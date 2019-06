Paula: "Cambié la arquitectura por vivir en el mar"

Voz 1

00:00

hola sentado la salvó hidratarse cinco años estoy navegando por los mares me encontré con el mar de casualidad yo estudié arquitectura cuando dormida decidió regalar voltió posiblemente simplemente para conocer otras maneras de hacer en ese momento tuve la oportunidad de embarcar en un velero para cruzar el Atlántico para mí lo que significaba un simple del desplazamiento el asunto en un cambio de dirá total me cautivó tanto que hice vive de esa de esa visión del delegado mi pasión desde entonces yo he intentado aprender a navegar embarcando en muy distintas travesías tanto traslados como regatas herir en isla remota durante meses así como como a pasar temporadas trabajando tanto tantos Mediterráneo como cariño y desde entonces ha puesto y organice proyectos a bordo hoy se ha convertido ahora en mi modo de vida es hacer un cambio de vida es bastante complicado sobre todo en el momento de tomar la decisión puesto que tiene también unas expectativas tanto familiares como de amistades laborales decides dejarlo todo para apostar por algo incierto porque la viva en el mar bastante difícil cuando no la conoce lo que en un momento era simplemente un viaje se ha convertido ahora en un estilo de vida para mí uno uno de mis objetivos es inspirar y motivar a a la aquellas personas que quieran cumplir su sueño para que lo hagan lo más difícil es tomar la decisión una vez la toma sale solo explosión de actitud y ganas