La última moda en restauración: presumir de las condiciones laborales de los trabajadores

Voz 0187 00:00 yo creo que a Carlos Cano de la sección Gastro de Cadena SER le gusta mucho su sintonía porque no para de mover la cabeza cuando estoy bien Carles cómo estás hoy es venida hablarnos de las próximas tendencias en restaurantes

Voz 0335 00:27 sí bueno de una inconcreta una estampa contrastar no me estoy un poco la piscina nada pero yo creo que sí en tú dirías que un plato sabe mejor si sabes que quién lo ha preparado están una con unas condiciones laborales óptimas yo creo entonces habría mejor yo creo que te estaríamos hablando

Voz 0187 00:47 Nos me lo me lo comería con mejor conciencia

Voz 0335 00:51 yo también lo creo ahora por ahí vamos es es la tendencia que te voy a intentar explicar Peralta que en los últimos meses han aparecido varios reportajes señalando las malas condiciones de algunos restaurantes las malas condiciones que ofrecen a sus trabajadores stagiaires becarios bueno toda esa mezcla no sobretodo reportajes que hablaban de restaurantes de alta cocina que al final son los más mediáticos porque son cocineros pues que salen por la tele que vemos en programas son más famosos pero en realidad yo alguna vez he hecho reportajes sobre el sector de la hostelería en general y las condiciones son bastante malas hay mucha precariedad hay mucho falso contrato a media jornada para gente que está echándole montar obras hay pagos en negro y estas cosas están bastante a la orden del día no bueno pues estuve hablando con Paco Cruz que es un tipo que asesoras restaurantes tiene una empresa que se llama de Foot manager y él lleva tiempo diciéndome que después de que llevemos ya unos cuantos años pues insistiendo mucho en lo importante que es la comida para la salud tú sabes mucho eso no o o las preocupaciones éticas sobre el origen de los alimentos no son tendencias que en los últimos años se han asentado con mucha fuerza bueno él me dice que cada vez se va a hablar más de las condiciones laborales

Voz 1105 02:02 se gestionan tan mal los locales que el margen de beneficios está en defraudar se han abierto las cocinas ahora todo el mundo ve a los cocineros trabajando con dos cosas que antes no pasaba ahora saber todos los saben todos los proveedores de un local pero no se sabe cómo trabaja la gente allí creo que cuando hablamos hace unos ese ya te dije que será una de las tendencias del futuro iba a ser la transparencia en eso sea en abril de verdad la puerta del restaurante que todo el mundo vea en qué condiciones está trabajando la gente de todo el mundo vea que la gente tienes vacaciones que lo cuenten tus redes sociales que en tu chico estando uno de otra cómo cómo se vive trabajando en ese local

Voz 0335 02:40 bueno pues esa es un poco la idea la verdad es que es un tema que a mí me parece muy interesante que estaba hablando con mucha gente a raíz de de esos reportajes no in viene un poco la situación se me ocurrió que por qué no se creaba una especie de sello de garantía un certificado de calidad que de alguna manera indicará la felicidad de los trabajadores felicidad laboral claro de hecho publiqué una pequeña encuesta en Twitter para ver un poco cómo respiraba la gente no que le parecía todo este tema en la que preguntaba que si existiese un sello o un ránking que calificar al nivel de las condiciones laborales que ofrecen las empresas las empresas de alimentación o los restaurantes a sus trabajadores y también a los Beccaria cuánto influiría eso en sus futuras decisiones de compra o de consumo no les daba cuatro opciones bueno pues el cincuenta y siete por ciento dijo que mucho el veintiocho por ciento dijo que bastante así que sumados pues son casi el noventa por ciento entre muchos bastante y luego un once por ciento dijo que un poco en un cuatro por ciento nada pero es verdad que a veces somos un poco estupendos no a la hora de votar en una encuesta en Twitter que luego hay que ver si en realidad en él

Voz 0187 03:50 en alto el porcentaje muy altos y me parecía

Voz 0335 03:53 que que de alguna manera refleja una inquietud unas ganas de mejorar toda esta situación le pregunté a Paco Cruz cómo ve el tema este concreto de esa hipotética creación de de un sello

Voz 1105 04:05 es garantía si lo veo factible casi que deseable no ha estaría bastante bien para separar el trigo de la paja

Voz 3 04:13 hay el poder atracción va va a influir

Voz 1105 04:16 siempre yo creo que en el futuro influir de verdad yo creo que que el ser transparente ayuda que la gente vea que los empleados que están buscando trabajo que la gente que vale que está buscando trabajo veas

Voz 2 04:28 que quién es

Voz 1105 04:30 el lugar se respetar las condiciones laborales trabaja a gusto creo que eso puede ser puede ser bueno por toda para todos lo por todos lados a nivel de atracción de clientes a nivel de fidelización de empleado y de incorporación de nuevos empleados bueno

Voz 0335 04:47 la idea es más o menos igual que existe una guía Michelín Itu al final elige restaurantes porque éste tiene estrella ahí está no pues que ex que existiera una especie de guía de restaurantes en los que los trabajadores son felices porque tienen buenas condiciones no bueno la verdad es que es una idea casi un sueño habla con bastante gente sobre esto algunos pues no lo ven posible o no lo ven deseable no o creen que sería muy difícil llevarlo a cabo Jesús Soria por ejemplo del programa SER Consumidor me decían que se han hecho cosas parecidas en otros sectores y que al final la gente va más al precio sea que le pesa más que sea barato y que sea bueno ya si viene de un país al que las condiciones laborales son muy malas bueno a la hora de dar respuesta en una encuesta decimos que sí pero luego pues lo acabamos comprando no me decía que para él la solución pasa porque la inspección de Trabajo se más dura simplemente que es algo que que ya existe que hable también con el director del Basque Culinary Center José María hay Cega me decía que su perspectiva es que se están haciendo muchos esfuerzos en en el sector para mejorar todo esto desde la pata Bernal de la hostelería me decían que que no hacía falta y que no creían que la cosa estuviera tan mal y que era todo muy difícil llaman aquí cada una la década también hablé con esto acabo con Rubén Sánchez el portavoz de la asociación de consumidores Facua ya si lo ven

Voz 4 06:10 interesante puede ser sin duda el problema es quién avala a nosotros por ejemplo en muchas veces se ha planteado el tema de vosotros induce un sello que diera calidad a determinadas empresas nosotros no se nos negamos a eso primero porque puede implicar una publicidad encubierta vale puede traducirse en que no solamente estamos hablando de una buena atención al consumidor sino que estamos dando un sello de calidad en cuanto a la calidad del producto la calidad del servicio etcétera que puede utilizarse o malinterpretarse luego aparte requiere una monitorización constante sin duda un sello a una entidad a una empresa tú solo el sello hoy pero quién te dice que mañana no cambie

Voz 0335 06:49 claro es complicado es complicado es costoso ir al final todo pasa por que haya más conciencia por parte de los consumidores pero bueno quién sabe poquito a poco nunca se sabe la situación creo que tiene que mejorar de una manera otra este da una idea pero a ver en qué acaba bueno asegura que

Voz 0187 07:09 a lo mejor dentro de unos años lo vemos y vemos los establecimientos con un sello puesto que en la puerta que indican que los trabajadores ahí están en buenas

Voz 0335 07:15 dije yo creo que la tendencia es hacia eso es lo que pasa es que las tendencias a veces tardan mucho en despegar ya veces Class casi que mueren antes de haber nacido como no pero yo creo que sí que vamos un poquito hacia eso no

Voz 0187 07:29 hablaremos dentro de un par de años a ver qué ha pasado muy bien muchas gracias Carlos