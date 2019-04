Voz 1985

00:00

esta es una carta a los Reyes Magos bueno mejor dicho a los cuatro líderes políticos que esta noche se partirán en el pecho en el debate televisado partan en el pecho si quieren pero por favor no se partan la cara nos insulten no se desprecian no sea bien les necesitamos a todos y cada uno para que nos representen dignamente sino de forma ejemplar al menos de manera que no los de asco les prometo que si eso sucede no pagaremos el televisor pero mañana lo comparte iremos con los oyentes de este programa ya puestos a pedir explíquenos cada uno cómo piensa combinar el rescate social de los que se han quedado en la cuneta lo que necesita gastar más con la necesidad de afrontar una mala situación económica internacional para lo que sería conveniente gastar menos o ingresar más ya puestos como se puede combinar bien la firmeza en defensa de la democracia con el diálogo con quiénes a veces se olvidan de ella de las reglas de la Constitución pero que son nuestros paisanos nuestros conciudadanos ya puestos como podemos tener más y mejores servicios no pagarlos con mayor recaudación fiscal ya puestos no quién no le disgusta para pactar sino con cien podrían pactar aunque no les guste para dar estabilidad de este país que la necesita ella puestos si seguirán a casa en caso de que pierda