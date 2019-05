¿Eres capaz de resolver el enigma de los números de 4 cifras?

Voz 1995 00:00 sobre esto en en la serie Juego de Tronos en el último plano Dragón ay secuela un helicóptero así es el suyo el helicóptero de nada o sea que fue él quién presentó a Malú y Albert Rivera dicen que estuvo más metiendo a contra Huawei hasta que el contencioso es una persona que ha conseguido que le quiten España en los seis puntos que nos dio Bielorrusia en Eurovisión agárrense a sitios agarrar porque ya está aquí luego que espero que sea una buena como pero es una risa nerviosa

Voz 2 00:43 profesor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días

Voz 3 00:47 muy buenos días muy bueno pero vamos a ver si consigo una mujer muy ardía yo

Voz 2 00:53 hombre ya viene dando así cuando vienes y mejor no no ya al a manos del palos entreteníamos vamos a meter lo mejor el problema de la semana anterior exacto antes de saber llevar a nuestros automático hay que él piensa mucho que es en fin aquí les voy a dar un tirón de orejas pero bueno no vamos voy a España

Voz 4 01:13 no sé porqué Boya espera vamos a ver dice

Voz 2 01:16 en cuántos ceros acaba el número cien factorías

Voz 4 01:20 eso es esa es la pregunta problemas eh

Voz 2 01:22 ante un problema sencillitas plantea se puedan resolver

Voz 4 01:27 utilizando el el Wolfram Alpha usted los cien y con la exclamación que significa factoría y hacerlo en una décima de segundo Lesaka número entero con todos los décima queda ya bien pero eso no es así lo que hay que hacer es resolverlo pensando ahí es donde está el problema que hay que pensar joder eso es una cosa pesadilla de pensar vamos a ver por de pronto sí sabemos lo que es factorías de cien es uno por dos por tres noventa y nueve por cien bueno ahí tenemos dos ex a patadas verdad bien lo que no tenemos lo que no sabemos si tenemos cinco suficientes porque dos por cinco son cuantas dando por topos cinco diez exacto cuantos dieces tengamos lo digo eh cuidado de cuantos dieces tengamos serán ceros que están en el número resultante a eh vamos a ver cuántos cuantos dieces tenemos dos es tenemos las como he dicho pero cincos cuantos tenemos pues si veinte por ciento veinte

Voz 5 02:30 con veinte por cinco

Voz 4 02:32 veinte por cinco asocien ya tenemos veinte cincos ahí tenemos veinte ciclos es decir infractores pero además tenemos el veinticinco de cincuenta setenta y cinco decían que también están en producto que tienen dos cincos uno ya lo hemos contado uno lo hemos contado si el otro ese que no hemos contado luego tenemos los veinte que teníamos más cuatro coma cuatro en total tenemos veinticuatro cero veinticuatro dos es veinticuatro cincos claro que cuanto queda

Voz 1995 03:03 respuesta que muchos oyentes respondido correctamente entre ellas JP Pérez además ha habido cientos de respuestas centenares Asunción Ribas también pero ojo mucha gente querido profesor letón ya dicho muchos ante la literalidad del enunciado han dicho que acabara acabar sólo acaba en un cero

Voz 2 03:31 ya estamos tocando ustedes esta os vamos a ver no no no voy a decir una clara a la pregunta en cuántos ceros acaba cuántos ceros número y cuánto dinero acaba cuanto sostienen al final la literalidad de denunciar es que acaba con uno

Voz 4 03:50 cero

Voz 2 03:51 muy bien eso es tomarme a mirar a mi gente me dice no si sólo por esto yo ya voy yo me voy a casa

Voz 4 03:57 pero siento mucho pues no no sí oiga así no

Voz 2 04:00 yo voy también ahora mismo no actuaron bien vamos a ver

Voz 4 04:06 esto es un problema que está en un libro precioso que se llama círculos matemáticos

Voz 6 04:12 seguro seguro seguro el mejor libro de problemas matemáticos que sea publicado en el mundo se publicó en Rusia como consecuencia de esos círculos matemáticos rusos

Voz 4 04:23 que ahora no a explicarlo pero es un agrupaciones que hay en todos los pueblos con los niños más listos no sé si en Rusia ese entonces pero pero no se preocupe entonces ese libro sea tradujo al español yo lo tradujo una parte yo trató con la Real Sociedad matemática española SM y esto es una copia literal del del dentro

Voz 2 04:47 que tengamos lo damos por Opel déjeme saludar a Javier que está en Zaragoza y no sabemos muy bien para aquella más Javier qué tal buenos días buenos días

Voz 4 04:55 esto o porque he estado en Zaragoza Zaragoza está estupendamente salvo que es tanto que te lo deja o calentito se sabe que tantos encorvado no de Zaragoza por porqué poner el Bierzo por el viento tanto

Voz 2 05:14 ah bueno vamos con el vídeo de los enigmas que hoy plantea el señor Ledo

Voz 4 05:19 vamos a ver El señor y la señora Pérez tienen seis hijas y cada hija tiene un hermano cuantas personas forman la familia Pérez

Voz 1995 05:32 nueve moría muy bien muy bien por qué el rock

Voz 4 05:37 su hermana solos uno ahí está el truco más sexy Hall mal los dos padre suman en total nueve sí señor oiga usted entendió lo factorías de los los celos en que acababa o si no no hacerlo no tendría o no porque aquí están intentando

Voz 2 05:57 eso sí tiene seis hijas y cada hija de mi hermano no son nueva

Voz 4 06:02 siguen segundo si Rubén está hablando más bajo que Juan Daniel hablará mucho más alto que Juan Stage Rubén hablando más alto o más bajo que Daniela

Voz 1995 06:13 te lo voy a repetir porque éste tiene miga básicamente la después a Rusia si Rubén está hablando más bajo que Juan Daniela hablan mucho más alto que Juan estar bien hablando más alto o más bajo que Daniela

Voz 7 06:29 más bajo más bajo si usted

Voz 2 06:33 pero ahí lo has dicho Leo

Voz 8 06:36 no no está totalmente meditado claro porque es muy sencillo llevamos de dos

Voz 1995 06:41 la empresa Vega siguiente

Voz 3 06:44 ahora ahora sí que ha acabado llamaba Javier Vega Javier que vamos a verlo

Voz 9 06:49 ah no yo estéis buenísimo que hay que hacer para que a veinte agregando le uno nos del diecinueve

Voz 10 06:59 qué hay que hacer para que a veinte menos al uno no agregando pegándole al veinte Nos del diecinueve Javier qué alegría menos mal

Voz 2 07:14 de otro lado estaba feliz

Voz 4 07:18 búsqueda de expuesto en el mundo clásico se puede decir esto no se debe

Voz 3 07:22 aunque entonces no digo esto me hace que no

Voz 8 07:29 ya es poner el palo el medio

Voz 7 07:34 sí señor sí señor

Voz 2 07:37 sí palo medio como

Voz 4 07:40 además hombre has dicho antes así

Voz 9 07:43 de cuatro cilindros del parte de nada más yo quiero ir a recibir rápido muy rápido muy rápido la última venga el último Lopo Mané

Voz 4 07:50 no es Alfredo y Alfonso nacieron a la vez en el mismo segundo sus madres dieron a luz justo en el mismo instante sin el mango ninguna celebran cumpleaños el mismo día podrías explícame

Voz 8 08:03 utilizando lógica porque bueno puedo

Voz 3 08:07 ahora te oiga no vuelva a llamar eh hay que sacarle por la puerta grande o cambia de nombre o no vuelva a ir inconmensurable gracias vaya bien llevamos son bueno pues nos queda el problema de la semana