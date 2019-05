Emilio Lledó: "El político debe ser decente y honesto. Quien fabrica mentiras acaba por convertirse a sí mismo en una mentira"

Voz 1995 00:00 si los modelos a emular conductas para tratar de ser mejores estamos convencidos de que el conocimiento es la herramienta que más nos hace prosperar es bueno acercarnos a las personas que más y mejor saben transmitirlo otra cosa es que en esta sociedad el peso del conocimiento ocupa el lugar que merece

Voz 2 00:22 creo que empieza a buscar el lugar en el que tiene que estar sí que durante un tiempo lo ha perdido creo que la llegada del

Voz 3 00:27 el siglo no nos dejó todo es como muy alucinados las nuevas

Voz 2 00:31 enología pero de repente cómo durante años el conocimiento Estado común poco marginado o no valorado pues lo como siempre lo outsider empieza a revertir y a buscar también su hueco y creo que estamos en un momento en el que viendo a donde no Bao la tontería por decirlo de algún lado el interés por la apariencia y no la profundidad pues ahí como una parte de la sociedad que yo veo últimamente en el que si se empieza a valorar incluso desde la juventud el conocimiento ser diferente el aportar puntos de vista que te aparten del rebaño

Voz 1995 01:03 pues precisamente por eso esta mañana queremos reivindicar el conocimiento y el ejercicio de su transmisión a los demás porque lo vale solamente con saber sino tratar de que los demás sepan por eso hemos unido a Emilio Lledó uno de las mayores referencias del pensamiento contemporáneo en nuestro país está en Europa filósofo profesor universitario en y en España miembro de la Real Academia de la Lengua autor de muchos libros unos como Elogio de la iniciativa de la infelicidad pues la filosofía hoy vamos a juntar con uno de los muchos alumnos que tuvieron la posibilidad de prender él tienen Xàtiva que es filósofo profesor y autor de libros como palabras en el tiempo que es un libro sobre el pensamiento de Emilio Lledó esto enseguida se lo explicamos mire muy buenos días muy buenos días gracias no sé cómo va a ser la entrevista pero gracias me entrar

Voz 2 01:52 bueno eso es una siempre es sorprendente interesante como vayan las cosas

Voz 1995 01:57 si las Pedro Mario pero ya Aganzo me ha dado una

Voz 2 02:00 la inspiración del que ha dicho que la apariencia el bien a todos pero hay un filósofo de esos de la cultura que tendríamos que que estudiar para hacernos pensar que decía que la sociedad el individuo obviamente en el compacto universo de los hacia tiene que buscar el bien pero que bien no se da así limpio para sino que se da como apariencia fenómeno dice Aristóteles exactamente el fenómeno a la zona osea el bien que te parece pero claro la apariencias al forman la otra vez

Voz 2 02:41 la apariencia está condicionada por tú por la ideología valga la expresión un poco exagerada con la que miras el bien con la que miras tú bien yo es es un problema importante y por eso yo insisto tantas veces que tiene que ser es un problema que se plantea que solucione desde pequeño desde niño en la educación es ocultó

Voz 1995 03:07 eso salir a jugar al parque Paulson

Voz 2 03:09 puesto tiene parques dobló jugar no

Voz 1995 03:12 sí sí voy a saludar también hace tiempo que ya que ha hecho el gesto de venir al estudio llano claro tenemos alumnos y profesores decía Wyoming que en España se critica por la espalda que es como hay que hacerlo bien es decir es por la espalda podía usted criticar el frente Emilio Lledó por una vez por por saltar los lo habitual no merece esa

Voz 1497 03:38 pero bueno por criticarle algo Le diría que Le critico que han activado más estamos esperando hace tiempo su amistad bueno esto es es ese eso es lo único que la te voy a ese libro es todavía entre nosotros

Voz 1995 03:54 de cien años no siempre bueno prueba ante el anécdotas pero con talante Un poeta hacia de Onetti que preguntaban qué podemos hacer con los jóvenes poetas Onetti contestaba disuadirle yo le voy a preguntar lo mismo en este caso por los filósofos qué podemos hacer con los con los jóvenes con las nuevas generaciones de filósofos

Voz 2 04:15 bueno pues podríamos hacer así de pronto algo que he pensado muchas veces podemos educar educar quiere decir plantearles un universo de libertad y hacerles reflexionar sobre el lenguaje que empiezan a conocer el lenguaje que usan porque yo creo que también volviendo a los clásicos que una de las grandes definiciones de la cultura universal sigue siendo el que el ser humano es un animal abra USA que tiene esa cosa extraña en la boca lengua que articula sonidos pero ese hablar es lo que crea sociedad lo que crea cultura lo que crea esperanza lo que crea posibilidad porque no estamos en un mundo de Herrera calidades solos estamos en un mundo de posibilidades ese es un concepto fundamental en la educación pero para eso tienes que educar en libertad en no meter a los alumnos a los a los niños desde la escuela en en en

Voz 3 05:24 un logos oye ya grumos

Voz 2 05:28 ideológicos casi siempre penosos porque el el pensamiento sonrío como el viejo filósofo Heráclito decía que fluye el afluencia del pensamiento es el pasar por encima por escurrirse por encima de esos glóbulos extraños de esos grumos repugnantes muchas veces ideológicos que ciertas formas de cultura nos mete yo eso el liberara eso eso es

Voz 1995 05:55 la la la posibilidad de educación déjeme volver hablaba usted en segundo sobre el bien se hacer el bien bueno es de personas inteligentes sin duda sin duda

Voz 2 06:08 el el el bien es es es el la esperanza la posibilidad yo creo que hay a de

Voz 1995 06:15 desde que no me da tiempo a coger todos los titula

Voz 2 06:19 el viernes la esperanza

Voz 1995 06:20 la posible me está usted dejando sin sin gente sin no no pero es verdad es es así bienes

Voz 2 06:28 eh toda cultura progresa cuando sea hay un cierto idealismo de de bien el viernes lo que lo que organiza los intereses diversos de la sociedad el por eso también un filósofo clásico es curioso que pueda uno leer a quiénes supuestamente escribieron hace veinticuatro veinticinco siglos pero un filósofo clásico bueno ese Jamal se llamaba Aristóteles dijo que la política la más arquitectónica utiliza esa palabra criada de las ciencia porque la comprende

Voz 2 07:04 entonces pero para eso el político no vamos a entrar en ese territorio porque es muy escabroso pero muy importante el político tiene que ser de decente la indecencia corrompe la política pero además corrompe la propia amén

Voz 1995 07:21 ante la propia inteligencia tú ya no puedes pensar

Voz 2 07:26 si estás corrompido o mejor me me gusta más decir el verbo o el participio en este caso corro hoy el que está no corrupto sino corro oído y acaba corro rompiéndose así mismo la destrucción la corrupción acaba corro yéndose anti eso además es psicológicamente incluso está demostrado el que fabrica mentiras continuamente acaba siendo una mentira Él por sí mismo queda mucho trabajos de corrupto mentiroso porque tienes que estar todo el rato ya pensando en cómo mantener algo que has generado y que es falso que no lo yo digo muchas veces que la generosidad el ser bueno es la panacea de los vagos alguien que no quiere a pegar palo al agua si es bueno y generoso lo tiene hecho primero no tiene que inventarse nunca nada para demostrar quién es segundo le va a revertir tanto en la generosidad hacia los demás que le han quitado muchos trabajos muchas de las cosas que tenía que hacerse la van a hacer por agradecimiento o por pretender que esta persona siga teniendo ese estado de felicidad que le permite ser bueno con los demás

Voz 1995 08:29 me gusta mucho esa frase que acaba de pronunciar Emilio Lledó el político tiene que ser decente solamente voy a añadir decente Izquierda o decente Beretta las está hablando mucho de dónde nos situamos en ese arco ideológico Emilio estoy puede ya está más que uno de los alumnos que de hecho libro hablaremos Cipriano algún momento el libro que has escrito tomará el protagonismo pero sí puede enseñar a pensar si se pueden enseñar a reflexionar ósea a no aceptar ciertas ciertos mensajes que no llegan

Voz 2 09:05 porte con coincida no coordinen con lo que nosotros pensamos el pensamiento es siempre una función fin minuto de libertad de pensamiento tiene que estar esperando que pensar cómo pensar siempre teniendo un cierto horizonte de horizonte de posibilidad en donde pueda realizar

Voz 2 09:31 eso que tú consideras un bien no tanto para ti sino para la sociedad que te circunda y a la que tú de alguna forma mejor de Chop totalmente perteneces porque por eso yo distingo siempre entre el la lengua materna la lengua matriz porque la lengua nacemos en una lengua eso es una casualidad yo nací en España por casualidad yo no elegí ser español a hablar español como lengua materna es es una casualidad y nadie puede estar orgulloso de esas casualidades pero lo que de lo que yo soy soy responsable es de la lengua que hecho de mi lengua matriz de la idea que tengo a base de reflexionar de pensar moverme en una cierta libertad de lo que he hecho

Voz 1995 10:23 con mi manera de estar en el mundo que es en el fondo una manera de ser de ser en el mundo

Voz 2 10:31 no sólo estamos en el mundo que es casual sino que somos en el mundo y eso ya no es cosa eso ya no es casual eso es El Mundo que hemos construido con uno cierto Soria

Voz 2 10:44 no por eso decía antes el corrupto el corro y ello está corrompido ya asimismo y por mucha corrupción cayó apoyo letrado sobre lo otro a Cavaco rompiéndose él Jackson su mente está corrompida como los metales esos que ya no valen

Voz 1995 11:02 en estos tiempos yo confunde la filosofía con el marketing pero no voy a criticarlo Soto porque nosotros vamos a tener que hacer una pausa publicitaria de manera que yo le pido no es una balsa filosófica no podría confundirse los no lo es así que yo le le pido que elabore una lista y así lo dejamos en suspenso y luego cuando volvemos ya lo lo explica muy serio viable pido tres cosas una lista de tres cosas que le preocupan usted a Emilio Lledó gran pensador español en el número tres de las cosas que le preocupan en una palabra cosas que le preocupen en una sola palabra en en la tercera posición de las cosas que le preocupen usted que situaría la cultura en el número uno la libertad que es posibilidad nos movemos en un mundo de

Voz 2 11:58 posibilidades no sólo de hechos

Voz 1995 12:02 esas tres palabras aparecen en el libro en el libro Palabras en el tiempo que acaba de Ortiz y piano estas son las palabras que ha investigado son tres palabras que enseguida vamos a Coles que vamos a debatir en unos segundos con Cipriano sobre el libro Palabras en el tiempo abecedario filosófico de Emiliano yo me quedo con ese libertad cultura

Voz 1497 13:22 bueno yo creo que las tres palabras que ha citado Emilio coinciden además con un algo que ha dicho antes que es la importancia a la posibilidad libertades posibilidad de hecho así aparece en uno de sus fragmentos divertidas posibilidad porque es no es otra cosa fundamentalmente que posibilidad y más libertad más posibilidades no luego la elección de esa posibilidad implica conocimiento para hay hay entre la educación la educación abre la posibilidad de la las educadas personas es educarles en posibilidades para que puedan elegirse a sí mismos puedan alcanzaron su lugar puedan distanciarse del rebaño como decías antes no he luego cultura también es posibilidad el ser humano es un animal culto en el sentido de que es capaz de abrir posibilidades en la naturaleza que posiblemente no estén por así decir los inscritas en su ADN sino que es capaz de abrir el mundo el mundo de comerte una abertura pero por desgracia palabras que la que la cultura

Voz 1995 14:15 crítica de la hacia la también Emilio parece que están enfrentadas parece que están en pueblos distintos socialmente es lo que parece si revisamos algo más electorales si aparece la cultura

Voz 1497 14:24 es para atacar la de otros bueno no sé yo es que creo que la cultura es muy difícil de definir entonces muchas veces cuando alga hablan de cultura no sea que están refiriendo la verdad pero yo sinceramente creo que primero que de lo que hablan yo no sé si la cultura estas me he separada la política creo que que inevitablemente está dentro de la política la mala política también es cultura es decir nace la cultura vaca demasiadas cosas yo en el que en el sentido de creo que Emilio La la Love i la cincel a en su libro en el sentido de que la aquello que nos hace más libres aquella aquel conocimiento aquellas cosas posibilidades que nos abran nuestro mundo y abren el mundo de los demás tienen en la polis a través de la política pero entonces no tiene que haber incompatibilidad lo que sea incompatible antes a que te la corrupción y la posibilidad la cultura como bien ha dicho es decir una persona que tiene la mente cerrada obviamente no es libre ni hace el Ibex a los demás no entonces los malos políticos quizás son incultos en este sentido no encuentro la libertad

Voz 1995 15:27 que es la la lista de las preocupaciones Emilio Lledó los en número uno

Voz 1497 15:31 sí porque bueno en cierto modo el mismo lo he dicho que libertades posibilidad es la posibilidad de hecho en el libro mi sentido de mi libro no es conceptos en las que se define lo que dice mire quedó sobre la libertad de la cultura sino precisamente las posibilidades que lo que dice en sus textos sustento abren a sus lectores yo lo que he intentado en este libro no es selfie el recorrido final es el principio ese para mí cada uno de sus de las de los fragmentos elegidos es un principio de diálogo o de una misma lector consigo mismo de una amigo con otro establecer un día alguna clase establecer una clase en café es decir para mí ese punto de partida cada uno de los Emilio Lledó porque la la grandeza de su pensamiento de este pensamiento es que abre al pensamiento porque Etoo no tiene fin no tiene límites nunca saca de pensar nadie tiene la exclusiva de la verdad el pensamiento todos estos siempre es río diría que fluye entonces en estos textos no ha intentado apresar el pensamiento de mi lleva eso no es posible sin apresar las posibilidades que abre eso cree grababa posibilidad que la auditado desde el principio la vinculadas a la libertad cultura y educación es el presidente el centro de mi libro por lo menos de lo que yo intente y pienso que de eso vamos a añadir ese diccionario hace hace Dario esas palabras en vida alguna más esta vez vamos a pedir felicidad y la voz

Voz 1995 16:58 sí

Voz 1497 16:59 qué hace muy pocos días dejaba la vida esa legado tanta células científico a ser puesta a estudiar la felicidad

Voz 1995 17:07 la felicidad se puede estudiar la felicidad millón de cuantificar no estadísticamente los españoles somos más felices que los suecos cosa no parece notable de cierta pero difícilmente explicable que todos los días es fundamental se puede se puede medir yo creo que

Voz 2 17:29 no además felicitarla volviendo perdonar que insistas que yo soy filólogo clásico

Voz 1995 17:37 puedo leer griego

Voz 2 17:41 en fin latín pero sobretodo griego ha sido para mí una yo quise estudiar Filología Clásica porque quería

Voz 1995 17:47 ver las palabras eh

Voz 2 17:50 en en donde la filosofía se iba a presentar yo una de ellas era eu Day Mónica

Voz 1995 17:58 felicidad

Voz 2 18:00 felicidad Se dice como acabo de pronunciar en griego eu da imponía está compuesta dos palabras son prefijo EU bien del IDAE Monica Diamond era un dios sencillo

Voz 1995 18:14 sí

Voz 2 18:15 un personaje misterioso un que luego sea traducido malamente en demonio

Voz 1995 18:23 no que viene de ahí demonio viene de Diamond UDA imponía

Voz 2 18:28 era algo que les debió de chocar a los griegos por pensando porque esos tienen tanto dinero tanto poder por qué tienen tan buen Diamond también demonio también duende Cillo porque ellos no porque tienen tantos viene la felicidad se con fundió muchas veces contener porque era era asegurarse el futuro tener muchas ánforas dónde meter el agua pues serás asegurarse la sed del futuro porque no había tuberías cuando surge la palabra felicidad entonces Emilio no hemos cambiado tanto porque no siguen vendiendo sobretodo la publicidad y el marketing que la felicidad se alcanza a través de las posesiones detener exacto yo tendría que nos venden productos como como con sus como forma de conseguir emociones exacto exacto eso en mi opinión bueno es tengo derecho de decir lo que pienso pues me es una corrupción e es el el confundir el ser el confundir la cultura confundir el bien o la justicia o la verdad contener el convertir a una sociedad lo veo en muchos momentos por mil cosas en una sociedad consumidora acaba a consumiendo al consumieron que cree paradójico que incluso en la antigua Grecia esa palabra aguda amoníaco surge como felicidad pero es la percepción envidiosa de unos sobre las posesiones de otros y eso ha dado lugar al concepto o por lo menos a la palabra felicidad es muy paradójico claro claro pero hoy en día también incluso padecer no para ese el imagen que uno puede tener en los medios en las redes no en las redes en Instagram Grammy esto es tanto ya como lo más importante no es si yo estoy bien si la gente piensa que esto envían que es un camino bastante complicado encontrar felicidad de que libre

Voz 1995 20:28 sí sí sí

Voz 2 20:29 complicadísimo no porque feriantes estamos en un mundo de apariencia simas sobretodo a mí lo que me sorprende mucho hoy vosotros que estáis aquí en los medios que son fundamentales para comunica no pues que que estemos siempre pendientes de las informaciones de los medios por otro la responsabilidad yo creo que hoy la responsabilidad de los medios y no tengo más remedio que decirlo porque lo pienso profundamente la educación están las escuelas universidades pero un porcentaje grandísimo está en los medios de comunicación los medios entonces el problema está también igual que quién quién domina la felicidad para ser tu libre en ella quién media atiza los medios porque a lo mejor estamos mediatizados ellos pero entonces no hay medios que venden libertad y quedaron en libertad y otros medios que nos angustia la libertad usted cree que la escuela se debería enseñar

Voz 1497 21:31 ah

Voz 2 21:31 consumir medios de comunicación que en algún momento de la enseñanza obligatoria los jóvenes habría que enseñarles de codificar ciertos tipos de mensajes o ciertos tipos de intereses detrás de cómo reciben la información sin la menor duda eso sería el el estructurar la las conferencias de las informaciones quiero decir lo que sustenta una información el medio que lo transmite tal vez los intereses que pudiera ver en qué ya informaciones sobre las que se insiste ya haya cosas corro y Mian tos valga la expresión de los que ya nadie habla

Voz 1995 22:09 pero sobre ese podíamos estar hablando no ya una vida don maravilloso era ampliamente hablando

Voz 2 22:15 sobre eso todo en vida sería ya estimulante

Voz 1995 22:19 hacía mucho también admiro estaría bien los velos deberíamos

Voz 1497 22:22 por decirlo

Voz 1995 22:23 algo tan sencillo como incluir a los propietarios del medio informativo esto es genial no doy ideas

Voz 6 22:32 lo a comentar

Voz 1995 22:34 dio encima pero que además no nombres

Voz 2 22:37 al genial pero no puede ser hay gente realmente gente que que que que que cree en estas ideas de porque estamos somos naturaleza somos física

Voz 1995 22:50 sí

Voz 2 22:51 a tu la Lezo es esa palabra es espléndido también de lo griego pero somos sobre todo cultura y una cultural a crear y uno

Voz 1995 22:59 yo en muy breve Cipriano Emilio no cubre el otro día estuve en casa en amigo de esas edificios antiguos de Madrid de mil ochocientos te Nieto los Escalonilla están desgasta muy desgastado mucho muchísimo Itu pensaba igual a esta gente que adelanta al salido de las historias las vidas de los padre de los hijos los escalones ya casi un servían ya como como escalones no funcionaban no puede pasar igual con las palabras que de tanto pisotear las pasar por encima de ellas ya empiezan a no servir para lo que para lo que se creía

Voz 2 23:30 eh

Voz 1497 23:31 sin duda yo creo que el riesgo del lenguaje es que que su uso sea mal uso y que sobre todo que que él a cuando se utiliza las palabras como estereotipos como frases hechas como palabras que al significará por supuesto el significado realmente creo que que lo que lo que importa en la lectura de gente que no reavive el sentido de las palabras de grandes escritores son los que te hacen una palabra que tú dabas por supuesto

Voz 1995 23:57 pues unificada habrá cómo que no

Voz 1497 24:00 qué te inquiete significado que Ike te permita de otra manera que él y viva el lenguaje iba las palabras viva

Voz 2 24:08 eso yo como no

Voz 1497 24:10 ido esta idea de este libro

Voz 2 24:13 que a mí me parece estupendo aunque yo sea el objeto por el trabajo que que Cipriano he hecho yo me he descubierto momias claro me he visto en distintos momentos de los textos que él ha sacado sobre distintos conceptos pues a leer lo dice claro le dije el otro día un poco en broma quiero que me presento

Voz 1995 24:33 yo a ese señor que que tú vas alza además es simpático tal Emilio Emilio Lledó filósofo como han podido comprobar una de las personas más lúcidas que nuestro país muchas gracias por habernos acompañado esta mañana en Xàtiva filósofo profesor y autor de libro somos palabras en el tiempo un libro maravilloso diez filosófico de niño palabras seiscientos gitano muchísimas gracias Emilio placer de verdad

