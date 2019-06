¿Eres capaz de resolver el enigma de las raices naturales?

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Pablo González Batista

Voz 1031 00:42 el profesor letona los dirige está muy agudo a mí me hace daño profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán en Torrelodones muy buenos días como siempre esta presentación que le hago contrasta enormemente con el placer que supone para mí su visita esta mañana viernes eso yo mira yo Toni cuando tiene que faltar de Le pido que faltó viernes para tener la oportunidad de coincidir con instruye en cualquier caso le confieso Le confeso que sí he notado que para los oyentes su presencia no resulta tan placentera no no no no no suelen pasarlo bien salvo la semana pasada

Voz 4 01:17 sea que bueno vamos a ver yo vengo aquí a robar

Voz 1623 01:20 mire usted salió de la culata vamos a tener una bola no

Voz 1031 01:26 bueno tenemos a usted me joroba los viernes ponen un pensamiento para toda la semana que mantiene nuestros oyentes pensando durante siete días y quiero que empecemos la sección antes es saludar a la persona que contra todo pronóstico ha llamado esta semana para concursar sí si tenemos un oyente hay dicten mataron de un ataque veremos ya yo quiero que no haya ido usted resolver el piensa mucho que dejó pendiente la semana pasada quiero leerle es el enunciado y usted la respuesta cuántos números de cuatro cifras tienen al menos un

Voz 4 01:51 eh que sea dos o tres muy bien vamos a resolverlo como pero esto pues directo con cal en que nos vamos lo que ha donado póngase letón que tienen un conjunto eh formada por por bolas blancas y bolas negras o que ABC el total de las bolas que hay Yves Le pido que me diga cuáles cantidad hay de bolas blancas yo estoy me dice que no cuente las Alella yo les digo

Voz 1623 02:20 no se no podía ser de otra manera vale quitando las negras

Voz 4 02:26 ya tengo las blancas por defecto se sí

Voz 1623 02:29 de acuerdo con el merecido la hasta ahí hasta ahí estoy como es pues que vamos a hacer vamos ha terminado ahí no hay más vamos a ver la repasar problema era cuenta las bolas no cuántos números

Voz 5 02:43 de cuatro cifras no tienen ni el dos ni el tres porque si se los que no tienen ni el dos tres hallados la diferencia de total menos esos sí abre los que hay que tienen dos o tres

Voz 1031 02:59 así cuando usted lo explica

Voz 5 03:00 parece fácil no entiende pues bien cuántos tengo que no tienen el dos de tres en las unidades de Millás puedo meter que el cero uno y el dos mil tres no lo demás siete promete siete como diez GMT siete en las en las centenas ahí cero lo pueden meter ocho en las decenas ocho también las unidades ocho

Voz 6 03:28 con lo cual el total puedo tener siete por ocho por ocho no

Voz 5 03:32 ocho siete aprovechó cubo que son exactamente tres mil quinientas cuarenta ellos ahora sí ya se esas ahora restar nueve mil menos tres mil Noemí que se tratar de de números de cuatrocientos al menos tres mil quinientos cuarenta y ocho me da cuatro cinco mil cuatrocientos desde que la respuesta correcta además con una explicación tan buena que que

Voz 1623 03:56 Tondo se que no lo entendió así mirando refleja pero no lo entendió nadie

Voz 1031 04:01 propongo un pequeño reto señor letona y para la próxima semana propongan piensa mucho que pueda resolverse antes de que se termine el programa a ser posible no digo yo que según ellos estoy no para explayarse Hermes y uno explica según correo bueno pues ha habido muchos oyentes que sí lo han entendido algunos que incluso lo han acertado y por supuesto y aunque sea totalmente mentira diremos que también lo acertado Sebas que nos llama desde Murcia Sebas muy buenos días

Voz 7 04:23 buenos días estuvo el piensa mucho te lo sabías

Voz 1031 04:26 que si había hecho lo de las bolas

Voz 1623 04:28 ha puesto arrestado quitado y te había salido yo ya pues vamos rápido vamos más allá

Voz 4 04:35 vamos de Murcia de Murcia se hombre qué bien me gusta lo de claro venga para humillarla Agustinos de todas partes no no no no no es que mi familia de Murcia sin más yo sé que el murciano es un tío muy listo y este señor no va a resolver ninguno de los le voy a poner el primero lo dices lanzamos era tres veces una moneda al aire de tres ver una vez dos meses tres veces cuantas secuencias diferentes podemos ordena

Voz 8 05:03 uu Pulp Fiction

Voz 4 05:05 si yo le digo se podrá salir cruz Cruise Cruz Cruise Lacruz eh así pero

Voz 7 05:14 cuántas sale bien algo digamos convierte al aire ya estaba cubo ocho no dos al cubo ocho exacto como esta muestran letona acostumbrado a que fallen los oyentes que ha dicho que no pero automáticamente

Voz 1623 05:29 lo tenía pregrabado la respuesta palabra favorita venga vamos allá se vamos al segundo enigma tenemos la palabra lector y cambiando las letras

Voz 4 05:39 aunque no salgan palabras que no sean palabras cuantas puede no formar

Voz 7 05:45 sí cuando aunque él aunque no se aunque no hay nada no no que no signifiquen nada yo sigo contando con lo pero siempre no lo tuvo las blancas

Voz 4 05:52 que no hombre no tenemos si tenemos seis no sólo seis

Voz 7 05:57 ver cómo seis eso estéis cuentas puedo formar no las pernoctaciones de elementos tomados en seis pero porque eso es porque antes has acertado Sebas pensaron que es setecientos veinte pues se expone a que ustedes solución seis que nos yo he puesto solución seis

Voz 1623 06:16 en fin si no saben ustedes lo que significa la exclamaciones que la verdad es que me voy lo dejo porque yo pensé que era seis gritado era si yo a ver que es muy bueno lo hiciera sola Carroll el cachondeo que

Voz 7 06:33 no lo tengo claro

Voz 1623 06:37 esta manera de enfrentarnos al miedo seis factores pensamientos Notero algo sabes cuántas personas cumplen año cada día

Voz 4 06:44 cumple nadie ya que cada día no

Voz 9 06:46 hombre a no ser que sean Bill Murray en la película El día de la marmota yo creo que lo cumplimos sino al año

Voz 4 06:52 sí señor Beteta Rafael Espinosa mucho buena que puede motivar a un peluquero a cortar el pelo a dos mujeres rubias en vez de a una decantarse por una morenos

Voz 8 07:04 hombre muy dos Rubial Vargas Moreno

Voz 4 07:07 sí porque prefiere cortar el pelo a dos rubias que no normales

Voz 9 07:12 pues hombre si les gusta el dinero imagino que querrán cortar más pero no acortando a persona ligar de uno no

Voz 1623 07:18 pues bien en este caso la respuesta correcta era al profesor letona porque tendría muy poco trabajo el peluquero por el mismo dinero yo cuando voy dio paso a la maquillados seamos ese paso no si vas has estado muy bien sí sí la verdad es que ha estado correcto bueno diplomas le mandamos a Sebas

Voz 4 07:40 bueno de persona que sabe

Voz 1623 07:44 cómo cómo le cuesta reconocer ese Sevilla falló donde sería un incompetente matemático conveniente el perfil y ahora que acertado bueno es alguien que sabe muy bien bueno el del la esfera Nou dos humor

Voz 1031 07:55 elecciones dos semanas seguidas profesor que tiene usted que subir el nivel de los problemas si mira se va se lo digo porque tenemos un tío bueno

Voz 4 08:04 pero si no lo ha visto usted pero sin pero si eres Murcia no

Voz 1623 08:08 es tío bueno por tanto sin duda bueno profesor antes es pedirle Sebas muchísimas gracias y enhorabuena Nos falta todavía nos falta mucho y eso es esto usted empeñado en que pensemos durante los porque no se diga si esta semana no es

Voz 4 08:20 este es un problema de los problemas que yo encuentro de vez en cuando oí que debo y que tengo una enorme satisfacción de podemos proponer porque es simplemente genial señor lo Tena cuenta que se ha propuesto cuarenta pero el problema es en este programa siempre le parece a usted precioso veintiocho veintiocho problemas me parece veintiocho prefiere los demás normal vale la veintiocho bolas negras vale voy a ser yo el denunciado vale venga hombre como no voy a a intentarlo Si equis elevado al cuadrado menos elevado al cuadrado exigua la XXXI encuentra todas las raíces naturales él lo he leído bien perfecto bueno no es que se lo han puesto como eso no es eso

Voz 1031 09:04 sí X elevada al cuadrado esa escriben sí sí hombre claro y así es

Voz 1623 09:08 a una matemáticas Donoso el hombre claro que sí mira lo leo si si bien el cachondeo ya venga vamos a ver

Voz 1031 09:14 lo vuelvo a leer si X elevada al cuadrado menos elevado al cuadrado es igual a XXXI encuentra que eso es lo que tiene que nuestros oyentes todas las raíces naturales que está muy bien profesor letona porque es importante acudir a las raíces nunca hay que olvidar las raíces sobre todas las naturales

Voz 4 09:27 de uno esto es un cachondeo yo yo yo no yo hoy es el día de la matemática no si yo vengo por la Gran Vía y no veo más que esperas y digo eso este fin de semana siga haber esferas

Voz 1031 09:42 ahí lo cuando metropolitano que a ganar matemáticamente quién cree usted que va a ganar el empate

Voz 4 09:47 no tengo ni idea si hablamos pues y que mete más goles pues si yo pongo que si no se logra un gol pero bueno estudio usted sobre goles sobre matemáticas el polvo bueno pienso ir este problema éste piensa mucho lo hemos que a estas redes sociales lo resolveremos suele que lo lo antes posible

Voz 1031 10:06 podemos evitar que profesor letona vuelva a venir muy creado