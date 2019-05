Marcos: "Trabajar en mausoleo de los Guerreros de Xian me sigue emocionando"

Voz 1

00:00

yo me llamo Marcos Martinón Torres hizo y catedrática de ciencia arqueológica en la Universidad de Cambridge este trabajo que venimos de publicar básicamente resultado de varios años de investigación tratando de resolver una pregunta que me inquietaba mucho desde que empezamos a trabajar en China porque las armas de bronce que encontramos con los guerreros de terracota está también conservadas desde hace cuarenta años pues se creía que el motivo de la conservación se debía a un tratamiento muy avanzado y pionero que hace dos mil años los armeros chinos habrían utilizado para estos bronces tratando los con cromo lo que nuestro estudio demostró es que en realidad aunque sí que hay cromos en algunas de las amas de bronce ese cromos no tiene nada que ver con su conservación no entonces no hubo otra pregunta que es buen y entonces cuál es el motivo de su conservación in en esencia lo que vimos curiosamente es que los bronces que enterraba Musa en suelo decían no se Correa sexo no se va a el las que que el secreto por así decirlo ha estado en el propio suelo el propio el sedimento en el que sabían entrada estas armas fui yo creo que es lo que más me fascina Hay Messi que casi emocional donde es la combinación de dimensión de ya no sólo el ejército de terracota sino todo el mausoleo del primer emperador que es una auténtica ciudad de cien kilómetros cuadrados pero todo hecho para un hombre en una década y por otra la sofisticación la complejidad que se ven en cada uno de los objetos que allá