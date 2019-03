La abstención, la peor noticia de la democracia

Voz 1 00:00 hola soy Manuel Vilas que les voy a hacer

Voz 2 00:05 otra de la ideología de retransmitió ese haber considerado y despreciado a la abstencionistas la sentido

Voz 3 00:12 quisiera hablar hoy aquí de aquellos españoles y españolas que en las próximas elecciones del veintiocho de abril no van a ir a votar hay muchas clases de abstencionistas no me interesa quién se abstiene por desafección ideológica o política o porque no encuentra una opción decente a la que confiar su voto o porque es un antisistema

Voz 4 00:45 ser quisiera recordar hoy aquí a esos miles mil

Voz 0922 00:49 desde Ciudadanos españoles a quiénes el veintiocho de abril no les importa en absoluto quiénes son

Voz 5 00:58 su propio gas debido al nuevo toque de queda impuesto a todos los menores de S30

Voz 6 01:04 no disfruto fueras a votar joven que no habría cambiado nada esta medida fue aprobada por la diferencia de un solo voto

Voz 7 01:11 gente cuyas vidas ocurren en un lugar donde la política no existe gente que gente que no sabe que es tanto ministro como una ministra

Voz 4 01:22 ante que no sabe qué es

Voz 3 01:25 gente que desconoce la diferencia entre una dictadura y una democracia Ozzie la conoce no le importa todo gente que no sabe que su vida tienen una dimensión política gente que no sabe quién era Franco sí lo sabe le da igual gente que no sabe cómo se llama el presidente de gobierno

Voz 0922 01:45 gente que no sabe que existen los presidentes de Gobierno gente que ni siquiera sabe que son ciudadanos españoles

Voz 6 01:53 norte sur fueron los embarazos sueños

Voz 3 01:56 puede ser incluso muy hermoso no saber que tu vida tiene una dimensión Polly todos conocemos los males de la abstención abstracción política es la peor noticia de la democracia en algunos países es obligatorio ir a votar sino botas otros eligen portátil sino gotas los derechos y las libertades se pierden pero yo quería recordar a aquellos seres humanos que pasan por este mundo sin saber de nada

Voz 8 02:22 nos encontramos pues ante unas cifras de abstención récord recordar la ignorancia es en dos mil cuatro la ignorancia radicular ignorancia sobre natural la ignorancia Cosmin

Voz 6 02:34 hoy con los que están unos y otros lo mejor no era muy

Voz 0922 02:37 a mí no me interesa el que no está porque piensa que todos los políticos mienten no no me interesa el puro o el decepcionado me interesa el ignorante absoluto me interesan aquellos hombres y mujeres que no saben que es un diputado que no saben que es la izquierda política ni la derecha esos miles de españoles que tienen otras preocupaciones que en su alma sólo están sus vidas mismas quién es esa gente que se abstiene siempre quiénes son esos hombres y mujeres que jamás de los jamás es dedican o dedicaron ni un solo segundo de subida pensar cuál era su colegio electoral existen son ángeles demonios gente que vivió vive ajena al país en que nacieron si es que recuerda que nacieron

Voz 9 03:31 sí pensé tú también tienes las cosas votado

Voz 6 03:35 como más anotar tienes diez años no estamos hablando de Messenger cuenta hermetismo aquí

Voz 0922 03:41 hay una extensión misteriosa esos hombres y mujeres que viven y mueren en gran siguen fueron tan humildes que no concibieron que su opinión importara en alguna parte fueron tan humildes que renunciaron a existir fueron tan ociosos que rehusaron buscar su nombre y sus dos apellidos un algún listado electoral gente que no tendrá tiempo de ir a votar el veintiocho de abril porque no sabe que existe tal fecha porque no sabe que hay algo que se llama la humanidad la historia a la sociedad el tiempo el bien el mal

Voz 10 04:26 el amor en casa

Voz 2 04:38 y la único medio pacífico no violento civilizado

Voz 11 04:42 de obligar a la clase política y a los partidos políticos a que respeten los derechos de los ciudadanos modificando la Constitución es la atención es el único camino qué tal