¿Eres capaz de resolver el enigma de los "Ceros"?

Voz 1374 00:43 profesor letona como estamos en la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días fabricado por Angulo lo pongo en la cabeza y me sale por el cuarenta El vuelva usted con el mismo existe la semana pasada funcionó la semana pasada pues sombrero Angulo sí sobre todo lo que me gusta pero como si el chiste ya lo hizo pero pero ha sorprendió ofrece ahí está antes de salvar al sábado mágico que hoy ha querido que no les dio las gracias yo yo muchísima del está el chiste no otro cero contamos fuera de que no que no no no no que no estoy de acuerdo seguimos venga que está al alza dogmático que llamaba al nueve cero dos catorce sesenta sesenta vamos a resolver el piensa mucho que la semana pasada que decía

Voz 1995 01:51 en cierto país hay veinte ciudades y cada par de ciudades está conectada a una ruta aérea cuantas rutas este parece sencillo pero no lo es

Voz 1374 02:00 verdad se confunden aquí no en pardos probablemente no pero Elena a claro claro en el momento cuántas cuántas son de cada una de ellas la gente sale a las diecinueve el digamos diecinueve pero es mentira porque luego que cada uno si a me me me va a ir a la tenemos que por dos veces donde la gente mete la pezuña diecinueve por lo tanto diez veinte por doscientos noventa

Voz 1995 02:30 ciento noventa es la respuesta conexiones Si y aún así ha habido bastante respuesta esas del entre ellos la respuesta correcta en los la dado Julia Ortega Emma Serra Luis Vega entre muchas repetimos cada día más respuestas más divertidas y más interesantes cosa que Nos gusta mucho muy bien vale y ahora sí vamos a saludar a Lucia Lucia muy buenos días

Voz 1 02:51 buenos días Lucía Yeste aviso que estos días

Voz 1995 02:53 tienen hoy gracias sitos que aquí hay una unión muy

Voz 1 02:57 extraña entre letona y el sueco

Voz 1623 02:59 pero que ha sido momento yo no me

Voz 1 03:04 pero bueno ya te avisé para que tú ya avisaba te gustan las matemáticas si bueno quiera tiene hasta hoy

Voz 1623 03:12 veintiocho muy bien veintiocho

Voz 1995 03:14 veintiocho añitos tienes ha llamado para hablar de matemáticas

Voz 1374 03:18 vamos con el primero de los enigmas señor letona un reloj de pared cada cinco segundos en cuánto tardaba en dar

Voz 1995 03:30 un reloj de pared tarda cinco segundos en las seis cuánto tardará en dar darnos doce

Voz 6 03:37 venga pues yo me las seis horas en la las doce estamos hablando de las campanadas para dar las seis campanadas dice un dardo a cinco segundos los intervalos eh hasta Italia cinco segundos para las doce Un un poco cuando todavía si Estados de cuánto tardará pues sí

Voz 1 03:57 diez eso es lo que quería señor un tardará vamos muy Maya eh

Voz 1374 04:06 dada lo que va a tardar en dar las doce va a ser que el segundo sombrero once segundos venga vamos a dejarlo ya este tema porque me once segundos

Voz 6 04:19 me da la II dos segundos se segundos

Voz 1374 04:24 ah claro la cuentas segundo como ya lo cada cada intervalo en segundo y eso es venga vamos a otra que por el momento el letón no la verdad es que eso es saludar a primera campanada lucirá desde las primeras

Voz 7 04:38 a mí me hayan nada

Voz 1374 04:40 cuando se oye menos Angulo Benghazi muy bonito Angulo en la que nos ha caído venga siguiente cuestión de dos

Voz 8 04:48 en el dos ID quiero un acuerdo tan larga que puedo hacer XXXVI cuadrados de dos centímetros de lado de acuerdo muy larga pueda hacer XXXVI Cuadrado todo centímetros cuántos triángulos hay kilates los de tres centímetros puede con

Voz 1 05:06 bueno miro

Voz 9 05:07 no hombre no

Voz 1623 05:10 no lucía tumbas un poco loco eh tú vas a digamos me da la gana

Voz 1374 05:15 quilates no se sabe usted querida Lucía lo que es triángulo quilates no

Voz 1623 05:19 si el que tiene todos los lados igual le esto ya estamos ya estamos llevamos bien un cuadro tiene todos lados iguales sí

Voz 8 05:26 bien pues si no yo puedo hacer treinta y dos centímetros en acuerda cada cuadrado cuantos lados tiene cuatro cuatro y dos seis ocho ocho por XXXVI cuánto parada el tren del seis ocho por ciento ochenta y ocho es era la longitud de la cuerda y ahora sí yo divido esto porque no entre tres no exporta entre nueve me da

Voz 1374 05:54 XXXII triángulos no es tan difícil no sé qué poner a todos para que la gente esté ahí no va a llegar un momento en que no venga este sí lo venga a ver a siguiendo ojalá este Barça es vamos a ver si tienen un pensamiento lo como es es como es y usted durmiendo otro remiendo tesis es decir

Voz 1 06:14 cómo se escribe durmiendo

Voz 1623 06:16 no sé dónde despierto viendo se inscribe de Pierre

Voz 1995 06:23 hoy ha veía muy gracioso

Voz 1374 06:26 qué bien durmiendo despiertos Angulo no se lo he dicho porque ya sé que eso va cables claro es que cierto venga el último el último Lucía ya dejamos este ves es cuál es

Voz 8 06:39 no yo para casa cada yo me crucé con siete Sevilleja cada vieja llevaba siete sacos cada sacos siete ovejas cuántas viejas y ovejas iban a casa Kalou ella

Voz 1 06:54 este hecho se llevó te lo voy a repetir ya porque señor letona te lo lee rapidito para que no te para cantarlo más yendo yo siento yo para Qashqai huella me crucé con siete Viejas cada vieja llevaba siete sacos cada saco siete ovejas cuántas viejas y ovejas iban para Casquero a sí ha por favor por favor que te voy a dar el es el premio expresamente es decir que es muy fácil pero la negación esférica yendo yo para ella me crucé yo voy a Casquero ella me cruzo con ovejas y con su viejo tantas viejas y ovejas iban yo pregunto cuántas viejas y ovejas van a Cascais vuela

Voz 1623 07:41 cincuenta y cuatro cincuenta y cuatro en una porra sólo voy conmigo iba a ver a es verdad

Voz 1 07:53 está muy bien pero es verdad que dice que yendo yo me crucé con pues si te cruzas

Voz 1374 08:00 es lo justamente justamente día yo creo

Voz 1623 08:03 que te mucho tiempo y yo creo que te iba a mandar algún un un diploma por favor de lo mal que lo ha hecho bien no has estado

Voz 1374 08:23 bueno pues ya eran adelante Lucía cuánto te planteen algo piénsalo antes que si no te van a vender las preferentes

Voz 1 08:32 gracias por llamarnos Lucía desde Aranda de Duero muy grande tenemos buenos amigos allí antes de despedirle señor bretona hoy por hoy no te usted vuelve la semana que viene dijeron un piensan muchos eso dice lo siguiente es muy cuántos ceros sacaba el número cien factoría en cuanto a si calculen pero no me hagan la multiplicación no utilicen en un programa de ordenador para calcularlo todos los no razones me cuántos ceros tiene por cielos tiene ahí es dónde está el truco jo si empezamos a plantearnos así

Voz 1374 09:10 en la vida aprenderemos el viernes ya tenemos aquí señor no

Voz 10 09:14 en Hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com sus respuestas a cuántos ceros en cuanto se lo sacaba en número cien factoría señor letona muchísimas gracias