Voz 1

00:00

me llamo Mercedes Pallarés yo quería hacerme un homenaje a su dedicó vacía Lorca y entonces yo tengo recuerdos muy agradables de mi época en la Oficina Española de Turismo en Toronto que ni un día la alianza cultural hispano canadiense de la Universidad de Toronto nos llamaron porque necesitaban entonces extra para la obra que estábamos en tanto que era la casa de Bernarda entonces una colega y yo pues nos apuntado y lo único que tenemos que decir es así en todos los como posesos entonces a mí esa experiencia me gustó hice bastantes obras de teatro con ellos ya mi papel estelar pues fue la madre del novio en Bodas de sangre ahí fue bueno los la apoteosis ya tres bien no que no entre los españoles que vivían en Toronto irá los estudiantes que están estudiando español y además es que hacia Lorca en América en el mundo la siempre ha sido muy popular que bueno pues es es que hay que yo adoro a ancianos entonces quería hacerle este pequeño homenaje que yo he participado en sus obras de teatro más encantado la experiencia