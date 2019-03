¿Eres capaz de resolver el enigma de la habitación?

Voz 1 00:00 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 1995 00:09 lo cierto es que nos mira a todos como seres minúsculos e insignificantes y no sólo porque nos mira desde su helicóptero del mal que es al único al que les salen las cuentas en el embarazo de Irene Montero una vez fue a correr los Sanfermines y los toros no se atrevían a salir del establo se rumorea que la UEFA no va a sancionar a Cristiano Ronaldo esto porque ha alegado que iba dirigido contra él agárrense a sitios de agarrar porque ya está aquí

Voz 2 00:40 Sor letona

Voz 1995 00:44 represor Letona director de la escuela de pensamiento matemático Miguel de Guzmán buenos días buenos días

Voz 3 00:50 bueno vamos a ver señor Garrido yo quería aprovechar estos micrófonos para dar un toque de atención de que ayer fue el día de Pi porque es verdad porque es el catorce de marzo el día de Pi tiene tanta importancia en la vida qué te puedo decir que el número de la Lotería Nacional de Navidad está en los decimales Epi claro entre quinientos porque son infinitos y ahí tienen que está bueno

Voz 1995 01:25 correcto

Voz 3 01:28 Pita me permítame decirle que dentro de ese odio que consigo general en el público y que me entusiasma y que forma parte de mi vida hay una persona que me aprecia y que me lo ha dicho estoy verdaderamente preocupado qué es el médico de medicina interna profesor Si yo note que además es mi médico me he dicho que me aprecia estoy verdaderamente pero cada uno algo estoy haciendo

Voz 1995 01:59 el problema también semana nos deja usted un piensa mucho que decía Si hace doscientos cincuenta y dos días fue jueves qué día será dentro de quinientos veinticinco días mucha división de días entre nuestros oyentes herido de genes decenas cientos y cientos de respuestas sólo un grupo elegido acertado y entre ellos están Ramón Crespo José María Gironella Belén García cuál es la solución

Voz 3 02:28 bueno pues es muy sencilla lo que hay que hacer es retrotraernos a doscientos cincuenta y dos días antes que era jueves como se dice eh y luego ver qué distancia hay a hoy son doscientos cincuenta y dos días más los quinientos veinticinco setecientos setenta y siete días como setecientos setenta y siete días siete porque da ciento once

Voz 4 02:48 manos quiere decirse que el día

Voz 3 02:51 setecientos setenta y siete es precisamente jueves como lo fue

Voz 1995 02:57 en ella o como hemos dicho pues así

Voz 3 03:01 de fácil vamos a hablar usted creía que era fácil y me dijo es que es muy Fathi elige no no no es tan sencillo

Voz 1995 03:08 pues no bueno no es mero a ver no se llamado José Manuel José Manuel buenos días tú conoces un poco al señor letona que tiene a precios homérico tú tú lo conoces

Voz 5 03:24 ambos tiene inauguró tiene nombre se mucho la excepción hecha de él

Voz 1995 03:34 vale le gusta pues ya empezamos mal ya empieza con que me gusta es bueno vamos con los enigmas del profesor letona el primero de ellos el primero dice una persona corta un acuerdo

Voz 3 03:48 de metros si cada mes

Voz 4 03:51 esto hace un corte de tres sí cada minuto hace un corte de tres en cuanto a minutos con total toda la cual bueno vamos a ver yo he traído aquí un acuerda eh que está dividida es verdad estoy de acuerdo ahora mismo en cuatro partes cuántos Cortes le puedo dar a una distancia determinada que establecido pues te puedo dar uno dos tres cuartos de sólo puedo dar porque ya es el extremo de la cuerda con lo cual en este caso las cuerdas e el que tres de la cuerda al al oyente en este caso si nosotros dividimos cada minuto hace tres son quince metros pues tenemos sin en momentos eh al tener circos en meto cuantos cortes tengo que dar

Voz 7 04:40 José Manuel sí sí bien

Voz 8 04:43 no sé si tanto la semana no pero va más KO pero bueno esto es mire a Toni usted me permite que me vaya estoy a punto indignar yo no me puedo marchar

Voz 1995 04:56 no no no no tenemos que acabar la no hay más remedio

Voz 4 04:59 es verme me me me deja ahí tire quince

Voz 1995 05:02 cien se ha anunciado una persona corta la escuadra una escuela de quince metros si cada minuto hace un corte de tres cuantos minutos tardó en cortar toda la cuerda son cinco cinco trozos lo que tiene que cortar

Voz 4 05:14 cada tres minutos quince no ya ya pero hemos de mostrar el demostrado con esta cita que tengo yo aquí que si tiene cuatro partes que pues hacerla aquí que José Manuel venga

Voz 1995 05:29 pues nada vamos al bueno pues entonces

Voz 9 05:32 es la respuesta es

Voz 4 05:34 la respuesta es

Voz 1995 05:39 no pero sí son Manuel José María

Voz 4 05:45 cuatro trozos por tres minutos doce minutos venga venga ya está dando manzanas ahora sí lo vamos a las matas Machado

Voz 8 05:54 está ahí pero por lo menos por lo menos que se espiral no estaba muy animado pero está ahí bueno para vamos a ver si escondites pero existe

Voz 4 06:03 es más manzanas pesan lo mismo que cuatro limones y cuatro manzanas pesan lo mismo que cinco peras que pesa más un limón o una pera

Voz 1995 06:15 sí tres manzanas pesa

Voz 3 06:16 lo mismo que cuatro limones manzanas lo mismo

Voz 1995 06:20 es decir

Voz 4 06:22 que una opera una manzana que pesada una panza la pesada por un lado cuatro tercios Damon

Voz 7 06:30 por otro lado

Voz 4 06:35 que usted qué pesa más

Voz 8 06:38 muy bien muy bien bueno esto

Voz 1995 06:43 de verdad hoy no pasa que José Manuel vamos arriba venga que no va a echar a pero que tiene el vamos vamos que prestar mucha atención porque este es el pensamiento lateral verdad Ésos son muy bueno venga venga tenemos no tenemos dos latas llenas de agua y un gran recipiente vacío

Voz 10 06:59 hay alguna manera de poder de poner toda el agua dentro del recipiente grande de manera que luego se pueda distinguir el agua que salió de cada una de las latas

Voz 11 07:13 sí tengo dos latas y de repente grande eh yo quiero echar el agua de las latas en el recipiente grande poder distinguir qué agua salido de una lata agua salido de otra nota que es lo que puedo hacer

Voz 7 07:27 el endeble

Voz 4 07:35 yo usted me permite yo le prometo que el próximo día ven más tiempo pero es que esto me está haciendo sufrir está subiendo en la vida

Voz 12 07:43 que no se sepa de ruina

Voz 4 07:46 pues ahí está viviendo ahora

Voz 12 07:49 como es de las natas

Voz 9 07:51 vamos a ver pues lo único que hago yo es congelar el agua estás y darle un colorante y entonces ya se de que la tasa de paro

Voz 8 08:01 me me un poco a ver José Luis un poquito

Voz 13 08:06 ya sabíamos pero bueno si lateral

Voz 1995 08:09 ah

Voz 13 08:11 no será José Manuel

Voz 1995 08:14 no digo que no que no nos ha dado bien no por lo que sea nos ha dado bien vale un abrazo muy muy fuerte gracias por llamarnos por mucho venía José Manuel Lata y se ha llevado bueno esto ha sido un desastre las reparte usted no mucha cera no no es que esto ha sido un desastre vamos a la verdad es que no vamos a al piensa mucho de la semana que viene vamos a ver lo leo yo si usted no le muy bien venga Lucía podía ordenar el salón dos horas su hermana de tenerlo en tres horas cundía el salón estaba desordenado y cuando lo se Pusa ordenarlo su hermana se dedicó a desordenado cuánto tiempo tardó lucía en ordenarlo todo

Voz 4 08:59 es que este es este bonito eh este pones

Voz 1995 09:02 le voy otra vez porque este es un Ford no no no no está clarísimo pero bueno le alos detonar que no que lo he leído yo lentamente era viendo no entiendo dice Lucia puede ordenar en dos horas y su hermana de ordenarlo en tres horas hundía echaron estaba desordenado y cuando lucía ese pus a ordenar los hermana se dedicó a desordenada cuánto tiempo tardó lucía en ordenarlo todo

Voz 4 09:27 bueno bueno simplemente precioso como como como Enigma

Voz 1995 09:31 vale una respuesta esto hoy por hoy arroba Cadena Ser punto com profesor letona hasta la semana Aquilino bien y que visitan la Escuela hay hay muchas cosas si aprender Olea tontería no no riña beso