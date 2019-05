Maite: "Me despidieron a raíz de quedarme embarazada"

Voz 1

00:00

sin nombre Maite Mayte Martín llamó de que desde la provincia de Huelva mi caso es que yo trabajaba en una residencia de mayores no era personal Figo que me hacían contratos cada mes no me me daban de baja y luego me volvían a dar de alta entonces bueno en ese tiempo pues yo me quedo embarazada que que la dirección de Arabia esa cómo se comunican que bueno que una vez que yo me de baja pues yo me darían la baja también la empresa de tal forma que bueno una respetarían el tiempo de Mi baja por maternidad que terminara ese periodo las seis semanas yo volvería incorporando a la empresa a mí mismo puesto hoy en enigma enigma situación yo esto me doy de baja tengo a mi niña en ese periodo de tiempo ocurre que la persona que estaba la dice la directora del centro es despedida que pasa que cuando yo vuelvo una vez pasada la semana vuelvo a ver qué pasa con mi situación porque hicimos lo que me cueste lo van a eliminar total que bueno al final pues me que me quedé si entraba yo a lo mejor no voy a estar embarazada o no me había quedado embarazada el cambio pues te me hubiese cogido bien yo no hubiera prohibido un trabajo o así sabe lo que hubiera pasado lo cierto es que aportar embarazada porque quiere fuera sin agua bueno que es lo que realmente más que te fastidia no que que al final te pones a pensarlo enfríe dice bueno puedo al final perdido el trabajo porque desbaratada