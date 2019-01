Rafa: "Todos mis compañeros de universidad trabajan fuera de España como arquitectos"

Voz 1

queda que yo conozca que estoy trabajando en Sevilla yo en el dos mil catorce devolvía España para para hacer un máster después de mandar cien currículo pues normalmente en contextuar un estudio y la oferta que me llegó en el estudio pues sintetizando era un mes de contratos seis días a la semana doce horas y haciendo cuentas salía la hora evidentemente dije que no que eso no era para mí me volví a Londres después de rechazar muchas ofertas pues ahora es me contento tengo estoy en estudio donde hago proyectos interesantísimos desde el primer boceto hasta final nada respeta me valora y aunque no me importaría volver pero es que no no no veo la posibilidad no veo cómo cómo cómo puede volver volver es en estas condiciones porque ya no es cuestión de dinero y no pasaba la diferencia que yo veo más grande presionar es que la empresa aquí hay una tradición de cuidar al trabajador de de invertir en el decirlo no supongo que volveré cuando me jubile para vacaciones y eso es lo que nos queda a los que estamos fuera de España ver la ver las cosas desde la barrera