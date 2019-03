Jose: "Los repartidores nos jugamos el tipo. Llegamos a las entregas a base de correr"

Voz 1

me llamo José trabajo en el reparto Chávez es jornadas de novecientos euros doce trece catorce horas trabajadas eh que tiene suerte pagando por Caja pues se puede sacar mil doscientos mil trescientos pero eso a base de horas de correr de no llegar nunca a los sitios de jugarse el tipo con todo lo que conlleva en caso de un accidente nuestras nóminas son muy bajas nos queda una nómina casi ridícula en un accidente de tráfico en los una una baja de una semana Ny no les es más tiempo aparte que por mucho que te quejes por mucho que digas siempre está en amenazas y no lo haces tú lo hará otro ahora con la paquetería goles servicio de veinticuatro cuarenta y ocho horas no se llega a un repartidor para llegar tiene que hacer ochenta noventa entregas yo es que esto es un trabajo que es para entrar estar cuatro cinco años y terminas quemaron dejándolo hubo problemas físicos pues yo me tuve que cambiar por ejemplo de las bebidas me tuve que cambiar porque es que las palabra tenía destrozada ahí los hombros igual yo era incapaz de llegar a casa mejor con crié vaya porque jornadas de catorce horas repartiendo Barrié de sesenta kilos en las cajas de cerveza melosa caló llegaba un punto que estiran en más a ver el recelo muy fácil los que tenemos el carné de camión íbamos un camión letrero cumplía las normas de tráfico el tacógrafo hay que hacer sus descansos pero muchas veces terminas tu jornada de ocho nueve horas con el camión después tienes preparada una furgoneta en muchos casos para repartir una furgoneta muy nada que lo controle el horario