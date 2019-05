César y Segio: "Estudiar para abogados dando la vuelta al mundo"

Voz 1491 00:00 son las cinco y veinte las cuatro y veinte en Canarias

Voz 3 00:12 que yo pesar Tom pero tengo veinticuatro años soy de Madrid yo soy seleccionando tengo en España sigue Madrid ahora nos encontramos en Laos eh llevamos aquí cinco días que estamos por tierra desde Camboya llevan viajando específico es muy alto es Sergio como yo estoy enviamos los dos Derecho en la Universidad Autónoma el timón de manera trae eh Gemma clásico e ahí

Voz 4 00:40 que más que vacía y cuando cuando empezamos a las diferentes alternativas conocimos la universidad UDIMA que tenía varía excede Gasol donde les podíamos Susan es claro aquí hacer giras me la bombilla vimos tiene una muy para poder Culio online como viaja varios experiencias lo que más bizcos no hubiera visto

Voz 1491 01:14 empiezas de luego de forma especial no con uno sino con dos protagonistas vayas donde vayas a dos voces César y Sergio con los que vamos a marcharnos muy lejos se nota también en el sonido que no siempre puede ser el perfecto porque estamos hablando de Laos y hasta allí nos vamos como siempre con Marina García buenos días

Voz 0061 01:34 buenas dietas marihuana cómo estás Lambert yo estoy deseando saber cómo es Laos sureste asiático del que todo el mundo habla pero sobre todo lo que me me alucinar estos como debe ser lo de estudiar viajando me parece que es un reto complicado

Voz 1491 01:46 pues efectivamente Higuaín Marine hasta mañana amanece más para conocer Laos también para entender cómo es posible eso de estudiar un máster de abogacía cogiendo aviones todo el rato ahora no hablaban desde la capital de Laos bien tiene este país pequeñito que no sé si los oyentes lo sitúan entre Tailandia Vietnam Camboya China y Myanmar y que tiene casi siete millones de habitantes fue una colonia francesa que se independizó en mil novecientos cuarenta y nueve donde el ochenta por ciento de la población se dedica a la agricultura de sustantia enseguida nos nos cuantas más o César y Sergio D de de este país que yo creo que es de los más desconocidos del Sudeste Asiático de Laos pero antes que universidad desde esa que que les ha permitido vivir esta aventura la UDIMA creo que decían exactamente es la Universidad a Distancia de Madrid efectivamente con esas sedes repartidas por todo el mundo te permite estudiar y moverte al mismo tiempo

Voz 0061 02:37 bueno y como empiezas dos todo esto como empieza pues

Voz 1491 02:39 pues hubo un viaje antes de así atención

Voz 6 02:42 viaje el viaje somos el diecisiete de octubre volvía otra América empezamos en México bajamos a Colombia Brasil Chile ir a ella es una opción obtenía estuvimos cuatro días para Australia sublimes sabiendas estimamos un belén Filipinas ya pasamos a a al la parte del sudeste incluyendo Estados son estuvimos en mes enmienda a en en en Laos

Voz 3 03:08 Nos sentimos desafortunado pero sí que es verdad que en bueno nuestro instan al menos tres vídeos de Youtube pues la parte divertida pero las de todo esto pues también hay mucho mucha responsabilidad al mucho sacrificio y fuerza de voluntad porque obviamente estamos viajando pero lo primero es el estudio entonces yo diría que tres días por semana de estudio y cuatro pues de ocio un mes antes de los exámenes eh pues ahí sí que no es enterramos a Willy nos dedicamos al estudio

Voz 1491 03:38 tres días de estudio y cuatro de ocio yo miro una proporción una valla e aunque es verdad que teniendo un país afuera por conocer es más complicado mantener la disciplina por cierto que decían que de es tan bueno contando su aventura no a través de insta Grammy de de Youtube no se tenemos para ida diré lo que queremos es A va a estudiar viajando por haberle dado puso muy apetecibles eh yo ya digo que siente Price yo ya sólo de tres días de estudio cuadro de invertiría

Voz 0061 04:08 al hecho de que los dos peso también imagino que debe influir a la hora de organizarse pasividad para bien para mal

Voz 1491 04:14 sí para mal también que que si tienes compañero de Cañas es mucho más fácil que te desvíe es de lo del estudio

Voz 0061 04:21 sí además dicen llevar una lista de viajes ya una buena ristra de viajes hecha

Voz 1491 04:25 no sé si impresionante no pero también está el tema económico no esto a mí por lo menos me intriga todo pinta bien hasta ahora pero no sabemos cómo que son muchísimos países algunos no son países además de baratos Alejandra nuestra protagonista vayas donde vayas de de la última semana sí que nos contaba que utilizada esta aplicación con la que conseguía bueno he alojamiento o manutención a cambio de trabajos esporádicos pero no sabemos cómo lo hacen César junio pues la fórmula fórmulas tener muchos amigos por todo el mundo

Voz 3 05:01 Nuestro presupuesto como os podéis imaginar siendo estudiantes porque aunque seamos online pues dejamos de estudiantes en nuestro presupuesto es bastante limitada entonces tratamos de ahorrar lo máximo posible tenemos la suerte de haber tenido varios amigos en muchas de las ciudades donde hemos estado ya en la mañana posible pues cuando nos han invitado a nosotros encantados de despedirnos con amigos porque también es una forma de de conocer de una desde un punto de vista al local las ciudades que visitamos de ahí pues hemos pues creo en ahorrar en alojamiento de algunas noches otras hemos ido a Holstein soberbia para estudiar pongan en pie les tratamos de buscar es Horse que tengan zonas comunes que tengan un buen Wi Fi porque claro es muchas veces tenemos que subir todos los trabajos todas las ejerce con la eh

Voz 1491 05:58 semana tras semana los protagonistas de Pallàs donde vayas las sensación que nos queda siempre es que que querer es poder no que no hace falta un gran presupuesto algo de colchón sí pero no un gran esto ni una gran planificación para dar el salto

Voz 0061 06:14 yo creo que está pagando bastante claro semana tras semana que aquí lo importante es meterte en el avión de ida y luego ya allí la Dios proveerá no llame habla ya de la duda que me genera todo esto es ellos a la vuelta cuando antes en un despacho de la Castellana de abogados en la vida como la lleva

Voz 1491 06:29 si les va resultar duro yo creo que va a costar un poquito porque además están valorando mucho la experiencia

Voz 3 06:35 yo diría que lo que no Sasser prendido también que es la comida por supuesto porque está espectacular y muy ricas para toda la calle llena de puestos callejeros a grandes rasgos luego cada país tiene tiene sus particularidades pero también la gente muy simpática de siempre dispuestos a ayudarte el una cosa mala porque no todo es bonito aquí ahí sí que vea hacíamos ha tocado en la excesiva contaminación muchas playas muchas zonas naturales eh por falta de concienciación de mirar al medio ambiente y verse responsables pues lamentablemente tenemos que decir que nuestra ofendió para mal que hay ciertas zonas muy muy contaminada hemos conocido a jubilados que que se van de viaje eh llevamos que van nos daba mil vueltas en en actitud muy bien hemos conocido has jubilados hemos conocido a familias viajeras que van con sus bebés hemos conocido a gente joven a padres sea el viaja al creo que no tiene edad tiene límite viene o sea que de todos los de todas las personas pueden sacar cosas positivas del viaje a dándolo a su manera es muy Enrique

Voz 1491 07:48 eh qué mensajes tan potentes Nos están dejando últimamente también nuestros protagonistas viajar no tiene límite no tiene edad dicen Sergio y César oye ahí queda ese mensaje para los oyentes de de buenas a lo mejor alguien ahí al otro lado estamos destruyendo no despierta el gusanillo de viajar

Voz 0061 08:08 así como no queremos que vayas donde vayas pierde la esencia estamos conociendo una nueva forma de estudiar también vamos a conocer un poquito de la vamos a ver qué nos recomiendan

Voz 8 08:15 recomendamos es que si sienta en el sur y la posibilidad y subiendo poco hacia el norte para alentar que ya hay hice puede hacer un look es un recorrido en moto de cuatro días porque el paisaje es increíble hay unas montañas cascadas toda naturaleza muy muy muy guay muy económico y la verdad es que es muy recomendable y luego ya pues si tienen tiempo Wall que suban a la capital a alguien te aunque no tienen muchos pero es una ciudad que tiene un encanto pues no tenga bastante paredes

Voz 9 08:42 pero fíjate que tengo mis tres motivos para Irak

Voz 1491 08:48 nada poco a poco va aumentando la lista sudeste asiático me apetece muchísimo no acumula por la comida me que me parece maravillosa así que nada otro destino más para para la lista que cada vez es más grande nos llevamos a tener vacaciones suficientes para visitar todos los dos sitios

Voz 0061 09:08 yo ahora las seis en cuanto salga redacción me pongo a buscar ya vuelos cosas que la tragedia grito me deje