Paloma: "Durante años rechacé mi parte china porque me señalaba como diferente"

Voz 1

00:00

me llamo Pablo Marchena eh Mis padres son de una región del este de China que se llama en la provincia de todo el Jean Emmys padres llegaron a España en los años noventa que es un poco el el boom a los restaurantes chinos casi treinta años después aún tiene en el en piel el único el único restaurante chino que hay Bono desde entonces hemos crecido un poco una de las dos únicas familias Tina del pueblo no no a ser siempre yo llamaba mucho la atención no por por la diferencia ciencia física al final por eso sí que es verdad que a lo largo de ve en infancia Iriome de mi adolescencia lo que me ocurría es que intentaba rechazar no echa parte China digamos como Ken avergonzada porque a mí me señalaban siempre como como una persona diferente claro es que me arrepiento mucho me arrepiento mucho de esa época al principio española ya está no vas creciendo y empieza a la adolescencia y los ciclos conflictos identitarios de siempre no pero aparte con lo ha añadido no quiere decir que que me estoy perdiendo algo valiosísimo y en mi caso era pues y Familia la historia de mi familia mi idioma porque sino también todo todo bagaje cultural que hubiera aceptado de pequeña lo podría haber aprovechado muchísimo o mejor básicamente está siendo un proceso que continúa a día de hoy de que mis padres al final han sacrificado ansia criticado muchísimo por un sueño que el sueño no era para ellos era para mí