Tino Fernández: "Lo que pasó con Parchís fue alucinante. Fuimos una moneda al aire y ni en las más húmedas previsiones de la discográfica imaginaban lo que ocurriría"

Voz 1995 00:00 en mil novecientos setenta y nueve nación grupo musical conocido como parchís que casi sin pretenderlo se convirtió en uno de los mayores fenómenos sociales de la historia de nuestro país hoy cuarenta años veinte discos cientos de giras por España y Latinoamérica hay siete películas después hicieron siete películas un documental que podrá verse el próximo mes dirigido por Daniel Sanz

Voz 1 00:20 yo ha juntado para tratar de explicar cómo fue posible todo aquello atención mini espectadores con una canción muy hermosa que les va a encantar a los pequeños

Voz 2 00:31 cómo se llaman ellos cantan

Voz 3 00:38 yo creo que aquello era baño además os hablando poco avanzada en todos los comerciales a Pacino

Voz 1995 00:47 el Nacho avanzó presentando en primer lugar a Tino Fernández la ficha roja líder del grupo Tino muy buenos días qué tal gracias por estar con nosotros gracias para evitar no voy a presentaros a Frank Díaz que fue el encargado de reemplazar al primera baja de pues sustituyendo a Óscar Ferrer mil ochenta y uno dos años del inicio del grupo habían pasado Fran muy buenos días

Voz 4 01:07 buenos días Tony qué tal como estamos placer estar

Voz 1995 01:10 con vosotros también debemos saludar a Daniel Sanz que es el director del documental que se podrá ver dentro de unas semanas en Netflix Daniel muy buenos días

Voz 1 01:18 buenos días

Voz 1995 01:19 Daniel dónde estabas tú hace cuarenta años

Voz 1 01:22 pues no era ni siquiera un proyecto a largo plazo yo justo había nacido mi hermano mayor con eso lo digo todo no pero bueno yo creo que en este caso para mi ha sido una una suerte el hecho de no

Voz 5 01:35 no no haberlo vivido no porque de alguna manera llegaba más más limpio a a la hora de poder contar esta historia no tener tanto tanto agarre emocional ni ni al no formar parte de

Voz 1 01:46 de mi pasado y poder ver un poco la historia más más claro en este sentido hacíamos un un combo en en el equipo junto con con Richard Rayuela que el fuel que tuvo la idea original del documental porque él sí que lo vivió sobre todo en los en los inicios del grupo

Voz 4 01:59 no entonces con cierta distancia

Voz 1995 02:02 cuesta día de EBIT y no tienen que explicar qué es lo que pasó

Voz 0356 02:06 hombre lo que pasó fue alucinante porque como bien decías en la introducción no pretendíamos la compañía de discos y era una moneda al aire que lanzaba no sabía exactamente qué es lo que iba a pasar desde luego ni en la previsión más humildad y más cachondo se pensará que pasase lo que pasó entre no cuando ha sido lo tienes que Holguín se ha acercado yo he dicho si tuviese el de parchís pues me hace exactamente dos minutos

Voz 4 02:32 Toni Olga Viza está aquí con estaba por aquí en los pasillos aquí no ha visto a través del cristal dentro de la cabina y creo que a pesar de los cuarenta años no se ha reconocido Sandro conocido es una cosa que no suele pasar todavía muy a menudo pues por qué día estamos muy muy metidos en el corazón de la gente que fue niño en esa época hizo una cosa que va a durar toda la vida

Voz 1995 02:55 es que algo así pueda repetir

Voz 0356 02:58 estaría bien en realidad solamente por una cuestión y es que yo creo que nuestra infancia y la de nuestros seguidores nuestros fans pues fue en términos generales yo diría que feliz fue divertida y apasionante y en fin y hoy no hay críos tienen que suplir un poco ese tipo de ídolos pues con con música que no sería la más pensada para su edad no entonces yo no tengo hijos pero tengo sobrinos veo que están un poco desangelados este en este en este sentido pero

Voz 4 03:25 exactamente además hay una nueva hornada de hijos de fans de parchís au de gente que ha crecido con parchís casualidades después el padre algún día le ha puesto las canciones le ha puesto las películas que están en redes etcétera etcétera Tenemos un una nueva ejército de de de fans de de seis a nueve años yo tengo un montón de gente que mi hijo le encanta mira cómo baila se sabe las canciones y la verdad que es alucinante porque es lo que dice Tino falta un poco ese mensaje que se que nosotros se transmitía hemos hace cuarenta años

Voz 1995 04:02 las películas mencionadas las pelis como Ana

Voz 0356 04:05 todo el paso del tiempo hombre evidentemente cuarenta daños son muchos WISE ese residente en las cosas pero en lo básico en lo de cinco niños pasándolo bien y haciendo gamberradas moderadas todo esto

Voz 4 04:19 una misión para ayudar no para salvar el mundo

Voz 0356 04:21 sí con moraleja si quieres osea eran básicamente un producto de entretenimiento que a pesar de los años yo suelo puesto a mis sobrinos ya los hijos de mis mis sobrinos que tengo pues se lo pasan bien se entretienen los ponerse delante de la tele y luego les cuesta relacionar te pican con el niño se pequeño está en la tele yo pienso que bastante bien han pasado han soportado qué pasa

Voz 4 04:42 sí sí pero además les gusta porque al final el mensaje de amistad compañerismo respeto esos mensajes que se están perdiendo hoy en día un poco en chocan pero realmente acaban cayendo eh

Voz 1995 04:55 hablamos de película

Voz 6 04:57 tiene dinero va para y sus y lo que más me fastidia es que se quede con todo lo que ganamos el programa hemos de giros internacionales Méjico

Voz 1423 05:07 sí aquí

Voz 7 05:09 así que hubo anuncios

Voz 1995 05:11 si estáis hasta en la sopa vosotros habláis de la amistad de compañerismo de respeto cuando se apagaba las luces esto detrás seguía existiendo la amistad el compañerismo el respeto

Voz 0356 05:29 bueno pues evidentemente como todas las relaciones habrá tenido sus picos esos momentos éramos niños éramos muy jóvenes estábamos muchísimo tiempo junto pero la prueba más palpable pienso que cuarenta años después hemos sido capaces de juntarnos sin ningún tipo de esfuerzo ni para hacer porque la idea que nació desde desde Dinei pues nos pareció francamente interesante los cuestionamos que puede tener mucho interés después del tiempo que haya pasado pero ha sido un proceso muy interesante muy divertido y sobre todo insisto cuarenta años después es un gozo el que venga Yolanda desde México que hace tiempo que no la ves podamos ir a comer y cenar y explicar batallitas como si fuéramos jubilados tú crees que se enciende una chispa Toni cuando nos volvemos a reunir

Voz 4 06:13 que después de tantos años juntos y de haber pasado tan

Voz 0356 06:16 las historias y aventuras realmente hemos llegado a ser una familia con una estas instancias igual que los hermanos se pelean siempre ha podido haber algún roce pero después de cuarenta años somos como hermanos aquí Gonzo estaba bailando eh

Voz 1 06:30 de trabas en ningún sentido y yo os vi en directo recuerdo no existe tendría cuatro cinco años pero viven en la finca de San Roque en Vigo y recuerdo que la noche anterior no dormí fue uno de los primeros grandes días de mi infancia e ir a ver a parchís unas fiestas creo que eran de la empresa en la que trabajaba mi padre porque lo que decía Toni era era omnipresente la la figura de parchís de hechos quería preguntar ahora cuarenta años después si miráis hacia atrás y si creéis que trabajase es lo que se debe pedir a un niño que trabaje o estuvieron en un momento dado intentando generar y facturar sin tener en cuenta que era niños bueno Aganzo primero decirte que te admiro mucho

Voz 4 07:13 o sea yo no no no

Voz 1423 07:16 no veo el intermedio que lo tipo con criterios sic es que sino no me encantaba es el me encantaría conocerte en persona y que no está bien donde está basado e hice una sala pierda alguna persona

Voz 1 07:35 sí

Voz 1423 07:36 no te voy a hacer un spoiler del documental donde un poco

Voz 4 07:40 sí muy bien y detalladamente gracias al trabajo de Dani

Voz 0356 07:45 de Richard realmente era una época que el el control

Voz 4 07:52 de los niños no era el mismo que ahora no ahora por ejemplo yo tengo una hija ahí cuando la llevaba a trabajar para hacer algún anuncio en unas horas de trabajo a un inspector a que iban acto a que iban a trabajar a quitar tal aquello era un poco más salvaje Un poco más salvaje y aparte no había quejas porque nosotros disfrutábamos tanto currando pero te digo de jornadas de diecinueve y veinte horas y se desde seis de la mañana y acabara a la una de la noche después de actuar triple bolo sea nosotros éramos una máquina de trabajar hacer unas

Voz 1 08:23 la otra duda que me surge porque los ochenta una época en la que los estilos de música y los que éramos fans pues nos enfrentábamos los heavies se llevaba mal con los rockers y los de parchís nos llevábamos mal con los fans de

Voz 8 08:33 Enrique y Ana yo era fan lo sabía si es que no

Voz 1995 08:38 pero es que esto me lo perdí yo estaba ahí los nos llevamos mal con los de Enrique

Voz 1 08:43 no yo yo yo era en con mis primos viendo la tele y parchís si yo era como que lo celebraba ahí tenía Mi primo David que decía nada para los que ganan entonces a mí ya me empezaron a caer mal Enrique y Ana porque si sacara salía en la tele es que no salía pero ha que

Voz 1579 08:57 no pero no tenía esa rivalidad compartís no sé ya aprovecho me gustaría preguntarle a ellos si existía rivalidad

Voz 0356 09:03 tu primo David tiene que ser un soso Gonzo te digo en realidad nosotros coincidíamos mucho en los platós de televisión española no había rivalidad ninguna todo lo contrario sea pues éramos artistas y nos veíamos si cruzamos opiniones y para nada en absoluto y luego ponérselo el público es soberano y yo pienso que la gente que les gustaban requieren al parchís y viceversa osea que

Voz 1 09:27 más Moi no sé si exige mucho más sí sí

Voz 1423 09:29 casualmente cuarenta años después yo tengo una muy buena relación con Enrique yo creo que también es junta que es que en ese momento tampoco había gran

Voz 1 09:37 de referentes de de grupos infantiles no sea Enrique y Ana sí que tiene una tiene una composición un poco un poco extraña muy fea desde el punto de vista estético actúa estético sobre todo a día de hoy pero el único grupo más o menos comparable fue quizás la pandilla no que für porque así que tuvo éxito en España hay tuvo éxito en Puerto Rico sobre todo es el único ejemplo que porque el modelo de grupo parchís vienen en Latinoamérica sí que había grupos infantiles quedan así más corales cinco seis personas de donde han salido gente que ahora son auténticas estrellas de la música

Voz 0356 10:11 sin embargo matizó perdona perdona que te corrija por ejemplo que era el grupo de un arribo de Rubio nace a colación del éxito de parchís no existían tampoco allí grupos infantiles capitaneados por críos como era nuestro caso sabes osea que parte

Voz 1 10:24 ese es el que el que un poco sirve de referencia en Latinoamérica todos esos grupos que salieron con todo esto aseguró que si hemos roto muchos muchos récords en Latinoamérica vale yo creo que sobre todo por por quizás añadirle un toque de pop no a lo que es la canción infantil que antes estaba más pues en canción más tradicional hay algo quizás un poquito más carca no en modernizar quizá un poco todo ese concepto

Voz 1995 10:45 vale que los millennials que no estén escuchando es decir difícilmente comparable el éxito de parchís en una época en un momento es difícil mi yo creo que irrepetible como hablando de que venían millones y millones de discos entradas anuncios vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida no a contar cómo se forrar sea como estos señores

Voz 1995 11:07 es después de los Bugatti yo creo que más deben tener bueno me vamos a hacer una pausa enseguida hablamos de lo importante

Voz 1995 11:19 seguimos por una parte con Nacho y con Gonzo escalando el éxito de un grupo como parchís fundado hace cuarenta años y que vuelve a la actualidad se separaron en mil ochocientos veintidós vuelven a la actualidad gracias a un documental dirigido por Daniel Arranz Arranz que podrá verse en Netflix a partir del próximo diez de junio así que seguimos hablando continuo con con Frank con Daniel nos quedamos en el tema del dinero cuando fue la última vez que vuestra cuenta tuvo un ingreso relacionada con con parches Tina

Voz 0356 11:46 pues no te creas que hace tanto calor que hace ya tiempo regulariza amos los contratos jurásico que bien suscrito nuestros padres en su momento con con lo que era entonces discos Teri oyes dibujos hay sigue teniendo el catálogo que tenía y sigue pues vendiendo ahora ya básicamente por internet Pay Pay tienes todo ese tipo de de medios ir Nos liquidar todos los años evidentemente no en la misma proporción porque porque porque él no es igual pero sí que tenemos un acuerdo de colaboración con ellos que además lo hemos revisado lo hemos mejorado porque ya te digo que eran documentos muy antiguos de cuarenta años ir irregularmente se retrata Ny los vemos en las oficinas si está regularizado

Voz 1995 12:32 en cuanto a regularmente dicen en cuanto a la calidad la frecuencia

Voz 1423 12:35 la frecuencia este caso es una vez al año

Voz 4 12:39 en tenemos un par de ingresos que son referentes a la a la Asociación de intérpretes ejecutantes que es lo que éramos pero son cosas muy ridículas no no residual no puede no podemos pretender vivir ni mucho menos me interesa que entiendo que lo contra el documental

Voz 0356 12:59 pero claro me pongo en la piel de un niño de nueve diez once años y una fan

Voz 1579 13:04 tan salvaje aparta hablábamos ahora fuera Antena que la fama en aquella época no es la de ahora era que te conocía todo el mundo porque los canales eran muchos menos entonces todo el mundo te conocía

Voz 1995 13:13 de todo el mundo

Voz 1579 13:14 todo el mundo sabe el mundo sea todo el mundo como porque bueno si te pilla eso con treinta cuarenta años pues tienes las herramientas para gestionarlo pero no sea un niño de diez años cómo gestiona es hoy en vuestro caso cómo fue esa experiencia

Voz 0356 13:27 pues mira particularmente yo lo atribuyo a la normalidad sea ciertamente parchís no fue un invento Omega pensad y Ximo por parte de de la discográfica sea fue todo un poco las cosas sucedieron por azar por azar nosotros éramos niños éramos básicamente niños pero niños como decía David en el en el Thyssen el documental con Un juguete que nadie tenía quiera que te subidas a un avión cruzaba el charco estabas encima del escenario tenías a un montón de gente enfrente coreando tu nombre bailando las canciones te lo pasó francamente teta eso podía estar sujeto a horarios y súper bestias de de de Curry tal pero no no teníamos yo estoy convencido de que mis compañeros y yo no tuvimos en ningún momento el el

Voz 1423 14:13 el agobio de hostiase están exprimiendo las las la la la vida no porque estábamos jugando porque tenemos un juego que no tenían era súper divertido no estábamos en el cole que eso también era muy apreciable ocupaban las iban a pagar o no nosotros estábamos en esa guerra exacto y los padres nuestros padres en aquel momento pues la industria discográfica

Voz 4 14:32 Cicca como habéis podido ver en algunas series algunas películas e o pues era un animal muy grande como para enfrentarse cinco padres humildes que no sabían del tema hay que en cualquier momento también podía haber una especie de triquiñuela para sacarse más habían muchos intermediarios productores eh es un mano es la casa de discos de que las televisiones es que era un espectáculo muy muy muy amplio

Voz 1 15:01 el mundo fan como son cómo eran las grupis de los ochenta de seis años y siete años de edad de los grupos y los grupos a uno de esos grupos yo recuerdo estar ahí delante del escenario verde amarilla tú sabes que te decirlo con vosotros

Voz 1423 15:17 pues yo lo del rojo sí sí sí sabe la verdad que no eso también espero que todo estaba preparado para

Voz 8 15:25 qué rojo fuese una figura ahí lo estaban el centro unas coreografías sí sí yo quería ir con los ganadores de grandes real no está mirando molesto de que oye ya muy bueno pero eso es lo diría pero estábamos aquí tiene mucho que decir taquillazo

Voz 4 15:43 realmente fue espectacular algo muy bestia el tema fans no porque yo siempre he dicho a mis amigos que lo que hace cuarenta años era fanatismo en México empieza a llegar ahora que España no porque también siempre digo que la consecuencia de un grupo de cinco de niños de colores que cantaban canciones infantiles y también un poco más adolescentes iban creciendo con su público fue podría haber sido la consecuencia de las Spice Girls de unos bloque hay unos como se llama a estos grupos te da de estos grupos vocales así como una consecuencia no como es común una consecuencia de parchís no incluso te diría hasta los Power Rangers y entonces el fanatismo allí nosotros hemos tenido Tino se rompió un brazo una vez porque se rompió un cordón de seguridad policial y se abalanzaron las

Voz 1423 16:34 la que no se rompió el hombro salir del los huesos de sitio pero hemos tenido intentos de rapto hemos tenido bombas el pero momento conjuros de rapto tiene este rato

Voz 4 16:45 sí mucha gente encerrada en las habitaciones con nosotros nos han drogados subiendo al autobús de la gira no sería malo

Voz 1423 16:54 Nos han puesto que dos tipos dislocado es muy rápido

Voz 4 17:01 sí incluso perdimos un bueno no te lo un avión que se estrelló el único alguien que hemos perdido yo creo en contra nuestra

Voz 0356 17:09 Herrera se cierto cierto don en México se estrelló estrelló y todo el pasaje nosotros pillamos un unos tuvieron que alquilar dos dos aviones particulares para llegar al concierto IM en vuelo nos dijeron que no podíamos aterrizar en ese aeropuerto porque se había estrellado el avión que teníamos el avión regular que teníamos que haber pillado a nosotros muy fuerte nuestros padres imagínate porque tenían ellos el plan de de viaje y sabían que íbamos en

Voz 1423 17:32 se llama asusta

Voz 0356 17:35 los en fin mil cosas más que te pondrían

Voz 1423 17:37 en qué tiene que ver el lunes como timbre de no

Voz 1995 17:43 hay que ver en todo el día diez Daniel verdad estás contenta

Voz 1 17:47 bajo estoy muy muy muy contento con el trabajo y la verdad y la verdad muy muy contento te puedo decir otra cosa la verdad

Voz 4 17:53 es que yo desde la desde el otro lado puedo decir que el trabajo que han realizado durante cinco años que llevamos

Voz 10 17:59 eh desde que empezó la idea hasta que sí

Voz 4 18:03 se ha parido como aquel que dice el docu un trabajo muy bestia a un nivel personal Ali de Factor Humano con muy poco presupuesto empezábamos una idea que se ha ido haciendo muy grande hasta que llegó y bueno hay el esfuerzo ha sido bestial y el resultado es inmejorable y toca

Voz 1423 18:22 toca toca mucho la patata osea todo te toca mucho

Voz 1579 18:25 el la fibra nostálgicas tener nostalgia de esa época mucha quién no lo mejor puede pasar que es la dices no es una época bonita pero no volvería Yala ya la viví tienen sus partes malas o o tenéis nostalgia cuando ves el documental Cuando los rememoráis

Voz 0356 18:45 a ver es inevitable en el tele transportar de un poco a aquel tiempo en el que uno no tenía presiones de familiares de responsabilidades de recibos de no era solamente un crío feliz que es que además era un privilegiado porque viajaba por todo el mundo y tenía la atención y el cariño de un montón de gente entonces pues sigue inevitablemente cuando estás en el proceso de creación del docu te retrotrae a todo aquello y lo rememoran eso no quiere decir que este es anclado y que y que bueno que en mi mi situación particular que te gustaría verte queda hoy no evolucionadas yo soy de los que de los que cree que lo mejor está por venir Yeste es un claro ejemplo de eso no de que después de cuarenta años podamos estar hablando de un de un documental de un proyecto sobre la vida de cinco niños pequeñitos que tuvieron el azar y la suerte de poder formar parte de este grupo pues es una maravilla espérate espérate que Netflix aprieta El

Voz 4 19:37 me contó que la fama es como la política que engancha Hay no la quiere dar

Voz 1995 19:43 en Melilla que día concretamente qué día volvería a destino aquella volvería quiero toda la historia de parchís yo si tuviera que volver pudiera poner la Dorado se quería concretamente de parchís bulerías bueno

Voz 0356 19:57 ha marcado una fecha que me pareció ya en aquel momento impresionante y con la perspectiva el tiempo más y fue cuando nos presentamos en el Madison Square Garden de Nueva York una efeméride que no todos los artistas de habla hispana tienen la suerte de poder disfrutar y aquello fue impresionante yo me acuerdo de las fotos del desde el Empire State Building de acuerdo que era el área latina no era para los anglosajones pero estar ahí dentro sabiendo lo que significa aquello pues me me me me encantó y no me importaría para nada volver a disfrutar de la experiencia

Voz 4 20:28 hay dos fechas personales no se pueden contar ahora no una actuamos en bosques del Lago que fue una actuación

Voz 0356 20:35 que hubo tal al tal afluencia de gente que tuve

Voz 4 20:38 no es que

Voz 0356 20:40 que aterrizar en en helicóptero

Voz 4 20:43 porque sino no llegábamos Se habla creo recordar siempre exagera un poco eh diez mil arriba abajo otro unas ciento sesenta mil personas era tipo Hugo esto un bosque

Voz 10 20:51 que se lago seco que hay en el norte de F

Voz 4 20:56 y luego otra actuación que yo creo que me impresionó mucho fue en el Parque Atracciones en Lima en Perú donde también se habla de unas ochenta mil personas y era todo un mito de eso claro que no le gusta impresiona impresiona mucho impresiona

Voz 1995 21:14 no está nada mal Daniel director de documentales y se podrá ver en Netflix dentro de unas semanas Tino Fernández Frank diez miembros del legendario grupo musical parchís muchísimas gracias mucha suerte gracias por estar esta mañana con nosotros

Voz 1423 21:28 muchas gracias a vosotros oye gracias a todos vosotros por vuestros adjetivos y nos vemos pronto cuando queráis

Voz 1995 21:35 diez y cuarenta y cinco minutos una hora menos en Canarias seguimos