necesidad?

Voz 1 00:00 Vioque y con Ángela Quintas e Isabel Bolaños

Voz 0187 00:13 el juez hoy tenemos con nosotros a Guillermo Alvarado el ex director de forma entrenadores personales en Valencia hola Guillermo cómo estás muy bien hoy te hemos llamado porque queremos hablar de la vestimenta deportiva muy bien vale entonces yo te pregunto el atuendo para hacer deportes importante o podemos hacer deporte

Voz 2 00:34 con cualquier cosa con cualquier cosa no pero casi con cualquier cosa dicho otra manera las restricciones o limitaciones y condicionantes son mucho menores de lo que la gente cree

Voz 0187 00:45 cuál son las cosas que dirías que son imprescindibles a la hora de hacer deporte los a qué prendas debemos llevar si aussie bien las que merece la pena gastar dinero

Voz 2 00:52 pues mira es curioso porque a mí siempre cada vez cumplen en vez de trabajar con nosotros lo he antes de salir por la puerta el símbolo dice bueno por cierto hay que ropa traigo a nosotros siempre decimos lo mismo requisitos tan solamente hay uno que debe dar total libertad de movimiento es decir lo que no puede ser es que haya un ejercicio que aún pudiendo hacer estructuralmente es decir que tu cuerpo te permite hacer no no lo puedes hacer correctamente porque la ropa no te deja hacerlo es decir en ese sentido la ropa debería dar de total libertad de movimiento es decir la misma libertad que tendrías que sino llevar arroba eso en cuanto a la ropa yo en cuanto al calzado es mucho más sencillo es simplemente que se ha calzado deportivo y que sea en en buen estado es decir lo que no puede ser es que tenga tantos años que ya esté completamente de la vuela sí pero mientras sea calzado deportivo esté en un estado decente el deporte que vayamos a hacer no requiera una relación específica al con el suelo cómo va a ser el fútbol el golf el halterofilia o a cualquier tipo de actividad física a realizar por ejemplo en un gimnasio con un calzado deportivo de cualquier tipo mínimamente estable sería suficiente

Voz 0187 01:56 es verdad que cuando vamos a las tiendas de deportes no tenemos la ropa colocada por dependiendo del tipo de deporte que queremos hacer pues running fitness yoga esto es solo cuestión de marketing cómo es de verdad que hay una diferencia clara a la hora de la diferencia entre hacer yoga o hacer fitness

Voz 2 02:11 pues esto es lo voy a explicar eso llama marketing de tribus es decir en función de la tribu donde tú te muevas más cómodo tu querrán parecerse al resto de miembros de tu Tribune entonces por eso todas la gente que hace yoga lleva más o menos un tipo de ropa la gente que hace running lleva un mismo tipo de ropa y además se sienten más cómodos con unas marcas que han conseguido posicionarse en la mente de la gente como más relacionadas con ese deporte concreto esa es la razón por ejemplo por la que Ribot se gasta millonada por ejemplo en que se relacione con el cross por ejemplo

Voz 0187 02:43 otro mercado que no tiene fin es el de las zapatillas yo aquí ya sí que me pierdo es verdad que dices unas especial para tenis otras especial para correr realmente hay tanta diferencia entre unas y otras

Voz 2 02:53 a ver si cuando las cosas se hacen bien sí que es verdad que cada deporte pues mantienen una relación específica con el suelo y al final cuando se diseña una zapatilla tú de lo que busca es proteger toda la estructura básicamente pie tobillo y él de ahí hacia arriba en función del tipo de relación con a tener con el suelo por ejemplo que una bota de fútbol tenga tacos pero por la misma razón con el fútbol debe tener tacos una zapatillas de running debe amortiguar y además debe amortiguar en la justa medida porque más más amortiguación implicarían más inestabilidad pero sin embargo menos amortiguación podría implicar un mayor riesgo de lesión pero quitando casos muy concretos sí que es cierto que muchas veces se abusa a la hora de de seleccionar zapatillas para un tipo concreto de actividad bajo el mismo argumento que explicaba antes de lo del marketing de las tribus

Voz 0187 03:43 sí es verdad que por ejemplo hemos visto no nadadores que llevan estos va en estos bañadores que son como muy no con mi ergonómicos es verdad que el rendimiento de la ropa o de las zapatillas influye me imagino que en alta competición si no pero en gente que hace deporte que no son grandes atletas tampoco habrá tanta diferencia no

Voz 2 04:02 no no he realmente diferente en cuanto a rendimiento no Lie apenas hay sí que es verdad que a nivel alto rendimiento en deportes muy concretos donde la diferencia entre entre la victoria o no claro igual son décimas en ese caso como hablamos por ejemplo de la adaptación y en esos casos pues se pues sí que puede haber algún tipo de ventaja competitiva en función de un tejido concreto que te puede dar una mayor movilidad aún mayor factor de deslizamiento de o de fricción respecto al suelo pero en el resto de deportes a nivel usuario realmente lo que deberíamos preocuparnos no es si esa ropa nos va a ayudar a rendir más es si eso que hemos comprado nos va a proteger de posibles lesiones

Voz 0187 04:41 es lo que decía tú antes que estemos cómoda con ella y que nos permita hacer todos los movimientos que ese deporte no no está no está pidiendo exacto

Voz 2 04:49 eso es hablemos de algo muy importante que yo creo que las

Voz 0187 04:52 Becas aquí tenemos que detenernos un poco es el tema del sujetador deportivo como de importantes y en qué medida determina que algunas mujeres puedan realizar o no determinados deportes

Voz 2 05:03 total en qué medida es importante total cien por cien sea una mujer no puede pretender hacer actividad física sino es con un sujetador al específico par o por lo menos que le proteja lo suficiente para la naturaleza de ese tipo de deporte en ese sentido por ejemplo un deporte donde haya más impacto requerirá más más más protección

Voz 0187 05:22 es más una acción no claro de una mujer que tengo

Voz 2 05:25 más pecho también requerirá un tipo de tejido diferente que también le permita más sujeción pues al final hay que encontrar el la la relación perfecta en ese binomio entre naturaleza del deporte la y el pecho de esa mujer lo que sí que es importante es tener en cuenta que por mucho que hayan algunas marcas que vendan sujetadores bajo la marca o bajo el el la la categoría de sujetador deportivo no todos sirven al final es importante probarlo es importante tratar de realizar pues bien aunque sea en el probador o donde sea pues gestos parecidos a los que vas a hacer ver si en algún momento ese tejido colectivo decir esa piel que une pues la clavícula con el con el Col con con el resto del pecho esa llega a estirarse completamente si llegas tirarse completamente y pega como ese tirón como si la goma hubiera alcanzado ese punto máximo de de estiramiento no me sirve necesito que me has todavía

Voz 0187 06:21 claro imagino que será muy importante el sujetador en los deportes de impacto no en lo que decíamos corriendo porque hay veces que es verdad que se puede llegar a sentir dolor

Voz 2 06:29 exacto por supuesto es que si hay dolor lo primero que tienes que pensar es que igual es ex jugador que llevas no es el adecuado

Voz 0187 06:36 entonces resumiendo yo me quiero apuntar a hacer deporte y entonces tengo que elegir muy bien el sujetador deportivo que voy a utilizar unas playeras que este en bueno no unas deportivas que tampoco esté en viejas pero bueno que tampoco tienen por qué ser unas que me cueste en un pastizal no algo que sea Datu pocas y necesidades y ropa cómoda y poco más no

Voz 2 06:55 Roca que te da total libertad de movimiento Única mente ya todo lo demás ya para esta relacionado con que te sientas más cómodo o menos viéndote en el espejo o en conjunto con el resto de la gente que ojo eso también es muy importante a la hora de realizar ejercicios que sin sí sí va a ser un sitio donde más gente y te vas iba esa necesidad o a sentir la necesidad de ir escondiendo T por el atuendo que llevas pues también podría que no te vas a sentir muy motivado para hacer actividad física en dos al final hay que tener en cuenta estas cosas

Voz 0187 07:24 haremos una lista con lo que tenemos que comprar luego Jesse a partir de ahí nos hacemos super aficionado si queremos seguir añadiendo cosas a nuestro Pat pues bienvenida sea

Voz 2 07:32 por supuesto muchas gracias Guillermo hacia Ángela