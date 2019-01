Vayas donde vayas | Yago: un año en un colegio de Irlanda para aprender inglés

Voz 1 00:00 hola me llamo Yago tengo dieciséis años llevo cinco meses viviendo en el condado de for aquí en Irlanda y estoy estudiando aquí era todo lo que aquí es quinto

Voz 1621 00:14 pues este es Yago nuestro protagonista de hoy en vayas donde vayas himnos vamos a Irlanda

Voz 6 00:43 vayas donde vayas con Marina García Marina buenos días la Marina buenos días chicos pues lo acabas de escuchar nuestro protagonista es el más joven de la historia de vayas donde vayas y con dieciséis años está cursando primero de Bachillerato lo mejor nacida en el centro del país que es tal y como os imagináis una hacia irlandesa

Voz 1621 00:59 que cumplen imaginó todos los requisitos todo el prototipo de que tenemos de una ciudad pequeñita no con mucho

Voz 7 01:06 verde alrededor lo Green cervezas y haber ambienta me Borja

Voz 6 01:15 esto ya al aldea musicada está esto nacional y con mucho mucho mucho ojo también me lo imagino unos ocho mil concretamente que viven en esta ciudad no es éxitos pelirrojo una cabra imagino que no imagino que no que se encuentra a poco más de una hora de la capital de Dublín Yago salía de su Madrid natal un poco empujado diríamos pues sus padres pero con la certeza de que sería una oportunidad única

Voz 1 01:41 bueno sinceramente al principio me vine un poco obligado por mis padres que me querían traer bueno para aprender inglés clara te de lo que en cualquier trabajo pero ahora que ya lleva un tiempo aquí pues la verdad es que me estoy dando cuenta de que hice bien convenir nunca me habría imaginado pero lo que más nos gusta estar viviendo aquí es que se nota mucho la diferencia de nivel que hay en España con respetar al colegio entonces tengo una cantidad de tiempo para mí para hacer lo que quiera que no tengo en España aunque el colegio sea más largo acabe más tarde al cabo teniendo mucho más tiempo para mí porque no tengo que sentarme a estudiar horas y horas por la tarde o hacer lo que me dé la gana o sencillamente

Voz 1621 02:26 no de verdad que tiene que ser una decisión muy difícil porque claro es que eres tan joven la primera vez te prácticamente me estoy imaginando para todo no sólo para enfrentarte a lo que es vivir en el extranjero sino a estar pues ya solo no sin los padres pero al mismo tiempo es ya como una señal de perspectiva de inquietud realmente que me quede

Voz 7 02:47 se un año se va se va sólo un mes en verano con una agencia de estas privadas que que te hacen el viaje

Voz 6 02:53 con estas bolsas pública es cierto que no tiene que ser lo mismo

Voz 1621 02:56 que ya cuando te vas todo el año ya que va a hacer el día a día osea tiene que sabe si no sólo unos claro ahí no habría más gente nueva que no conoce otro idioma porque ahora los jóvenes cada vez tú sabes más inglés pero aún así no deja de ser

Voz 6 03:09 muchos retos si eso eso eso es yo les recuerdo que también estuve de adolescente y unos veranos Inglaterra y fue un poco como lo describe ahora ya lo a escuchar pues lo vi muy apasionadamente todo no porque eres adolescente y todo te parece realmente increíble

Voz 1 03:24 hoy al colegio todos los días Si al acabarlo pues voy a la piscina gimnasio los fines de semana salgo con mis amigos a no voy a algún día comemos fuera comida rápida como cualquier chaval España evidentemente estoy aprenden inglés porque a la fuerza aunque tenga al que haya más españoles cerca a la fuerza tienen que acabar hablando inglés estás todo el día de inglés ya sea con profesores con otros alumnos con con mi familia irlandesa pero yo creo que lo que más estoy aprendiendo a poder sobrevivir solo sin llamar para nada a mis padres para pedirles ayuda de nada me busco yo sí tengo cualquier problema yo creo que al final eso va a ser lo más importante lo que más me dure porque aunque sí el inglés es muy importante pero bueno yo creo que más importante es el mismo muy no sé poder vivir yo solo si sin tener a nadie pendiente de mí

Voz 1621 04:24 aparte de todo esto de la independencia supongo que ser adolescente en Irlanda será muy parecido en cuanto al ocio los planes que ser un adolescente anginas

Voz 8 04:31 van así lo decía él no igual que un adolescente española salgo con mis amigos y comida rápida hincó en dieciséis años que es lo que más echa de menos pues se sale un poco de nuestra línea normal de echo de menos la tortilla y se ha puesto un poco la tocado corazoncito

Voz 1 04:47 bueno la mayoría de gente te diría que la comida pero la verdad es que yo podría sobrevivir perfectamente comiendo lo recomiendo que como mucha patatas pero como normal y aunque parezca mentira porque no es muy normal que la gente diga esto sobre todo cuando está la gente tan lejos sino que pueden pegar sigo lo contrario lo que más echo de menos es a la familia a los amigos

Voz 9 05:12 a sus amigos al perro a las que se que me has hecho de menos lo que me has echado en falta al final

Voz 1621 05:19 hombre es normal no porque la comida yo qué sé de te las arreglas pero una cosa sí

Voz 6 05:24 pero no le robó el tu perro no viaja en avión normalmente sus padres la Fahmi se más un caso que hace Skype con el perro hay antecedentes y también de ella tenía un tornillo especial eso de que echa de menos a las amigas igual tiene una especial aquí pues puede ser

Voz 8 05:44 lo que sí nos ha dejado es una recomendación bastante especial os dejamos la foto en Twitter porque el sitio es verdaderamente alucinante

Voz 1 05:51 los sitios que más recomendaría visitar Dublín no puedo decir que sea feo pero la verdad es que no es lo que más me ha gustado de Irlanda yo diría que de ciudad que eran de lo más bonito es Galway la ciudad de Galloway que es así como muy turística con una calle central con muchos bares restaurantes mucho ambiente incluso cuando no son vacaciones como lugar histórico así para visitar yo diría que la Abadía decae por la verdad es que es es un sitio precioso una abadía gigante medio del Bosque aunque lo visite lloviendo la verdad es que es precioso tiene un lago eh luego

Voz 10 06:32 como un jardín botánico también muy bonito para sesión sitios cien por cien recomendados