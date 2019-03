Carlos, maquinista en horario nocturno

Carlos en la cabina del tren ya había radio como en el coche o no pues no no para escuchar la radio tipo musicales son oye una radio para hablar con mi jefe y con el que regula la circulación de los trenes pero no sea aquí ni nada de entretenimiento

Voz 3

01:59

eso sí eso sí que se agradece mucho la verdad que son claro las pocas veces que voy de día da gusto ir por las listas pues a veces me acuerdo que digo cuando voy a Madrid alguna vez pido de día pues ves un montón de ciervos un montón la de naturaleza de animales y las listas la verdad que son muy bonitas cosas como por montañas muy cerradas ir paisajes que normalmente no se ven tecleó algún bicho raro se me cruza a menudo bastantes bichos la alguna vez se incluso de de piano algunos es es normal digamos pillan algún bicho la última vez además no lo vi yp tu principal el tren porque no sabía lo que había sido no sabía si había sido bicho ya había sido una persona o momento me tocó para vaya susto iba a ver si si me dio un susto el tren que pasó detrás me dijo que había sido un un ciervo