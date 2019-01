La Script: Las claves del cine y las series de 2018

Voz 1 00:00 el cine en la SER con la Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 2 00:22 hola qué tal feliz año a todos

Voz 1463 00:24 os vamos a empezar este dos mil diecinueve hablando de

Voz 3 00:27 qué define este año pues como todos los años hay

Voz 1457 00:33 muchísimo cine muchas series de televisión ir durante esta hora vamos a repasar lo mejor del dos mil dieciocho pero también vamos a mirar este dos mil diecinueve a ver qué tendencias cinematográficas is sería F les nos van a marcar Netflix los

Voz 3 00:49 Pere héroes la llegada de Juego de Tronos o la nueva película de Almodóvar son algunas de las tendencias que vamos a analizar ya

Voz 4 00:58 no

Voz 5 01:10 a pena cuando insertada

Voz 3 01:35 ya abrimos con Rosalía que es eh Press para presidencial ya se ha sido si Rosalía presidenta pues venga ya que firmar bueno noto no espera poner ha sido uno de los cientos de

Voz 1463 01:48 el año entonces en el la música entonces bueno hemos elegido esta canción uno porque Nos gusta aunque Aranaz no dos porque pues ha significado mucho en este dos mil dieciocho y seguro que va a dar mucho que hablar en dos mil diecinueve igual que en la primera película de la que vamos a hablar que es todo porque hemos es dividido esta sección de tendencias en siete tendencias pues ella es una tendencia en sí misma que es Roma de Alfonso Cuarón pues si en Roma en la película que pues

Voz 1457 02:15 está claro que va a ser la película del año primero por motivos cinematográficos estrictamente hablando desde hacía mucho tiempo no había una película que había de congregado tanta unanimidad en la que muchos entre ellos nosotras consideramos que es una obra maestra sea una película que no es la mejor del año sino que es una película monumental de esas que que perdure no por lo que por lo que dicen es la historia personal de subdirector del mexicano Alfonso Cuarón que diecisiete años después de Y tu mamá también vuelve a su México natal iba en esta película rodada en blanco y negro vuelca sus recuerdos de infancia para homenajear a la criada que el descuido en México en el año setenta y uno un país marcado entonces por las protestas estudia diles por las diferencias sociales de clase como decíamos rodada en blanco y negro pasa de lo familiar a lo universal Estados veloz

Voz 6 03:13 no importa lo que te digo siempre

Voz 7 03:16 estamos solas esto le dice la madre ha

Voz 1457 03:22 Leo no la criada creada cuando pues se ha ido ya el padre de la familia ir borracha siendo madre mía lo que es el doble undécima una casa con cuatro años un abuela

Voz 1463 03:32 la criada tira criada bueno efectivamente decías que haya sido la película del año por motivos cinematográficos pero es que también lo ha sido porque digamos que Roma ejemplifica lo que va a ser el debate hola dicotomía de de donde ver el cine de aquí en los próximos años no ha traído lo que es la polémica del año porque es una película de Neptuno primero de Netflix y luego Alfonso Cuarón que esto es una cosa que hace mucho Netflix se pone una película de Netflix y luego el autor en chiquitito bueno este gigante del streaming lo está comprando todo o casi todo dio el dinero a Cuarón nueve cuando no tenía para continuar rodando en México porque es una película muy cara que ha costado muchísimo rodarla el término la película después vino el problema con el estreno que pasa bueno pues que Netflix solo cree que se estrene streaming Cuarón quería que cines la rodado en digital de cinco milímetros con un sonido y una planificación muy cuidada en España pues las salas como ya hemos contado en otros programas sólo han la han tenido una semana antes de que llegara a Netflix esto ha hecho que muchos tienes pues no la quisieran mientras Cuarón en Twitter esto ha pasado también en México pues hacía como de jefe de ventas ponía un email e estaba organizando maratones Le daba la película la sala de exhibición que quisiera para que llegara a cuanta más gente mejor

Voz 8 04:42 mira que esta película va ser distribuida en muchísimos territorios tanto en pantalla en gran pantalla como en plataformas sabemos perfectamente que este tipo de cine una película en español en blanco y negro y mis Deco tiene mucha dificultad en encontrar espacios eh donde tenga donde pueda tener un gran ha parado eso ha sido un gran regalo que hemos tenido con nuestra relación con Netflix

Voz 1457 05:10 luego todo lo habido la la amargura ese es la otra parte pero la verdad es que ha sido una gran suerte que apareciese esta esta película porque sino no no habría habido este debate con esta con estar tan tan furibundo yo he oído gente también que me decía que es que Cuarón se había vendido al al capitán

Voz 3 05:29 al no no es cursi Gravity la hubiera

Voz 1457 05:31 producido pero en el sentido de que que bueno pero es que un artista intenta sacar adelante su su su proyecto insisto pues puedes acabar como Orson Wells o no el caso es que no pudo ir a Cannes porque las películas de Kant tienen que estrenarse en cines franceses es no pudo competir ir pues Netflix también pues puso veto a que fueran otras películas puesto sus películas a otras secciones o fuera de concurso en Venecia ganó el León de Oro y ahora vamos a ver sin Netflix consigue el primer Oscar gracias a Roma ya la semana que viene son los Globos de Oro Ibi también es candidata a mejor película dirección guión y bueno mejor película de habla no inglesa en el caso de él

Voz 1463 06:18 de los lobos pero los Oscar sí podría estar eh la película va rompiendo barreras decíamos una película en castellano rodada en blanco y negro pero tan n mixta eco la actriz Aparicio que es la primera vez que trabajaba en en el cine es una profesora pues ha sido la primera portada de Vogue en México de una persona racionalizado de una persona que no es blanca sea esto es bastante sorprendente de la portada de Vogue también estaba escrita en castellano místico sea la película ha ido dando pasos en favor de esa desigualdad que denuncia con lo cual es es interesante y en el tema de Netflix pues la verdad es que Roma abre el debate en qué va a pasar con otras películas o que ha pasado con los Coen pues que la película de los Coen que también se estrenó en Venecia cuando iba a ir para Can siguiendo un poco la misma suerte que Roma ha pasado totalmente desapercibida no ha habido promoción de Flix no promocionan sus películas y sus series que va a pasar con The Irish mala película de Scorsese que que ese digamos que está rodando que vuelve con Al Pacino con Robert De Niro se va a estrenar en salas Scorsese no

Voz 3 07:17 ha sido en salas Scorsese posiblemente sí

Voz 1463 07:19 claro que va a pasar con Coixet quiere decir que que Roma abierto el debate de ostras que va a lo mejor hay películas a ciegas no de que comentábamos justo la semana pasada pues es una película con Sandra Bullock que Susanne Bier que tenía todas las papeletas para tener un público en las salas y sin embargo no ha pasado por los fines

Voz 1457 07:35 no bueno pues en ese ese es el primer el la primera tendencia que encontramos en en este año la segunda qué ha pasado con el y tú las mujeres han quedado en segundo plano

Voz 1463 07:46 pues sí lamentablemente ha sido un año muy interesante en temas de reivindicación hemos visto como se pedía igualdad salarial como se acababa o digamos como intentaba acabar con los abusos de la industria del cine a través de las denuncias de pues de los productores Weinstein y compañía Spy Kevin Spacey es verdad que Hollywood ha tomado nota de que hay un malestar y bueno a pesar de que ha empezado a hacer determinadas cosas determinadas que cosas que no vemos pero que esperamos que se hayan puesto en marcha sobre todo una de las cosas que si vemos son películas que tradicionalmente han sido protagonizadas por mujeres ahora horas

Voz 3 08:23 varones perdona horas hace la versión femenina por ejemplo

Voz 1463 08:25 no es el caso de Ocean's Eleven hemos visto que había un reparto totalmente femenino de esta película de atracadores seductores son atracador a seductoras Sandra Bullock y Blanchett eso sí un feminismo una sonoridad bueno pues quizá mal entendida no en la mayoría de los casos también en el la última el último mes del año se ha estrenado viudas de estigma Quinn que es una película de atracos es digamos un Ocean's pero mucho más de autor drama social de fondo era mujeres tomando

Voz 1457 08:52 el papel de los hombres criminales

Voz 9 08:55 los tres no van a estamos solas robaron mucho dinero y ahora quiere que volvamos nuestra mayor ventaja es quiénes somos

Voz 1457 09:14 bueno pues porque nadie cree que tengamos pelotas para hacer esto bueno pues esta es la Davis que es una de las películas bastante fallida por otra parte osea no han cometido ninguna injusticia en ella esta viudas ausente en los Globos de Oro que son los primeros premios del año Ike no no vuelven a no tener ninguna directora como candidata a las películas son bastante masculinas salvo la favorita

Voz 6 09:39 la de Giorgos la vimos

Voz 1463 09:42 bueno no sabemos en esta siempre hemos tenido tuyo un debate sobre si destaca el papel de la mujer activados está riendo de las mujeres poderosas

Voz 3 09:50 sí yo creo que está un poco no sabemos hasta qué punto hay no hay una parodia no estoy tan poco

Voz 1457 09:57 eh paródica de la película el antiguos que ya hablaremos

Voz 3 10:00 de ya cuando se estrene lo que hemos llegado a la con

Voz 1457 10:02 ilusión es que Roma y lamentamos ser pesadas por porque es que en realidad es la eh

Voz 3 10:09 este especial es un especial de ronda de Roma es en realidad la FDIC la del año de las mujeres errores

Voz 1457 10:14 no porque es un grupo de mujeres sobreviviendo en un mundo en el que los hombres se van desaparecen como explicaba el propio Juan

Voz 8 10:21 la la la la las mujeres fueron quienes quienes llevaron la casa de un uno había hombres

Voz 6 10:30 pues sí es es

Voz 8 10:32 desde ese momento me di cuenta digo creo que muy pronto eventualmente te das cuenta ya de la adolescencia ya te das cuenta que que hay una disparidad eso es muy evidente

Voz 6 10:47 pero

Voz 8 10:50 en el en el en parte la parte de este proceso que fue muy fuerte para mí es es descubrir este personaje como como una mujer es son de esas cosas que incluso atún propia madre en realidad las como madre uno de los como mujer

Voz 1463 11:05 bueno pues es verdad que es una pena que puso otra vez los Globos de Oro ya se haya pasado la reivindicación feminista ya se haya pasado el ir todos en todas de negro da la sensación de que Hollywood ha dicho tomo nota hago tres cambios para os ha hecho un gato partidismo no hago cositas para que nada cambie y sin embargo estos Globos de Oro pues ninguna mujer directora otra vez esas vuelve a ser sorprendente menos mal que en España

Voz 1457 11:30 no esta es verdad de que está Arantxa Moreno Arantxa Echevarria hay tres mujeres candidatas a los Goya en la categoría de de dirección novel una de ellas Arantxa Echevarría con Carmen hiló la luego hablaremos del cine español otra de las tendencias del año Pepa el cine en blanco y negro

Voz 1463 11:47 en blanco y negro perdón pero volvemos a hablar de Roma porque pues como hemos explicado USA Blanco y negro como recurso estilístico pero también temático no es la muestra de que la memoria como que como todo recuerdo pues no es fiel a la historia no es tal y como ocurrió sino como los protagonistas de su historia piensan que que ocurrió o no es decía Cuarón que hacerlo en en un en blanco y no hacerlo en color hubiera sido algo objetivo o hacerlo en blanco y negro muestra que es la subjetividad de una historia que le está contado porque él es el el niño pequeño de esta historia iba Cuarón ha sido el único director que ha elegido el blanco y negro también lo ha hecho el polaco Pavel esquí con Cold War Guerra Fría digamos otra de las películas del año que ha hecho una taquilla estupenda que en España ganó el premio a mejor dirección en Cannes es también la la ganadora de los Premios del Cine Europeo está nominada al Goya también en la categoría de Mejor película europea

Voz 3 12:44 es una historia de amor ambientada en la Guerra Fría con una

Voz 11 12:47 pareja que huye del estalinismo que no acaba de asentarse tampoco eh en el incipiente capitalismo occidental en blanco y negro una es la historia de amor de de de sus padres una historia muy muy tormentosa e también en blanco y negro como decíamos igual que la anterior ida no en una muestra de querer volver a hablar del pasado pero sin nostalgia

Voz 1 13:15 no

Voz 1463 13:19 decía en una entrevista que lo hicimos en San Sebastián el el director polaco que que no hacía esta película para hablar de política o de la sociedad que el punto de partida fue precisamente esta historia de amor tan complicada entre estos dos personajes por el hecho de que esta pasión tenga lugar en un periodo tan dramático de la historia hace que sea relevante hoy en día ocurrió también con ida la película anterior que el amor no es un hecho separado de la historia

Voz 1 13:41 voy a ir de

Voz 1457 13:45 bueno de hecho decía Pavlovsky que sus películas que él había hecho antes películas y que formaba parte de este de de la es bueno pues como de la Comunidad el cine de autor y en Francia o en Inglaterra donde era muy muy bien se sentía muy bien tratado como artista pero tenía la sensación de que lo que él hacía no era importante y que ha sido volver a Polonia invocar estos temas tan duros como las delaciones su el antisemitismo de ida o también poco la la vileza no de del Estado socialista que han que no han tenido decía no han tenido mucho éxito pero han molestado mucho sí eso me me parece que decía era interesante por ser relevante y es verdad que su blanco y negro es frío o sea no es una cosa no te es es hiriente

Voz 1463 14:31 no es es es totalmente frío de hecho muchas de las cosas que se dicen encontrar esta película que ha gustado mucho a la crítica pero sí que críticos que ha al dicen que es una película una historia de amor que no les emociona ir realmente es una historia de amor muy fría pero ser un un un amor imposible no que estamos acostumbrados a que define lo llene todo de sentimentalismo y emociones quizá Blanco y negro en este caso contribuye igual que en Roma que es una película que emociona que tiene bueno Roma es más latina no se se ve la mano de un de un latino contó Viggo la emoción de la familia pero es verdad que podría haber sido muchísimo más empalagosa que quizá el blanco y negro también te hace desprenderse de de todo eso sea que que como recurso anual estamos a favor

Voz 1457 15:14 esta pasa a favor pero el yo también lo que creo que es interesante es este recurso pero también en manos que decías de que alguno sean latinos en manos diferentes que no sean América sea el porque es que yo creo que Pavlovsky lo que le pasa es que es muy eslavo en la manera de contar el amor

Voz 11 15:30 es muy duro es muy frío como posiblemente sea aún parte de de la cultura también en pasado y que que decíamos que evita lo lo edulcorado el blanco y negro es es una serie pero nos parece interesante mencionar a Paco León con su serie arde Madrid

Voz 12 15:49 de repente en ese momento gracia o si en este caso gracias a que había una dictadura fascista no había libertad de prensa y entonces ellos una élite de de de de artistas aristócratas folclóricos eh artistas Viviane vivieron una dolce vita madrileña y un poco conocida pero todos sabéis nuestro salario me enseñé mucho en hacer la presentación aquí en este sitio porque este era el after de Aba donde estáis sentados cuentan que en esa barra se subió a Ander Un día en plena fiesta hice bajó las bragas se puso a mear de las veinte y que todo el mundo decía que aún meando era una diosa y todo eso

Voz 13 16:37 que no me extrañaría nada pero seguro que sí sí sí meando serían adiós

Voz 14 16:41 bueno pues esta comedia de Movi Star de que tiene es la que más candidaturas tiene los pero del próximo diecinueve de enero utiliza Ava Gardner y a subida en Madrid para mirar estas diferencias de clase en el franquismo e a través de las diferencias entre la actriz y sus criados nos que trabajaban en su casa

Voz 1463 16:59 sí la verdad es que aquí el blanco y negro sorprende no porque es una comedia es una comía además muy divertida y un poco loca pero es verdad que no vemos el franquismo en color no no no para los mayores no resulta raro ver una dictadura en color y no y no en blanco y negro a que has sido una grandísima lección de Paco León de llevar el blanco y negro a una serie de televisión que aunque sean canal de pago pues sí que es una serie con una vocación más sí de público no que que que que otras es verdad es de de Movi Star muy bueno el blanco y negro decíamos que ha sido una tendencia de dos mil ocho con todos estos ejemplos que hemos puesto pero también lo va a ser de dos mil diecinueve porque hay al menos dos películas españolas en este caso que van a ser en blanco y negro una de ellas es Elisa y Marcela no ha apelado de Isabel Coixet película de Ned Blix tampoco sabremos si se estrenará en cines de entenderemos que si parida por el Goya y es la historia de El amor de un astro de amor de la primera pareja de lesbianas que consiguió casarse en nuestro país y lo consiguió pues haciendo que una de ellas se hiciera pasar por hombre entonces bueno pues hicieron un matrimonio heterosexual en la Galicia de mil novecientos uno hasta que las descubren se monta la un circo ir la otra película que será en blanco y negro es la vuelta de José Luis Garci que va a hacer

Voz 1457 18:11 eh otra versión del crack va a hacer otra versión es como una precuela de de

Voz 14 18:16 Crack y con Pedro Casablanc Cayetana Guillén Cuervo aparece el mismo personaje Germán Areta que hacía Alfredo Landa y que ahora es Carlos Santos

Voz 15 18:28 que si tú ponte junto a la describo vamos sibarita unos va a hacer daño solos va a romper la cabeza vale vale pecar mate en la oreja

Voz 1463 18:48 Varela calma te Mareta me encanta Mareta calma T como frases como has ta de la escuelas eh también año Almodóvar año Almodóvar sigue no lo va a hacer en blanco y negro aunque también vuelve un poco a la época bueno pues del franquismo porque es una historia sobre sobre su propia vida entonces bueno pues vuelve a su padre a su madre a a su universo más personal se estrena el veintidós de marzo dolor y Gloria se titula como decíamos es una película autobiográfica del director manchego con Penélope Cruz Antonio Banderas Asier Etxeandia Raúl Ares valor Rosa alía con ella pues suponemos vamos ya vemos un poco las intenciones aunque se estrena en pleno festival de Málaga pero dudamos de que vaya a Málaga lo que va a intentar Almodóvar

Voz 1457 19:31 la CAM y conseguir pues el único freno

Voz 1463 19:33 que se le resiste que es la Palma de Oro también hay otro

Voz 1457 19:36 las dos películas sobre el franquismo y de recibir una es mientras dure la guerra con Karra Elejalde y Eduard Fernández que trata de demostrar mostrar el desencuentro entre Millán Astray y el filósofo Unamuno al comienzo de la guerra también los directores de Andrea que salen de Euskadi

Voz 1463 19:53 salen de Euskadi M dejas a mí que diga los nobles

Voz 2 19:55 los años José María

Voz 1463 19:59 Goenaga que tienen película nuevas sobre la Guerra Civil como decías es Andalucía con Antonio de la Torre Eiffel encuesta como protesta estas ya está rodada la están montando saque será uno de los estrenos del año que viene es la historia sobre los topos que son estos republicanos que cuando llegaban los franquistas pues encerraban en sus casas para evitar el fusilamiento y estuvieron pues algunos incluso treinta y tres años encerrados ahí dentro sin poder salir y sin que nadie en el pueblo les viera as el año sesenta y nueve que fue cuando los de estos prescribieron y entonces empezaron a ir saliendo poco a poco pues tanto sí que es interesa de qué cambia el paradigma del cine español hacia mucho tiempo que no veíamos películas de La Guerra Civil en dos mil diecinueve hemos unas cuantas cosa interesante del año el que espera Franco salga de El Valle de los Caídos también cambia el paradigma como habla hemos antes de de las mujeres este dos mil dieciocho ha sido un año marcado por las óperas primas

Voz 1457 20:51 giradas por por directoras son películas pequé

Voz 1463 20:53 buenas con historias íntimas pero que han conseguido llegar a los Goya incluso a Cannes como decíamos antes que que es el caso de Carmen y Lola de Arantxa Echevarría la historia de dos gitanas lesbianas

Voz 1457 21:04 tenemos aquí

Voz 2 21:06 pues mira de siglo pasado estos a mi auguraba racha ños mires a fumar un cigarro eh

Voz 16 21:13 venga vamos a trabajar

Voz 2 21:16 venga a Mena contra bueno pues vamos a ver esta película que tiene ocho candidato

Voz 3 21:22 irás a los Goya que que solo

Voz 1457 21:25 de lo que se lleva también esperamos que las

Voz 3 21:27 es otras de directoras Celia Rico

Voz 17 21:30 tiene también cuatro por un viaje al cuarto de una madre e también dirección novel o con el viento de el Colell eh Elena atrape también ha estrenado este en el dos mil dieciocho las distancias o Andrea Jaurrieta Ana debería así a que esperamos buenas noticias pronto Iker

Voz 3 21:49 pasa con los superhéroes porque estas directoras no han hecho película sobre heroínas no heroínas qué pasa con los superhéroes ninguna no valga ninguna

Voz 1463 21:58 lo ha hecho películas sobre súper héroes salvo Wonder Woman pero eso ya es de del pasado lejano casi

Voz 3 22:04 buenas estaba hacia la secuela

Voz 1463 22:06 habrá que ver bueno pues precisamente después del éxito de Woman los estudios han descubierto que no hace falta que el superhéroe sea blanco heterosexual anglosajón sino que se puede dar la diversidad incluso los superhéroes y que la taquilla no baja sino al revés aumenta lo hemos visto lo vimos con Woman el año anterior y este año dos mil diecinueve dieciocho lo hemos visto con Black que ha sido uno de los estrenos del año todo un poderío negro que al final las cosas como son pues no era tan reivindicativo como lo pintaba

Voz 3 22:36 estamos ante un nuevo mundo

Voz 0850 22:43 por va a determinar lo que le ocurre

Voz 1457 22:48 el resto del mundo bueno pues

Voz 3 22:52 no perdemos las esperanzas no allí

Voz 1457 22:55 bueno pues en fin se vuelvan un poco

Voz 3 22:57 a lo mejor a vender temporadas uso para luego

Voz 18 23:00 soy un súper héroe gordo

Voz 3 23:02 súper héroe necesitamos que los superhéroes tengan engorde engorde en engorde mucho engorde en engordan mucho sean feos y sólo necesitamos mucho ojo Black Panthers

Voz 1463 23:12 en los en las nominaciones de los Oscar eso es seguro

Voz 3 23:15 lo que sí porque Hollywood es capaz de adaptarse a todo control deben revender

Voz 1457 23:20 tendencias que sí que hemos observado en el dieciocho es que lo que se va a mantener en el diecinueve es el uso de la comedia como manera de analizar lo político no parece que que el método Spielberg de dar sermones políticos no no no ha resultado mucho en los últimos años y ahí tenemos a infiltrado en el clan de Spike Lee que es una película basada en la historia en una historia real la de un policía negro infiltrado precisamente en esta organización racista que desea

Voz 19 23:49 bueno ya que lo preguntas al odio a los negros odia a los judíos a los mexicanos y a los irlandeses a los italianos se a las chinas pero bien sabe Dios que lo que masas comerán son los putos negros en realidad a todos los que no tienen sangre aria pura corriendo por sus venas

Voz 3 24:05 bueno presionar podría haberlo dicho Donald Trump podría haberlo hecho los nuevos partidos podía haber dicho Vox pero Landis lo ha dicho Spike Lee que ha resurgido de sus cenizas porque llevaba unos años dando clase creado Tyra cabreado ir yo conozco una alumna suya una alumna suya que mujer

Voz 1457 24:27 aquí medio blanca porque es española

Voz 3 24:30 piezas aquí encima bordes europea la tratado fatal osea que Spike a lo mejor no eres tan simpáticos

Voz 1463 24:36 me me trató muy mal en la entrevista es decir eh pero bueno no no ha sido el único director que me han tratado mal en una entrevista también Steve Mc Queen sea quemado tenía Jorge risas y mi año con los directores bueno pues es ver se comedia digamos de comedia es pero siempre con un poquito de mala leche Kus Klan pues tiene esta mala leche es una comedia muy muy bruta muy obvia pero que ganó pues el premio del Jurado

Voz 7 25:01 en Cannes con esta a Bono con

Voz 1463 25:05 metidas a la ultraderecha el racismo la fe News incluso a Trump muy evidentemente se ve en la película indie junto a ella pues compiten en estos Globos de Oro Vice vicio de poder es como se ha traducido que es otra de las nóminas como decíamos estrenan un par de semanas Illa dirige Adam Mc Kay con Christian Bale haciendo de Dick Cheney ha que el ex vicepresidente de Estados Unidos con con George Bush hijo Illes es uno de los implicados en el escándalo de los contratistas durante la guerra de Irak

Voz 6 25:35 como allí

Voz 1457 25:41 Christian Bale que se ha comido a sí mismo porque este hombre que yo no sé si será de verdad o de mentira va a acabar con el con el azúcar hecha o patina es una de las películas que han este bueno pues con mucha crítica políticas desde desde el colmillo retorcido ahí estaba también la muerte de Stalin de Armando Janusz si ir Eva los a cerrar el repaso de lo que ha sido y lo que será con una película que acaba de llegar a las carteleras el pasado día veintiocho es tiempo después de José Luis Cuerda película homenaje a Buesa Amanece que no es poco con un humor surrealista igual que la anterior en la que da cuerda repaso a los grandes problemas de este país que es bueno problemas o

Voz 3 26:24 la mente estamos del todo esta temporada Monarch y hago Iglesias pues sí

Voz 1 26:29 año nueve mil ciento setenta y siete el mundo entero ha sido azotado por catástrofes

Voz 20 26:35 llenar Raffles pero la ciencia y el progreso y un increíble desarrollo tecnológico han permitido que la raza humana mantenga su hegemonía

Voz 1457 26:44 vamos que la raza humana supervivientes se mete en un edificio los que los que están bien y los parados fuera básicamente

Voz 18 26:51 sí es ciencia ficción no realidad pero bueno

Voz 3 26:56 pues estas son nuestras propuestas es nuestra propuestas y además a pesar que no somos Sabine y estás vamos a encerrar con Juan jodió a mi me gusta mucho la canción de Sabina me ha parecido me ha gustado ser esta como no somos saque ahora dentro un poquito ya vamos con la

Voz 0850 27:11 me mate de Samu hola Rosa roja y alrededor del sector bajo el cielo auctoritas que una pareja late el agua el tiene reina una orden Leza sin ganas van tiempo después del limones no sé yo

Voz 21 28:49 más nada no obispo sobre todo poder ponen a otro lado

Voz 3 29:13 bueno hemos hablado del cine ya ahora hablamos de las series de televisión lo que nos espera en dos mil diecinueve suena de fondo Miley Cyrus que para mí es como Hannah Montana pero ha superado esa fase

Voz 22 29:29 estas mitad María tanto tanto que has tenido que leer que era Miley Cyrus para saber que a ella

Voz 3 29:35 entonces sí pero me parece como que no entendía muy bien por la debe ser por la resaca José Manuel Romero Dani Garrán buenos días

Voz 2 29:43 hola qué tal

Voz 22 29:46 es una declaración de intenciones gente que saber si gente que saber reinventarse para

Voz 23 29:51 el nuevo año Nacho a gente que no para de anotada por sí mismo en la industria televisiva periodística que rodea la audiovisual saber reinventarse bueno vamos a ver

Voz 22 30:01 no no que no esto no le estamos daño nuevo SAE de buen rollito

Voz 3 30:05 vamos a dejar de pelearnos por lo personal y toda nuestra amargura es ibamos a ver qué es lo que va a pasar este año que vi que ya está

Voz 2 30:16 me toda voz a las doce por la emoción bueno aparte aparte de ver

Voz 1084 30:21 bueno nada todo el mundo conoce pues nuestras dotes de adivinos lo primero yo creo María pues es una declaración de intenciones franca y honesta no vamos a ver todas las series que se producen y emite intentaremos es nuestro trabajo buscar pues bueno las aguas las agujas en el pajar con los títulos que sean más interesantes y

Voz 23 30:38 para la la Quique que profesional y es que sólo para que te hagas una idea hilos

Voz 1084 30:43 oye antes también de que no somos unos que Figueras algunos datos importantes de este año que acabamos de despedir dos mil diez y ocho ha sido el primer año en el que las plataformas de streaming Netflix Amazon han emitido más serias que la televisión en abierto en Estados Unidos el un empacho de series y la locura es tal que por ejemplo respecto a dos mil dos el crecimiento es del ciento setenta y dos por ciento respecto a dos mil catorce del XXVII pues en total el año pasado ya

Voz 1457 31:09 en cuatrocientas noventa y cinco series

Voz 1084 31:11 dieron en dos mil es normal que Daniel

Voz 3 31:14 Herranz se quejaba hace dos semanas de que se le había fundido explotado

Voz 22 31:18 Qaida sólo había suicidado directamente la

Voz 1084 31:21 a que abasto claro y además es que tiene toda la pinta de que en este nuevo año superaremos la barrera psicológica yo creo de las quinientas entonces yo creo que el debate es si hay burbujas iba a Pain in chat también au Si hay

Voz 23 31:34 explicó para tantas hay público porque yo creo que

Voz 1457 31:37 que a mí me encanta que haya tantas series porque significa que hay mucha gente trabaja

Voz 3 31:40 dando

Voz 1457 31:41 Tanto Estados Unidos como en nuestro país es verdad que vamos a las ruedas de prensa entrevistamos a los actores están felices el otro día me encontré a Casablanc en una en un en en Madrid hay un bueno pues el Café Comercial que está en Bilbao y entonces hay un kiosco que vende DVDs y entonces me lo encontré in

Voz 3 32:02 mí me dijo que ya no fíjate otros que no puede hacer teatro por la canadiense es que tengo

Voz 1084 32:06 pues mira muy bien eh entonces yo digo pues hay también

Voz 3 32:09 para técnicos eléctricos también los periodistas

Voz 1457 32:11 bueno no nos afecta eso sí claro pero la pregunta es cuál es esa sería es acabar tras te enviamos

Voz 0457 32:16 o cuáles es renuevan cuál cuál es el quedan ahí como un piloto como una media temporada y al final no saldrá adelante creo que que que hay demasiado

Voz 1457 32:27 esas bueno vamos a ver bueno fue dejamos esa pregunta que sois un poco negativos vamos a ver no sabe uno st bueno y qué es lo que va a pasar vamos saber cuáles son los acontecimientos televisivos de este año que empieza

Voz 1 32:45 otra

Voz 24 32:48 Juanjo

Voz 2 32:54 no nos libramos no se habla

Voz 22 32:59 no es es es la última temporada es temporada final de juego

Voz 0457 33:04 hay fecha en abril todavía no hay fecha exacta pero será en abril cada batalla cada traición cada alianza cada peligro cada lucha cada juramento sólo hay una guerra que importe ya está aquí esto dice el tráiler promocional con imágenes de anteriores entregas gratis ser también anticipa que la batalla final será entre el hielo y el fuego entendemos que la barbaridad de los caminantes blancos y los dragones de Khaleesi pero bueno ya veremos no queremos aventurar unos mucho la octava temporada contará con sólo seis capítulos eso sí de más tiempo serán entre ochenta y dos y noventa minutos

Voz 1457 33:40 qué cantidades ridículas

Voz 0457 33:43 las no somos muy listo hacia aventuraba más que salvo sorpresa mayúscula el capítulo final de la serie será el evento televisivo del año

Voz 1 33:54 cuando en mi pueblo no aceptara una reina sureña después de todo lo que ha sufrido

Voz 0457 34:09 bueno pues mira sabemos muy poco de la última entrega de la superproducción más grande de la historia de televisión por presupuesto y por recursos sabemos que se basará teóricamente en libros que no están publicados ni escritos la Serge ya sabemos que tomó su propio camino y los guionistas de la última pues cogieron un poco así a lo hemos

Voz 13 34:28 sí ya hemos recortado aquí esos grandes diálogo y Aveiro Reina

Voz 3 34:33 Paz ávido fue patinazos ICOM hacían rodar

Voz 1084 34:35 este sabemos que el rodaje ha sido complicado largo y duro más de tres meses y que hay una batalla como nunca antes hemos visto en la televisión que ha tardado en rodarse cincuenta y cinco noches también sabemos que algo han rodado en España por aquí han estado enseguida ya pero toda la información la mide ya sabes que esto va a cuenta gotas pues es el la joya de la corona de HBO In claro y esto ha permitido también que entre temporada y temporada pues se hagan hasta estudios universitarios María

Voz 23 35:01 madre instigadores australianos han analizado K

Voz 1084 35:04 da una de las muertes ya han caído más de ciento ochenta personajes cerca del sesenta por ciento de todos los que formaban parte de la serie han muerto más hombres que mujeres hilos peor parados son los estar así que no sé si será un indicador es lo poco que sabemos pero mujer en el trono sin Rey en el norte

Voz 23 35:20 veremos bueno qué esperáis del cierre de eso

Voz 1457 35:22 qué fenómeno osea es que

Voz 18 35:25 qué esperáis yo espero

Voz 1 35:27 mucho espero que se cumplan

Voz 1463 35:31 mis teorías conspirativas secas que el trono lo alcance quien yo quiero

Voz 1084 35:35 quién es pues una coalición

Voz 1463 35:38 entre tres partidos pues esto es una cosa que yo digo que es una teoría es una coalición de tres partidos que están hermanados Keren son e iba a decir a tirios y a ustedes no les sí

Voz 3 35:52 Ellos tienen que llenar ir romper todo

Voz 1463 35:54 claro es un enano hubo una lisiados por allí y el yo no es no que es medievo en todos los tras ser más pobres

Voz 23 36:02 citado hoy resucitado entonces los tres hermanos tienen que

Voz 1463 36:05 colapsar y crear un estado revolucionario

Voz 0457 36:09 eso sería muy fácil

Voz 2 36:11 a la meta porque yo quería o no

Voz 1463 36:14 no te creas yo creo que es el al final que querrían el momento abundó los fans antes de esta última temporada que hemos visto yo creo que ahora las cosas han cambiado todo está muy loco todo ha ido muy rápido y pueden pasar cosas muy muy muy extrañas

Voz 23 36:27 yo espero no tengo esperanzas no pongo esperanza ni expectativas porque luego me me doy un batacazo espera

Voz 1084 36:33 los artificiales que creo que son seis capítulos en los que semana a entregar yo creo mucho más a la espectacularidad técnica y visual de las batallas así de los enfrentamientos que ya algo que nos pueda sorprender

Voz 23 36:45 o sea que no va a ver inversión va a nivel narrativo de guión habrá giros habrá muertes inesperadas

Voz 1084 36:50 qué es lo que ha caracterizado a Juego de Tronos pero ya no es pero los grandes Speech políticos que no sorprendieron a lo mejor en alguna de las primeras entregas y nada eso yo creo que ya es el cierre total y ahora es la violencia y la batalla claro rodado como está rodado y cómo está hecho con con esa ese gusto no entonces yo creo que va a ser una cosa más visual

Voz 0457 37:11 qué narrativa si por desgracia yo también pienso que va a ser así a mí me gustaría que el que se volviera a un poco al al lo que era Juego de tronos antes quizás pues de esta séptima temporada pues pues podían darse cuenta no de de del de los errores que cometieron dejar pues todos esos guiones tan al azar que que dejaban hechos volver un poco a la esencia pero es verdad quedan seis capítulos hay mucha trama que cerrar así que va a lo fácil

Voz 6 37:37 a ir al fuego oí a Elia

Voz 3 37:41 cerramos invernal ya nos vamos a Buckingham Palace

Voz 1 37:45 Carlos está maltrata desde el momento en que se despierta hasta que se va a dormir sabes cómo llaman a ese lugar el infierno en la Tierra la nevera escocés no quiero hablar de pues tienes que hacerlo y no sólo porque es tu hijo sino porque es el futuro Rey

Voz 1084 38:00 bueno Ray Rey ya sabemos que el príncipe Carlos Bretón

Voz 23 38:03 sé pero sí que había pero sí que en dos mil diecinueve está previsto que regrese de un niño de Crown decía

Voz 1084 38:13 con su tercera temporada la serie más prestigiosa premiada de Netflix Ike de verdad podéis ser republicanos Yves la porque es una joya esta retrospectiva de todo el reinado de Isabel II

Voz 1457 38:24 Lucas y una institución yo lo te toca

Voz 1084 38:27 convertida en una auténtica marca publicitaria para el Reino Unido que lo que da es bastante dinero y además hay mucha intriga e interés especialmente porque cambian todos los actores

Voz 25 38:38 la razón a algún lado ganaba a donde me ex ahora acción

Voz 1084 38:52 este es el discurso para recoger el Emmy como mejor actriz en una de las intérpretes revelación nica ahora pues como decía estos acaban hoy viene una nueva generación de actores bueno nueva generación el próximo casting no he y le dará el testigo pues a Olivia Colman una cara conocida de la tele británica para nosotros y que este año además está muy presente en las listas de cine por su papel en la favorita La cinta adelantamos además Helena Bonham Carter se meterá en la piel de esos

Voz 23 39:16 Amaia discos Owens canta amén pagamos tiene su morbo porque

Voz 1084 39:21 también veremos por primera vez a Camilla Parker eso ya será la cuarta esta serie cubrirá más o menos de mil novecientos sesenta y cuatro a mil novecientos setenta y seis y claro piensas voy a echar de menos al al chulo

Voz 23 39:34 saque de John Le go pero ten

Voz 1084 39:36 ahora te entran ganas no hoy pones cómo será la cuarta entrega con Margaret Thatcher porque ese momento une reina Isabel II y Margaret Thatcher para la cuarta ya hay rumores

Voz 26 39:47 de que quién podría interponer

Voz 1084 39:50 estará Margaret Thatcher sería Julian me mal

Voz 1457 39:52 es maravilloso sea lo más total bueno ahora lo que me contáis es que Israel a pero vosotros

Voz 3 40:01 no damos puntada sin hilo cuatro reinas bueno habrá ahí habrá continuismo en los géneros

Voz 0457 40:10 pregunto si bueno ya sabes que algo funciona bien en las series son los thrillers asesinos intrigas policías perturbados crímenes macabros mucha psicología y nos vamos a poner las botas de hecho en poco más de diez días vuelve Truth de Trek true detective tras su desastrosa segunda temporada su creador Nick Pizzo plato vuelve a la carga con Maher Sala ha provocado no

Voz 3 40:35 bien muy bien muy bien

Voz 0457 40:37 la que ganó el Oscar por muy light así mejor

Voz 1 40:40 Owens que mucho

Voz 27 40:48 eh

Voz 0457 40:51 bueno pues si te hemos visto ya el primer capítulo y pinta bastante bien la verdad vuelve a la atmósfera de la primera temporada esa que nos gustó tanto el crimen de la América profunda en el pueblo en esos campos un asesinato macabro con sus tintes satánicos pero sin por ahora por lo que hemos visto un policía tan filosófico y zumbando hacia Matthew Mc Conaughey no es muy interesante El planteamiento además del gusto estético y técnico y la música porque se estructura en tres líneas temporales a través de de ese policía crimen en los ochenta declaración sobre el caso reabierto en los noventa entrevista televisiva en dos mil quince es decir vamos conociendo poco a poco como se investigó el caso saltó al futuro comprobamos si se dieron pasos en falso

Voz 1457 41:34 haber más thrillers que que tengamos en este

Voz 1084 41:37 bueno pues está previsto que en este año también regrese Man Hunter la serie que es en los presentó bajo la dirección de seis capítulos de David Fincher fue ignorada por los grandes premios la verdad pero es un viaje y una exploración muy interesante de los asesinos en serie de cuando la psicología pues entró o no en las investigaciones para detectar patrones psicológicos de estos asesinos en serie y le tenemos muchas ganas a continuación in como la van a abordar

Voz 1457 42:01 bueno ya no hablamos del

Voz 26 42:03 del cine y en la tele que si hay trasvase que sino porque definitivamente

Voz 1457 42:08 tanta estrella en las series realmente el cine va a tener problemas

Voz 1084 42:12 va a tener problemas porque lo estamos quitando todos tanto porque aquí hablábamos hablaba Dani ahora además el Sala Ali de David Fincher ya lo que faltaba en este dos mil diecinueve era la reina de las revistas también otra no la de Inglaterra que es que se estrenará la segunda temporada de Vic

Voz 3 42:27 claro que no está Meryl Meryl Streep en las pelis grandes del XVIII

Voz 23 42:32 porque ella está siendo decíamos

Voz 3 42:34 pero cuando la el titular de los Globos de Oro es que no es no está Meryl Streep

Voz 23 42:39 por qué no está porque aquí está Meryl

Voz 1457 42:42 email no sabe Nos has traicionado es el bombazo

Voz 1084 42:44 lo que se guardaba HBO para la segunda temporada de esta miniserie además va a interpretar a no quiero hacer muchos spoiler pero a la suegra de Nicole Kidman mal todo el mundo lo entenderá así lo ha visto ya sabes que dice decidieron continuar con la historia pese a que estaba saben un libro no los creadores han aceptado el reto de dar el salto y crear una continuación con todo el reparto que no es ni más ni menos que Nicole Kidman Reese Witherspoon Laura Dern vuelven todas bueno

Voz 1457 43:10 no seguimos ese no hacemos llamas spoiler porque de este drama femenino con violencia machista un asesinato

Voz 23 43:16 mira vamos a pasar entonces a la comedia

Voz 1457 43:19 eh qué podemos esperar Dani pues mira comer

Voz 0457 43:21 ya ya sabes que siempre hay sorpresas pequeñas producciones que no te esperas y tale Gran con un buen maratón hizo una de las grandes conquistas de las plataformas de streaming ha sabido dar cabida a tener espacio para muchos proyectos de comedia pequeños me auto orales que que estaban en cajones hasta hace poco nuevas voces que ahora tiene altavoz pro producciones de nicho hay para todos los gustos pero este dos mil diecinueve seguirán algunas de las tendencias que celebramos por ejemplo comedias feministas de jóvenes creadoras en unos días se estrena la segunda temporada de dos mil la serie creada y protagonizada por Frank y So sobre una madre soltera que sobreviven la precariedad mientras da clases en una familia rica chillona e intenta ser actriz

Voz 1 44:04 que eres la padre de alguien es demencial a veces tenemos que mirarme en Facebook Veintisiete con veinticinco me alegro mucho de verte iba en serio estás estupenda vagabundos bueno

Voz 1457 44:23 interesante que haya es de de mujeres

Voz 3 44:27 por el momento con tanta realeza veíamos no

Voz 1084 44:29 a mí me gusta especialmente en la comedia porque creo que sí que tanto en HB ON Flix aparte de comedias que pueden ser con grandes nombres y comerciales y cada o cabida incluso pues hablábamos hace dos semanas del método con Minsky quién iba iba a comprar eso en abierto o ahora sí tiene su espacio hay mucho espacio para esa comedia de pequeñas productoras sobre todo

Voz 23 44:48 quieres que han presentado cortos hay un patrón ahí

Voz 1084 44:50 de que del corto a lo mejor en Sundance ha nacido serie que es el caso de franquista

Voz 23 44:55 a él cierta claro que es una propuesta muy interesa

Voz 1084 44:57 ten porque no embellece ni la pobreza ni la maternidad que yo sé que es una cosa que te gusta María la pobreza a me gusta

Voz 23 45:03 ahí la Matas Matanela también no que no que aún que va a llegar un poco rodeada de polémica por el trato de la creadora a parte del reparto

Voz 1084 45:10 de su equipo tras varias denuncias anónimas veremos en qué queda pero es que

Voz 1457 45:15 da en que se lleva un capón porque evidentemente

Voz 1084 45:17 además tenemos otra comedia que aquí en España ha pasado desapercibida pero que es una genialidad Se llama Prou City y en unos meses a acabará en su quinta temporada muchos la compararon en su día con Goebbels la serie de Madame pero éste era realmente el reverso realista como la verdadera comedia femenina post crisis no de de dos mil ocho dos amigas que sobreviven en Nueva York con sus problemas cotidianos

Voz 28 45:41 si quieres te lo compró soy camarera soy una rica generosa no como Trump no no hace falta debería poder comprar las cosas yo pero es difícil sin tener tiempo es yo ahora estoy cuando pensamos contar Mela que ha

Voz 3 45:57 lo de esta de que el mayor momento la cita te mujer no

Voz 29 46:03 pues yo no estoy termales

Voz 3 46:06 por eso estáis bien no te das cuenta te conviertes en una bruja una poderosa cojonudo

Voz 1 46:16 esos pasa mucho

Voz 3 46:18 bueno a Pepa

Voz 1457 46:21 es una pasada Pepa no pasa nada

Voz 23 46:24 no de poder eso es signo de poder Pepa Bueno la tenemos

Voz 3 46:26 también comedia política espero porque es el primero de La Script es una exigencia básica

Voz 2 46:31 pero qué tal me me pongo a primarias no hay series no le vemos estaremos

Voz 3 46:36 saca no están participando digo que pasa es que no estamos hablando políticamente

Voz 0457 46:41 habla habla Pepa porque queremos reírnos con la política y los políticos porque ya bastante drama tenemos con el panorama real en primavera se emitirá la séptima y última temporada de vid la comedias política de Julia Louis Dreyfus cola que ha ganado todos los premios recordar ese retraso la grabación de esta última entrega porque al Athletic le detectaron un cáncer de mama ya está recuperada bueno nos preparamos para despedirnos de Celina Meyer uno de los personajes más entrañables de la televisión

Voz 30 47:13 no

Voz 3 47:14 el euro

Voz 31 47:16 quiere que hemos Pedro León y la medicina en esos plásticos milagro jodieron con darle

Voz 1 47:20 explíqueme por delante y por detrás Navarro

Voz 3 47:24 vale que quiera que bueno pues muy bien añade trama a ver cómo consiguen una parodia

Voz 1463 47:31 de la política la ridiculización del político del año de Trump va a ser difícil

Voz 32 47:37 yo sí creo que con mucha mucha esa batalla en la ficción americana no sé si han dado por perdido

Voz 1457 47:42 yo creo que sí eh abordarla

Voz 32 47:45 era Trump desde la ficción y les no la el picor darlas sino que claro cuando tú tienes un personaje como Trump ya ridiculizaron

Voz 1463 47:52 político aunque sea de otra manera bueno

Voz 23 47:55 no es que hay dos cosas que nos a al menos pero que no salvan que es que volverá debut Zaida las dos tratará todos los toda la política de tener una parte atrás sino la parte de atrás la parte social de la política a través de los abogados de la era Trump porque lo ha hecho súper bien y luego también yo creo que realmente el el programa combativo de la era

Voz 1084 48:16 carnes el Saturday Night Life que está en un momento verlo

Voz 23 48:18 ya que estamos Sandro audiencias Trump tuitean y querellándose DJ entonces no se puede crear una serie porque los cómicos son los que están abanderando esa esa lucha ir a tenemos por España

Voz 1457 48:32 hemos hecho comedia política sí hombre sí de algo estamos

Voz 1084 48:34 dos contentos que tendremos comedia política española que que tenemos mucha ganas en unas semanas el canal TNT estrena vota Juan una serie escrita por Diego San José y Juan Cavestany en la que Javier Cámara interpreta a un ministro de Agricultura pues que decide presentarse a las primarias de su partido para intentar llegar a la Moncloa

Voz 13 48:52 los ciudadanos y ciudadanas de este país están pidiendo a gritos un nuevo tipo de político alguien que lleve la honestidad bandera alguien que asuma un compromiso con la verdad

Voz 1 49:02 oye que luche por el futuro nuestros hijos pero mapa se tu hija soy yo

Voz 23 49:10 esto estoy una pringado va a ser una mezcla maravillosa Javier Cámara yo soy una pringado a que es una

Voz 3 49:16 pero tenía la voz como como casado

Voz 23 49:19 que a mí me recuerda a un ex ministro de Agricultura no diré quién pero creo que también tiene su hija le da como anillo al dedo y la verdad es que yo tengo

Voz 3 49:30 canta cuando era una a su hija porque ya está bien con la exhibición de hijos rubios no sí sí sino además parece una comida

Voz 1084 49:38 inacción muy muy interesante por por generacional no hay el canal TNT que tampoco tiene un público tan joven y esa mezcla yo creo que es muy interesante

Voz 1457 49:47 bueno la verdad es que está estaba muy bien porque es verdad que a la las series españolas bueno el año pasado Fariña puso nombres y apellidos y se necesita también como decíamos en las tendencias americanas que ha habido en la manera de entrar es la comedia comedia en la política hay con tantas series algo de de conservadurismo en la tele

Voz 0457 50:07 es si se vuelve a usar un recurso que pocas veces falla que es la adaptación de grandes novelas y centros de estas Un clásico llevar las historias de John Le Carré a la pequeña pantalla los productores de de El infiltrado los ese acordáis de esa miniserie con con Hugh Laurie que también funciona

Voz 1457 50:24 hombre yo estaba Antonio de la Torre

Voz 0457 50:27 también estaba pues regresan estos productores con la estación de la chica del tambor que es una sería de seis capítulos protagonizada por Alexander ska hard Michael Shannon Florence put se estrena en unos días bueno es una historia de espionaje e intriga ambientada a finales de la década de los setenta un thriller con una chica que quiere ser actriz y acaba asumiendo el papel de agente doble crisis