Nacho: "Hemos tenido cuatro alumnos subsaharianos este curso. Cuando estaban integrados y habían creado vínculos nos dicen que los reubican"

Voz 1372

00:00

soy Nacho López hizo soy profesor de un instituto de caddie no hay este año pues no han incorporado cuatro alumno inmigrante procedente de países subsaharianos con idioma diferentes con una cultura Hay religiones también ajena a la nuestra pero que tienen la mi me ilusione los mismos sueños que nuestro alumno no no lo deja y nos con herramientas para poder formar para poderlo integrar entonces el esfuerzo que hace el alumnado el profesorado pues es increíble no con ese esfuerzo pues hemos conseguido que esto niño echó alumno puede consigue comprender nuestro idioma pero la sorpresa hasta que a falta de dos semanas de terminar el curso no enteramos puede que el centro de acogida se cierra y que lo dispersa no es que el nivel de confianza voy en los vínculos que habían creado de han sido increíble no han dado ejemplo no Landaben templado alumnos de aquí no el del día de trabajo y la amistad no Hicham instalado en mi aula imparte de Mi vida no voy a ver los cómo han encajado con con el resto del alumnado de verdad Fazio una cosa impresionante no son niños son personas no son personas que no son mercancías que pueden coger la de aquí trasladarlo a otro lado no entonces pues ese es lo que me trasmite ese chabola esa sensación agridulce de haber hecho muchas cosas pero al final parece que ocurre hubiera cayeron en saco roto