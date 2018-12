Voz 1

00:00

me llamo María Jesús Torralbo acabo de cumplir cincuenta años que Bono lo cierto es que lo que quiero es felicitarme a mí misma pues por haber tenido y tener a impresionante madre que me parió porque estos años que cumplo acabo de cumplir que la mujer que soy no tendrían nada que ver sino hubiera mamado viendo de cerca con su coraje su tesón su alegría su generosidad y un largo etcétera que que no podría pagar aquí en Canarias hace Córdoba con Mi padre de cuatro hijos pequeños pero yo prácticamente ella sola las riendas de su nueva vida en la que trabajó como Maestra luchando y renunciando a mucho para que los cuatro hijos que que tuvo yo misma en los hermanos tuviéramos la oportunidad de estudiar pero realmente es si hay algo por lo que la admiro aún más es como ha querido y ha sabido reinventarse a sí misma en la verdad que pienso mucho que distintos le iría a este mundo Si pudiera hacer una réplica aunque Ahram escala de todos esos valores que a nivel micro representan personas como mi madre por eso yo invitaría a muchos de los que gestionan nuestras vidas a que realmente calcar en esos valores y que si quiere porque ya no enorme madre que como buena maestra ahí persona algo seguro que les enseñara Carmen Canalejo se llama un beso muy fuerte mami te quiero