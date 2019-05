Marga: historias que te cambian la perspectiva en Tánger

Voz 0460 00:00 quedan diez minutos para las cinco y media las cuatro y media en Canarias

Voz 2 00:15 la CIA

Voz 3 00:18 hola buenas estamos aquí OAKA preparan Ghazi yo acababa Junta hola que bueno pues nace con quince años que no con voluntariado mismo parta más chica pero yo es mi madre fuimos cuatro de Mallorca llevamos un mes y medio ya Marrecos mínimos para estar dos meses que hemos de una de la Universidad serio Izquierda a contaron con esa experiencia y nada empezamos

Voz 4 00:51 pues eso que empezamos un jueves más tenemos más de una voz en vayas donde vayas hoy nos vamos a Tánger con Claudia Mar in Marga

Voz 0460 00:59 que están como escuchaba de Voluntariado en Marruecos y como siempre viajamos de la mano de Marina García Marina buenos días buenos días

Voz 0159 01:05 todavía no harina otra vez ciertas llamadas a varias mociones relativamente este trío de mallorquinas se ponía en contacto conmigo desde Tánger para contarme su aventura en esta ciudad del norte de Marruecos que limita al norte con el estrecho de Gibraltar al este y al sur con la provincia de Tetuán y al oeste con el océano Atlántico tiene casi un millón de habitantes tiene playas una larga zona de Costa y ese aspecto de ciudad marroquí con casitas blancas y de adobe y un foco incluido y allí se encuentran asimila con mal

Voz 3 01:34 sí la verdad estamos muy contentas hemos venido a hacer unas prácticas de la universidad todas Dios magisterio adiós una beca que ofrecía hacer las prácticas de la mención que hacemos enfocado a los problemas escolares hijos ofreciendo una beca para venir a Tánger a un colegio de niños sordos a machetazos que estás buena parte de España quiere decir está organizado con fondos españoles horas española pero los niños son todos los niños marroquíes con problemas de audición cuando hemos tenido dos día a día y ahora estamos en Ramadán entonces la situación ha cambiado bastante el primer mi es decir no era Ramadán entonces pues nada de andábamos para para ir al colegio el colegio acabará Lidia y luego pues hacíamos lo que no sabes decir tampoco somos todos muy barato o cogíamos sintaxis nos íbamos a explorar pues las afueras de Tánger la playas y luego los fines de semana que teníamos más tiempo sí que organizamos viajes lejos que hacerlo freno alquilando coches de este tipo

Voz 0460 02:36 por eso que ven la oportunidad y se lanzan y además que están haciendo lo que están haciendo que están colaborando con además de hacer practicas pues colaboran con un colegio con niños con problemas auditivos y forman parte pues ese proyecto de de prácticas no

Voz 5 02:51 más aprendes de lo tuyo que ya también se están formando pues además ayudar en un país extranjero con

Voz 0460 02:55 gente que en principio tiene ciertas características que que lo necesitas una muy buena noticia

Voz 0159 03:00 claro y encima hora decía que están con el Ramadán que TB cambiar todo muchísimo y para ella bueno también tiene que ser un poco extraño ver esa cultura diferente exhibe contaba además separaba todo con el Ramadán

Voz 6 03:11 qué en tiendas cerradas y bueno todo la ciudad como que durante el viaje desaparece un poco entonces aprovechaban para viajar Icon esto tenían alguna que otra historia que luego escucharéis

Voz 7 03:24 a mí a mí me interesa saber cómo ha sido la llegada

Voz 0460 03:28 Marruecos han tenido mucho por ejemplo choque cultural

Voz 6 03:31 sí porque siendo las tres mujeres bueno cuatro aunque de aparecen tres e os imagináis que que es desde una perspectiva bastante distinta no

Voz 8 03:42 primero Dios me parece un país organizado y luego yo diría que que la higiene lo diferente que es de él en España algo tan cerca mira que eso es África digamos pero en África europeo Tánger dicen que es la entrada de de Europa en África y la verdad es que la ingieren los sitios es una pasada al final te acostumbras Arturo lo ven como si fuera el Príncipe era como habría que está tomando el té y mientras no lo está haciendo un credo o cualquier cosa ya bastante gracioso pero bueno poco choque cultural de la situación de las mujeres nosotras como mujer es un poco complicado pero bueno te puede aguantar también lo es cosas positivas y de decir a mí me impactó muchísimo no abierta y yo cuando mejor te pierdes estás que te da indicaciones dejan cualquier cosa que está haciendo para acompañar que así que es bonita no es hemos encontrado muchísima yo no me lo esperaba

Voz 9 04:41 sí

Voz 11 04:52 por qué ha contado marca ha sido lo del señor haciendo el mismo tiempo tocándose el pie con Kerry

Voz 0460 04:59 no es un red con con condimento pero se nota muchísimo admite como cuenta las clases en en en la apertura de mente que que tiene no y que está ahora mismo como dispuesta a exprimir al máximo ya empaparse de todo lo que se encuentre por ahí Poor

Voz 0159 05:11 Tánger claro también está la parte bonita no que quitando los miedos los prejuicios que llevaban en la mochila hay encima pues van acumulando historias pues Historias pretendía amarga dejarme con la miel en los labios y le pregunte por alguna anécdota porque decía estos días pues venga ya os decía que era algo del Ramadán

Voz 0460 05:28 por qué porque están tiene destreza

Voz 3 05:31 pues mira ahora mismo unas está pasando una historia muy bonita dice tenemos una vecina que buena nuestra casa da como a un patio y que coincide con con su patios en tiene hijos y nosotros saludamos a los hijos pues resulta que el otro día el empezaba Ramadán es como un mes que para ellos siete significación personal es lo mejor persona que puede hacer aparte de de lo de la comida de ayuno y todo esto entonces se presentó en esta casa y tras un plato lleno de de comida para que más y yo estaba cocinando y encima había cocinado cosas para nosotras así llevamos una semana quizá no extraer comida nos pareció super super bonito la verdad porque no haré ya no habla español Lisboa no hablamos árabe es decir sólo una relación de hola hola y los parece muy bonito bueno

Voz 0460 06:15 con la vecina mi vecina aquí en Madrid tampoco tengo mucha más comunicación

Voz 11 06:19 si hablamos el mismo idioma pero es que además el Ramadán es una época en la que haría en la que ellos comparten

Voz 0460 06:25 muchísimo y entonces también ese gesto de la vecina que bien qué

Voz 0159 06:29 qué bueno ojalá no que a mí me pasa en un plato de comida Encinas que son muy majas pero vamos solamente no saludamos y ya está Le agradecida amarga que compartiese con nosotros esta historia porque son las pequeñitas cosas que nos ayudan un poco como ahí es donde vayas a empezar esperanzado

Voz 0460 06:46 es la vida incluso la gente que está madrugado ahora mismo y luego también hay imaginarnos pues comunidades muy diferentes entre sí y también que existen en países diferentes vamos con con las recomendaciones

Voz 0159 06:57 Comendador

Voz 3 06:58 pues no ha durado el fin unos quince días tenéis nuestro colegio había vacaciones entonces día organizamos un día demostró era con trenes IMI viajamos por todo el sur de Marruecos lo que me parece lo más bonito más coherente más bonito buena el sur de Irak es precioso con dos calles de pueblo pero él va tranquilidad mapas impresionantes y luego también Espinosa es funcional de cierto que es yo creo que lo mejor que he hecho es una experiencia preciosa a ver cómo se ponen desierto como cómo sale es algo que te llena

Voz 0460 07:34 tengo que decir que es el primer destino que mencionamos en vayas donde vayas que yo he estado hace nada Vestas pinchando muchísimo me apetecería muchísimo ir al desiertas sí sí sí puesto que además también en el desierto pero en concreto en esa hubiera que yo no conocía la la ciudad había oído hablar de ella pero fue

Voz 7 07:51 llegar hizo enamorarme de nadie

Voz 0460 07:54 ponte bueno sí pero más que internacional es un poco como como diferente y entonces sigue manteniendo a toda ese ese carácter marroquí pero claro al mismo tiempo tiene la costa tiene todas las casas en en la favela Medina de esa huida pintadas de blanco y entonces eso le da un aire como entre marroquí hippie que la verdad que que mola mucho así que recomendado yo para volver y para el resto de los oyentes y para vosotros también claro

Voz 0159 08:17 pues para irnos alegato final de Marga porque lo mejor de estas historias es compartirlas

Voz 3 08:22 pienso que es una experiencia que me alegra mucho haber cogido el peso cada año casi nadie lo coge tan no hay competencia para estas prácticas me parecen una oportunidad perdida yo no lo animó a todo el mundo la verdad viajar con Marruecos es precioso yo iba no unas alegrías y además de los momentos manos a mirar porque ya sabemos que pasa y luego te ríes pero la verdad es que casi todo casi todo lo que nos ha pasado es preciosa Colombia maravillosa la gente de que los jóvenes dos íbamos lejos del entonces la gente marroquí conocíamos en los costes del impresionante que él si llevas gente que que tú sabes que vas a volver también porque te voy a coger muy hospitalarios

Voz 0460 09:09 bueno pues ahí está la historia de Marga en Marruecos hospitalario y amable vamos a recordar a otros oyentes que estén fuera de España a ver qué tienen que hacer para para enviarnos

