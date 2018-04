Voz 1995 00:00 bueno es festivo así que vamos a agradecer mucho la presidencia de nuestros dos invitados de Laureano Oubiña Julian Assange pasando por personalidades como Augusto Pinochet o Rigoberta Menchú estos y otros personajes históricos tienen el denominador común de haber formado parte de la vida profesional de Baltasar Garzón una circunstancia de la que ha sido testigo directo María María Garzón por eso hoy nuestra charla vamos a introducir personajes con historia María muy buenos días gracias de verdad es día festivo además venía muy bien acompañada con móvil si ha con su hija Baltasar muy buenos días quedaron bien hoy tenemos aquí la familia Garzón al completo yo quiero hablar de personajes por vuestras manos aconsejado ahí estaba al grandes personajes pero antes ese toque de actualidad no puede faltar Baltasar Carlos pues desde Bruselas haya dijo cosas como ésta

Voz 1 00:55 no exigía multicausal no estoy aquí para pedir asilo político no es que alguien es como esta UTE condiciones volveré a Cataluña bueno estoy aquí buscando garantías que por el momento nadie

Voz 1995 01:11 Cataluña España María que se viste la comparecencia

Voz 2 01:17 Rueda de prensa no se me como dice ir a verla Madrid ha sido uno

Voz 3 01:21 es intenté seguirla pero es un poco locura la verdad creo que que está llegando todo un esperpento que a veces casi te da ganas de apagar la radio esconderte por si acaso te salpica algo no

Voz 1995 01:35 la opinión de de Baltasar es también seguramente coincide con el apelativo esperpento pero quizás un poco más amplio en la terminología y aquí

Voz 4 01:43 no yo yo creo que ya paso del esperpento la peligrosidad más absoluta no sea estaban jugando con los ciudadanos y las ciudadanas de Cataluña de España de de todo un país no creo que se han tomado demasiado a la ligera decisiones que se han adoptado que tendrían que haber sido mucho más meditadas tanto para el Govern como por el Gobierno español ha faltado mucho diálogo y luego ha habido un desbarajuste de decisiones de normas contra normas de decisiones judiciales poco fundamentales fundamentadas demasiado arriesgadas que nos han puesto en una situación actual es difícil de comprender para cualquier ciudadano como no sea la visceralidad de decir muy bien adelante ya está bien por ellos tal donde la racionalidad yo creo que sea que sea perdido por ejemplo en este momento de dos causas abiertas en el Tribunal Supremo y otro en la Audiencia Nacional por unos mismos hechos en donde en la Sala Segunda el Tribunal Supremo están citados los aforados en la Juzgado Central número tres están citados los no aforados por unos mismos hechos que en el Tribunal Supremo se califique por ejemplo de conspiración para la rebelión en la Audiencia Nacional ya por rebelión directamente cuando ni es rebelión ni es edición los hechos primeros que había en la Audiencia Nacional fue en este mismo en esta misma emisora el primer día que empezamos creo que fue el cinco de septiembre primer día que me dio empezamos porque pues sería donde la la actualidad hayamos atropelló yo dije bueno esto puede ser para los máximos responsables un delito se decir pero después se han ocurrido muchas cosas es necesario que se produzca una unificación desde mi punto de vista el único órgano judicial competente para este tema habiendo aforados es el Tribunal Supremo la Sala Penal durante portando ahí es donde se tendría que revise residencia todo no acudir a argumentos como hace la querella del ministerio fiscal de que se acude a la Audiencia Nacional para evitar la presión que hay sobre los jueces en Cataluña a mí me parece muy grave decir que un criterio de atribución de competencia que es de orden público es decir que es igual si así lo determina que puede haber presión o pensión para los jueces eso nos deja muy mal como poder judicial independiente deja fatal al propio Estado que tiene abandonados a los jueces porque también cualquier agresión en cualquier punto de España el juez de turno va a decir a la Audiencia Nacional porque mi siempre

Voz 1995 04:53 esa presión no puede abstraerse el resto de la sociedad hacia abrimos todos esa misma esa misma presión como vamos a algunos de los personajes con lo que habéis concedido bajo ningún en ningún caso bajo ningún concepto pero sería si usted recibieran encargo de defender a Carles Puigdemont que está contratando fuera Baltasar Garzón nada aceptarías en caro

Voz 4 05:14 el derecho de defensa es sagrado no también tienes la la Facultad de negar a defender a cualquier persona por tanto cuando eso se produjera cualquier lado tendría en su caso en la cláusula de conciencia sino cree en el hecho que se le presenta para defender y puede negarse yo creo que he Carles Puigdemont se ha equivocado al tomar la decisión que ha tomado de marcharse temporalmente a Bélgica pero a la vez está muy bien librado es una jugada que no es casual que no es sorpresiva aunque lo sea para el resto de los ciudadanos y es por qué en la lista de diez delitos que se incluyen dentro de la Orden Europea de Detención ni las rebelión ni la sedición está en esa lista lo que hace es que de forma automática dentro de la Unión Europea si te incluyen uno de esos delitos que si está por ejemplo la malversación u otros similares la prevaricación te entreguen de forma casi inmediata algunos trámites muy ha acortado respecto de la extradición en el caso que nos encontramos el delito principal porque así lo ha querido el fiscal y la Audiencia Nacional es el de rebelión tan todos los demás serían con esos con el mismo qué ocurre que Bélgica puede cuestionar la entrega puede admitirse el debate sobre un delito que no está en esa lista y por tanto no puede haber una decisión que diga que no es objeto de entrega ese tipo de delito porque no hay una correspondencia pero vaya

Voz 1995 07:20 el caso dilatar los plazos en aunque no

Voz 4 07:23 me siga pero no relativamente porque hay artículo en la orden de detención y entrega europea que dice que sin perjuicio de la decisión final puede haber una entrega temporal de modo que si llega pasado mañana la orden a Bélgica el juez puede decir que se entregue temporalmente apueste Mon para que preste declaración en la Audiencia Nacional lo allá donde este sin perjuicio de que continúe el proceso es decir eso lo hemos hecho muchas veces podría dar al traste con esa estrategia pero está bien pensada y creo que va a ir por ahí para forzar un pronunciamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos antes de que pueda venir pero insisto hay una a orden que puede ser cumplida de entrega temporal o bien renunciar a ese tipo a ese día

Voz 1995 08:18 espero que no sea por la calidad del programa pero si tenemos que pedir así la alguna vez te vamos a consultar a Baltasar seguro María

Voz 3 08:24 que desde luego como decíamos antes la fuera de de que sea esperpéntica o no el hecho de que la hagan varios idiomas y que parezca que casi que no te acabas de enterar de lo que quiere decir desde luego lo que están trabajando también entiendo que es en todo este discurso de de la represión política precisamente para poder en pedir este supuesto asilo no entonces yo lo que espero es que Bono las instituciones en la red lo los judiciales belgas si llegase ese momento pues entendieran que que es todo

Voz 5 08:58 una argucia más a mí ya mucha más gente les

Voz 4 09:01 no una o evidenciada con una conspiración pero a la inversa

Voz 1995 09:07 las mucha gente seguro y a mí que es esta escuchando me gustaría que tuviera razón que pase toda una estrategia perfectamente articulada perfectamente válida pero dada la puesta en escena a veces es difícil que sea así cualquier caso

Voz 4 09:21 es que les puede ser les puede salir simplemente por la aplicación del artículo cinco

Voz 1995 09:25 la vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a tener tiempo para hablar de algunos de los grandes personajes a los que habéis conocido ambos diez y veintiséis minutos una hora menos en Canarias y aquí seguimos hablando con María Garzón y con Baltasar Garzón por vuestras manos vuestro entorno algunos de los personajes históricamente más como personajes habló sin entrar en la categoría moral en transacciones de curiosos personajes más relevantes del siglo XX como Pinochet que ahora se nos olvida a todos pero en su día todas las portadas del mundo se iluminaban se llenaban de de de sorpresa cuando Pinochet recibía una orden de un juez español que impedía viajar como recordáis ahora ese proceso con continúa siete como recordáis al personaje

Voz 5 10:11 para mí fue la primera vez que trabajé con mi padre pues un estreno fantástico Mariola en la sombra con dieciséis años bueno es un asunto sentí más

Voz 4 10:24 yo no soy muy

Voz 6 10:26 anglófila no quiere decir que el inglés los dominios de aquella manera cosa que no lo sé

Voz 4 10:32 que es como decir la intimidad que después sí aprendí algo más en aquella época difícilmente me podía manejar con los tiempos tan rápidos que las trampas del Gobierno de la época de José María Aznar del Ministerio de Asuntos Exteriores no nos ponían nos ponían para que no diera tiempo el trámite de los los distintos actos procesales que se iban produciendo para la extradición de pinches desde Gran Bretaña a España entonces los textos llegaban en inglés eh a última hora de la tarde yo los conseguía ver porque derive el de de juzgado a mí FAS personal que lo compré para de esa manera conseguir tener en tiempo real el documento porque sino no llegábamos a tiempo al día siguiente pero como venía en inglés yo le pedía a María que me lo tradujera por encima no y luego ya una vez que lo cuente ya con experiencias que lo tenía lo mandaba al traductor que me estaba esperando a las dos a las tres a las cuatro de la madrugada y además era un convencido al que había que actuar contra Pinochet era Mexicano lo conseguíamos tener traducido yo dictaba ya la resolución formal por la mañana llegaba a poner la apostilla de Zelaya y antes de que abrieran los tribunales en Gran Bretaña Londres ya estaba allí en esto como

Voz 3 12:02 todo el mundo se sorprendía de la que cómo podía hacerlo tan rápido

Voz 1995 12:07 este momento vale

Voz 4 12:09 Matute es una anécdota buena con el tiempo después eh en ese sentido decías lo que no comprendía en el ministerio era cómo era posible que a pesar de todas las trampas que poníamos se sortearon todas y el día siguiente estuvieran a la peticiones no

Voz 1995 12:28 pero haber María tú tienes dieciséis años se acaba

Voz 3 12:30 verde un año en Estados Unidos que es lo que me dio el inquiere si bien

Voz 1995 12:35 además destaca sacas tu padre te dice echar una mano si te pone encima de la mesa se sin clase es muy concreta sobre la terminología legal británica que no es saber hablar inglés que requiere de otro proceso incluso mental y a los dieciséis años tu paz en causa Pinochet te dice que por traduces lo que está llegando de la que no debiera

Voz 3 12:55 la ardilla de casa revisando y bueno la verdad es que siempre agradeceré emisor once meses en Estados Unidos sin prácticamente hablar español porque se me olvidaba y todo ello ha hablado con ellos por teléfono y no me salían las palabras en español

Voz 1995 13:09 no le pasaba algo lento española en esta mañana claro los británicos te fiabas a que dijera

Voz 4 13:19 no no lo que pasa es que ya había términos jurídicos que no sabía pero yo mi inglés y me da para eso y sobre todo el inglés legal lo entendía bastante bien pero no podía alcanzar todo el contexto que se iba haciendo entonces la cuestión era eso hasta las once de la noche que se a duras penas se quedaba despierta lo luego yo seguía motivaba en mi resolución en Castellana obviamente conforme a lo que me había traducido María hice lo mandaba ya al traductor de madrugada cuando yo terminaba la resolución que podía ser en un ahora o en tres las tres son las cuatro de la madrugada Leiva el texto por el FAS al traductor oficial él traducía mi resolución cuando eran las nueve de la mañana ya estaba preparada para presentarla en la Audiencia Nacional en la Secretaría de Gobierno como había una hora de diferencia entre Londres y Madrid yo llegaba cuando en las once aquí ayer en las diez llegaba a tiempo para que el abogado que defendía la causa española presentara la contestación que le lazos muy cortos porque no aplicaban el Convenio Europeo de Extradición sino en la ley inglesa que establece plazos más

Voz 1995 14:35 que recordáis el personaje

Voz 4 14:38 de cuál de ellos Pinochet bueno yo creo que Pinochet es alguien que va a estar siempre por muchos años que pasen en la presencia en las mentes de de miles y miles de personas demócratas no demócratas víctimas colectivos hoy mismo sale en prensa que los archivos de de inteligencia de la época de Pinochet fueron quemados inmediatamente después de que llegó de la democracia empezaron los jueces a investigar no es o a la vez una noticia Allende ponencia Emma de Pinochet es una figura legendaria por tanto el nombre allende el gran estadista nunca será olvidado por tanto Pinochet que fue eh quién motivó su muerte sino tampoco lo va a hacer con una dictadura implacable con una represión implacable

Voz 7 15:36 es un personaje teme que personaje ya hablamos de adversarios puntea este es un poco al margen de todo esto pero de los adversarios que has tenido en la vida cuál de ellos bajo otras circunstancias podría ser un amigo o por lo menos a alguien para tomar algo hay alguien que queda que bueno son varios por las circunstancias de este caso en otro momento a lo mejor podría ser muy diferente no

Voz 1995 16:02 no lo descartamos

Voz 8 16:04 agosto cero pero lo demás

Voz 4 16:08 mi tendría que pensarlo muy mucho yo no soy vengativo la profesión judicial se tiene que ejercer con mesura contemplando sin venganza rencor de ningún tipo ni rencor es decir no puedes actúa en caliente aunque tengas que hacerlo pero la mente tiene que estar muy fría por tanto no se me podría sentar con cualquiera yo las personas a las que he investigado ir tomado medidas contra ella medidas cautelares de prisión y además nunca se tenido por enemigo no sé si era mi profesión es mi profesión ahora no creo que muchos de ellos me sentara a la mesa no puede ser que que ahora por la oposición que tengo en como abogado me crucé alguno de ellos sí lo tenga que defender bueno será una decisión como abogado pero otra en Deraa o no lo sé no por ejemplo

Voz 3 17:09 como al final lo que eran en muchos ocasiones sobre todo en el caso de terroristas de una cola traficantes etcétera eran los que querían matar a mi padre

Voz 9 17:19 pero eh pero sí que es verdad que que

Voz 3 17:23 hablo todo el tema de los terroristas etarras sea si hubieran respeto suben un un siempre ha yo he tenido miedo a viajar al País Vasco de hecho ya he podido ir hace recientemente un par de veces con tranquilidad es maravilloso innovador operaron en un tema que me dolía mucho al ser un territorio español a ser España hacer

Voz 4 17:43 entonces sí que me gustaría poder tener una conversación

Voz 3 17:46 con calmada para saber el porqué cuáles son sea conocer el los motivos intentar entenderlo ese por ejemplo es ser fenómenos y me me llamaría la temible envió

Voz 2 17:58 es difícil asumir que al padre de uno hay unos señores que quieren acabar con el de de todas formas maneras pero entonces siempre intentar ver si habría habrían gentes con las que si se

Voz 4 18:14 en un momento determinado que determinadas personas cometen hechos delictivos que no volverían a cometer nunca hay especialmente a proyectos en se me sentaría nunca a la mesa para hablar así extendida mente con un violador por ejemplo un maltratador de mujeres o de infantes de niños adolescentes es decir hay quién haga trata de seres humanos por ejemplo es decir son especialmente repugnantes para mí aunque haya que respetar la presunción de inocencia no pero por ejemplo pues mira si me sentaría con el abogado de puestos eh el belga que si vas a la hemeroteca pues decía unas cuantas lindezas de mi en referente al persecución del entorno terrorista de ETA y ETA como el responsable máximo de todo el complejo terrorista cuando decía que yo era prácticamente el ideólogo el motor de toda la acción del Gobierno judicial y demás contra el entorno de de bueno pues a lo mejor me sentaría para explicarle que comprendiera que no es así como generalmente se dice no he hablado con personas de Terra Lliure por ejemplo recientemente en agosto en el Parlament de Cataluña bueno tienen sus posiciones y no soy santo de su devoción ya me han llamado fascista de todo torturador desde un Estado fascista en fin todo esto yo lo que he hecho es hablemos hablemos tratar de convencerlos aunque a veces es muy difícil que a pesar del tiempo alguien cambie de posición yo si tengo que cambiar me demuestra mi equivocación lo hago

Voz 1995 20:02 en este contexto estamos hablando de alguno de los personajes más relevantes de algunas de las situaciones de alguno de los momentos que hay es compartido juntos de la pequeña Garzón mientras vosotros habláis la hija de Mary está el fondo sin hacernos caso ninguno me parece que es así que esa es la vida decir bueno nosotros lo intentamos resolver las cosas y luego están las cosas de verdad que son las que importan en la que bueno pues vamos a contemporizar pero eso es fantástico lo que dices Baltasar sobre lo de sentarse con quién sí que no como la prudencia y la mesura debe estar al lado de una profesión como como la de María

Voz 3 20:32 pero lo bueno es que se enteran los niños Center

Voz 4 20:35 sí es en después pregunta este caso la ahí como con los jovencitos estos es mejor así porque si no estaría trajín en medio bueno he pero después pregunta si siempre he dicho ahora bueno

Voz 1995 20:49 bueno vamos como hay muchos personajes Rigoberta Menchú a sabes que nunca consigo hablar con vosotros que a mí me interesa mucho hablar pero nunca nunca tenemos tiempo para hacerlo la semana que viene si queréis seguimos la vida ya no nos va atropellar más segura

Voz 3 21:02 mira comparte

Voz 1995 21:03 ya prevista a las doce de Puig en Flandes donde la pica va a estar pues Yamón hoy pero en principio nada Nos atropellar vamos la semana siguiente repasar habían Velásquez par de tratarlo

Voz 2 21:15 a ver si no me gusta la Muela algunas

Voz 4 21:20 imágenes sí sarcástica si quieres de las redes sociales viví cotizando a las personas no me cuesta pero de todas formas también en España tenemos un humor si nos ayuda no cerrarnos la cabeza unos

Voz 2 21:36 yo eso no me extrañaría acabar riendo de sino en fin

Voz 10 21:42 Baltasar María muchísimas gracias

Voz 4 21:45 no gracias normativo el caso