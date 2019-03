Carles Escobar: "A veces chuleábamos de padre y otras lo sufríamos. En el colegio me llamaban Carpanta. Tenía su lado de martirio"

Voz 1995 00:00 bueno todos esos héroes pequeños que luchan llegarán en juicios contra los poderosos tienen algo de esos dos hermanos entrañables en los que vamos a hablar a continuación está claro quiénes son no sé si os voy a dar unas cuantas pistas siempre querían hacer una buena obra que yo creo que nunca lo no se conoce todavía donde uno de los castigos más recurrentes irá mandarlos al cuarto de los ratones que está fuertemente y no pasa cuando echaban a correr normalmente para huir de algo sus piernas desaparecían y eran sustituidas por un remolino y el padre don pantuflas zapatilla era catedrático de numismática filatelia y Colón Bofill que yo creo que no hay niño español que no buscará esas palabras en el Diccionario lo de la Colombo familia era decir bueno dejamos el calambre de agilizar P la inmortal pareja de hermanos traviesos unos Rubio yo te Moreno dibujados en los años cuarenta Pero el gran Escobar y cuya reedición sale hoy a la venta con motivo del vigesimoquinto aniversario de la muerte de don José Escobar

Voz 1995 01:14 Escobar fue el creador no sólo de Ciriza sino de otros personajes

Voz 2 01:17 inolvidable que retrató muy bien muy bien este país Car pan diera pues se plantea con la distancia

Voz 1995 01:25 el franquismo lo de carburante no le llamaba la atención un hombre muerto de hambre constantemente a punto de comer

Voz 3 01:33 era frustrante leer ya lo que pasa es que parece que nunca les

Voz 1995 01:36 salía bien he llegado ahí al lado siempre acababa fatal

Voz 3 01:40 que tenía un amigo yo recuerdo tener un amigo tampoco comía nada estaba muy gordo me acuerdo de esto no sé cuánta no pero como se llamaba tampoco comía pero está muy gordo pues

Voz 1995 01:50 vas a preguntar porque escuchan ya desde el estudio de Barcelona vamos a preguntar quién Vigo gordo de las aulas y Insa Escobar son los hijos el dibujante José Escobar Carles se muy buenos días buenos días placer saludar dentro de un ratito apenas una hora participó país participará junto a a ser nieto de Escobar y el escritor Javier Pérez Andújar y el dibujante Ibáñez el creador de Mortadelo y Filemón en la presentación de las nuevas ediciones de de Zipi Zape los personajes más emblemáticos que dibujó va de partido el cuatro de abril iban a estar en las mejores librerías estáis nervioso

Voz 4 02:26 esos un poquito o justo breve

Voz 1995 02:31 debe ser emocionante no emocionante Ximo que Nuevas Generaciones todavía conozcan y disfruten a los personajes que quiere vuestro padre hace ya mucho tiempo

Voz 5 02:42 sí es una trascendencia las cosas buenas

Voz 1995 02:46 hubiéramos jovencitos vosotros recordáis vosotros dos Carlas Montse jugando leísteis leísteis por primera vez esas esas viñetas pues

Voz 5 02:58 es cuando éramos pequeñito y yo debía tener ocho nueve

Voz 6 03:03 el años con las primeras cuanta yo tres menos

Voz 1995 03:09 mucho más joven dónde dónde va para tener un padre que era el que dibujaba los dibujos que todos vuestros amigos quería le

Voz 4 03:22 simpático fantástico

Voz 1995 03:30 no entre nunca en las historietas vosotros estabais ideas a vuestro padre es yo creo yo iría por aquí papá

Voz 4 03:36 sí notan CRUE fuimos más más suave pues nosotros decíamos tonterías y entonces se horas apuntaba hasta que un día nos dimos cuenta que aquellas tonterías que apuntaba sabían publicadas entonces nos pusimos como obreros dirigimos and no no decimos más tonterías sino no

Voz 1995 03:58 hagas la economía sea Ltd es como si eso sea cuando trabajáis de guionistas para vuestro padre cobraba una peseta

Voz 4 04:13 es demasiado

Voz 3 04:15 hay una inspiración familiar ahí en Las aventuras de Zipi Zape

Voz 4 04:18 sigue si colabora vamos todos pero había casado

Voz 3 04:20 había o cuarto los ratones

Voz 1995 04:23 no habíamos tenido un galgo

Voz 5 04:27 qué perseguía mi hermana cuando se portaba mal

Voz 3 04:31 haciéndola la típica pregunta en este tipo de entrevistas hay algo de autobiográfico en Zipi Zape se lo preguntamos a los dos hijos del autor de esta de estos Comics

Voz 4 04:41 sí seguramente sí yo diría que más Guillén recordando a subir a su familia de origen osea creo que mi abuelo era era una persona muy recta entonces lo transmitió

Voz 5 05:00 o sea si suerte que va herencias un poco ya mi padre ya Nobile entero esto aquí

Voz 1995 05:12 vosotros con vuestra vida profesional a la que sabéis dedicada

Voz 4 05:16 bueno yo soy profesora de dibujo

Voz 1995 05:22 vaya no está nuestra mal

Voz 5 05:26 matan gente soy ingeniero industrial

Voz 1995 05:30 esto lo lleva bien el señor Escobar lleva bien que un dibujante de prestigio tuviera un hijo ingeniero

Voz 3 05:37 en aquella época era la época típica de aquel sigue madre quiero ser ingeniero protectora bueno vamos a hacer una estamos en apenas una hora

Voz 1995 05:51 en en en nada se presentan esa reedición con motivo del XXV aniversario de la muerte de detonó Escobar de Escobar el nombre que no hecha tan feliz tan felices a todos no segundo seguimos hablando con sus hijos no sé quiénes Zipi y Carles pero uno de los Zipi otras Apeninos

Voz 5 06:08 bueno como yo soy mayor me corresponde

Voz 1995 06:11 Tzipi a mí me correspondencia

Voz 1995 06:24 tenemos con nosotros somos once que siguen aquí en este estudio tenemos a los hijos de gran dibujante Escobar de Zipi Zape y carpaccio ahí tenemos una duda en el aire Mons Escobar Carles Escobar buenos días de nuevo buenos días el el amigo gordo de de carpeta que cómo se llama para atrás pero Tasio

Voz 4 06:45 fue la época en que cambiaron de piso fueron a vivir a la Bonanova entonces allí la parroquia era Nuestra Señora de Valbuena Nova Idea Santos Gervasio

Voz 3 06:58 es un nombre como por olvidarse a partir de este momento

Voz 4 07:03 eso nacieron dos amigos de carpaccio uno era potasio que duró muchísimo tiempo llegó otro fue Gervasio que pobre tuvo una vida corta sí

Voz 5 07:13 murió de inanición

Voz 3 07:14 pues no lógico que es lógico México Novo no tuvo ningún problema con la censura con el Gobierno tanto eso que decían porque claro era tan evidente va ocurriendo lo que estaba publicando

Voz 5 07:35 ah bueno todos Prodi ser fue con precisamente con con la suegra que según la censura resultó ser una amenaza contra la sagrada unidad de un matrimonio ya con la Iglesia hemos topado pero que hacia la suegra

Voz 3 07:55 la suegra de suegra claro que ocurrió esto estaba muy móvil vaya que es lo que ocurrió entonces va pues ocurrió que que

Voz 9 08:08 de aquí allá al finado la escoba ya no funcionó yo acuso se arregló

Voz 1995 08:16 en cuanto al Zipi Zape por ejemplo puesto pre defendía mucho a esos personajes

Voz 10 08:21 esos son los Zipi Zape que hay mucha gente que los tiene por muy rabiosos no son tan traviesos sino que resulta que a veces ocurren casualidades de la vida que les hace ser responsables cosas que ellos

Voz 1995 08:37 no son responsables lo cierto es que la censura franquista paradójicamente en un alarde de pedagogía moderna le pidió a vuestro padre que suavizará los castigos físicos a los quedó en pantuflas Doña Jaime Pita sometían a a los niños curioso no sí sí

Voz 4 08:54 pero bueno para entender esto porque dirá a pues si es que era muy duro eso de mandarlos al cuarto de dos ratones pero hay que entender el tipo de humor el tipo de humor de mi padre era muy exagerado era tan exagerado que entendía con nosotros en también entendemos que ya no te lo puedes tomar en serio entonces por ejemplo todo a nuestro padre presentaron unos amigos ir a hombre cara hay Escobar qué bien te queda más divertida ya nuestro padre no suyo ocurrió nada más que decir no huy qué va si hubo paso hay si me Viller país cada día lavando platos además me hacen fregar yo una vez por semana he fregar toda la era era evidente que esto era una exageración pero según su amigo segó querellaron después hubo comentario pobre Escobar cómodo lleva

Voz 1995 10:00 bueno hablamos de un tiempo donde no existía la televisión la radio dominaba la indebido pero hay muchos y la revista Pulgarcito seguro que recuerdan vertido era el súmmum del entendimiento infantil vosotros erais nada más y nada menos que los hijos de Escobar chulería Weisz osea el de una forma u otra vosotros Carles Montse leáis

Voz 5 10:24 bueno y a veces a vamos ya a veces a veces a veces hubo padecí digamos que

Voz 1995 10:32 bueno esperemos vosotros

Voz 5 10:35 Pajín Ice que en el colegio con todas aquellas sotanas negras y todo aquello resulta que yo era Car Panetta

Voz 9 10:45 Carfagna Fanta por aquí hoy el Karpaty está dame esto va a la pelota carpa tanta bueno

Voz 5 10:53 tenía sur martirio también

Voz 3 10:57 visto así bien esto Escobar se llevaba

Voz 11 11:01 tenía muy buena relación con Francisco Ibáñez no lo hubo porque muchas veces incluso se auto parodiaba Anse dibujaban en las propias viñetas de metiéndose amistosamente el uno con el otro no

Voz 4 11:12 Sellés siguen muchísima y además Acebo reconocemos todos

Voz 1995 11:17 de hecho en en ahora estará con vosotros en en ese homenaje verdad Oramas una persona muy querida de nuestro padre y bueno bien conocida pero nosotros también y todos se llevaban bien hasta donde se pueda contar porque es verdad que hemos conocido la vida de Vázquez genial pero con una vida personal muy intensa o de Peñarroya o de cifra es decir todo si se llevaban bien sí por que cada cual tenía su carácter pero eso se movían

Voz 4 11:49 amistad

Voz 6 11:50 eso era otra cosa respuesta más

Voz 3 11:54 políticamente correcta así no tengo yo con nadie no digo nada todo todo cada uno tenía su cara ya era una realidad si si si por una vez estoy de acuerdo

Voz 1995 12:10 han tenido mucha vida en estos últimos veinticinco años no solamente las viñetas de esos tebeos que si bien en miles y miles y miles de casas españolas sino que ha habido varias versiones en televisión

Voz 12 12:23 el club a peor

Voz 1995 12:28 películas inspiradas en Zipi Zape que han funcionado fenomenal en taquilla Zipi Zape y el club de la clínica

Voz 13 12:34 en fin Time

Voz 3 12:37 soy el director del Centro Nacional espera iban a en la isla del capitán

Voz 14 12:44 hoy tenemos invitados visto Luismi nos perdiera

Voz 1995 12:52 Montse Carles que le que le hubieran parecido estas películas austra padre

Voz 9 12:57 vamos a ver es

Voz 5 13:00 no entendemos y mi hermana ya me rectificará sí tiene otra visión pero estas películas consideradas aisladamente entorno pues podrían ser calificadas como como magníficas y estupendas fantásticas muy bien lo que ocurre es que estas películas y de hecho estaban fuera del entorno de los hermanos empieza a pedradas historietas eran eran eran otra cosa que eran estupendas pero pero

Voz 9 13:34 no reflejaban las

Voz 3 13:37 las vivencias Zipi Zape de de dos dedos bien como películas pero sí a un hombre tengo otra duda similar a la de potasio no había otra aventura de Escobar que era Un perro llamado Tobi es esto es así o me lo estoy inventando si existía existía verdad Robin se acuerda aquí más de Tocqueville

Voz 1995 14:06 pero me me hace pensar en todo esto imaginar siempre es paseante imagina

Voz 3 14:10 cómo serán los

Voz 4 14:12 los los dibujos

Voz 3 14:14 sin los tebeos es que son infantes niños entonces cómo serían como adultos en la vida coma cómo será su trabajo cómo sería su vida familiar Itziar volvían proponiendo una idea no sé como harían como adultos y pesa pregunto la idea es imaginarse a Zipi Zape adultos impensable uno ingeniero industrial no no se Escobar que hoy se inaugura en Barcelona