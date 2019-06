María del Consuelo: "Como víctima de violencia machista no soy una pancarta. Necesitamos que nos escuchen"

Voz 1

00:00

me llamo María Consuelo soy víctima de violencia machista y una vez que salimos de este maltrato tenemos en institucional necesitamos que alguien se siente con nosotras y que nos pregunten Latifiya Ciencias insisten en el primer momento que poner una denuncia me gustaría que cambiarán muchísimas cosas y me gustaría que no no éramos una pancarta ni una foto porque las que estamos vivas necesitamos que no se escuchó en casa yo he salido adelante