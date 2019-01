Edgar: "Pese a mis 27 años, pese a que tengo un sueldo fijo, mis padres me ayudan económicamente"

Voz 1

00:00

bueno yo soy del GAR la verdad es que el otro día escuché la noticia en la en vuestra emisora que cada vez estamos un poco más los jóvenes en irnos de casa emancipados y en mi caso por ejemplo que tengo veintisiete años llevo ya seis años viniendo solo trabajo y tengo un trabajo de cuarenta horas semanales pero aun así crea muchísima impotencia al lado lo que estamos viviendo vendía los jóvenes porque por ejemplo yo tuvo una formación de para trabajar en el sector audiovisual ya me veo que trabajo de administrativo aún que me pagan como auxiliar administrativo administrativo me veo que no puedo trabajar de lo que quiero de lo que de lo que de lo que ha sido mi pasión y devoción de desde muy pequeño de trabajar de lo primero que encontré para poder pagar la luz el agua para poder pagar mi alquiler y resulta que estoy ya casi llegando a los treinta y así me veo que no puedo hacer ningún tipo de avance mi vida ya que en lo profesional no puedo dedicarme a lo que realmente es menos diva en lo personal tampoco puedo lanzar mucha fiesta que pese a los veintisiete años que tengo a que trabajo y que tengo un sueldo fijo aún así tengo que agradecer a que mis padres todos los meses me tienen que ayudar económicamente para que aunque sea un sábado al mes poder invitar a mi pareja a cenas hace verdaderamente que hacer como un poco de no sé si de queja de de de expresarme o de o de desahogarme a través de de vosotros porque sí que haya que a veces más difícil emanciparse comprarte un piso o a un alquiler mejor vemos que que todo son mucho más complicado