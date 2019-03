Pedro Guillén: "El menisco es como un amigo"

Voz 1 00:00 ni un duro y con Toni Garrido

Voz 1995 00:08 seguimos hablando con Gonzo con Nacho Carretero y nos preguntamos en esta sociedad acostumbrada a vivir todo el tiempo de rodillas quince ocupa precisamente de algo tan importante la realidad que nos rodea y las consecuencias de de nuestra vida están maltratando una parte muy concreta de en esto cuerpo concretamente las rodillas hemos invitado al doctor Pedro Guillén uno de los mejores traumatólogos el mundo señaló Guillem buenos días muy buenos días gracias por acompañarnos le parece a usted que esta sociedad que demasiado tiempo de rodillas

Voz 1982 00:43 el ser humano pues no cuando no es el ser humano nace tale claustro materno de una posición tan forzada dobladas que toda su vida va a ser su rodilla hija de esa actitud tan forzada en el vientre materno sea es de protección no no es tanto de como de protección no la configura la parte ya la de la rodilla de una forma de la porque está así entonces está muy presionado la parte interna de la rodilla con lo cual el menisco interno más pequeña el menisco externo es más grande que ha estado todo su tiempo va a tenerlo en descarga el menisco usted cuántos meniscos a pero en su vida

Voz 1995 01:31 sí muchas mucho por ejemplo artroscopia

Voz 1982 01:35 días habremos hecho más de treinta y cuatro mil

Voz 1995 01:39 artroscopia treinta y cuatro mil se saque a usted menisco atraído por cierto no sé cómo decirlo tiene usted una menisco Teka

Voz 1982 01:50 sí sí en la única una discoteca discoteca no es una frivolidad sino queríamos saber una rotura me discal queríamos saber pero usted si atraídos físicamente parte de la discoteca nosotros les hubiera bastado con el conocimiento pero

Voz 2 02:04 decía que hay cuatro meniscos encima de la mesa hay que nuestros meniscos encima de esta mesa

Voz 1982 02:08 bueno era porque cada uno lleva número una referencia esa rodilla tiene una sintomatología que pudiera el derrame dolor falta de fuerza bloqueo y eso no es lo mismo en una rotura que en otra es decir yo quería saber Si medico roto de una forma daba un sino de Papa ya llegar a un diagnóstico exacto pretendía yo que me informara ese mendigo de habías traído yo la verdura que tenía pues esta rotura coinciden que el paciente debió tener limitada la extensión

Voz 1995 02:45 con la flexión mire usted podría hacer un relato de la vida del paciente viendo su menisco Amine lo vamos a poner la pelota pero vamos a hacer como los magos yo al azar voy a escoger un menisco aquí la mesa sin mirar este no puede mira voy a coger este menisco por ejemplo

Voz 3 03:04 tú pensabas que no ibas es decir en la vida una frase así

Voz 2 03:07 es verdad que esto es coger un menisco al azar encima

Voz 1995 03:12 aquí pone el punto G punto G punto barra cincuenta y ocho barra v que está entre paréntesis Met que esto será una cosa americano externa CEA artroscopia otras copia técnica el trato exterior apunto cubo ante quién quién veintiocho del seis del ochenta y tres ya tiene su fundamento escaso Fossett es que es un menisco fosilizado quién era este paciente te dio un número de registro

Voz 1982 03:53 muy bien que lo tengo registró ISM en esa rodilla vino amagó en el caso concreto la gente que eran deportista de élite no no no me importa muy importantes las ciento tenía un bloque de rodilla tenga derrame pinchado no tenía sangre por tanto no se ha roto nada tiene que ser algo que me tuviera sangre y algo tiene Saint el menisco todo en ella es un asa de bulbo la historia es que en un principio se quitaba el médico entero los dos y ahora se quita el trocito suelto la historia de esta mostrar la tendencia quirúrgica hayan tenido el cirujano en las distintas lesiones se pensó en un principio el resto embrionario inservible dejó muchísimos cojos con esa técnica en el mundo de Secundaria mente se ha visto trascendente y hoy se entiende a su aria es respetar el menisco en masa

Voz 1995 04:53 usted ha operado del menisco grandes deportistas de élite Carolina Marín recientemente José María Aznar de todos ellos ha llegado a tener a través del menisco alguna relación porque evidentemente no somos conscientes de la fragilidad hasta que hasta que nos duele algo no pero es que la rodilla no rodilla toda nuestra vida gira en torno a al movimiento todavía tiene alguna relación posterior con sus superados sí sí

Voz 1982 05:20 sí sí y algunos ya algunos no le conozco de pronto doctor temen que el año ochenta y cinco sale es infrecuente encontrarme incluso hace poco en en Puerto Rico y me pareció una persona era Hugo Sánchez está por ahí la en su época sí porque no se acuerda de todos pero también a Hugo Sánchez intentas decir serbio es ser de aquella época

Voz 1995 05:45 tres algunas volteretas cuando metió gol eso tiene que ser terrible palabra ella era listillos

Voz 1982 05:53 cuando iba por la mañana verlo tenía un chándal Nicky iba por la noche podido tener un chándal ligas hombre era el nombre yo he visto poca gente tan listo y preparado en la vida como este hombre

Voz 4 06:12 en un para cada ocasión

Voz 2 06:15 de Mail tendido muy bien todo el público le bueno pero por alusiones a chandal Nacho

Voz 3 06:22 pero pero si no yo agradecerte Toni que no haya extraído en cirujano de hemorroides hoy a la vista de la mesa discoteca que tenemos encima de la mesa en la importancia de la rodilla que hablabas de ella ahora en me hizo recordar a una columna muy muy famosa de en Chicago Choi bien de una de una periodista llamada merecer esa Smith que luego se hizo una campaña publicitaria viral que se llama usa protector social usar protector solar en el que daba como unos veinte consejos vitales

Voz 1995 06:54 es

Voz 3 06:54 para toda la vida era una persona mayor dirigiéndose a gente joven a niños dándoles veinte consejos que ella consideraba los más importantes que les podía dar a una persona joven que empezaba la vida verán consejos vitales que tenían que ver con las emociones con La Familia y uno de los consejos entre estos veinte la incluía cuida tus rodillas sentirás la falta que te hacen cuando te falten era uno de incluía haya entre los consejos más importantes que de que podía dar a alguien sobre la vida no sé si el doctor está de acuerdo con la importancia que le da

Voz 1982 07:23 el tendón de Aquiles fue la primera causa de lesión en el mundo del deporte pero ha sido desplazada por la red ella porque el deporte es una exigencia mayor quiere grandes prestaciones exige más preparación es una articulación intermedia en un segmento muy largo como en la Perla no es verdad que tenga sólo fresa exterior sino que tiene también rotaciones en esa grandeza de las rotaciones está su miseria de la rotura en la lesión en la rodilla y la articulación mar frecuentemente lesionado el ser humano por su trascendencia que ahí en subir bajar escaleras andar correr desplazarse pero los consejo para rodilla y podría ser el alma del deporte es el contacto sin hay contacto puede hacer muchas cosas la rodilla su gran problema es la carne pacto si el ser humano no tuviera carga o impacto la rodilla disco mucho mejor pero el impacto cuando uno camina se multiplica por tres la carga y eso hace que tómese estructuras soporten un estrés determinado y uno no tiene porqué romperse el menisco ya en unen a mí que me enseñó los menisco fueron los mineros quede esto muy claro el menisco se rompe en una flexión estando en cuclillas te incorpora con rotación a mí me enseñó el dinero yo lo aplique al deporte

Voz 1995 09:04 la estás de rodillas genuflexión a levantarte con movimiento Roto nacional

Voz 1982 09:10 en la posición de genuflexión o de incumplir ellas te incorpora izquierdas en ese momento se pone a prueba en el momento de fricción del fémur contra el dinero iría contra la irrumpen Menis recordó que

Voz 1995 09:27 vamos con el doctor Pedro Guillén de las mujeres traumatólogos del mundo que sabe mucho sobre la agenda

Voz 4 09:32 en esta sociedad eh don Pedro una pregunta sobre el deporte ya has hecho muy popular mucha gente está siendo más deporte que antes esto qué efecto a tener soplas rodillas en general porque obviamente si todos hacemos deporte más trabajo van a tener ustedes porque puede tener un cuerpo sano pero una rodilla muy gastada

Voz 5 09:52 no

Voz 1982 09:52 sí sí se sabe que el hoy hay mucha más lesione debido a que en la calidad del ser humano que nunca me quiere preguntar entra el deporte como un factor esencial IES el deporte supone una exigencia biomecánica aumentada en esa exigencia Si tú no tienen las condiciones o el problema del deportista que hoy puede jugar es que el deportista si no está en forma no juega gana la forma para competir y los demás queremos ganar la forma convirtiendo el fin de semana ese el problema de ella porque

Voz 1995 10:26 lo he dicho esté la calidad del ser humano porque la calidad de Siruela no ha mejorado fin hemos evolucionado en muchos aspectos pero básicamente nuestra calidad nuestras menisco siguen siendo los mismos que hace un año que se doscientos que trescientos

Voz 1982 10:38 el ser humano ha mejorado en la biología del ser humano lo que heredó yo velada mi padre me madre pero lo bello daño en mi evolución sobre la tierra las cicatrices que yo añado a Mikheil son hijos de mi conducta que pueden ser drogadicto que puedo ser alcohólico qué puedo hacer delito yo es mejor tener para ir yo he mejorado mucho en el ser humano no mejora Bush puede decirle a la señora que queda comida además no sé el ser humano vive mucho más debido a la grandes mejora es mucho mejor infinitamente mejor que puede saber peor la comida en las cosas que se comentan pero que hoy Vido uno no tiene más que ver la campana de la vida ahí estamos ahora mismo en noventa años casi un gran número y eso que porque todo ha sido mejor todos

Voz 1995 11:41 vamos a hacer una pequeña pausa son muchas preguntas porque si pensamos en nuestras rodillas para todo y si lo hacemos de forma filosófica y lo hacemos de forma concreta para todos necesitamos unas buenas rodillas doctor Guillén lleva muchos años tratando de de de cuidarlas incluso diría de mejorarlas hacemos una pequeña pausa y enseguida

Voz 7 11:58 no

Voz 1 12:03 Toni Garrido Cadena SER

Voz 8 12:07 hoy por hoy con Toni Garrido

Voz 5 12:10 no

Voz 1995 12:13 bueno las cosas como son detrás de muchos esos momentos de gloria de muchos de los deportistas de élite a quién seguimos a quienes admiramos bueno pues en más de una ocasión el reverso es dolor es sufrimiento y hay una parte invisible de quién reconstruye todo eso realmente la rodilla que se llama Pedro Guillén es el mejor traumatólogo del mundo

Voz 9 12:36 se estoy en el aire si ha hablado antes de de cómo ha evolucionado el cuerpo humano la biología

Voz 0688 12:43 cree pregúntele cómo cómo nos afecta el cuerpo humano las los nuevos trabajos las nuevas rutinas propias de estos tiempos el otro día por ejemplo de conversación con con camarero del AVE me decía que uno de los grandes problemas de salud de la gente que trabaja en los trenes son las rodillas por las vibraciones por la fuerza que tienen que hacer para evitar los frenazos Se para mantener el equilibrio de ahí pensaba por ejemplo un trabajador hoy en día pasa muchas más horas sentados de lo que lo pasaba un trabajador hace cincuenta o sesenta años eh están nuestras rodillas también sufriendo por las nuevos hábitos son los nuevos avances en en la forma de pasar nuestro cuerpo la mayoría del tiempo del día

Voz 1982 13:21 usted recuerda cuando quitaban el asfalto de la Gran Vía las máquinas que hacían trepando eso eso está estudiando la repercusión de eso Mimi choques en codos ironía otros está muy estudiado

Voz 6 13:37 eh

Voz 1982 13:40 a mí también me preguntaron una vez doctor va a ser el dedo pulgar igual dentro de una década con lo que se está usando ahora mismo en los en la máquinas para detener el teléfono red IR contexto dormimos de leído traigo usted a la fabricación de los telares o de los tabacos los tabacos del mundo siempre las de las si no se ha visto de puede millones de año miles de años que haya cambiar la configuración del dinero

Voz 0688 14:06 el pulgar de un cubano o es el decano

Voz 1982 14:09 la lesa exactamente desde tendrían para que un tejido es decir Darwin hablaba de que era uno al azar y otro que era selectivo decir hijo de una situación forzada que puede ser toda su vida haciendo esto bueno son Darwin tuvo una idea genial creo que él vio muy bien galápago lo que pasaba pero no creo que el ser humano va dañarse porque hoy la cosa mueren tan pronto y nacen tan rápido y mueren tan pronto que no da lugar a muchas lesiones pronto ya abuelas y pronto ya después de malas ya aquel que han veíamos nosotros haciendo el agujero en el asfalto a clase sólo pero

Voz 1995 14:55 sobre eso doctor déjeme preguntarle porque estamos rodeados de publicidad que nos asalta en los dice tómate esto que esto es buenísimo para los ligamentos toma de aquello que esto va a regenerar en el ver esa estamos rodeados de gente te anuncio de gente que te dice esto te viene muy bien es posible regenerar nos en no

Voz 1982 15:16 no sea usted claro no es imposible verdad imposible el alimento que uno toma Albolote puede formar nunca cartílagos músculo resultó ser mentira lo de formando parte de un contexto de mantener una buena di distribución de calorías de proteínas grasas pero que un medicamento o un producto te barre era un tejido eso todavía no se ha hecho

Voz 0688 15:41 cosa que por mucho pechuga de pavo que se coman no vamos a tener los tendones por ejemplo es más preparados para escalar que es algo que

Voz 1982 15:47 sellar

Voz 0688 15:48 a que que no estoy forma la publicidad sí

Voz 2 15:52 has visto que habla de no

Voz 0688 15:53 como los pavos tienen ciertos de los tendones de tal forma posible practicas deportes que te venga que necesites estirar pues come pechuga de pavo acabamos de la industria del pavo entonces doctor

Voz 2 16:03 bueno no come pavo pero no te vayas escalar no no no mientras con el resultado

Voz 0688 16:14 hay una curiosidad respecto las menisco te decía usted antes que tiene mucho resto de México o trozos de menisco de jugadores de élite de deportistas de élite si algún día la tecnología permite fusionar esos meniscos podría llegar a hacerse el menisco del deportista total supere menisco el súper

Voz 1982 16:33 eso ya se ha dicho mire no ha habido más que exhiben eres por Illustrated que la revista más importante del mundo americana siempre premia pues a lo mejor deportista de cualquier deporte americano Isona entrar una vez medico que fue Robben ya son gran amigo mío que introduce la artroscopia está unido imponer la introdujo ya en España años en él

Voz 2 16:57 me parece bien te sientes te introduce en ese país aliado que cambió la vida a mucha gente

Voz 1982 17:03 eso pues pues este hombre dan porque dijo textualmente decía la Sport Illustrated porque ha disminuido el dolor de los atletas guiar al ha cortado el narra la recuperación de los mismos le dan a usted este premio quiero decir la medicina lo que te puede hacer es acortar pero soldar un menisco sea intentar soldar con láser se intenta soldados de mucha forma uno tiene vasos como uno tiene Riego es muy difícil un tejidos in Rio aporta cosas lo que hoy se más está haciendo suturas

Voz 2 17:45 no es verdad que añadiendo nada puede mejorar mi nada entonces es una célula madre no puede nunca formar otra cosa esas son cosas que se dicen la célula madre para regenerar un tejido adulto no

Voz 1995 18:03 para luce de atletas y claro de los atletas que son muy importantes en nuestra vida supondrán el cero coma cero uno no sé una mínima parte de la población yo para que la gente no es atleta de élite porque esto para nuestra tranquilidad ser de ETA de elite esos muy malo es muy malo

Voz 1982 18:20 el ilesos que llegué no son todos los mejores algunos han roto en el camino a yo le llamo yo soy un especialista en el rotos ni en broma no el atleta roto se prepara esto mucha comida todo esto son cosas que se añaden la modernidad pero lo importante cuando te el escenario como el escenario de usted aquí o el escenario del médico en un quirófano o el escenario de una atleta cuando compite esa es la ver el alma no es la preparación cuando tú tienes que dar todo en el escenario muchas veces se inhibe el músculo nuevo DC hicieron rotura que que no es como este chico está tan perfecto se ha roto esto es por algo de una coordinación ocurre algo el atleta de élite esa grandes prestaciones para mantenerlas tienes que tener un ritmo tal de preparación que está cerca de la lesión Itu compite uno amigo mío me decía doctor yo entreno hasta que vio la agresión Si sigo ya te habías era un catalán muy listo lo dijo que fue además recordman y me dijo Marín se llama nunca sabes qué pero yo con bien entreno hasta que vio voy a romper cuando veo que me rompo ya hasta ellas claro a ese nivel poca gente quiere competir

Voz 0688 19:44 doctor hizo lo que se comenta a veces de que el estado de ánimo pude o la concentración las dudas la falta de confianza del atleta puede tener influencia en que se lesione más o menos eso puede ser cierto el cerebro puede tener alguna influencia sobre las lesiones sobre todo se hizo de las musculares

Voz 1982 20:03 a mí yo te estoy en deuda con el deportista por la lesión muscular quiero que sepan a la sociedad de Zurita españoles nos han da una ayuda para investigar para acortar el proceso de curación de una lesión muscular la causa más frecuente de la atleta hoy no jugará en cualquier equipo alguien por lesión muscular dos otra vez por fractura casi ninguno la lesión de rodilla cero cinco pero por lesión muscular ese la deuda que tenemos los médico para con él pero porque su su el de prestación y sus grandes exigencias tienen que jugar en una articulación que EFF les hora extenso ahora Impala es saldo funcione como haya una pequeña descoordinación lo va pagar la estructura más más cercana pero en resumen quiero decir el Depor te de elite es malo para la salud no cabe duda pocas ayer mismo la chica que saltó y se llevó la medalla de oro pues varias cirugías amiga mía dramatismos esa chica es oro

Voz 1995 21:09 pues aquí nos está dando usted un mensaje

Voz 5 21:12 lo bueno es el descanso

Voz 1982 21:14 no no

Voz 2 21:15 no no no Mingo de la rotura muscular es el descanso usted imitando la horizontalidad es el estado natural del hombre pues yo quiero descansar si después las era pegar palizón corriendo el máximo estrés yo quiero que les tres estreses pero sin el máximo si tú le das el máximo más estar jugando siempre

Voz 1982 21:36 en esa línea cercana rotura si tú eres un atleta de élite que hacerlo porque tiene que ir más lejos más alto y más fuerte que el otro bueno el estrés máximo siempre

Voz 1995 21:47 a ver en España Podemos cada cuatro años bueno generalmente organismos cada cuatro años se llama elecciones

Voz 3 21:51 es filiales que es casi esa casi al máximo ante ella rompe

Voz 5 21:55 hasta que un día nos rompa

Voz 4 21:58 no yo creo que es yo yo personalmente tengo una gran deuda con vuestro gremio con todos los grandes profesionales muy

Voz 1995 22:04 dar lo tuyo de tu carrera no no sin

Voz 2 22:07 ha entrado en detalles pero sí a quienes estudio llevan prótesis algo vamos a recontar porque te gusta mucho dinero

Voz 1995 22:15 tenemos un sueco con una prótesis de acero

Voz 4 22:18 de acero alemán la cerámica que lo rodea es Francesc sitio pero un excelente español médico seguir jugando sí yo Touré en la Unión Europea personificada no opera ni carta de no no antes caderas y lo grande lo grandes Cometa cambiar de vida cada día en este país en otros las vidas

Voz 2 22:43 esta mejorados y cambiados

Voz 4 22:46 al algo que no tienen nada que ver a no tener que aguantar cojear o el dolor físico que que cada momento entonces a mí me personalmente quiero expresar mi agradecimiento a todos

Voz 3 22:57 presión y el gremio de de esos

Voz 4 23:00 entre médicos y profesionales que trabajan estos perderá

Voz 3 23:03 es cambia vida que hablamos de lesiones que duelen pero la rodilla además el menisco si no me equivoco puedes tener los ante arte hay gente que se rompe el menisco se puede dar cuenta penoso pero puede vivir con el menisco roto sin darse cuenta incluso

Voz 1982 23:17 sí sí no esto le quitaron medico asumen día punto porque tú me inmediatamente has hecho una incongruencia porque una cojines jinete entre dos estructuras tú la has quitado con una artrosis seguro seguro seguro de ahí que nace que de aquella extirpación total va la extirpación hoy hace una extirpación así antes hacía así esta es la historia cada vez

Voz 0688 23:54 o al menos con mean menisco y eso

Voz 1982 23:56 en pero cuando se quita un menisco cuando la causa fundamental del articulaciones él por ejemplo humanística como un amigo Si el amigo vale más de lo que molesta tú aguantas grave pero sí el amigo molesta más de lo que vale lo quitas cuando un menisco un apéndice molesta más de lo que vale en medicina cuando te está creando problemas para la vida de relación está hinchándose la rodilla tienes que tomar calmantes te falta soltura para bajar escaleras salen de un coche con dificultad tú tienes mala calidad de vida ese menisco ya están molestando más de lo que vale entonces tiene que darla como una solución la menos excepto mía que es un vídeo hoy se tiende a la sutil

Voz 1995 24:51 Nos está usted siguiendo mucho de Traumatología pero por extensión está enseñando esté mucho de de la vida Pedro Guillén es uno de los traumatólogos más prestigiosos del planeta especializado en el deporte fundador y presidente de la Clínica Cemtro por donde han pasado pues pues todo aquel que quiere llegarle con el deporte antes después va a tener que encontrarse con el doctor Guillén sin oye muchísimas gracias por visitarnos esta mañana operador placer

Voz 1982 25:14 yo no voy a hablar de la rodilla que la quiero mucho y yo también yo en las mías

Voz 2 25:22 el menisco cierto es pero es menisco filo usted

Voz 1982 25:26 ah yo quiero el menisco hay que respetarlo al máximo es el mejor amigo del atleta

Voz 3 25:33 juntos meniscos tienen pérdidas extras no ser que no me puedo ir sin saber

Voz 1982 25:37 en la discoteca son doscientos veinte cada uno con una rotura distinto y cada uno daba una sintomatología ahí está allí por síntoma no por ser de claro

Voz 1995 25:47 no por el prestigio de dueño ex dueño del menisco señoría muchísimas gracias dando

Voz 5 25:55 sin