Julián López: "Bill Murray y Peter Sellers son mis referentes"

Voz 1 00:00 que de niño la hija que la pasé mi pueblo donde nací El Provencio Cuenca que tiene unos dos mil

Voz 2 00:07 quinientos habitantes amigos les pongan muchísimo podido verse la la Sabrina Samantha Fox entonces poniendo las Mama Chicho fíjate tú que gusta de la Mama Chicho

Voz 1 00:17 no no no ponían yo de pequeños ir al cine y que cuentan también ponían películas de otras épocas

Voz 3 00:23 digo hombre qué esas cosas que francamente que no reacciona pues pues cuerna la situación del individuo

Voz 1 00:28 pues mi primer recuerdo es uno de Cantinflas porque no era pero no la película contemporánea porque ella era porque reponía películas y me parecía fenomenal yo a lo recuerdo con mucho cariño decir joder qué guay verá a Cantinflas

Voz 3 00:40 entonces estamos de acuerdo el tongo de acuerdo en todos los Melquíades pues hasta pronto hasta pronto y a salir a la cabeza porque la puerta está un poco extraña

Voz 1 00:48 no se preocupe y luego ya se perdió siempre venían con un año de retraso incluso sea yo

Voz 4 00:53 lo vi esté vivaz marital con con dos o tres años diferencia porque ponía en VHS y lo proyectaba pero bueno lo podía haber buscado este ni soy barman con eso y

Voz 1 01:05 con las películas que ponían en casa que que era muy bonito también que que en las televisiones genes bueno generalistas entonces era la I y la dos que pusiera los pájaros eso que pusieran son creo que copaba opusieran Sopa de ganso la muy guay porque era como oye la tele de entonces también se veían esas películas al hay que rebuscar los Women taxi

Voz 5 01:24 play en la que ahí siguen veo europea

Voz 6 01:31 yo de niño a parece que es verdad que mi formación ha sido musical la música siempre sean de pasión pero de niño me me atraía mucho la televisión al cine ahí yo Protecció llevó peligro

Voz 1 01:40 yo veo cosas lo pongo hasta Cachón Donostia entonces yo en mi caso como empezaba con mis compañeros de chanante a hacer locuras nuestra por casi más por juventud que pro profesión lo hacíamos para bueno para pasar no lo bien eso le quitaba hierro a la responsabilidad

Voz 5 02:01 acaba de tiene tres íbamos a tener suerte en esta misión

Voz 1 02:05 y entonces luego eso llegó a pie a otra cosa otro programa ya contarlo cadena ella como era Televisión Española hoy y que está pasando oye esta mona lo tanto estamos viviendo de esto ya te llaman de una serie parece un capítulo de tal dices oye llaman instaló

Voz 4 02:17 es que nunca lo he dicho por persona a lo que te digo no sé cómo suena te imaginas muchas veces con otra voz pero cuando imagino las cosas me salgo no no existe para batir hoy cuantos establo Sylvester Stallone el mío cómo sonaría a mi completo los informativos noticias Pernando García

Voz 1 02:34 ya alias estaba aquí cuando ya era que que Borja Cobeaga es uno de los primeros que me da la oportunidad para hacer un largometraje juez esto suena ya como muy serio como llamo típico que no que no cabe Juan Carlos

Voz 5 02:46 pero Juan Carlos eh Carlos ya no se a Juan litros eh Juan Carlitos Carlitos delitos litros cual carritos y pegada

Voz 1 02:56 la piscina seguro de ti mismo de de cuál

Voz 7 02:58 exhortó virtudes cuáles son tus defectos que tienes que pulir

Voz 5 03:01 eh uno Si afianzar otros campeón de las fiestas de Portugalete pero saber qué categoría de levantamiento de vidrio ya poco a poco

Voz 1 03:10 me dices oye porque ya estoy montado aquí un poco el tren aquí y te sientes bien porque disputas con ello porque es una profesión que muy bonita porque da pie a conocer a mucha muchas personas porque

Voz 4 03:20 como digo yo es un oficio de oficios como fui de Chinchilla para dejar hacer reformas es que esto no es hacerlo con un hombre es cambiar una bañera por un plato de ducha ya pero no te quedes en el detalle estos días por Euskal Herria no es plato de ducha pujan el río

Voz 1 03:32 por lo cual hablas también con otra gente que las películas no hacen solas y no las hacemos nosotros les hacía muchísima gente que que unos un eléctrico lotes un solista el otro el del catering y hablas con ellos y de joder qué bonito convivir este micro sistema eh

Voz 5 03:45 Enrique que se mueran los feos

Voz 8 03:51 que no quede ninguno ninguno ninguno ninguno

Voz 1 03:54 lo tanto Bill Murray como Peter Sellers creo que han hecho cosas muy diversas y sobre unos cimientos de comedia han ido construyendo luego papeles más amargos Malisse

Voz 9 04:05 más que que le han dado mucha verdad descanso de mi mujer olvido el cumpleaños de mi hijo ganó dos millones de dólares por canción muy whisky lugares

Voz 1 04:18 que al porque la vida es drama y comedia ya hay que comprarlas entonces ellos son incómodos carrera sido filmografía es que yo siempre envidia de digo yo quiero hacer papeles así que no o que sean como tristes Eliseo Liceo Eliseo no veo bien entendido válido de da tristeza que que en España por ejemplo a Alfredo Landa José López baje también tuvieron ocasión hacer algo así ha dicho que de basket también ha sido una referencia cuando ves que Frappé por ejemplo IVE papeles en los cuales siempre es a su paso a la a la comedia pero luego ha visto papeles su filmografía que que sacar otra cosa que que sorprende más que que otro actor porque como lo tiene esa hacia la comedia derepente dices joder eh no espera el que instituto me fuera a causar esta emoción

Voz 10 05:10 qué ha aprendido mi dignidad y exijo una explicación yo les ruego me disculpe Señor gran dolor altos pero no se atreverá a decirme que también me ha respetado a mí me ha puesto en ridículo a los ojos de esta emoción de desasosiego de miedo

Voz 1 05:22 o de terror de que no le pillo por donde va y es muy bonito pero al final te dedicas a esto para provocar esa emoción

Voz 11 05:28 por supuesto voz aquí un alza Swanson Sabri

Voz 6 05:36 por dentro me sigo sintiendo músico y en mi cabeza hay música constantemente

Voz 12 05:40 hay juega en casa yo quería romántico no me gana nadie que yo he crecido escuchando los casetes de Sergio Dalma

Voz 1 05:46 como en la formación en el Conservatorio te enseña muchas asignaturas pues tú siempre está haciendo por dar armonía o es con las melodías constantemente está pensando como música

Voz 13 05:55 a a Eliseo ese parte de Félix con que es lo realmente creo viene muy bien para trabajar yo los papeles los trabajo muchas veces musicalmente

Voz 1 06:07 ella término existe que empecé a componer hace tres meses al que tú no existen los compones no las inventaron luego luego compongo y además este bueno que éste va a causar sensación este verano ya verás te lo lo lo cuento podemos decir que debemos estar hablando del chiste de verano de verano o del lustro caramba entonces no llegó a hora de todo ahora es una manera de convivir pasivamente activamente instrumento que Pe especializada la trompa eso este momento realmente difícil que requiere mucho tiempo y que ahora mismo eh pues suerte porque tengo mucho trabajo no puedo compaginar y bueno siempre quedará esa cosa de Ojalá fuera como una bicicleta eh yo siempre digo eso que la acoge sí aunque lleves cinco años y montar en bici tú es raro que te caigas un instrumento es muy parecido al al atletismo al deporte tienes que estar ahí preparado y tiene que estar en forma sino si no sufre más que otra cosa yo no quiero sufrir la vida yo quirófano

Voz 11 06:59 doce sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM