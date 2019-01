¿Eres capaz de resolver el enigma de las ovejas?

Voz 1 00:00 en la Cadena SER Hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:07 en el fondo un poco o la vida es así Tong Jin Jan lo bueno o lo malo hablamos de Perales bien luz ahora hablamos de Yang cuál es lo malo Hellín o el no

Voz 2 00:19 no son malos son contra contrastes sea como luz y sombra sea luz ahora distinga Sandra Yan Yan sombra

Voz 1995 00:28 de de enero es es dura sobre todo cuando te impide avanzar el viento que levantan las aspas de su helicóptero del mar

Voz 3 00:38 el otro

Voz 1995 00:41 fue él quién suspendió las matemáticas a Susana Díaz por eso no le han salido las cuentas en Andalucía es la única persona que ha hecho el Challenge y tiene la misma cara de decir ahora dicen que una vez grabó una película sado matemática Cincuenta sombras de Letona así que agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 4 01:08 esto

Voz 1995 01:11 a letona el director de la escuela de pensamiento matemático Miguel De Guzmán buenos días muy buenos días yo y además son buenos días

Voz 5 01:23 sí yo quería quería iniciar esto anunciando que son tan buenos porque hemos inaugurado el Museo Interactivo de Matemáticas es algo impresionante aquí

Voz 1995 01:36 pues como pueda acceder sin retorno no simplemente

Voz 5 01:38 que llamen a la escuela y les darán toda la información pero es magnífico para a ver si hay alguien que aprende algo de Materazzi y pero la gente

Voz 1995 01:49 no bueno todo el mundo se equivoca veces que y es perfecto nadie no ya sé por dónde la sí porque la semana pasada si no me lo cuente no me lo voy a pasar el profesor letona sin quererse equívoco repito el profesor letona se equivocó en un bando algo erróneo ahí donde ponía doscientos cincuenta y cinco mil quinientas de debía poner doscientos veinticinco mil quinientos veintitrés con lo cual era imposible resolver el problema así que oyentes si no han aceptado esta vez no se preocupen vale para nada muy difícil a pesar de todo era muy muy difícil ahora sí vamos a piensa mucho de la semana esta sí es más fácil no vale que dice así que éste es muy curioso entre otras rarezas posibles la palabra rara tiene el así cada una de sus letras dos veces la misma curiosidad se reconoce la palabra tratar otra un poco más larga es agregará puede alguien descubrir una más larga

Voz 5 02:51 curioso yo letona a ver quién da una más no diga yo tengo una que no sé si es más raro pero es muy larga

Voz 1995 03:01 cuál es la suya y la mía es

Voz 5 03:04 esto Katy hijos

Voz 1995 03:06 aristocrático Se repiten

Voz 5 03:09 todo en letras dos veces

Voz 1995 03:12 vale muchos oyentes en acertado e ha bajado Zamora Pablo López Ramón Muñoz Rafael Vidal al encontrar una palabra a ver cuán más larga que la suya cuál voy a hoy que es difícil deseen calificándolos no le suena deseen cuando los correcta él es no les suena usted bien está sí pero me suena un poco no sé bien vale vale admita habitación diga nada hay que decir hay que decir que a la derrota ves es posible a lo mejor es el día a lo mejor es Sergio muy buenos días buenos días Sergio lo mismo y le pillamos un poquito ha sido bajo el que se equivocó la semana pasada en el anunciado y oyentes que han encontrado una palabra más larga que la suya donde se repite en todas las palabras dos veces lo vimos Sergio hasta vas a tener suerte oye

Voz 6 04:12 con cual si la verdad yo llamó porque como siempre en esto está de todo el mundo digo pues mira por lo menos está vez igual que la media

Voz 1995 04:20 se lo pediré hombre no llama con un poco de aquí tú voy a ganar somos lo mejor es pero no empecé ya dejó que es que nadie que una cosa horrible bueno vamos con la primera pregunta del señor letona vamos con el primer animal

Voz 5 04:38 debatir con qué criterio fueron ordenados los siguientes números cinco cuatro dos nueve ocho seis siete tres

Voz 1995 04:51 bueno contactó contando Teri fueron ordenados te repito los números Sergio venga cinco cuatro dos nueve ocho

Voz 7 05:02 seis siete tres

Voz 1995 05:05 no hay un criterio Sergio pero si yo empaque llamas la verdad es que perdemos el tiempo

Voz 6 05:19 cambios de todos los años del profesor letona

Voz 8 05:23 en la usáis paseados bueno vamos a ver vamos a ver

Voz 1995 05:29 específico en pedir perdón yo creo que es la primera vez que se rige el señor letona no tiene y además yo creo que lo tengo lo tengo claro en sueco tiene

Voz 9 05:44 ah no

Voz 10 05:47 el guión y el yo a mí nunca leo guión no no me lo podía no leía no no no no no sí

Voz 11 05:54 te voy yo nunca leer el guión de la edad

Voz 1995 05:56 cero aparte letona tienes alguna otra respuesta

Voz 6 06:02 pues la verdad es que me falta el cero no tiene Si no se veo patrios desde que hay numerosos cuatro

Voz 1995 06:11 el este no veía otra selección estos números y dijo que no es por orden alfabético pues bueno sales están ordenados alfabéticamente cinco sí sí cuatro dos nueve ocho

Voz 7 06:30 seis siete tres uno están ordenados Alfa

Voz 1995 06:35 de dónde está el truco que tiene este muy buenas noches señor letona no descubrirlo Ése saltamos de números

Voz 8 06:43 a a a palabras

Voz 1995 06:46 exacto del número de palabras la gente no lo ve no lo damos es que no lo ve bueno vamos vamos a otro vamos a otro sencillez y además en el hotel hay que saber eh

Voz 8 06:57 uno la cuarta más dos cuarta más es la cuarta más cinco lo va cuarta seis cuarta cuanto da

Voz 0660 07:05 rápido inmediato es inmediato está clarísimo

Voz 1995 07:10 que que claro a ver

Voz 8 07:13 la verdad es que uno la la cuarta más dos elevaba cuarta más ceses dada la cuarta más seis en la cuarta

Voz 0660 07:20 pues es es el año dos mil diecinueve es lo que da dos mil diecinueve Sergio tú tú a qué te dedicas

Voz 6 07:29 yo trabajo en un colegio de letras

Voz 1995 07:34 pero tú crees que vas a poder volver a de espantoso como haciendo

Voz 11 07:40 bueno pues están oyendo que así se hoy buenísima persona Sergio es una bellísima persona libre

Voz 1995 07:48 sí es un nombre propio sin igual si no están oyendo es un tío bárbaro tremendo yo no conozco conozco muy poca gente como Serge venga ahora uno de pensamiento con lo del pensamiento lateral tiene ya no es dos excelentes jugadores de ajedrez jugaron cinco partidas en un día y cada uno de ellos ganó tres cómo es posible

Voz 11 08:15 bueno junto a Sergio ese hombre confía en que esa gente golpes

Voz 1995 08:25 muy bien a que no jugaban entre ellos no hay bien ahora otro de pensamiento otra la paradoja de plomo como puede pinchar

Voz 0660 08:36 su cese Fogel hay de que el globo estalle

Voz 11 08:42 pues no obstante de montaba final Sergio ya te lo decía yo he sido tiene que has llamado ya lo he visto va a tener que ir a penaltis está fenómeno bueno pues Sergio voy vamos a mandar

Voz 1995 08:59 con un permite señor no lo importante vamos a mandar un diploma el diploma de bromas sí bueno no les Unidos les telemando

Voz 6 09:08 siempre lo colgaremos en clase

Voz 1995 09:11 venga no tendrá usted firma ponme con sello de la escuela es una categoría un abrazo enorme gracias por llamarnos un abrazo muy grande muchas gracias a vosotros como se llama el colegio por cierto

Voz 6 09:25 Villa de hace pues