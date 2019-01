Vayas Donde Vayas | Mauricio: un lebrijano en Finlandia

bueno pues yo trabajo normalmente los veranos en Menorca hace dos años trabajado con nosotros un un amigo de aquí de Helsinki todo empezó pues casi como una broma nos propuso aquello de bueno este invierno porque los días de cabeza llevábamos bueno después hablando hablando nos pusimos en contacto con el que te sonaban aquí le mandamos lo currículum nos dijo que lo que le hacía mucha ilusión tener gente de España por primera vez trabajando aquí vi siempre es el segundo año para nosotros bueno pues te puedes imaginar hoy por ejemplo terminaría libre pero casi no puede hacer nada porque hoy estamos con unas permíteme XXXVIII paja eso yo muy tranquilos muy bueno pues es un sitio que merece la pena conocer mil pues como cualquier trabajador de hotel normalmente trabajamos en dos turnos lo que cosas aquí en sistema laboral sí es cierto que hay es es bastante distinto con respecto a España suele ser el más días libres suele trabajar ocho horas en las que toca trabajó algunos no solamente el turno de mañana o turno de esta artista la compensando para que tengan más tiempo libre una semana yo creo que Mauricio

a fácil la sesión de hoy brío todo trago menos treinta y ocho grados de sensación térmica ríete tú de Arenas de la ola de la que nos quejamos en España Gabriel ni Helen y nada pero bueno es lo que tiene ser vecino de Papa Noel hay que pagar un precio claro fijando no es que viene de la Soledad Sevilla es poder podéis pensar que la expresión choque cultural varones nunca tuvo tanto sentido no

te puede ser el choque cultural fue tremendo y eso por qué yo lo veo por primera vez en mi vida cuanto algo aquí el año pasado entonces sonando suena eso ya fue espectacular para haya visto a la nieve otras veces pero negó la primera vez al aquí y la sociedad primero y son personas muy amables personas que suelen ayudarte con todo lo que haga falta porque son conscientes de que vive en un sitio es un poco complicado que el idioma es imposible pero son personas que buscan de detener también su propio espacio no digamos que yo comparto vivienda con ahora mismo somos seis afanes bueno hay momento mundo cada uno tiene su sitio su espacio que no tiene porque lo sabía

ponía veréis que no no tiene desperdicio

Voz 4

05:30

entre los finlandeses aquí viene a decir que es distinta de financia con costumbres y por la forma de vida y demás no y que no hay término medio Si vienes a Laponia una vez o no vuelven más o va a volverse verdaderamente es yo creo te pertenezco al al segundo grupo porque es un siquiera absolutamente espectacular que enamora en cuanto a la naturaleza imagínate un pequeño pueblecito metido entre cuatro parques naturales las zonas alrededor donde pueden hacer muchísimos entreguismo Cross Elkin muchas actividades son The Queen auténticas maravillas recomendar bueno intentar cazar auroras boreales que es un auténtico espectáculo pero bueno lo Haski los renos si se puede venir obviamente en Navidades porque esto es absolutamente mágico para los pequeños y si merece la pena pues se sumergió con la cultura de conocer el pueblo San que conocer la comida que buena tiene disfrutar un poco