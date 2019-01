"Pertenezco a los 'sisis': jóvenes que sí estudiamos y sí trabajamos"

Voz 1

00:00

buenos días me llamo Diego Benítez hizo años hoy como lo último trescientos sesenta y cinco días recorre entre tenemos aquí en Cádiz de la Constitución de mil ochocientos dos me dirijo a una empresa de la aeronáutica que tenemos aquí muy conocido en el sector en mi caso que soy estudiante y parcial me han dado una gran oportunidad estoy realizando prácticas aquí hizo un remunerada como creo que deberían ser todo esto último trescientos veinticinco día ver año no he parado de escuchar El Diario de Hoy por si me faltaba una historia de un colectivo que creo que represento lo Zisis para el que no me conozca los y si el colectivo contrario al tiene mucho hay que hace mucho años se hizo famoso los niños los y si son aquellos jóvenes que si estudian y trabajan lo saben reconocerlo les diré que los ISIS suele puedes reconocer gracias ucranianos obrera por qué no estudiar de noche solemos salir a las siete casa sobre de ahora no deberá simplemente trabajamos yo estuve Agus para nuestros mayores político no les digo que los jóvenes somos el futuro pues eso no paramos de escucha pero claro muchos de nosotros tiene que trabajar para para su estudio por favor de él ese ese futuro del a los jóvenes como yo espero que petitorias de ánimo para seguir continuando