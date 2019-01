Animales Nocturnos: Marisa "limpia, fija y da esplendor" a la SER

Voz 1 00:00 Animales nocturnos con Pasqual Donato

Voz 2 00:12 Vera

Voz 1 00:14 al animal nocturno de hoy no lo escucháis nunca en es una mujer

Voz 3 00:19 Air pero es que además es una de las personas más importantes sin duda la más popular del turno de noche en la redacción de la SER en el equipo de de buenas que le tenemos muchísimo cariño desde hace diez

Voz 0545 00:30 ocho años cada madrugada ayuda mantener en orden y deseadas muchas oficinas y ahora nuestra emisora en Gran Vía treinta y dos Marisa parafraseando el lema de la Real Academia fija limpia ida esplendor a la Cadena Ser

Voz 4 00:44 no Mariza dímelo

Voz 5 00:46 es verdad que secciones la más sucia de la Redacción deportes internacional cultura todas las dudado eh

Voz 6 00:55 la hice deja el método que dejan comida se deja mucho Ximo periódicos que yo creo que ninguno y muchas cosas por el suelo bolsas Si tizas que une las dejan por los suelos

Voz 5 01:09 te has encontrado alguna exclusiva en la papelera Icomos en limpian los estudios como se mete la mano en las mesas de mezclas o no hay crisis que valga y no hay Nos dejan meter mano alguna vez has contado los pasos que das y cuando haces una jornada laboral aquí en la en

Voz 6 01:28 el muchísimo porque son los pasillos largos como te olvida algo tienes que pasó

Voz 5 01:33 qué te pisen lo fregado yo lo he hecho lo siento lo he hecho alguna vez si tiene que tiene que bueno estar mucho tiene que molestar mucho pero pero hay hay algo más que te cabrea cuando estoy haciéndolo

Voz 6 01:46 están vamos que no te dejan hacer pero luego no son todos muy amables a mí me habla todo el mundo me conoce todo el mundo acción pasó desapercibido

Voz 5 01:56 no te conoce todo quisque y todo Dios todo el mundo Marisa acá porque yo yo es que hablo mucho

Voz 6 02:05 yo yo soy madre yo digo me empezaron hayan al señor árido cortados señalados yo me llamó hija entonces ella no me esos esos

Voz 5 02:17 sin duda eres la más popular de la redacción sí soy yo y cómo llevarla del turno

Voz 6 02:26 bien bien ya llevo dieciocho años trabajando de noche aquella

Voz 5 02:30 ya estoy acostumbrada casi siempre te veo con los cascos puestos escuchas

Voz 6 02:35 entonces escucha todo lo que hay aquí soldada Aguero lugar nada luego los escrita en tanto que me también mucho comicios afirmó

Voz 7 02:46 a Broncano y compañía sí sí sí

Voz 6 02:49 y luego ya a marinas tu programa favorito mixto ganarla y entonces le Marina