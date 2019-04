Coppola octogenario

más o menos simbólica te voy a dar trescientos semanas antes no me dijiste doscientos y aunque te dijera cincuenta lo aceptarías porque yo quiero que las

igual que el coste de Apocalipsis Now sea calculado en trece millones de favores para mantener el control creativo Francis ha tenido que encontrar el dinero en solitario si se pasa del presupuesto responsable será él y a nuestros bienes personales como garante

Voz 4

01:11

lo que se presentó durante una mala echaron mano médico me voy a la uno y consideraron entonces lo primero que se me vino a la que era que aquello debía ser una especie de Salva pero el que hiciera lo que quisiera en acompañaba no cuarto después unos meses recibimos una Lamata considera diciéndonos que fue el consejero unas nuevas matrículas de honor por el mejor guión fue entonces cuando supe Saban