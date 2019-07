¿Eres capaz de resolver el enigma de las ruedas?

Voz 1 00:00 aunque Lage llegue a Granada no

Voz 1995 00:02 la en sentido literal y metafórico es todo lo contrario que su helicóptero del mal se rumorea que fue él quién le dijo a Pedro Sánchez Jordi me volvían el Falcon dicen que la única Granada que le gusta es la que explota es la única persona que ahora mismo es capaz de resolver el piensa mucho de la alcaldía de Granada agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 2 00:27 esto tono

Voz 1995 00:33 profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán muy bueno

Voz 3 00:38 muy buenas ideas aquí la gente está sonriendo mucho bueno allá ellos me da lo vi no como no les veo ese es pura ciencia usted meter las sonrisas como un Acuña no ellos no se ríen no no nos servía de verdad es que usaban bueno pues allá ellos venga vamos a empezar trabaja bueno ya viene Nicolás Price no es que luego no se va a plantear todos los problemas hombre vale hoy traigo un han maravillas de problemas como de costumbre

Voz 1995 01:09 vale bueno usted lleno de falta antes de empezar y saludar a alguien que en el público quiere enfrentarse al profesor letal quieren Le hemos obligado vamos a resolver el piensa mucho de la semana pasada que decía así Pedro decide hacer una excursión en bici al pueblo de al lado cuando lleva recorrido un tercio del camino separa para tomar un bocadillo Pedro sabe que le faltan once kilómetros para ver recorrido la mitad cuántos kilómetros suponen el total del recorrido cuál es la respuesta señor letona

Voz 3 01:38 pésima ni coacciones ni puñetas en vinagre lo que hay que hacer es pensar qué es lo que no sólo lo hacer nadie por eso estamos donde estamos porque es dar las soluciones sí que seguro que ha habido mucha gente que lo ha hecho con ecuaciones canastas vamos a hacerlo bien aquí hemos hemos recorrido un tercio entonces nos queda un tercio un medio con resulta que es justo lo que nos queda por recorrer y lo que nos queda por recorrer esos doce kilómetros luego el total cuantos era un seis seis por once sesenta kilómetros

Voz 4 02:10 así que dejarlo han darnos ponchos ratas de ecuación en ni nada estos problemas que planteo yo son para gente inteligente yo no sé si no sé si me

Voz 1995 02:22 este piensa mucho ha gustado mucho entre nuestros oyentes hemos recibido centenares de respuestas las más brillantes las más simpáticas han sido las de Ramón Muñoz Marisa Hernández o Consuelo Domínguez

Voz 3 02:33 sabemos ecuaciones no no no no no no no hacemos eleva ocurrió ponen vamos verdad Atom

Voz 5 02:39 no

Voz 1995 02:43 buenos días le presento al señor letona Baltasar señor letona encantada eso usted nombre Fèlix totalmente bueno vaya se está tiempo no sirvo entonces bueno estamos te convencido quiere someterse a esta sigo convencida venga vamos con uno de los enigmas el señor letón vamos

Voz 6 03:09 puede decirme un número primo que sea par

Voz 3 03:14 no no me lo puedo ya estamos bueno el dos dos en no

Voz 5 03:18 dos claro que el dos el único que hay aplauso muy bien

Voz 3 03:26 o clavos el sueco Baltasar que ha Rey es Rey de verdad

Voz 1995 03:35 bien pues vamos a poner de asistencia a Baltasar no hay por qué ofender se ha centrado en buena lid está fenomenal

Voz 6 03:43 sabría decirme El principio de Arquímedes

Voz 1 03:48 todo cuerpo sumergido en él

Voz 3 03:51 en el agua

Voz 1995 03:54 a ver vamos a repetir que te voy a repetir enunció Vicente vetar Baltasar piensa que el señor letona tiene

Voz 6 04:02 el principio yo repito el principio de aquí

Voz 7 04:06 no no no

Voz 1995 04:09 yo voy voy a escucha atentamente Baltasar por supuesto

Voz 6 04:13 sabría decirme el principio

Voz 5 04:16 de Arquímides la la

Voz 6 04:23 o sea que cuando daba clases a gente de secundaria esté allí hablando si niños la secundaria más o menos yo pregunté

Voz 8 04:33 que que esto

Voz 3 04:35 sabría decir te aquí viene a una joven estudiante tuvo las des pues ya T decirlo de la dejé guardado porque digo esto lo pongo están mal sí sí sí

Voz 1995 04:45 pues yo pienso en toda la gente que está escuchando el programa está ya esperando llegar a su casa

Voz 6 04:50 me decían invencible de King

Voz 3 04:53 a escuchar la radio y todos empezar todo con un fluido experimentó un bajón de arriba igual al peso que el volumen de líquido desalojado y y cuando hizo una por

Voz 1995 05:04 venga venga era diría otra cosa en Gran

Voz 3 05:10 es que puede decir porque da gusto yo he estado en Granada varias veces es una maravilla

Voz 1995 05:17 de es muy grande y muy gracioso Baltasar sí porque aquí no se hizo una Porras de dice otra cosa otra cosa por ejemplo aquí prudencia ora et atracos aquí por ejemplo papaya apoya no es un Cor no es un atleta griego que decía Jorge Ponce no metemos en este tema de los no menos va el tercero B de Tercera mucho no

Voz 3 05:42 pasamos ahora al pensamiento lateral para pensamiento lateral la otra bien pues mire Baltasar está muy contento por haberse colocado en la oficina de su padre dice que está como pez en el agua que es lo que hace

Voz 7 05:56 no vamos a ver

Voz 3 05:59 ponen el musiquita de pan

Voz 5 06:02 nada nada nada no hace nada no hacen nada nada

Voz 1995 06:08 lo que hacéis nada estás el han soplado también delictivas

Voz 5 06:11 pero bueno

Voz 1995 06:13 siento trabajo vale la última que la última es muy buena señora Leila el último de los enigmas venga

Voz 3 06:20 el animal da más vueltas después de muerto y por favor flecos no serlo sople canasto

Voz 1995 06:31 no no no digo nada qué animal da más vueltas después de muerto

Voz 3 06:36 es fácil que poner para que la gente lo conteste es quién dividirse la gente es bajísimo eh que estás haciendo algo sobre todo comparado con el mío

Voz 5 06:49 el

Voz 9 06:58 muy bien después a ver

Voz 3 07:01 ya ponerme al lado el señor veto porque esto es un estos nunca se lo han soplado todo esto es que se haya soplado que ha empezado a hacer así con las manos dejaron poniendo la boca

Voz 10 07:12 así con las así dando estos menor donde una pista yo creo que

Voz 1995 07:17 se merecen Cruise dejarles que en hombres sino no nos divertimos pero esta sección tenía un rigor científico porque no todo es un negocio antes de despedir al Breixo vamos a dejarles como siempre con él piensa mucho para el que viene son son los deberes él dice así para recorrer una distancia de treinta mil kilómetros un coche utiliza las cuatro ruedas más la de respuesta si cada rueda recorre los mismos kilómetros cuántos kilómetros hizo cada rueda

Voz 3 07:51 seguro

Voz 1995 07:51 pero además de toman lo repita vale ese han quedado aquí mirándome a los subimos a sociales siempre como siempre pueden responder a Hoy por Hoy arroba Cadena Ser punto com repito para recorrer una distancia de treinta mil kilómetros Un coche utiliza las cuatro ruedas más la de repuesto sí cada rueda recorre los mismos kilómetros cuántos kilómetros hizo cata rueda me están mirando con una con una cara de una vaca viendo pasar el tren cuántas ruedas bueno será la semana que viene la respuesta señor letona un aplauso para él muchísimas gracias