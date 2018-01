Rod Stewart, un auténtico seguidor Celtic con mucha música

Voz 1623 00:00 y Filippo Ricci en carro se canta Rod Stewart que hoy es el gran protagonista de poner Liverpool cite también lo vamos a contar con Axel con con Bruno y con con burka un ritmo muy salsero Rod Stewart cumplió años es cumplió todos este miércoles no desde enero setenta y tres sesenta y tres añitos pero no lo es que sepamos hicieron famoso barrio este tema este tema es muy animado y es un tema muy de los o la Historia derrotes pasa por este tema no también

Voz 2 01:01 dice que se llevan a casa la Copa dice el tema diciendo no

Voz 1905 01:04 no sólo esto no porque habla de de los futbolistas que tiene el la selección escocesa estamos hablando del año setenta y ocho y habla de bueno pues esa esa combinación arriba me Hall lo que a mi me gusta que es la línea que dice oye Basile esta vez no Holanda sincronía no es lo mismo hallan los italianos bueno saben jugar pero finalmente sólo hay un equipo y ex equipo que va a ganar el Mundial le por supuesto en Escocia

Voz 1623 01:28 sí sí será por poco la mismo mágico es muy futbolero Felipa

Voz 2 01:32 ah y además cuidado de setenta y ocho hay hay un problema ahí en las Islas que Inglaterra no va al Mundial así que estos se crece

Voz 1623 01:40 pero también crecidos hombre

Voz 1905 01:44 claves Illa canciones funk fantástica pero también hay que tener en cuenta que sí que es verdad que no gana el Mundial pero aquel gol ahí pues se sigue viendo viendo viendo y viviendo mucho eh

Voz 2 01:55 así en Fiebre Maldini estamos enamorados de Escocia en el Mundial así que bueno eso es un homenaje también a este era un equipazo un equipazo amigos Roig que cumplió tres años

Voz 1905 02:07 no no tiene tiene su lógica que él sea el cantante de esa canción el compositor también de esa canción del setenta y ocho ver porque claro si antes me preguntaba si me da casi casi no había nacido cuando sale esa canción eh

Voz 1623 02:19 bueno había nacido en el setenta y ocho nací ya vale venga pero tampoco llevaba

Voz 1905 02:25 mucho tiempo tenemos una una

Voz 1623 02:27 que espero pero es que la pasión de pues

Voz 1905 02:30 es es más o menos conocida aunque nosotros vamos a revelar algunos detalles más pues obviamente el broche que es escocés pero que que vivió toda la vida Inazio también en en Londres nació a kilómetro y medio de mi casa

Voz 3 02:42 otro el otro estaba estaba viendo en Marbella

Voz 1905 02:46 la distancia exacta de su casa y Broad la mía en el que aquí

Voz 1623 02:51 lo metro y medio kilómetro y medio

Voz 1905 02:54 es que podía ser mi padre por no

Voz 1623 02:56 la atención al gol no no Barja

Voz 4 03:04 el autor de la primera parte aunque el pierde

Voz 5 03:08 la a Roberto vino como una exhalación apareció Fox Life Shen Belén para lanzar con la derecha también a la derechona adverso no pudo hacer nada nueva del primer tiempo K el líder Liverpool uno City

Voz 1623 03:21 buen arranque del equipo de Klopp Axel no sé si es persona estaba bien perfilado más se disparo en cualquier caso es un buen disparo eh pero no sé si el portero está bien estoy totalmente de acuerdo contigo de hecho decía

Voz 6 03:35 no pudo hacer nada por por donde estaba por donde estaba no llegaba pero probablemente estaba demasiado esquinado hacia la izquierda ir deja mucha portería su derecha de hecho el el balón no acaba entrando pegado al poste sino que creo que hay hay un cierto error de colocación del buen portero del del Manchester City es un gol que define bastante bien Alex Chamberlain que tiene mucho vértigo que cuando conduce dos realmente Basque adelante es muy vertical y tiene esa capacidad para para bueno siendo muy eléctrico arrollar a los equipos a adversarios un futbolista que llegó al Liverpool procedente del Arsenal que parecía que también lo quería el Chelsea en el último día del mercado de invierno o de verano en en este caso y que ha tenido un inicio de vida en en Anfield no muy positivo eh había sido muy criticado a algunos partidos discretísimo en en su estreno últimamente había mejorado mucho su rendimiento hasta el punto que ahora se está hablando de que la marcha de Philippe Coutinho a quién más puede beneficiar es Alex Oaks de Chamberlain de hecho incluso está variando algo el sistema en los últimos partidos Klopp para darle cabida en una posición más adelantada más de tres cuartos y ahí convivir con sala con Mané e incluso con Roberto firmados

Voz 1623 04:50 en el día de la primera parte el Liverpool uno City cero estamos hablando Rod Stewart decíamos que era muy futbolero hemos escuchado le hola que es el primer tema del año setenta y ocho después vamos a desvelar de qué equipo es ser vamos a desvelar de equipos él no vemos que el segundo tema de Stewart si Baby escuchamos segundos este es el segundo si eso es una canción

Voz 1905 05:41 en el año mil ochocientos veintidós como canción data del año cincuenta y siete de este siglo que es una canción que en su versión original se llamaba mío de montaña pero en esa versión porque hay una línea que lo dices y eso realmente es una de color púrpura si es una oda a la a la zona montañosa de copia de esa idea digamos de la belleza digamos geográfica no de Guti no es una canción que tienen una importancia digamos sentimental emocional El País sin muy muy grande

Voz 7 06:18 qué noche lo saca como con con la plantilla de la de la selección escocés

Voz 1905 06:24 en el año noventa y seis euros

Voz 2 06:26 esta es la canción oficial de Escocia duros combates noventa y seis

Voz 1623 06:30 pues también suena bien seguro que estaba al por delante de todas las selecciones

Voz 8 06:33 Escocia hay cantando claro eh ten en cuenta una cosa es el la primera canción que la escuchamos del setenta y ocho en el noventa

Voz 1905 06:39 seis sigue siendo el qué dirán seguirá era un poco después años estudia música musical de de cogió por qué porque claro es la gran estrella de qué equipo de fútbol bueno esto esto esto es claro ya lo vimos una vez porque hay una imagen muy famoso en el año dos mil doce que él está en el palco llorando quedarnos llorando que que no ve así es una algunas o un una historia que él cuenta que a mí me gusta mucho porque él claro siempre ha asumido mucho desea Fuller en las en los conciertos por ejemplo pues saca ven XXXVI balones en todos los conciertos y los va pegando a al público el si intenta conectar con las con con el público y él él cuenta que una vez vio a un tío en la primera fila con la camiseta del Celtic y él entendió que ese tío tiene que tener más que sede de Celtic realmente quería presume del Celtic para intentar entablar una especie de revelación entonces le dice oye ya había sesgado la pelota no sí sí sí sí tal y la noche anterior no había espacio en todos los pillado en vez de costumbres el típico el típico de postureo de presumir de Fuller no lo es si que lo es tanto que los vamos a a contar después de escuchar la canción que si es que es la del Celtic

Voz 1623 07:53 la tercera íbamos con ellas son todas como muy mundial era no muy de su ritmo todas esas sí claro e va a verme

Voz 9 08:41 esta es la curva del Celtic y esto no es un álbum de fútbol

Voz 2 08:49 son los géneros la metieron una canción normal de su álbum del dos mil quince

Voz 1905 08:58 lo dice todo dice no sé por qué me importa tanto además hay que dice no sé por qué me importa tanto porque no le importa tanto él lo dice porque él nació y creció en Londres con una familia muy futbolera Él incluso llegaban a jugar en el sin llegar al primer equipo pero sí que estuvo una semana entrenando con el que juega bien tanto que bueno pues hay hay un conserje del colegio donde iba yo pero bueno treinta años después del que siempre dice que no

Voz 1623 09:24 bueno yo ya son treinta bueno no sé cuántos son

Voz 1905 09:28 pero él el siempre presumía de haberle enseñado roció a tocar la guitarra que tienen los conserjes y ahí su puesto la mente vamos bien a mí me parece una mentira pero bueno lo dice pero bueno picar un poco la importancia de la pasión Fuller de bosque Él tenía un equipo de fútbol que se llamaban vaca Bones él tenía un campo de fútbol en su jardín en el jardín de su casa bueno es un mercado agroalimentario tanto tanto que cuando venían equipos del norte ha jugaba con equipos de Londres entrenaban en el campo de tenían porterías y banderilleó y notoria y eso eso sí que es importante y él decía sabe un tío que se llama Xavi Kirsten que jugaba en el Manchester United en Wimbledon en el Coventry que él yo hablé con él por teléfono porque era la compañero de equipo devoción y él me decía mira yo me iba a este campo a jugar era mejor que los campos que tenemos las instalaciones mejor eso los mejores porque su hermano esa Vitro entonces montarla este equipo los vaca Bonns Iván jugando partidos contra equipos veteranos de otros equipos juegan con el Coventry de Gibson Hungría juegan con el SAS les fichan a Klein Kroll jugaba con con con este equipo internacional con la selección escocesa frente a ningún equipo hilo tomaban muy pero muy muy muy en serio jugaba en la banda derecha corría muchísimo decían lo que era la gente llevaba la setas número siete si con las con las siete siempre por qué porque un ídolo total de danés den es lo él tenía órdenes Laure como el gran jefe de todo pues llegaban a la casa se cambiaban precisamente lo de los vestuarios se cambiaban en la sala de de de desviar salían al jardín de detrás el jardín había como un banco que iba para abajo iban al campo y jugaban los partidos después del partido como

Voz 1623 11:15 pero como no había duchas se metían

Voz 1905 11:18 los en la piscina directamente

Voz 3 11:20 eso lo hago está luego bajaban al Papa pero lo lo lo

Voz 1905 11:23 dejó es que ya te digo iban jugando con equipos veteranos de clubes importantes y hubo un día en que me dice Teo y que iban a jugar con el Wigan con el Wigan en el campo el Chevy en el campo de de Wigan en claro esto de este es la casta son cinco horas en autobús Ibrox también iba en autobús eh porque él quería la experiencia de los cinco horas con el equipo y tal y le dice no no es que yo no puedo jugar Roth no llegó porque tengo Moon Merkozy que hacer tengo trabajo y tal y dices la venga West o a buscar otro a las dos horas le llama dice cuánto tarda sin llegar al alero puesto pues quince minutos que está la vale coge un vuelo hay un vuelo privado para llevarle hace hoy Gibbs en el campo de Huygens

Voz 1623 12:01 Dios pasta para para jugar este espacio

Voz 1905 12:04 fíjate qué es esto es un partido a doble doble partido de vuelta el otro patio se juega en el vamos en la casa del boxeo como siempre pero hubo una vamos una inundación campos estropicio entonces iban a cancelar el partido a las dos días llámanos dice chicos jugamos a las once el sábado por la mañana en Wembley Roma dama había en Ávila había alquilado bajo a este partido lo tomaban tan tan tan en serio que no había damos

Voz 1623 12:30 así de Bilbao ha igual enseguida vamos al tema de toda la otra través situamos el deporte en directo ha comenzado en la segunda parte sigue todo igual en Vitoria

Voz 10 12:39 la segunda parte quede en primera consulta que se dicen es capaz

Voz 11 12:43 es lo mismo no los veintidós protagonistas aunque calentar en el Alavés Hernán Pérez Medrano en el Sevilla calientan Correa Sarabia Muriel asistencia totalmente confirmada si diecinueve mil cuatrocientas trece personas magnífica entrada

Voz 1905 12:59 la pelota para el Sevilla camino de minuto cuatro

Voz 10 13:01 la segunda mitad prácticamente el mismo guión sí muchas variaciones porque lo tienen los mismos protagonistas cero a cero matizó

Voz 1623 13:07 en el partido de la Premier la ha tenido el City para empatar Borja

Voz 5 13:11 entró por banda derecha de Kevin De Bruyne y al final no pudo llegar el Kun Agüero tal vez no se lo esperaban argentino yo estuve poquito lento diecinueve el primer tiempo arrancó con fuerza el Liverpool creciendo el City guiar al equipo de Klopp Liverpool lo siete pero se la come

Voz 1623 13:23 el asistente porque era fuera de

Voz 5 13:27 bueno hay que esperar

Voz 1623 13:28 el remate del día pero e intención de remate pero de haber rematado yo creo que habría anulado el gol

Voz 12 13:35 este es el por qué ellos explico porque tienes que esperar a que remate porqué pero no sino con la intención de ir al remover a otro poder saber que si el ar si el portero está viendo el balón no con con intención de rematar tampoco va el te explico el porqué si tú pitas fuera de juego si tú sacas el fuera de juego pueda fuera juego puede haber fuera de juego en el otro campo en cambio de saque de meta no hay fuera de juego es más beneficioso el saque de meta con fuera de juego uniones

Voz 1623 13:56 el Liverpool uno cero pies reacción

Voz 13 13:59 en el City después del gol de Oscar Chamberlain bueno venga enteramente intenta baja intenta otra

Voz 6 14:04 la pelota irse hacia arriba pero lo que veo es que le puede hacer mucho daño el Liverpool en contragolpes el Liverpool es un equipo en transición es absolutamente arrollador la jugada del gol ha sido una demostración ahora con marcador en contra para el City y los riesgos que probablemente asuma el equipo de Guardiola van a ser mayores diez un Liverpool en el que no sólo los tres de arriba tienen esa verticalidad sino que ya hemos contado un poquito más arriba por delante algo por delante Chan ya son cuatro jugadores para tirar contragolpes los cuatro muy verticales así que si el Manchester City puede levantarlo puede hacerle daño al Liverpool pero va a haber ocasiones yo creo bastantes ocasiones de contragolpe para el Liverpool

Voz 1623 14:45 bueno vas condenó al uno cero el empate a cero en Vitoria eh vamos a acabar esta nueva edición de toca otra vez con una canción bonita que también incluye el fútbol no Stewart sillares incluso con esta venga venga venga

Voz 14 15:09 la declaración de amor

Voz 15 15:31 cualquier excusa es buena para y así

Voz 1623 15:35 en Vitoria Sando

Voz 17 15:45 hubo error defensivo otra vez del Sevilla que aprovecha con capacidad Manu sacando de practicaban quedó de novia un derechazo que vote a Sergio Rico con la defensa Shell Sevilla pasiva como crédito con alfileres al equipo de Monterrei aprovechando su momento él a la vez Dávalos

Voz 1623 16:20 a cuatro tres por responsabilidad vamos a acabar con con ese amor no derrotes

Voz 1905 16:28 con la historia de la cancillera canciones es la canción es muy devoción no el el sonido canciones típicas la típica de una hay un corte en que él habla un poco de la opción anterior que ha escucha el Quicken muy que él dice bueno pues no tenía la intención de construir una canción sobre el fútbol pero al final no me me me dieron un poco las ganas la la gala cuneros y eso realmente es la clave de todo porque este tío de están Fuller incluso en una canción preciosa bonitas sentida pues él no tiene mejor manera de expresarse More como decía que tú eres el Celtic tú eres el de condene de manera que he decidido

Voz 19 17:06 que tú bebe merecido que tú eres

Voz 1905 17:08 mejor equipo que he visto en mi vida

Voz 1623 17:10 qué bonito atestiguar eso es bonito extraerle el sorteo de semifinales de la Copa del Rey ayer Tengo una pregunta es

Voz 1905 17:18 es que no sé si el mito que es verdad que fue enterradores que eso siempre al de la biografía si él trabajaba con la jovencito con dieciocho años en en el cementerio de hay que que es un cementerio muy famoso porque entre otras cosas está ahí calmados otros varios famosos él sí que trabajaba con lo poco que no ahora tampoco voy voy a tan lejos pero bueno sí que trabajaba ahí ahora mismo obviamente no trabajaba ahí desde hace muchos años pero sí que sus padres están enterrados ahí

Voz 1623 17:49 bueno si no es Philip Morris y con todo lo otra vez sección que vais a poder seguir también cuando enseguida en unos minutos a través de las redes sociales cosa bonita siempre la música y el deporte donada Un placer está ganando Liverpool Hay se puede decir que esto no está mal que uno de tu equipo

Voz 1905 18:04 sí sí sí sí os voy estuve en el en el Fernando Torres viendo al Fuenla

Voz 1623 18:08 qué tal fue ahí el el el viernes en Vallecas bien

Voz 1905 18:11 hubiera hubiera de verdad común por se un equipo de Segunda B pueda escandalosamente bien

Voz 1623 18:18 es que es el el le brillan los ojos gracias Syd Barrett comentando no que desde el momento que se uno cero uno cero del Deportivo Alavés que echa Zarrías seguramente se veía venir un comienzo mejor también del equipo Abelardo y en la misma línea el Sevilla mal

Voz 20 18:34 más enchufado a la vez no estaba haciendo nada del otro mundo pero bueno tan casa aprieta hay sabiendo la debilidad del Sevilla según he leído algo más arriba no y lo del Sevilla que el lamentable lo de Sevilla ridículos ya que hacer un partido que absolutamente tristísimo no no llega aportaría almacenada y luego la manera de defender esta jugada pues marca Sevilla esta temporada no quiere delante pero permite que el futbolista se de la vuelta que pide no All encima no obstaculiza nada no

Voz 13 18:58 ya hay que hay que actuar hay que actuar

Voz 20 19:00 yo quitaría la banda ya lo de Nava insólito e vuelva a ser infame un partido más Ike meta N'Zonzi no y a ver si con tres futbolistas puede darle la vuelta a este resultado que evidentemente no vale para nada más